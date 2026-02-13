Nový magazín právě vychází!

Superdávka se odkládá. Změny životního minima naberou zpoždění

Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO)
Poslanci napříč koalicí i opozicí ve zrychleném řízení schválili hned dvě novely ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky (ANO), které odkládají vyplácení takzvané superdávky i úpravy životního minima. Důvodem je především náročnost přepočtu dávek a snaha snížit administrativní zátěž úřadů práce. Obě předlohy nyní posoudí Senát.

Superdávka, která od loňského října nahradila příspěvky a doplatky na bydlení, příspěvky na živobytí a dětské přídavky, měla být dosavadním příjemcům vyplácena od května. Nově se počítá s posunem o čtvrt roku, tedy na srpen. Úřad práce eviduje zhruba 333 500 žádostí od stávajících příjemců a dalších přibližně 79 600 nových žádostí. Podle podkladů k návrhu je vyřizování nové dávky výrazně náročnější, než se původně předpokládalo.

Juchelka zároveň prosadil souběžnou novelu, která posouvá změny životního minima z května na červenec. V další předloze pak navrhl ještě výraznější odklad – až na říjen. Pokud by se ale ukázalo, že úřady práce zvládnou přepočet včas, ministr by podle svých slov další novelu nepodporoval a nechal ji zamítnout.

Jak se zvýší životní minimum?

Životní minimum se má podle platného zákona zvýšit pro samotného dospělého z 4860 na 5500 korun a pro prvního dospělého v domácnosti z 4470 na 5000 korun. Naopak u dalšího dospělého člena rodiny má částka klesnout z 4040 na 3750 korun. Superdávka by tak mohla být pro malé domácnosti výhodnější a lépe odrážet jejich situaci.

Ministr zdůvodnil odklad potřebou zjednodušit administrativní proces. Pokud by se částky měnily dříve, musely by se upravovat informační systémy, hrozily by chyby a klientům by se ztížila orientace. Posun má podle něj zajistit efektivnější přepočet dávek a snížit zátěž úřadů práce. Podle jeho předchůdce Mariana Jurečky (KDU-ČSL) je posun logický a zabrání dvojímu přepočtu.

Navýšení životního minima ovlivní například pěstounské dávky a další podpory. Naopak se nedotkne humanitární dávky pro uprchlíky z Ukrajiny s dočasnou ochranou, která bude i nadále vycházet ze současných částek. Pětiměsíční odklad zvýšení minima zároveň znamená úsporu státních výdajů.

Schválená novela rovněž stanoví, že dávka státní sociální pomoci se nebude považovat za započitatelný příjem. Změny v posuzování nároku na superdávku se mají zavést až od června 2028 místo letošního července, a to kvůli nutným úpravám informačních systémů. Nově se už nemá hodnotit okruh společně posuzovaných osob, ale členové domácnosti. Tato pravidla se využívají například i při poskytování mimořádné okamžité pomoci nebo příspěvku na zvláštní pomůcku pro lidi se zdravotním postižením.

Odložit by se měla také povinnost úřadů sestavovat příjemcům podpory na živobytí plán kroků ke zlepšení jejich situace, a to o tři měsíce do konce letošního roku.

Podle vyjádření poslanců napříč politickým spektrem je odklad nutný kvůli organizační náročnosti přechodu na novou dávku. Změny tak naberou zpoždění, které má úřadům poskytnout potřebný čas na zvládnutí rozsáhlé administrativní operace.

Spotřebitelské ceny v Česku v lednu meziročně stouply o 1,6 procenta, což je nejnižší růst od listopadu 2016. Inflace tak zpomalila z prosincových 2,1 procenta zejména vlivem převedení plateb za obnovitelné zdroje energie ze spotřebitelů na stát. Proti prosinci se spotřebitelské ceny v lednu zvýšily o 0,9 procenta hlavně kvůli zdražení potravin, nápojů a tabáku. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu, který potvrdil svůj předběžný odhad.

„Výrazný vliv na tento vývoj mělo zrušení poplatku za podporované zdroje energie do výpočtu ceny elektřiny,“ uvedla k poklesu meziroční inflace vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ Pavla Šedivá. Ceny elektřiny pro spotřebitele v lednu meziročně klesly o 12,2 procenta. Snížily se ale také ceny pohonných hmot o téměř devět procent. Dál zdražovaly služby, jejich ceny vzrostly o 4,7 procenta.

Zdražilo nájemné, vodné i stočné

Ceny stravovacích služeb se meziročně zvýšily o 4,5 procenta a ubytovacích služeb o 6,8 procenta. Nájemné zdražilo podle ČSÚ o 6,3 procenta, vodné i stočné o téměř čtyři procenta. Ceny rekreačních služeb, kam patří například zájezdy, stouply o 6,8 procenta. Spolu s elektřinou klesly také ceny zemního plynu o 6,5 procenta a pevných paliv o dvě procenta.

Ceny zboží v lednu úhrnem meziročně klesly o 0,4 procenta. Zlevnily oděvy a obuv. Potraviny a nealkoholické nápoje ale zdražily o 1,3 procenta. Za hovězí maso lidé platili meziročně víc o pětinu, růst cen u vajec převýšil 13 procent a u kávy 18 procent. Vyšší než v lednu 2025 byly také ceny destilátů a likérů o 3,4 procenta, vína o 1,4 procenta, piva o 3,3 procenta a tabákových výrobků o 6,3 procenta.

Ceny zboží v lednu proti prosinci úhrnem vzrostly o 0,7 procenta a ceny služeb o procento. Ovoce meziměsíčně zdražilo o téměř sedm procent, brambory o víc než 11 procent. Vyšší o skoro osm procent byly ceny čokolády a kakaa. O téměř devět procent se snížily ceny másla. Víno zdražilo proti poslednímu měsíci loňska o 13,7 procenta, destiláty a likéry o víc než 11 procent a pivo o skoro osm procent. Elektřina meziměsíčně zlevnila o 8,4 procenta. Vzrostly ceny nájemného, zemního plynu, vodného a stočného a také tepla a teplé vody.

