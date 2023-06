Naděje zhasly. Čínský ekonomický motor se po covidu rozjel, a zase zadřel

Květnová data z čínského průmyslu a maloobchodu potvrzují, že ekonomické oživení se zadrhává. Údaje se sice zvýšily, ale z loňské nízké základny, kdy hospodářství zatížila přísná pandemická opatření. S odkazem na vládní údaje o tom informují tiskové agentury.

Podle analytiků tak narůstají očekávání, že čínská vláda musí přijmout více opatření, aby podpořila zatím dost nejisté oživení po pandemii.

Čínská průmyslová produkce v květnu vzrostla o 3,5 procenta, což je zhruba tak, jak očekávali analytici. Růst však ve srovnání s předchozím měsícem zpomalil. Výrobci se potýkají se slabou poptávkou doma i v zahraničí.

Nárůst maloobchodních tržeb o 12,7 procenta byl také nižší než v dubnu a zaostal za očekáváním analytiků, kteří jej odhadovali na 13,6 procenta. V dubnu vzrostly maloobchodní tržby o 18,4 procenta.

Bublina na realitním trhu

Nejnovější údaje podporují nedávné rostoucí obavy o druhou největší světovou ekonomiku, která se jen pomalu dostává z pandemických minim. Dojem posiluje pokračující slabost čínského trhu s nemovitostmi, který v průběhu let rostl až příliš rychle. Odborníci mluví o bublině. Investice na tomto trhu od začátku roku do května klesly o 7,2 procenta, více, než se čekalo.

Obtížná zůstává i situace na trhu práce - nezaměstnanost mladých lidí vyskočila na rekordních 20,8 procenta. Celková míra nezaměstnanosti zůstala v květnu na 5,2 procenta.

"Všechny dosavadní údaje vyslaly konzistentní signály, že ekonomická dynamika slábne," řekl podle agentury Reuters analytik Č'-wej Čang ze společnosti Pinpoint Asset Management v Hongkongu.

Centrální banka se proto snaží stimulovat ekonomiku uvolněnou měnovou politikou. V úterý překvapivě snížila klíčovou krátkodobou úrokovou sazbu o desetinu bodu na 1,90 procenta. Dnes pak o desetinu bodu snížila úrokovou sazbu u jednoletých úvěrů, které poskytuje bankám a finančním institucím. Je to první takové uvolnění za posledních deset měsíců.

