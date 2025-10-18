Zdeněk Pečený: Amerika mě zpět neposlala. Jen mi popřála hezký pobyt
Z titulků internetových zpráv se zdá, že dnes při cestě do USA riskujete výslech, deportaci nebo alespoň posttraumatický syndrom, moje realita ale byla nudně civilizovaná. A ještě k tomu s plným letadlem.
Připraven na nejhorší. To byl můj mentální stav při odletu do Los Angeles. Poslední půl rok totiž média mluví o tom, že není zaručené, že vás do Spojených států vůbec pustí. Tu vás zadrží, tam deportují, jinde „preventivně“ vyslechnou. Možná vás rovnou přesadí do bezokenní místnosti s automatem na vodu a jedním plastovým kelímkem.
A pak přistanu. Fronta na imigrační kontrolu? Prakticky žádná. Celník si mě zběžně prohlédne, zeptá se, jak dlouho zůstávám. Odpovím. On přikývne, dá razítko a je to. Bez výslechu, bez rentgenu duše, bez dotazu na dědečka z matčiny strany. Celá procedura trvá asi minutu. Jsem skoro zklamaný. Vždyť jsem se na tu „šikanu“ psychicky připravoval celý let.
Jak zbavit Spojené státy migrantů. Jeden z úkolů, kterému administrativa Donalda Trumpa věnuje velké úsilí. Nyní připravuje nový program, který má nabídnout finanční odměnu nezletilým migrantům v americké vazbě, pokud se dobrovolně vrátí do své domovské země.
Nezájem se nekoná
Ten mimochodem také nepotvrdil úpadek evropského turismu. Třeba šlo o náhodu, ale v ekonomické třídě, která poslední půlrok podle mnohých zpráv zeje prázdnotou, nebylo k hnutí. Prázdná sedadla? Snad tři. Pokud tedy někdo mluví o masivním poklesu zájmu Evropanů o Spojené státy, asi jsem letěl špatným spojem.
Jasně, problémy nastat mohou. Když někdo nemá v pořádku dokumenty, mluví zmateně nebo působí podezřele, kontrola je přísnější. Ale házet do jednoho pytle pár výjimek a dělat z nich novou normu? To je spíš symptom jiného druhu hysterie – toho mediálního.
Takže ano, do USA jsem se dostal. Bez incidentu, bez výslechu, dokonce bez zvednutého obočí. Místo šikany jen razítko a „Welcome to the United States“. Vlastně mě to skoro mrzí. Nemám o čem psát. Jen o tom, že všechno proběhlo úplně normálně.
