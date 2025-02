Bez reklamy či trdelníků? Z Hradu zmizí nevkusná reklama, nový manuál si všímá i veřejných toalet

Areál Pražského hradu se krůček po krůčku mění. Revitalizovat a více propojit se s okolím mají starobylé Chotkovy sady, změní se přístřešky u vstupů a díky novému Manuálu pro kultivovaný Pražský hrad zmizí z nádvoří vizuální smog.

Pražský hrad je symbolem státu, reprezentativním sídlem prezidenta a jednou z nejvýznamnějších českých památek. Dlouhodobě ale trpí hned několika problémy. Areál by potřeboval silnější propojení s okolím, reprezentativnější vstupy, víc moderní architektury a v neposlední řadě i vyčistit od vizuálního smogu.

Pomoct má nový Manuál pro kultivovaný Pražský hrad pro obchody se suvenýry, restaurace a občerstvení, galerie a kulturní zařízení, ale i veřejné toalety. Okrajově se též věnuje označení různých administrativních prostor ve vnitřním areálu Pražského hradu.

Pravidla upravují umístění reklamy, její barevnost, ale třeba i to, co a jak smí být napsáno na reklamních poutačích. A zabývá se i označením veřejných toalet.

Na Pražském hradě evidentně dochází k dlouho očekávaným změnám. Kromě zmiňovaného manuálu se bude řešit i podoba nových přístřešků u vstupů do areálu nebo revitalizace Chotkových sadů.

Chotkovy sady čeká proměna:

Symbolu české státnosti nepochybně chybí i víc moderní architektury. Vždyť dostavba dvou nových objektů u novogotické budovy Nového probošství u severních hradeb je první realizací na tomto místě za posledních 70 let.

„Myslím si, že naše doba by zde měla být co nejlépe zastoupena i v architektuře a designu. Pražský hrad je velkou výzvou a zároveň závazkem pro každého poctivého tvůrce, tak bych se toho nebál a vytvářel proto kvalitní příležitosti. Tato soutěž by mohla být skromným začátkem,“ uvedl český designér a architekt Jerry Koza, který je jedním z porotců, kteří rozhodnou o vítězi designérské soutěže na podobu přístřešků u vstupů do Hradu.

