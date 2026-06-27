Klaus a Okamura vystoupili u AfD. Straně označované za extremistickou popřáli cestu k vládě
Bývalý prezident Václav Klaus a předseda Sněmovny Tomio Okamura podpořili na konferenci německou AfD. Stranu, kterou civilní tajná služba loni označila za prokazatelně pravicově extremistickou, označili za oběť diskriminace a popřáli jí volební úspěch.
Bývalý prezident Václav Klaus a předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura vystoupili na konferenci německé strany Alternativa pro Německo. Akci uspořádala frakce AfD přímo v německém Spolkovém sněmu. Klaus kritizoval „démonizaci“ AfD, kterou německá civilní tajná služba loni označila za prokazatelně pravicově extremistickou. Okamura zase tvrdil, že strana čelí v Německu diskriminaci, a popřál jí, aby vyhrála volby a stala se součástí německé vlády.
AfD mluvila o omezování svobody slova
Dvoudenní konferenci s názvem „1. demokratický kongres frakce AfD v Německém spolkovém sněmu“ zahájili oba předsedové strany Alice Weidelová a Tino Chrupalla. Ve svých projevech kritizovali údajné omezování svobody slova v Německu.
Podle Chrupally je cílem akce „tematizovat znetvoření a zkreslení demokracie v dnešním Německu“. Kromě politiků z jiných stran kritizoval také média, která se podle něj změnila ve „výchovné ústavy“.
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Klaus: Démonizace AfD je absurdní
Klaus na konferenci promluvil německy. Řekl, že démonizace AfD je „absurdní, ale bohužel na mnoho lidí působí“. Podobně mluvil už v roce 2016 na sjezdu AfD ve Stuttgartu. Klaus je častým hostem akcí této strany a několik řečníků na konferenci připomnělo jeho dřívější výrok, že kdyby byl Němcem, do AfD by vstoupil.
Exprezident v projevu, za který sklidil ovace vestoje, kritizoval také „liberální demokracii“. Podle něj je nepřítelem svobody. Kritiku směřoval i na Evropskou unii a „zelenou ideologii“, která podle něj ovládla Německo i celou Evropu.
Klaus zároveň tvrdil, že v Česku nemá „prakticky přístup do státních, nebo korektně řečeno veřejnoprávních médií“. Důvodem jsou podle něj jeho názory na Rusko a EU i to, že „stojí na straně AfD“.
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Okamura: AfD jsou upírána práva
Na konferenci vystoupil také Tomio Okamura. Jeho hnutí SPD sedí v Evropském parlamentu ve stejné frakci jako AfD.
Okamura ve svém projevu proneseném česky řekl, že AfD podle něj v Německu čelí diskriminaci a jsou jí upírána práva. Kritizoval hlavně to, že strana není zastoupena ve vedení Spolkového sněmu. „To je absolutně nepřijatelné,“ řekl Okamura.
Jako příklad údajné nesvobody slova v Česku zmínil kontroverzní předvolební plakáty SPD z kampaně před krajskými a senátními volbami v roce 2024. Obvodní soud pro Prahu 1 za ně hnutí na začátku června nepravomocně potrestal třímilionovým peněžitým trestem kvůli podněcování nenávisti.
Obvinění čelí také Okamura, jeho stíhání je ale přerušené, protože ho poslanci odmítli vydat. Na konferenci AfD řekl, že svoboda slova má chránit i názory „nepopulární, nepříjemné a kontroverzní“.
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Popřáli AfD volební úspěch
Klaus i Okamura německé straně popřáli úspěch ve volbách. Klaus vyjádřil naději, že AfD uspěje v podzimních volbách ve třech německých spolkových zemích: Sasku-Anhaltsku, Meklenbursku-Předním Pomořansku a Berlíně. V prvních dvou zemích by podle průzkumů mohla získat 35 až 41 procent hlasů.
Okamura popřál AfD, aby vyhrála příští parlamentní volby a „konečně byla součástí vlády v Německu“.
AfD v loňských předčasných volbách do Spolkového sněmu získala 20,8 procenta hlasů a stala se nejsilnější opoziční stranou v Německu. Současné průzkumy jí přisuzují 27 až 29 procent. Podle nich by volby vyhrála.
Tajná služba označila AfD za extremistickou
Celoněmecká civilní tajná služba BfV loni v květnu označila AfD za prokazatelně pravicově extremistickou. Strana se kvůli tomu obrátila na soud. Ten nařídil, aby ji BfV takto přestala označovat do definitivního soudního verdiktu.
Konference AfD bude pokračovat i v sobotu. Klaus a Okamura mají znovu vystoupit v pódiové diskusi. Na akci má promluvit také německý europoslanec českého původu Petr Bystroň, kolem kterého v roce 2024 vypukla aféra kvůli podezření, že přijímal úplatky od proruského serveru Voice of Europe.
Dalším řečníkem bude bývalý šéf BfV Hans-Georg Maassen. Z čela služby musel odejít v roce 2018 poté, co bagatelizoval násilí krajní pravice v Saské Kamenici, kde se po vraždě Němce konaly pravicové demonstrace.
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