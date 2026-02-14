Nový magazín právě vychází!

Umělá inteligence vstupuje do robotů. Od těch průmyslových po humanoidy s empatií
ČTK
Josef Tuček
Josef Tuček

Robot bude díky umělé inteligenci stále chytřejší, univerzálnější, převezme více úkolů ve výrobě i ve službách, opečuje seniory, soudí Mezinárodní federace robotiky. Rizika takovéhoto vývoje však spíše přehlíží.

Umělá inteligence „žije v počítači“ (na severech, v cloudu). Tam shromažďuje a zpracovává informace. Do „opravdového“, fyzického světa mimo počítač k běžným uživatelům vstupuje zejména viditelným zářením displeje počítače či mobilu, takže si přečteme její výstupy, a slyšitelnými zvuky vyslanými přes reproduktor počítače (či mobilu).

Pokud však má umělá inteligence ve fyzickém, třírozměrném světě manipulovat s hmotou (přesouvat krabice, montovat auta...), vnímat okolní prostor a pohybovat se v něm, musí být napojena na nějaké technické přístroje, které ovládá. Nejlépe na roboty. A to se v rostoucím měřítku právě děje.

Americký startup Apptronik, který vyvíjí humanoidní roboty poháněné umělou inteligencí, získal v novém investičním kole zhruba 520 milionů dolarů. Ocenění společnosti se tak vyšplhalo na více než 5,5 miliardy dolarů, což představuje přibližně trojnásobek hodnoty oproti prvnímu kolu Series A z loňského roku.

Žádné programování, prostě robotu řeknete, co chcete

Mezinárodní federace robotiky se sídlem ve Frankfurtu je reprezentativním neziskovým sdružením více i méně významných světových průmyslových i výzkumných institucí. Její nynější shrnující situační zpráva o vztahu robotů a umělé inteligence konstatuje, že umělá inteligence díky své lepší dostupnosti přestává být v robotice pouhým podpůrným nástrojem a stává se hlavním motorem jejího rozvoje. Tato technologie transformuje továrny, sklady i běžný život.

To vcelku asi každý ví. Výmluvné však může být, že postup je tak rychlý, že jej odborníci zřetelně zaznamenávají, ale nestačí jej kvantifikovat. Dokument popisuje nynější technologický rozmach i vize pro příští desetiletí, ale chybějí v něm (na rozdíl od jiných situačních zpráv robotické federace) aspoň rámcová data o tom, kolik robotů se zabudovanou umělou inteligencí je aktuálně ve světě v provozu. Obecně uvádí, že umělá inteligence je v robotice „již dnes používána“, a že v příštích pěti až deseti letech bude v robotických aplikacích „široce adoptována“.

Humanoid Apollo Apptronik, užito se svolením

Podstatné však je, že dokument bez pochybností předpokládá další rozvoj strojového učení, které umožní strojům na základě dostupných informací a předchozích zkušeností samostatně řešit situace, které nastanou. K tomu se přidává vylepšení počítačově zpracovaného vidění, jež robotům umožňuje přesně identifikovat okolní objekty a pohybovat se v prostoru. Je to tedy další posun od automatizace založené na lidmi naprogramovaných pravidlech k samostatným robotickým systémům, které se budou samy vyvíjet.

Spolupráce s lidmi má být jednoduchá a stále více probíhat na základě hlasem vyslovených povelů, bez nutnosti jejich zapracování do počítačového kódu. Takto by měly být ovládány i velmi složité stroje.

Muskův start-up xAI získal od investorů 20 miliard dolarů. Peníze od Nvidie či Kataru chce firma využít na výpočetní výkon pro další generaci chatbota Grok.

Pro výrobce výhodné

Robot vybavený umělou inteligencí by měl být schopný zvládat proměnlivé a nepředvídatelné situace, se kterými si tradiční automaty nevědí rady. To má vést k vyšší produktivitě a rychlé návratnosti investic.

Robot bude díky umělé inteligenci stále chytřejší ČTK

Z pohledu ekologické i ekonomické udržitelnosti má umělá inteligence optimalizovat pohyby robotů tak, aby spotřebovávaly méně energie. Vzhledem k přesnosti prováděné práce mají snížit množství odpadu při výrobě a díky prediktivní údržbě se má výrazně prodloužit životnost drahých strojních zařízení, protože případná porucha bude zjištěna ještě dřív, než se stačí projevit.

Jihokorejská automobilka Hyundai Motor plánuje od roku 2028 nasadit v amerických továrnách humanoidní roboty. Mají přispět k automatizaci rizikových a opakujících se výrobních úkolů. Firma, která vyrábí auta i v České republice, to uvedla v pondělí na veletrhu spotřební elektroniky (CES) v Las Vegas.

Práce pro lidi se prý najde

Mezinárodní federace robotiky považuje vliv na pracovní trh za nezpochybnitelný, ale nemusí prý být negativní. Zatímco robot přebírá nebezpečné, fyzicky náročné a nudné úkoly, pro lidské zaměstnance vznikají role nové, tvrdí dokument. To je jistě fajn.

Jenomže trh prý bude žádat inženýry se znalostí umělé inteligence, datové vědce či etiky, uvádí dokument. Pro všechny zaměstnance bude nutné neustálé zvyšování kvalifikace. Kolik pracovníků to reálně zvládne? A kolik z takových vůbec bude opravdu zapotřebí? Na to dokument odpovědět nedokáže.

Největší americké technologické firmy plánují letos rekordně zvýšit kapitálové výdaje, aby si zajistily náskok v závodě o umělou inteligenci. Stovky miliard dolarů zamíří především do výstavby datových center a nákupu špičkových čipů. Rozsah investic nemá v moderní historii obdoby a začíná měnit ekonomiku, energetiku i vztahy s místními komunitami.

Nebojíme se vzpoury robotů, ale jejich selhání

Obavy běžné veřejnosti, ale i špičkových odborníků z toho, že se umělá inteligence v důsledku stále větší samostatnosti vymkne lidské kontrole, se zčásti odrážejí i v analýze Mezinárodní federace robotiky. Nikoli však tak, že bychom se měli bát případné „vzpoury robotů“, ale spíše jejich funkčního selhání, případně jejich ovládnutí kybernetickými hackery. Robot připojený ke cloudu je zranitelný vůči útokům, které mohou vést až k přímému ovládnutí stroje útočníkem. Jak tomu půjde zabránit (a zda vůbec), je zatím nepříjemně otevřená otázka.

Zpráva robotické federace připomíná i klasický problém „černých skříněk“. Rozhodovací procesy strojového učení jsou často tak složité, že i pro jejich vývojáře představují „skříňku“, do níž nevidí. Nedokážou proto přesně vysvětlit, proč se robot v danou chvíli rozhodl pro konkrétní akci. To podle analýzy vyvolává otázky ohledně právní odpovědnosti v případě nehod.

Přílišná regulace umělé inteligence (AI) může z lidí udělat snazší oběť, míní ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) Lukáš Kintr. V rozhovoru s ČTK upozornil, že AI pomáhá s efektivním řešením úkolů nejenom běžným uživatelům, ale současně i útočníkům. Loňský rok podle něj potvrdil, že se negativní aktivity v kyberprostoru mohou velmi rychle projevit v reálném životě.

Univerzální robot zvládne úkoly ve službách či v péči o seniory

Federace očekává, že do roku 2035 dojde k masovému rozšíření univerzálních robotů, tedy k přechodu od jednoúčelových strojů k obecné robotické inteligenci, která se dokáže adaptovat na téměř jakékoliv prostředí.

Budoucnost podle ní patří také humanoidním robotům, svou podobou připomínajících lidi. Brzy dokážou rozpoznávat lidské emoce, gesta a výrazy tváře. Uplatnění najdou nejen v průmyslu, ale i v sektoru služeb nebo při empatické péči o seniory, při níž přizpůsobí tón hlasu a pohyby potřebám člověka.

Stárnoucí společnost to bude potřebovat, ať už se nám to líbí, nebo ne.

Starých lidí přibývá a mnozí z nich potřebují péči, jakou jim jejich rodina není schopna zajistit. Profesionálních, schopných a také ochotných a chápavých pečovatelů však není dost. Zastoupit je zřejmě dokáže pouze technika a v budoucnu zejména roboti.

Finanční situace Čechů se zlepšuje, generace padesátníků ale zůstává pod tlakem

Finanční situace Čechů se zlepšuje, generace padesátníků ale zůstává pod tlakem
nst
nst

Finanční kondice českých domácností se loni třetím rokem v řadě zlepšila a podle nového průzkumu agentury STEM se vrátila na předkrizovou úroveň roku 2017. Více než polovina lidí vychází se svým příjmem bez větších potíží a slábnou i obavy z budoucnosti. Ne všichni se ale z posledních let nejistoty zotavili stejně rychle.

„Převážná část veřejnosti ustála krize posledních let a loni vstoupila do období konsolidace,“ uvádějí autoři průzkumu zpracovaného pro poradenskou společnost KPMG. Index finanční situace domácností se v roce 2024 dostal na stejnou úroveň jako v roce 2017. Výše byl pouze v letech 2018 až 2020, poté prudce propadl a znovu začal růst až v roce 2023.

Přesto zůstává část společnosti pod tlakem. Podle STEM dopady krizí ustupovaly velmi pomalu zhruba pětině až čtvrtině populace. Obtíže přetrvávají zejména u lidí ve věku 45 až 59 let, dělníků a provozních pracovníků.

Poslanci napříč koalicí i opozicí ve zrychleném řízení schválili hned dvě novely ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky (ANO), které odkládají vyplácení takzvané superdávky i úpravy životního minima. Důvodem je především náročnost přepočtu dávek a snaha snížit administrativní zátěž úřadů práce. Obě předlohy nyní posoudí Senát.

Většina lidí vychází s příjmem snadno

Se svým příjmem loni vycházelo velmi nebo spíše snadno 57 procent obyvatel. To je jen těsně pod historicky nejlepší hodnotou 61 procent z roku 2021 a patří k nejvyšším výsledkům od začátku sledování v roce 1993. Pozitivní trend se projevil téměř napříč všemi skupinami obyvatel.

Zlepšila se také ekonomická očekávání. Podíl lidí, kteří hodnotili svou finanční situaci jako horší než před rokem, klesl ze 44 na 38 procent. Obavy z dalšího zhoršení letos očekává 23 procent lidí, zatímco o rok dříve to bylo 32 procent. Ubylo i pocitů nejistoty – z 64 na 56 procent – a naopak přibylo těch, kteří hledí do budoucnosti s nadějí.

Polovina domácností dokáže spořit

Schopnost vytvářet úspory se po krizových letech stabilizovala. Přibližně polovina domácností dokázala v posledních třech měsících odložit část peněz stranou. Ubylo také těch, kteří se považují za chudé – z 32 na 29 procent – i těch, kteří by si při nečekaném výdaji 50 tisíc korun museli vzít půjčku, a to z 21 na 17 procent. Vysoká zůstává důvěra v banky, kterou vyjádřilo 81 procent respondentů.

Průzkum probíhal mezi 6. a 14. listopadem 2024 a zúčastnilo se ho 1355 lidí starších 18 let.

Sněmovna schválila nový zbraňový zákon

Karel Pučelík: Vláda odborníkům naslouchat nebude. Stejně jako ta předchozí. Z ekonomické debaty jen bolí mozek

Názory

Váda ruší NERV, opozice to kritizuje, celé kauza nás vede k mnohem závažnějšímu problému. Odborná ekonomická politika se u nás takřka nepěstuje. Opozice kritizuje vládu za amatérství, jen aby se začala chovat na chlup stejně, jen co se role obrátí. Dokud tenhle kruh nepřetneme, nikam se nedostaneme.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Stabilizace i mezi firmami

Pozitivní vývoj zaznamenaly podle KPMG také firmy. Nefinanční podniky si stále častěji berou úvěry na dlouhodobé investice místo krátkodobého provozního financování. Investice směřují především do energetické efektivity, digitalizace a automatizace výroby, což má posilovat jejich konkurenceschopnost.

Rok 2024 byl obdobím konsolidace i pro většinu rodinných firem. Ty podle KPMG reagují na ekonomické výkyvy obvykle konzervativněji a méně se zadlužují. Stabilnější ziskovost vykazují zejména podniky s vícegeneračním řízením a jasně nastavenými pravidly správy. Výhled do letošního roku je podle odborníků umírněně pozitivní, rizikem však u části rodinných firem zůstává nevyřešené nástupnictví.

Lufthansa
nst
nst

Německá letecká společnost Lufthansa je blízko návratu do hlavního akciového indexu DAX, téměř šest let poté, co z něj vypadla kvůli prudkému propadu akcií během pandemie covidu-19. O jejím možném zařazení se rozhodne při čtvrtletní revizi indexů, kterou poskytovatel STOXX uskuteční 4. března.

Podle stratégů Deutsche Bank v čele s Carolin Raabovou by Lufthansa mohla být do čtyřicetičlenného indexu přidána prostřednictvím takzvaného pravidla rychlého vstupu, uvádí agentura Bloomberg. Podmínkou je umístění nejméně na 33. místě v žebříčku firem podle tržní kapitalizace volně obchodovaných akcií. Deutsche Bank odhaduje, že se společnost při současných cenách nachází právě na hranici potřebné pro vstup.

Ještě nedávno patřil mezi miláčky Wall Street, dnes má za sebou propad o desítky procent. Výrobce sportovního oblečení Lululemon hledá nové tempo růstu a investoři řeší, zda současná cena představuje atraktivní příležitost, nebo spíše varovný signál.

Akcie posílily o 60 procent, rozhodnutí je ale těsné

Za posledních 12 měsíců vzrostla cena akcií Lufthansy o 60 procent. Jen loni si titul připsal 36 procent, což byl nejvyšší roční růst od roku 2017. Firmě pomáhá silná poptávka po transatlantických letech a zároveň nižší ceny paliva.

Situace však zůstává napjatá. Akcie v posledních dnech oslabily poté, co piloti a palubní personál vyhlásili stávku kvůli zablokovaným jednáním o kolektivní smlouvě. „Zařazení Lufthansy do indexu DAX nyní visí na vlásku, což činí nadcházející dny klíčovými,“ uvedli stratégové Deutsche Bank ve své analýze.

V pátek dopoledne akcie posílily o 1,5 procenta, čímž se šance na návrat do indexu zvýšily.

V Česku ani v jiných zemích neutuchá paměťová krize. Naopak, letos lze čekat její další zhoršení a výraznější zdražování notebooků, mobilů, ale třeba také vyšší ceny ojetých automobilů. Důvodem je umělá inteligence, resp. obrovské investice do ní a související infrastruktury, například datových center, v podání amerických technologických obrů, zejména Amazonu, Microsoftu, Alphabetu a Mety.

Zalando může z indexu vypadnout

Případný návrat Lufthansy by mohl znamenat vyřazení jiného titulu. Podle Deutsche Bank je ohrožena společnost Zalando, jejíž akcie byly nedávno pod tlakem kvůli obavám z konkurence ze strany TikTok Shop.

Výsledek březnové revize tak bude důležitým tržním impulzem nejen pro samotnou Lufthansu, ale i pro další firmy v indexu. Návrat do DAX by pro aerolinku znamenal symbolické potvrzení zotavení po pandemickém propadu i zvýšený zájem institucionálních investorů.

