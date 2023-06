EASTLOG ukázal, jak by měli logistici překonávat krizi. Kongres navštívil rekordní počet lidí

Šestadvacátý ročník logistické konference EASTLOG ukázal, že dobře nastavené logistické systémy neznají nic jako hranici nemožného. Akce přilákala rekordní počet návštěvníků, kteří měli příležitost se seznámit s nejnovějšími trendy v oblasti logistiky, energetické bezpečnosti či automatizace a robotizace. Newstream byl mediálním partnerem akce. Další ročník odborné konference se už chystá. Proběhne zase za rok.

Poslední tři čtyři roky logistika a supply chain management čelí potížím, které plně nedovolují rozvinout potenciál odvětví. Začalo to covidem, pokračovalo ekonomickou recesí a postpandemickým nedostatkem. K tomu se přidala inflace. Vše gradovalo válkou na Ukrajině a energetickou krizí. Byl to hořký koktejl problémů, který museli spotřebitelé a firmy vypít až do dna. A pachuť z něj v nich stále přetrvává, což je zřetelné při pohledu na ukazatele spotřebitelské i podnikatelské důvěry. Obavy z dalšího vývoje ekonomiky zapustily kořeny.

„Fyzické toky zboží odněkud někam byly ve světle výše uvedených událostí narušeny. A na kongresu jsme mluvili o tom, jak vše zase – obrazně řečeno – nahodit na koleje,“ říká Jeffrey Osterroth, jednatel ATOZ Group, která konferenci pořádá.

Téma letošního ročníku kongresu, na který na konci května do pražského O2 universa dorazilo 684 účastníků, znělo Logistics Unlimited, tedy logistika bez limitů.

Atmosféra kongresu zachycená čočkou foťaku. Podívejte se:

Logistické výzvy v krizi

V dopoledním bloku kongresu se představili řečníci, kteří v poslední době čelili krizím až katastrofám. Cílem tohoto bloku bylo ukázat, že dobrá příprava, houževnatost, odolnost či schopnost improvizace vedou k tomu, že lze překonat i opravdu složité situace.

Jako první vystoupil Jiří Němčík z Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Velitel českého USAR odřadu popsal, jak se jeho tým vypořádal s komplikacemi při nedávném zemětřesení v Turecku. Záchranáři přistáli v zemi na Bosporu 18 hodin po oznámení katastrofy a zpočátku poměrně obtížně získávali zázemí či prostředky (např. automobily), aby mohli efektivně pracovat na suťovištích. „Vše včetně logistiky pracuje nejlépe na základě předpřipravených procedur,“ říká Jiří Němčík a dodává: „Logistika sehrála obrovskou a nezastupitelnou průřezovou roli.“

Další dva příspěvky byly zaměřeny na Ukrajinu a tamější logistický život v podmínkách aktuální války s Ruskem. Oleksandr Keba z Metro Cash&Carry Ukrajina ve videu (ke zhlédnutí níže) popsal zásobování prodejen v prostředí války. Během prvních týdnů invaze bylo zničeno 400 tisíc m2 skladových ploch Metra. Vše se soustředilo na obranu státu, a tak chyběly nákladní vozy, které musely převážet zboží, jež zůstalo v zablokovaných přístavech. Nedostávalo se řidičů, kteří byli povoláni do vojenské služby, ceny šly nahoru, dodávky se radikálně zpožďovaly. Situace se změnila, když se ruská vojska stáhla od Kyjeva. Metro začalo opět dodávat z centrálního skladu a dostalo se na 83 procent předválečných výkonů, přičemž v dubnu 2023 už to bylo skoro stejně jako před vypuknutím konfliktu.

Logistika v době války

Poté si slovo vzala Polina Kosharna ze skupiny Suziria, která je výrobcem a distributorem krmiv a dalších produktů pro domácí mazlíčky. Spolumajitelka rodinné společnosti, která na Ukrajině provozuje obchody Master zoo, popisovala krizové řízení zásobování v době válečného konfliktu. Od února do dubna 2022 byla firma kompletně odstřižena od svého centrální skladu v Kyjevě. Zahraniční partneři museli začít dovážet zboží do menších skladů např. ve Lvově a Užhorodu. Došlo k radikální redukcí SKU (Stock Keeping Unit) ze 4000 na 1000.

„Poté, co byl osvobozen Kyjev, jsme ale přešli z obranného do budovacího módu,“ říká Kosharna a dodala: „Rosteme rychle, otevíráme průměrně jeden obchod za týden.“ Před válkou provozovali 101 prodejen, v loňském březnu jich bylo otevřeno pouze 42, o rok později jich funguje 140.

Překážky jsou od toho, abychom je překonávali

V rámci dopoledního bloku proběhla také panelová diskuze, v níž vystoupili: Viktorie Malsagova (Mars), Tomáš Hofer (Notino), Jaroslav Žlábek (Toyota Material Handling CZ), Jiří Kristek (Cushman & Wakefield), Miroslava Jechoux (DLC Napajedla) a Pavel Sovička (Panattoni). Diskusi moderovala Patricia Jakešová. Jedním z ústředních témat panelu byla automatizace. Jaroslav Žlábek v diskusi rozporoval tezi, že by se u nás stále nevyplácelo investovat do automatizace a robotizace a že tyto projekty mají příliš dlouhou návratnost při porovnání výše investice versus mzdové náklady. „Vezměte si, že manipulant v Praze se už mzdově může srovnávat s manipulantem v některých regionech západní Evropy,“ upozornil.

Digitalizace a automatizace byla jedním z ústředních témat také odpoledního programu. Účastníci workshopu se seznámili např. s projektem výstavby systému Autostore v ostravském distribučním centru společnosti Malfini. Přestavbu a modernizaci skladu za tři měsíce v plném provozu pak představili Tomáš Morava (Košík.cz) a Michal Beneš (BITO Skladovací technika CZ). Košík výrazně navýšil objemovou skladovací kapacitu ve všech teplotních režimech, a to především díky nově vybudovanému mezaninu. Investice, která zahrnovala např. stavbu pekárenského mrazáku, zprovoznění sila, výrobníku a baličky na suchý led, instalaci dopravníků či renovaci pekárny, činila 105 milionů korun.

Další „případovka“ představila řešení automatizace provozu pomocí vertikálních zakladačů ve firmě Vapol CZ, jež se zaměřuje na dodávku automobilových náhradních dílů. Ta si od společnosti VertiFlex pořídila čtyři zakladače Compact Twin s dvojitých výtahem a Compact Lift s dvojitou hloubkou. Díky projektu se firmě podařilo zmenšit skladovou plochu při čtyřnásobné skladové kapacitě. Namísto původních 14 lidí dnes obsluhuje sklad pouze osm lidí. A zvýšila se také kapacita expedice z původních 250 balíků na 1000 kusů za směnu.

Další přednáška byla zaměřena na 5G sítě. O nich se sice hodně hovoří, ale svou privátní (firemní) 5G síť má v Česku málokdo. Společnost Dextrum Fulfillment, kterou reprezentoval Marek Bubík, je jedna z nich. S implementací pomáhal T-Mobile Česká republika, za něj řešení popisoval Jaroslav Mráček. Výsledkem spolupráce obou firem je robotický expediční a paletový sklad, ve kterém se pohybují autonomní mobilní roboty, vysokozdvižné pickovací roboty Hai Robotics, autonomní vysokozdvižný paletový vozík či a autonomní nízkozdvižný paletový vozík. Vše je pak propojeno právě síťovou infrastrukturou 5G.

I další případová studie byla velmi inspirativní. Michal Prádl (Datart / HP Tronic Zlín) a Dušan Šutka (4IGV) popisovali nasazení manipulačních jednotek Agilox. Posluchači se dozvěděli, jakou roli plní vozíky v celkově velmi automatizovaném a robotizovaném skladu Datartu.

Skladování na (vyšší) úrovni

Vedlejší sál patřil workshopu Skladování a development. Svým vystoupením jej otevřel Juraj Bendík (Kaufland Česká republika), který detailně popsal logistiku tohoto retailového řetězce. Některá čísla jsou obdivuhodná – např. tři miliony palet o výšce 2,4 m transportovaných externími dopravci nebo 91 500 realizovaných přeprav ročně.

Následně vystoupili Václav Macháček (Mokate Czech) a Radoslav Řípa (Gekkon International), kteří přenesli účastníky do světa energetiky. Řeč byla o využití fotovoltaické elektrárny a systému inteligentního řízení toku elektřiny v energeticky náročném provozu Mokate Czech. Důležitou roli v celém řešení hraje také manipulační technika Heli. V prezentaci byly detailně vyčísleny úspory mezi provozem vysokozdvižné techniky se spalovacím motorem, s elektrickým agregátem poháněným baterií LiIon a bateriovým řešením LiIon v kombinaci s fotovoltaickou elektrárnou a řízením systémem Heli Power.

Solární logistika: opatrně, bezpečně, spolehlivě. Tak zněl název prezentace Ondřeje Matala (SolSol) a Tomáše Panenky (Rohlig Suus Logistics), kteří se „vrhli“ na téma dopravy fotovoltaických produktů.

Další programový slot patřil firmě Lumax World, výrobce automobilových světel původem z Indie, která otevřela jedno z jejích prvních evropských vědeckých center v ostravském CTParku.

Jaká je současnost a budoucnost skladování v Česku? Tomuto tématu se v závěrečném bloku Skladování a development věnovali Pavel Hampejs (Siko Koupelny), Pavla Majerová (Makro Cash & Carry ČR), Jakub Jonáš (Ferag CZ) a Laurent Jechoux (Contera). Diskutující se shodli na zásadní otázce, že bez dostatku zaměstnanců není možné provozovat sklad v kvalitě, kterou obchodní partneři očekávají. Velmi intenzivně zaznívalo, že příležitost pro navýšení výkonosti skladů představují automatizace a robotizace. Pozitivním poznatkem bylo zjištění, že i přes ekonomicky náročné období neuvažuje žádná firma o snižování investic do inovací a dalšího rozvoje.

Doprava na rozcestí, nebo scestí?

Situace v dopravě je poměrně nestabilní. Především v době covidu panoval velký nedostatek dopravních kapacit, nyní vidíme převis nabídky. Před celým odvětvím stojí mnoho výzev, které identifikoval Aleš Willert (Sdružení Česmad Bohemia) takto: konkurenceschopnost, nedostatek řidičů a dekarbonizace. Z hlediska prvního tématu je řeč především o zahraničních dopravcích, ti tuzemští soudí, že jejich kolegové v jiných zemích mají výraznější podporu nebo lepší podmínky. Nedostatek řidičů je chronickou záležitostí trvající už téměř dvě dekády. Počet řidičů, kteří na trhu chybějí, se v nákladní i autobusové dopravě odhaduje až na 20 tisíc. Pokud předchozí dvě otázky dopravce trápí už delší dobu, dekarbonizace dopravy se jako hlavní téma připojila až relativně nedávno.

Po tomto vystoupení přišel čas pro Time Slot Control a Elektrometall. Elektormetall nově využívá cloudový Yard Management System od Time Slot Control pro řízení dopravního toku a procesu nakládek v rámci svého areálu. Zástupce firmy Jiří Weiszdorn shrnul benefity po zavedení systému takto: jednotná metrika pro sběr a zpracování dat; standardizace procesů; centrálně sdílené informace o zásilkách a vozidlech v jedné aplikaci; zefektivnění komunikace a zrychlení předávání dat uvnitř koncernu; snížená administrativa; další, nové druhy dat k dispozici; vlastní reporting; možnosti analýz a další optimalizace; aktivní využívání modulů vyvinutých speciálně pro Nexans autoelectric Group, kam Elektrometall náleží.

Další případová studie z dopravy se rovněž dotýkala digitalizace. Pavel Pisk (Fast ČR) a Adam Suda (Timocom) hovořili o privátní burze nákladů. Pavel Pisk shrnul, proč je uzavřená burza zajímavá i jaká má úskalí. Předně se poptávka interaktivně dostane k vybraným partnerům ihned a je možné okamžité změny v systému v závislosti na změně požadavků. Dále lze obratem vystavit objednávku v systému, aniž by bylo třeba doplňovat další údaje. Vzhledem k tomu, že mnoho dopravců Timocom využívá, patří mezi výhody i rychlá a poměrně snadná implementace. Na druhou stranu je potřeba dopravce „naučit“ burzu používat, zejména v době, kdy je převis poptávky po dopravě. Používání burzy může také vést k pokřivení cenotvorby.

Závěr tohoto bloku patřil panelové diskuzi s pracovním názvem Doprava na rozcestí. Vystoupili Lucie Brklová (Kiekert-CS), Tomáš Cafourek (ICOM transport), Radim Kašpárek (ChargeUp), Kamil Ďuračka (PTV Logistics), Aleš Willert (Česmad Bohemia) a Tomáš Pajonk (SolverTech). Debata se z velké části točila kolem dekarbonizace dopravy a alternativních paliv. Diskuse přišla také na řízení dopravy, vytěžování dopravních toků, zefektivnění provozu dopravní techniky a lepší využívání ložné plochy. Debatující se shodli na tom, že nákladní dopravu by velmi postihla opatření, která souvisejí s chystanou emisní normou Euro 7.

Aleš Willert uvedl, že lze jen těžko chápat přísná nařízení pro dekarbonizaci, když celkový podíl emisí z nákladní dopravy tvoří několik procent. Lucie Brklová podotkla, že firmy se budou muset připravit na to, že se doprava prodraží právě vlivem „příplatků na ekologii“. Tomáš Pajonk a Kamil Ďuračka vysvětlili, jak pokročilé algoritmy přispívají k optimalizaci dopravních toků, provozních nákladů i snížení uhlíkové stopy, čímž se „vyrovnali“ s otázkou z publika, zda si myslí, že dopravu dokáže plánovat lépe robot než člověk.

Součástí odpoledního workshopového bloku byla rovněž sekce Lidské zdroje. Roman Molek (Transearch International) si ke kulatému stolu přizval HR manažery a manažerky z logistiky a dopravy a diskutoval s nimi aktuální témata logistického pracovního trhu. Jaký má vliv válka na Ukrajině na dostatek zaměstnanců v oboru? Máme vnímat nárůst nezaměstnanosti negativně, nebo pozitivně? Jak podniky ustojí tlak na zvyšování mezd v důsledku vysoké inflace? Jak automatizace a digitalizace ovlivňují práci v logistice? Součástí programu byly i prezentace vybraných společností.

Šok z ekonomických šoků

Po odpoledni rozděleném do sekcí, kdy si každý mohl vybrat blízké téma, se program vrátil do hlavního sálu. Vystoupila ekonomka Helena Horská (Raiffeisenbank), která se zamyslela nad povahou současné ekonomické situace. Už dříve uvedla, že si česká ekonomika prošla „dokonalou bouří“. Covid, cenové šoky, válka na Ukrajině, energetická krize, pokles produkční kapacity ekonomiky, úspory domácností, inflace. Podle ní se ekonomika nachází ve fázi, kdy hledá nové výkonné motory růstu. Ekonomka vnímá potřebu strukturálních změn, modernizace hospodářství, posílení odolnosti a investic do nových technologií i lidí. Současně očekává plné zotavení domácí i zahraniční poptávky až v roce 2024. Upozornila i na nebezpečí setrvale vyšší inflace. Také mohou déle trvat vyšší úrokové sazby České národní banky, lze očekávat hlubší změny v energetice či automotive a z hlediska globálních toků bude pokračovat nearshoring.

Vystoupení Heleny Horské bylo jakýmsi prologem pro další část programu. Následovala totiž panelová diskuze o ekonomických limitech české a evropské logistiky, kterou moderoval Jan Pokorný. Vedle Heleny Horské debatovali Martin Hejl (Thimm pack’n’display), Martina Horká (dm drogerie markt), Michael Ondraschek (M.A.S. Automation), Jan Hyťha (HOPI) Holding a Martin Baláž (Prologis). Diskuse se týkala stavu české i evropské ekonomiky, trendů v globálních dodavatelských řetězcích, energetické bezpečnosti či investic do automatizace a robotizace.

Debata se stočila mj. k současným vládním úsporným balíčkům. Martin Baláž se domnívá, že Česko je jediná země z V4, jejíž vláda našla odvahu navrhnout nutná opatření. Připouští ale, že koaliční strany to bude stát politické body. Martina Horká upozorňuje, že s reformami se mělo přijít podstatně dříve a mělo to být např. v oblasti digitalizace: „Digitalizace je jedna z možností, jak zeštíhlit státní aparát. A lidé se pak mohou znovu uplatnit na trhu práce v jiných profesích.“ Michael Ondraschek poznamenal, že je třeba investovat do automatizace a robotizace: „Trh práce je špatný, nejen v České republice, ale i v sousedních zemích.“

Bez praxe by to nešlo

Pátek patřil prohlídkám zajímavých logistických nebo výrobních provozů v rámci pravidelné sekce SEELOG. Tentokrát se účastníci vydali v několika skupinách do čtyř provozů – Škoda Auto v Mladé Boleslavi, Kaufland v Modleticích, Plzeňský Prazdroj v Plzni a Viapharma v Pavlově u Kladna. O exkurze byl velký zájem a celkově tuto možnost využilo 157 návštěvníků.

Příští EASTLOG se bude konat 30. a 31. května 2024 opět v kongresovém centru O2 universum v Praze.