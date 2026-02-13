Superdávka se odkládá. Změny životního minima naberou zpoždění
Poslanci napříč koalicí i opozicí ve zrychleném řízení schválili hned dvě novely ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky (ANO), které odkládají vyplácení takzvané superdávky i úpravy životního minima. Důvodem je především náročnost přepočtu dávek a snaha snížit administrativní zátěž úřadů práce. Obě předlohy nyní posoudí Senát.
Superdávka, která od loňského října nahradila příspěvky a doplatky na bydlení, příspěvky na živobytí a dětské přídavky, měla být dosavadním příjemcům vyplácena od května. Nově se počítá s posunem o čtvrt roku, tedy na srpen. Úřad práce eviduje zhruba 333 500 žádostí od stávajících příjemců a dalších přibližně 79 600 nových žádostí. Podle podkladů k návrhu je vyřizování nové dávky výrazně náročnější, než se původně předpokládalo.
Juchelka zároveň prosadil souběžnou novelu, která posouvá změny životního minima z května na červenec. V další předloze pak navrhl ještě výraznější odklad – až na říjen. Pokud by se ale ukázalo, že úřady práce zvládnou přepočet včas, ministr by podle svých slov další novelu nepodporoval a nechal ji zamítnout.
Co dál s Filipem Turkem, kterému prezident Pavel vystavil stopku na ministerský post? Uvnitř Motoristů, což jsou dva lidé, Petr Macinka a Filip Turek, a jejich mentor Václav Klaus, možná i Miloš Zeman, se líhne nový plán. Což takhle zkusit ovládnout Prahu.
Dalibor Martínek: Další pokus. Turek teď chce být primátorem Prahy
Názory
Co dál s Filipem Turkem, kterému prezident Pavel vystavil stopku na ministerský post? Uvnitř Motoristů, což jsou dva lidé, Petr Macinka a Filip Turek, a jejich mentor Václav Klaus, možná i Miloš Zeman, se líhne nový plán. Což takhle zkusit ovládnout Prahu.
Jak se zvýší životní minimum?
Životní minimum se má podle platného zákona zvýšit pro samotného dospělého z 4860 na 5500 korun a pro prvního dospělého v domácnosti z 4470 na 5000 korun. Naopak u dalšího dospělého člena rodiny má částka klesnout z 4040 na 3750 korun. Superdávka by tak mohla být pro malé domácnosti výhodnější a lépe odrážet jejich situaci.
Ministr zdůvodnil odklad potřebou zjednodušit administrativní proces. Pokud by se částky měnily dříve, musely by se upravovat informační systémy, hrozily by chyby a klientům by se ztížila orientace. Posun má podle něj zajistit efektivnější přepočet dávek a snížit zátěž úřadů práce. Podle jeho předchůdce Mariana Jurečky (KDU-ČSL) je posun logický a zabrání dvojímu přepočtu.
Navýšení životního minima ovlivní například pěstounské dávky a další podpory. Naopak se nedotkne humanitární dávky pro uprchlíky z Ukrajiny s dočasnou ochranou, která bude i nadále vycházet ze současných částek. Pětiměsíční odklad zvýšení minima zároveň znamená úsporu státních výdajů.
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) vyzval k rezignaci zvláštní zpravodajku OSN pro lidská práva na okupovaných palestinských územích Francesku Albaneseovou. Uvedl to na síti X. Za důvod označil výroky, které údajně pronesla na konferenci v Kataru a v nichž měla označit Izrael za společného nepřítele lidstva. Server televize France24 ale uvedl, že z přepisu jejího projevu vyplývá, že takové prohlášení neučinila. K rezignaci vyzvala Albaneseovou také Francie.
„Trpělivost má své meze“. Macinka vyzval k rezignaci zvláštní zpravodajku OSN
Politika
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) vyzval k rezignaci zvláštní zpravodajku OSN pro lidská práva na okupovaných palestinských územích Francesku Albaneseovou. Uvedl to na síti X. Za důvod označil výroky, které údajně pronesla na konferenci v Kataru a v nichž měla označit Izrael za společného nepřítele lidstva. Server televize France24 ale uvedl, že z přepisu jejího projevu vyplývá, že takové prohlášení neučinila. K rezignaci vyzvala Albaneseovou také Francie.
Schválená novela rovněž stanoví, že dávka státní sociální pomoci se nebude považovat za započitatelný příjem. Změny v posuzování nároku na superdávku se mají zavést až od června 2028 místo letošního července, a to kvůli nutným úpravám informačních systémů. Nově se už nemá hodnotit okruh společně posuzovaných osob, ale členové domácnosti. Tato pravidla se využívají například i při poskytování mimořádné okamžité pomoci nebo příspěvku na zvláštní pomůcku pro lidi se zdravotním postižením.
Odložit by se měla také povinnost úřadů sestavovat příjemcům podpory na živobytí plán kroků ke zlepšení jejich situace, a to o tři měsíce do konce letošního roku.
Podle vyjádření poslanců napříč politickým spektrem je odklad nutný kvůli organizační náročnosti přechodu na novou dávku. Změny tak naberou zpoždění, které má úřadům poskytnout potřebný čas na zvládnutí rozsáhlé administrativní operace.