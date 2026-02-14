Umělá inteligence vstupuje do robotů. Od těch průmyslových po humanoidy s empatií
Robot bude díky umělé inteligenci stále chytřejší, univerzálnější, převezme více úkolů ve výrobě i ve službách, opečuje seniory, soudí Mezinárodní federace robotiky. Rizika takovéhoto vývoje však spíše přehlíží.
Umělá inteligence „žije v počítači“ (na severech, v cloudu). Tam shromažďuje a zpracovává informace. Do „opravdového“, fyzického světa mimo počítač k běžným uživatelům vstupuje zejména viditelným zářením displeje počítače či mobilu, takže si přečteme její výstupy, a slyšitelnými zvuky vyslanými přes reproduktor počítače (či mobilu).
Pokud však má umělá inteligence ve fyzickém, třírozměrném světě manipulovat s hmotou (přesouvat krabice, montovat auta...), vnímat okolní prostor a pohybovat se v něm, musí být napojena na nějaké technické přístroje, které ovládá. Nejlépe na roboty. A to se v rostoucím měřítku právě děje.
Americký startup Apptronik, který vyvíjí humanoidní roboty poháněné umělou inteligencí, získal v novém investičním kole zhruba 520 milionů dolarů. Ocenění společnosti se tak vyšplhalo na více než 5,5 miliardy dolarů, což představuje přibližně trojnásobek hodnoty oproti prvnímu kolu Series A z loňského roku.
Big Tech sází na humanoidy. Startup Apptronik získal od investorů 520 milionů dolarů
Žádné programování, prostě robotu řeknete, co chcete
Mezinárodní federace robotiky se sídlem ve Frankfurtu je reprezentativním neziskovým sdružením více i méně významných světových průmyslových i výzkumných institucí. Její nynější shrnující situační zpráva o vztahu robotů a umělé inteligence konstatuje, že umělá inteligence díky své lepší dostupnosti přestává být v robotice pouhým podpůrným nástrojem a stává se hlavním motorem jejího rozvoje. Tato technologie transformuje továrny, sklady i běžný život.
To vcelku asi každý ví. Výmluvné však může být, že postup je tak rychlý, že jej odborníci zřetelně zaznamenávají, ale nestačí jej kvantifikovat. Dokument popisuje nynější technologický rozmach i vize pro příští desetiletí, ale chybějí v něm (na rozdíl od jiných situačních zpráv robotické federace) aspoň rámcová data o tom, kolik robotů se zabudovanou umělou inteligencí je aktuálně ve světě v provozu. Obecně uvádí, že umělá inteligence je v robotice „již dnes používána“, a že v příštích pěti až deseti letech bude v robotických aplikacích „široce adoptována“.
Podstatné však je, že dokument bez pochybností předpokládá další rozvoj strojového učení, které umožní strojům na základě dostupných informací a předchozích zkušeností samostatně řešit situace, které nastanou. K tomu se přidává vylepšení počítačově zpracovaného vidění, jež robotům umožňuje přesně identifikovat okolní objekty a pohybovat se v prostoru. Je to tedy další posun od automatizace založené na lidmi naprogramovaných pravidlech k samostatným robotickým systémům, které se budou samy vyvíjet.
Spolupráce s lidmi má být jednoduchá a stále více probíhat na základě hlasem vyslovených povelů, bez nutnosti jejich zapracování do počítačového kódu. Takto by měly být ovládány i velmi složité stroje.
Muskův start-up xAI získal od investorů 20 miliard dolarů. Peníze od Nvidie či Kataru chce firma využít na výpočetní výkon pro další generaci chatbota Grok.
Muskův startup získal od investorů 20 miliard dolarů
Pro výrobce výhodné
Robot vybavený umělou inteligencí by měl být schopný zvládat proměnlivé a nepředvídatelné situace, se kterými si tradiční automaty nevědí rady. To má vést k vyšší produktivitě a rychlé návratnosti investic.
Z pohledu ekologické i ekonomické udržitelnosti má umělá inteligence optimalizovat pohyby robotů tak, aby spotřebovávaly méně energie. Vzhledem k přesnosti prováděné práce mají snížit množství odpadu při výrobě a díky prediktivní údržbě se má výrazně prodloužit životnost drahých strojních zařízení, protože případná porucha bude zjištěna ještě dřív, než se stačí projevit.
Jihokorejská automobilka Hyundai Motor plánuje od roku 2028 nasadit v amerických továrnách humanoidní roboty. Mají přispět k automatizaci rizikových a opakujících se výrobních úkolů. Firma, která vyrábí auta i v České republice, to uvedla v pondělí na veletrhu spotřební elektroniky (CES) v Las Vegas.
Atlas míří do výroby: Hyundai nasadí humanoidní roboty do továren
Práce pro lidi se prý najde
Mezinárodní federace robotiky považuje vliv na pracovní trh za nezpochybnitelný, ale nemusí prý být negativní. Zatímco robot přebírá nebezpečné, fyzicky náročné a nudné úkoly, pro lidské zaměstnance vznikají role nové, tvrdí dokument. To je jistě fajn.
Jenomže trh prý bude žádat inženýry se znalostí umělé inteligence, datové vědce či etiky, uvádí dokument. Pro všechny zaměstnance bude nutné neustálé zvyšování kvalifikace. Kolik pracovníků to reálně zvládne? A kolik z takových vůbec bude opravdu zapotřebí? Na to dokument odpovědět nedokáže.
Největší americké technologické firmy plánují letos rekordně zvýšit kapitálové výdaje, aby si zajistily náskok v závodě o umělou inteligenci. Stovky miliard dolarů zamíří především do výstavby datových center a nákupu špičkových čipů. Rozsah investic nemá v moderní historii obdoby a začíná měnit ekonomiku, energetiku i vztahy s místními komunitami.
Technologičtí giganti nalijí do umělé inteligence 650 miliard dolarů. Rozjíždí se nevídaný investiční boom
Nebojíme se vzpoury robotů, ale jejich selhání
Obavy běžné veřejnosti, ale i špičkových odborníků z toho, že se umělá inteligence v důsledku stále větší samostatnosti vymkne lidské kontrole, se zčásti odrážejí i v analýze Mezinárodní federace robotiky. Nikoli však tak, že bychom se měli bát případné „vzpoury robotů“, ale spíše jejich funkčního selhání, případně jejich ovládnutí kybernetickými hackery. Robot připojený ke cloudu je zranitelný vůči útokům, které mohou vést až k přímému ovládnutí stroje útočníkem. Jak tomu půjde zabránit (a zda vůbec), je zatím nepříjemně otevřená otázka.
Zpráva robotické federace připomíná i klasický problém „černých skříněk“. Rozhodovací procesy strojového učení jsou často tak složité, že i pro jejich vývojáře představují „skříňku“, do níž nevidí. Nedokážou proto přesně vysvětlit, proč se robot v danou chvíli rozhodl pro konkrétní akci. To podle analýzy vyvolává otázky ohledně právní odpovědnosti v případě nehod.
Přílišná regulace umělé inteligence (AI) může z lidí udělat snazší oběť, míní ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) Lukáš Kintr. V rozhovoru s ČTK upozornil, že AI pomáhá s efektivním řešením úkolů nejenom běžným uživatelům, ale současně i útočníkům. Loňský rok podle něj potvrdil, že se negativní aktivity v kyberprostoru mohou velmi rychle projevit v reálném životě.
Přeregulovaná AI nás může ohrozit. Útočníci budou rychlejší než obrana, varuje šéf NÚKIB
Univerzální robot zvládne úkoly ve službách či v péči o seniory
Federace očekává, že do roku 2035 dojde k masovému rozšíření univerzálních robotů, tedy k přechodu od jednoúčelových strojů k obecné robotické inteligenci, která se dokáže adaptovat na téměř jakékoliv prostředí.
Budoucnost podle ní patří také humanoidním robotům, svou podobou připomínajících lidi. Brzy dokážou rozpoznávat lidské emoce, gesta a výrazy tváře. Uplatnění najdou nejen v průmyslu, ale i v sektoru služeb nebo při empatické péči o seniory, při níž přizpůsobí tón hlasu a pohyby potřebám člověka.
Stárnoucí společnost to bude potřebovat, ať už se nám to líbí, nebo ne.
Starých lidí přibývá a mnozí z nich potřebují péči, jakou jim jejich rodina není schopna zajistit. Profesionálních, schopných a také ochotných a chápavých pečovatelů však není dost. Zastoupit je zřejmě dokáže pouze technika a v budoucnu zejména roboti.
Kdo se o vás postará ve stáří? No přece roboti
