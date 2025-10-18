Nový magazín právě vychází!

Zdeněk Pečený: Amerika mě zpět neposlala. Jen mi popřála hezký pobyt

Cesty do USA jsou bez problémů
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Z titulků internetových zpráv se zdá, že dnes při cestě do USA riskujete výslech, deportaci nebo alespoň posttraumatický syndrom, moje realita ale byla nudně civilizovaná. A ještě k tomu s plným letadlem.

Připraven na nejhorší. To byl můj mentální stav při odletu do Los Angeles. Poslední půl rok totiž média mluví o tom, že není zaručené, že vás do Spojených států vůbec pustí. Tu vás zadrží, tam deportují, jinde „preventivně“ vyslechnou. Možná vás rovnou přesadí do bezokenní místnosti s automatem na vodu a jedním plastovým kelímkem.

A pak přistanu. Fronta na imigrační kontrolu? Prakticky žádná. Celník si mě zběžně prohlédne, zeptá se, jak dlouho zůstávám. Odpovím. On přikývne, dá razítko a je to. Bez výslechu, bez rentgenu duše, bez dotazu na dědečka z matčiny strany. Celá procedura trvá asi minutu. Jsem skoro zklamaný. Vždyť jsem se na tu „šikanu“ psychicky připravoval celý let.

Nezájem se nekoná

Ten mimochodem také nepotvrdil úpadek evropského turismu. Třeba šlo o náhodu, ale v ekonomické třídě, která poslední půlrok podle mnohých zpráv zeje prázdnotou, nebylo k hnutí. Prázdná sedadla? Snad tři. Pokud tedy někdo mluví o masivním poklesu zájmu Evropanů o Spojené státy, asi jsem letěl špatným spojem.

Jasně, problémy nastat mohou. Když někdo nemá v pořádku dokumenty, mluví zmateně nebo působí podezřele, kontrola je přísnější. Ale házet do jednoho pytle pár výjimek a dělat z nich novou normu? To je spíš symptom jiného druhu hysterie – toho mediálního.

Takže ano, do USA jsem se dostal. Bez incidentu, bez výslechu, dokonce bez zvednutého obočí. Místo šikany jen razítko a „Welcome to the United States“. Vlastně mě to skoro mrzí. Nemám o čem psát. Jen o tom, že všechno proběhlo úplně normálně.

„Postrach Evropy“ je zpět. U Babiše nikdo neví, jak bude vládnout, píše Die Zeit

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš
ČTK
ČTK
ČTK

V Česku je po volbách jasné, kdo zemi v příštích letech bude vládnout. Jak bude vládnout, je ale velkou neznámou. V komentáři k výsledku českých sněmovních voleb a sestavování vlády to napsal list Die Zeit. Vítěz voleb, předseda hnutí ANO Andrej Babiš, podle něj totiž jedná nepředvídatelně. List ho označuje za postrach Evropy.

„Už je tady zas: Andrej Babiš, miliardář, podnikatel v zemědělství a politice, postrach Evropy vyhrál minulou sobotu české parlamentní volby,“ napsal v komentáři Die Zeit. Podle něj je tak jasné, kdo bude Česku v příštích letech vládnout. „Pouze to, jak bude vládnout, nebylo nikdy tak nejisté,“ dodal.

Vznikne koalice neochotných?

Význam Babišova vítězství podle komentáře přesahuje hranice Česka. V zahraničí se podle listu ptají především na to, zda Česko zůstane spojencem Ukrajiny a zda se Babiš spojí s maďarským premiérem Viktorem Orbánem a slovenským premiérem Robertem Ficem. „Vznikne blokační blok na východě EU, koalice neochotných, rozšíří se brána, kterou může Putin vpadnout do NATO?“ ptá se prestižní německý deník.

Die Zeit čtenářům popisuje Babiše jako politika, který je těžko uchopitelný. Jeho hnutí ANO se podle listu za dobu své existence přesunulo politicky zprava doleva: zatímco původně bylo v Evropské unii součástí liberální frakce Renew, nyní je v „euroskeptické“ frakci Patrioti pro Evropu. Babiš napodobil svůj vzor, amerického prezidenta Donalda Trumpa, podle Die Zeit nejen pomocí červených čepic s nápisem Silné Česko, ale i pověstí někoho, kdo umí uzavírat dohody.

Americký prezident Donald Trump

Trump baží po Nobelovce a zvyšuje tlak na Norsko. Zemi může uškodit

Leaders

Už tento pátek se svět dozví, kdo se stane novým držitelem Nobelovy ceny za mír. Jedním z těch, kdo po tomto ocenění zjevně touží, je současný americký prezident Donald Trump. V uplynulých měsících to dával opakovaně a velmi hlasitě najevo. S blížícím se termínem vyhlášení navíc roste i tlak ze strany jeho administrativy, aby se ocenění dostalo právě jemu.

Jiří Frydlewicz

Přečíst článek

Babišovu politiku lze podle komentáře popsat nejlépe jako „nepředvídatelně pragmatickou“, což lze vysvětlit kromě „chameleonského vztahu k politické náladě v zemi“ také podnikatelskými zájmy předsedy ANO. „Jeho koncern Agrofert je aktivní ve 20 evropských zemích a je jedním z největším příjemců podpory z EU v Česku,“ napsal Die Zeit. Babišovi je podle něj jasné, že Česko hospodářsky závisí na EU, ale i to, že na rozdíl od Slovenska či Maďarska se jiné závislosti zbavilo: závislosti na dovozu plynu a ropy z Ruska.

Komplikací je nyní pro Babiše to, že bude závislý na hlasech nové strany Motoristé sobě a „nacionalistické SPD, jejíž šéf propaguje vystoupení z EU a NATO a dává Ukrajině vinu za ruskou útočnou válku“. Jejich hlasy přitom potřebuje podle Die Zeit nejen k vládnutí, ale i k tomu, aby případně nebyl zbaven imunity kvůli stíhání v kauze Čapí hnízdo.

Útok na ekonomiku i národní hrdost. Itálie se snaží odvrátit Trumpova likvidační cla na těstoviny

Americký prezident Donald Trump vyhlásil válku italským těstovinám
ČTK
Karel Pučelík
Karel Pučelík

Americký prezident Donald Trump vyhlásil válku italským těstovinám. Od ledna na ně plánuje uvalit drakonická cla, které patrně povedou k jejich vymizení z amerického trhu. Odnesou to jak velké firmy, tak i rodinné podniky. A také americký spotřebitel, který přijde o prémiové těstoviny a zbydou mu jen domácí náhražky. Odvrátí útok Trumpova názorová souputnice Giorgia Meloniová?

Když se řekne Itálie, někdo si představí Ferrari, Fiat nebo některého z tamějších výrobců více či méně elegantních automobilů. Většina však určitě pomyslí na chutné těstoviny nebo pizzu, zvláště před obědem. Italská kuchyně patří k nejoblíbenějším a restaurace alespoň trochu připomínající tradiční osterii nesmí chybět ani v provinčním zapadákově. Ať už se nacházíte kdekoliv, italská restaurace je jistota.

Této komparativní výhody jsou si velmi dobře uvědomují i římští politici. (Krajně)pravicová vláda premiérky Giorgie Meloniové využívá potravin nejen jako důležitého exportního artiklu, ale také k propagaci své země. Nic naplat, italská kuchyně je zdrojem národní hrdosti. O to více jistě premiérku ranily nedávné kroky administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa, které tnou do živého.

Meloniová a Trump se možná příští týden potkají ve Washingtonu, ale tentokrát by se nejednalo o tak uvolněnou konverzaci jako v minulosti. „Zapomeňte na Ukrajinu, Čínu a Blízký východ, lidé v místnosti budou přemýšlet o fettuccine,“ uvedl pro deník The Times italský analytik Francesco Galietti. Spojené státy se totiž chystají uvalit dodatečné clo na italské těstoviny. A rozhodně ne zanedbatelné.

Karel Pučelík: Česko jde vstříc vládě bláznů. Bez plánu na záchranu

Názory

Vládní strany nás měsíce strašily, jaké horory nastanou po vítězství Andreje Babiše. Když k tomu skutečně došlo, poplácaly se po zádech a v klidu mizí ze scény. My, obyčejní lidé, tu ale musíme zůstat. Opuštění jako Jeníček a Mařenka v lese. Přitom teď nastal čas na hrdinství.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Ostrouhá spotřebitel?

Trump už dříve uvalil na export potravin clo ve výši patnácti procent. I to není malé číslo a už nyní se projevuje na ochladnutí obchodu. Ministerstvo obchodu si však vzalo na mušku italské exportéry těstovin a usoudili, že ve Spojených státech prodávají své produkty za dumpingové ceny (levněji než doma), aby získali převahu nad domácími výrobci. Zajímavé také je, že výsledky vyšetřování stojí hlavně na dvojici velkých exportérů. Dotčené firmy to odmítají, ale i kdyby to byla pravda, svezou se s nimi i další italští výrobci, ať je jejich cenová politika jakákoli.

Celková výše cla by se tedy od ledna měla vyšplhat až na 107 procent. Pro italský export těstovin je to takřka likvidační, protože by cena jednoho balíčku skokově vyskočila na dvojnásobek. Výsledek bude patrně takový, že americký spotřebitel o své oblíbené těstoviny přijde. Přitom v USA je o ně zájem. „Naše značka se za posledních šest let rozrostla obzvlášť rychle, což nás překvapilo, ale jsme na to velmi hrdí,“ potvrzuje podle deníku The Guardian Antonio Rummo, šéf stejnojmenné rodinné značky.

Clo by mohlo znamenat v podstatě konec italského exportu těstovin do Spojených států. Poznají do výsledovky výrobců i obchodní bilance italské ekonomiky. Ročně se součet vývozu odhaduje na více než 650 milionů eur.

Pikantní na této roztržce je to, že pokud se má někdo cítit dotčený, pak jsou to spíše Italové. Jak v The Guardian upozorňuje předseda největšího italského zemědělského sdružení Coldiretti Ettore Prandini, USA je největším trhem italsky znějících značek, které napodobují italské produkty.

Zakladatel a vetšinový vlastník společnosti GymBeam Dalibor Cicman

Zakladatel GymBeam Dalibor Cicman: Chci spolupracovat s nejchytřejšími lidmi na globální úrovni

Leaders

GymBeam patří k nejrychleji rostoucím startupům v Evropě. Sázka na fitness potravinové doplňky se zakladateli a hlavnímu akcionáři firmy Daliboru Cicmanovi vydařila stejně jako snaha organicky růst nejprve na východoevropských trzích a nyní také v Německu. „Jsme firma, kde se zkouší hodně věcí, je to naše DNA,“ říká Dalibor Cicman v rozhovoru pro magazín Newstream CLUB, kde mimo jiné prozrazuje, jakou budoucnost pro svou firmu chystá.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Nespolehlivý spojenec Trump

Pokud na chvíli odhlédneme od těstovin, „Trumpova špagetová válka“ přidává další příklad toho, jak je Trump nespolehlivý spojenec. Giorgia Meloniová patří mezi jeho názorové souputníky a její Bratři Itálie loví ve stejných politických vodách.

Meloniová se dokonce pasovala do role jakési spojky mezi Trumpem a Evropou a vypadalo to, že si s americkým prezidentem poměrně dobře rozumí i osobně. Nicméně i přesto je evidentní, že ani názorová či osobní blízkost s Trumpem negarantuje žádné konkrétní výhody.

Přitom právě těstoviny jsou produktem, který ukazuje, jak je Itálie s Amerikou provázaná. The Times zmiňují, že na boomu sušených těstovin se podílely obě země společně. Původně je pojídali v oblasti Neapole, odkud je emigranti přivezli do USA, kde se uchytily. Z USA se trend vrátil zpět do své domoviny, tentokrát už masově. A pak do celého světa. Časy se ale mění, co dříve spojovalo, dnes rozděluje.

