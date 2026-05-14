Reportáž: Belvedér mizí za lešením. Čeká ho stomilionová oprava

Letohrádek královny Anny projde dvouletou rekonstrukcí.
Petra Nehasilová

Královský letohrádek královny Anny, známý jako Belvedér, se na téměř dva roky uzavírá veřejnosti. Správa Pražského hradu zahájila jeho rozsáhlou obnovu za zhruba 100 milionů korun. Oprava renesanční památky přichází v době, kdy se proměnou chystá projít i širší okolí Hradu včetně Chotkových sadů.

Ještě nedávno se tu zastavovali návštěvníci Pražského hradu kvůli výhledu a elegantní stavbě, která působí spíš jako kus Itálie v Praze. Teď u Královského letohrádku začínají přípravné práce. Belvedér, jedna z nejčistších renesančních staveb na sever od Alp, se na téměř dva roky uzavírá veřejnosti. 

Správa Pražského hradu zahájila jeho rozsáhlou rekonstrukci. Oprava má trvat necelé dva roky a vyjít přibližně na 100 milionů korun. Do jara 2028 tak zůstane letohrádek nepřístupný. Místo výstav a komorních akcí přijdou na řadu restaurátoři, kameníci, truhláři i odborníci na historické omítky.

Ředitel Správy Pražského hradu Pavel Vyhnánek mluví o zahájení rekonstrukce jako o historickém okamžiku. Letohrádek královny Anny podle něj Hrad postupně předává stavební firmě, která mu má během příštích dvou let navracet původní podobu a krásu. První přípravné práce už jsou patrné směrem k Chotkovým sadům.

Ticho před opravou

Královský letohrádek stojí v zahradě trochu stranou hlavních turistických proudů. Sloupové arkády, jemná proporce fasády a charakteristická střecha ve tvaru lodního kýlu dávají stavbě lehkost, kterou si s Pražským hradem běžně nespojujeme.

Za touto lehkostí je ale složitá stavební historie a také opotřebení, které už nešlo dál odkládat. Statické zajištění potřebuje jižní část objektu. Opravy se dotknou fasády, arkád, balustrád, říms, omítek, oken, dveří, podlah, příček i stropů. Uvnitř vznikne také důstojnější zázemí pro kustody.

Proměnou projde i osvětlení. Přibudou nástěnná svítidla, historické lustry se budou repasovat. Restaurátorské sondy zároveň odkryly původní renesanční kletované omítky, které mají být zachovány. Pracovat se bude i s malbami a s klenutým stropem pod střechou, z něhož mají zmizet nátěry z 20. století.

Hrad chce podle Vyhnánka původní charakter stavby respektovat i po rekonstrukci. Letohrádek má dál sloužit především komorním setkáním, kulturním akcím a výstavám, které nemají zvýšené nároky na udržování stabilního klimatu. Zimní provoz se ani do budoucna neplánuje, protože by historickou stavbu výrazně zatěžoval.

Sto milionů pro Belvedér, stovky milionů pro Hrad

Zakázku na obnovu Belvedéru vyhrála společnost Konsit. Původní odhad ceny činil 139 milionů korun bez DPH, vysoutěžená částka má být podle hradní správy výrazně nižší, přibližně kolem 100 milionů korun. Přesná cena se ale ukáže až během prací. „Podařilo se to vysoutěžit výrazně levněji.  Až realita ukáže, kolik to přesně bude, jak to u památek bývá,“ řekl Vyhnánek. 

Rekonstrukce Belvedéru přitom není jedinou velkou stavební akcí, kterou Správa Pražského hradu v posledních letech připravuje. Vyhnánek ji zasazuje do širšího investičního obratu Hradu. „Není to dokonce ani největší oprava nebo rekonstrukce, kterou v posledních letech provádíme,“ řekl. 

Jako příklad zmínil rekonstrukci Ústavu šlechtičen, která má podle něj vyjít na necelých 200 milionů korun. Další pravidelné investice směřují do katedrály, kde Hrad každoročně realizuje práce přibližně za deset milionů korun. 

Vyhnánek upozornil, že objem investic Správy Pražského hradu v posledních letech výrazně vzrostl. Zatímco ještě před rokem 2023 šly podle něj do obnovy Pražského hradu spíše desítky milionů korun ročně, loni už se částky dostaly do stovek milionů. Většinu těchto oprav podle něj hradní správa financuje z vlastních příjmů, zejména ze vstupného na prohlídkové okruhy. Peníze, které návštěvníci na Hradě utratí, se tak mají vracet zpět do obnovy památek, zahrad a veřejných prostorů hradního areálu.

Nejen budova, ale celý hradní okraj

Oprava Belvedéru nepřichází osamoceně. Proměnou mají projít také Chotkovy sady, historicky první veřejný park v Praze. Správa Pražského hradu už pro jejich obnovu vybrala architektonický tým v soutěži a příprava projektu pokračuje. Samotná rekonstrukce by měla začít v příštích letech.

Letohrádek pro královnu, která se ho nedožila

Příběh Belvedéru začal ve 30. letech 16. století. Ferdinand I. jej nechal stavět pro svou manželku Annu Jagellonskou. První návrh vytvořil italský stavitel Paolo della Stella. Původně přízemní stavbu později na přání panovníka navýšil o patro a typickou střechu především Bonifác Wohlmut. Práce ale přerušil požár katedrály sv. Víta v roce 1541 a následná obnova. Letohrádek byl dokončen až v roce 1563. Anna Jagellonská se dokončení nedožila. Zemřela v roce 1547 ve věku 43 let po porodu svého patnáctého dítěte.

Belvedér v dalších staletích měnil funkce. Sloužil jako místo reprezentace, ale také jako astronomická observatoř. Podle hradní správy zde po určitou dobu působil Tycho Brahe a pozoroval hvězdy. Později v letohrádku sídlili dělostřelci. Od poloviny 19. století se objekt proměnil v obrazárnu. Tehdy přibylo monumentální schodiště. Další výraznou stopu zde zanechal Josip Plečnik, autor stropu nad schodištěm i stolu u vstupu. Ve 20. století se na obnově podílel také Pavel Janák.

Poslední větší zásahy probíhaly mezi lety 1988 až 1991 a 2004 až 2010, kdy se řešilo hlavně zatékání. V roce 2012 přišla na řadu střešní krytina.

Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

Další kus Smíchova zmizí pod jeřáby. U řeky vznikne čtvrť za šest miliard

Petra Nehasilová

Smíchov čeká další velká proměna. UDI Group po jedenácti letech povolování spouští projekt SIDE Smíchov Living, dříve známý jako Vltava Meadows. Na brownfieldu mezi Strakonickou a Nádražní vyroste přibližně 1200 bytů s obchody, službami a zelení. První etapa má být hotová na přelomu let 2028 a 2029.

Smíchov znovu potvrzuje, že patří k nejžhavějším adresám pražského developmentu. Po letech příprav se do další fáze posouvá jeden z velkých projektů v jižní části čtvrti. Skupina UDI Group získala stavební povolení pro budovu B svého projektu SIDE Smíchov Living a může začít s výstavbou i prodejem prvních bytů.

Projekt má vzniknout na bývalém brownfieldu mezi ulicemi Strakonická a Nádražní. Tedy v území, které bylo dlouho spíš dopravní a industriální periferií širšího centra, ale dnes se mění v jednu z nejrychleji rostoucích částí Prahy. UDI Group plánuje postavit přibližně 1200 bytů. Doplnit je mají obchody, služby, komunitní prostory a zeleň. Celková investice se má přiblížit šesti miliardám korun. Projekt je rozdělený do tří etap, první z nich má být hotová na přelomu let 2028 a 2029.

Projekt Udi Group na Smíchově

„Projekt považujeme dlouhodobě za jeden z nejdůležitějších v našem českém portfoliu. Po náročném jedenáctiletém povolovacím procesu se nyní dostáváme do fáze samotné výstavby bytů a jejich prodeje,“ říká Tomáš Kaluš, ředitel UDI Group pro Českou republiku.

Jedenáct let povolování přitom dobře ukazuje realitu velkých pražských brownfieldů. Na papíře často vypadají jako logická místa pro novou výstavbu, protože leží blízko centra, mají dopravní napojení a nahradit mají území, která město dlouho využívalo jen napůl. V praxi ale jejich příprava trvá roky a často i déle než dekádu.

Smíchov jako nová realitní mapa Prahy

SIDE Smíchov Living ale není osamocený projekt. Je součástí mnohem širší proměny Smíchova, který se během příštích let může stát jednou z nejvýraznějších nových městských čtvrtí v Praze. Nejde přitom jen o peníze developerů. Smíchov dnes stojí na vzácném souběhu soukromých a veřejných investic. Správa železnic přestavuje smíchovské nádraží, přičemž celkové investiční náklady dosahují zhruba 5,1 miliardy korun a dokončení stavby je plánováno na konec roku 2028. Součástí proměny jsou nová nástupiště, kolejiště, podchody i lávka přes koleje.

Příměstské a dálkové autobusy v současné době končí jízdu v ulici Na Knížecí a před nádražím Smíchov, návrh je přesouvá do nového terminálu nad nástupišti železniční stanice. Historická budova zůstane zachována. Odhadované náklady na celou stavbu jsou 4,1 miliardy korun. 7 fotografií v galerii

Na železniční projekt má navázat Terminál Smíchov, který má nad nádražím propojit vlaky, metro, tramvaje, městské i příměstské autobusy, parkoviště P+R a zázemí pro kola. Podle IPR Praha se počítá s kapacitou až 1000 parkovacích míst P+R a až 1000 míst pro kola. Cena projektu se v oficiálních podkladech pohybuje kolem 7,5 miliardy korun.

Další viditelnou veřejnou investicí je Dvorecký most, který nově propojuje Smíchov s Podolím. Praha jej otevřela v dubnu 2026 a slouží tramvajím, autobusům, pěším, cyklistům i složkám integrovaného záchranného systému. 

Právě tyto stavby mění ekonomiku celé lokality. Smíchov už není jen brownfield, na kterém se staví nové byty. Stává se z něj dopravní uzel s přímým napojením na centrum, regionální dopravu i druhý břeh Vltavy. Největší pozornost v území dlouhodobě poutá Smíchov City od Sekyra Group, který mění rozsáhlé plochy kolem nádraží. Další výraznou stavbou je Lihovar od Trigemy. V jižní části Smíchova připravuje vlastní projekt také J&T Real Estate. Jeho Panorama Císařská má vyrůst na levém břehu Vltavy nedaleko Císařské louky, v sousedství Lihovaru.

Právě tyto stavby mění ekonomiku celé lokality. Smíchov už není jen brownfield, na kterém se staví nové byty. Stává se z něj dopravní uzel s přímým napojením na centrum, regionální dopravu i druhý břeh Vltavy. Největší pozornost v území dlouhodobě poutá Smíchov City od Sekyra Group, který mění rozsáhlé plochy kolem nádraží. Další výraznou stavbou je Lihovar od Trigemy. V jižní části Smíchova připravuje vlastní projekt také J&T Real Estate. Jeho Panorama Císařská má vyrůst na levém břehu Vltavy nedaleko Císařské louky, v sousedství Lihovaru. 

FOTOGALERIE: Bydlet v chlívku? Po citlivé rekonstrukci je z něj krásný letní byt

Staré hospodářské stavby už nemusí končit jako ruiny. V Panoším Újezdu vznikl z kamenného chlívku minimalistický byt, který ukazuje, jak může vypadat současný český venkov. Projekt se uchází o Českou cenu za architekturu.

V Panoším Újezdu u Slabců ve Středočeském kraji zůstal po původním historickém stavení jen kamenný chlívek. Drobná hospodářská stavba, která by jinde možná skončila jako ruina nebo byla nahrazena novostavbou, se v rukou architektky Lenky Milerové proměnila v kompaktní letní byt.

Rekonstrukce dokončená v roce 2023 stojí na několika přesných zásazích. Do původních kamenných zdí byly vloženy nové velkoformátové otvory, které stavbu otevřely světlu i okolní krajině. Interiér sjednotila nová betonová podlaha a vyhloubení protilehlého svahu umožnilo vytvořit prostor pro koupelnu. Výsledkem je minimalistický letní byt, který neskrývá původní charakter stavby, ale doplňuje jej o současné prvky.

Materiálová paleta je záměrně střídmá. Architektka použila beton, pozinkovanou ocel a kámen. Právě kontrast původního zdiva a nových industriálně laděných detailů dává malé stavbě současný výraz. Milerová tak nevytváří romantizující chalupu, ale přesnou, úspornou a civilní architekturu.

„Cílem nebylo z kamenného chlívku udělat novostavbu, ale zachovat jeho syrovost a doplnit ji o současné prvky. Pracovali jsme s minimem materiálů a s přesnými zásahy, které malému prostoru dávají světlo, funkci a nový způsob užívání,“ říká architektka Lenka Milerová. Projekt je jedním z těch, které se uchází o Českou cenu za architekturu.

Staré stodoly, chlévy a seníky dostávají nový život

Podobné proměny starých hospodářských objektů jsou v posledních letech stále výraznějším tématem současné architektury. Stodoly, seníky, chlévy nebo zahradní domky často ztrácejí původní funkci, ale zároveň mají silnou prostorovou i materiálovou kvalitu. Místo demolice se proto stále častěji hledá způsob, jak je adaptovat pro současné bydlení, rekreaci nebo práci.

Princip bývá podobný. Původní obálka stavby zůstává, zatímco dovnitř se vkládá nová funkce. Architekti často zachovávají kamenné nebo cihelné zdivo, původní hmotu a měřítko, ale doplňují je o současné materiály, větší prosklení, betonové podlahy, ocelové prvky nebo dřevěné vestavby. Důležitý je především kontrast mezi starým a novým.

Tento přístup je zajímavý nejen esteticky, ale i prakticky. Práce s existující stavbou šetří místo, materiál i energii a současně pomáhá zachovat charakter venkovského prostředí. V době, kdy se řada obcí potýká s tlakem katalogových domů a necitlivých přestaveb, představují podobné rekonstrukce alternativu.

