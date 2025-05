Dalibor Martínek: Babiš bude za Čapí hnízdo trpět do konce života. Kradl jako ostatní, ale chytili ho

Tak určitě. Kuřecí křídlo od Andreje Babiše pro Jaromíra Jágra. Babišova reklama na Vodňanské kuře z roku 2013 zaujala pozornost, možná si někdo vzpomene. Jágr si v reklamním spotu kupuje od prodavače Babiše kuřecí křídlo. Pro někoho vtipná, ale v každém případě úspěšná reklama zaujala před dvanácti lety pozornost.

Úřady řešily, zda náhodou nejde o součást předvolební kampaně Babišova nově vytvořeného ANO. Nakonec došly k názoru, že tomu tak není. Babiš v říjnu roku 2013 získal ve volbách téměř 19 procent hlasů.

Nyní se opět blíží parlamentní volby, zase budou v říjnu. A Andrej Babiš, jejich favorit, je středem pozornosti. Tentokrát ne takové, jakou by si přál. Vrchní soud v Praze začal projednávat odvolání v kauze kolem padesátimilionové dotace na stavbu areálu Čapí hnízdo nedaleko Benešova. Babiš je v pozici obžalovaného.

Vlivní lidé na všelijaké soudy kvůli svým různým kauzám posílají jen právníky, sami se neúčastní. Tentokrát Babiš přišel osobně. Proč? Jde do tuhého, hrozí tepláky. To se před volbami nehodí.

Ostuda českého soudnictví

Kauza Čapí hnízdo Čechy už poměrně nudí. Vleče se sedmnáct let, všichni by na ni nejraději zapomněli. Babiš si neoprávněně vzal dotaci na výstavbu už v roce 2008. Soud tuto krádež řeší sedmnáct let! To je ostuda českého soudnictví. I bestiální vrah už by byl po této době osvobozen za promlčení. Babiš však pořád musí chodit k soudu.

Proč tam šel osobně? Protože se blíží volby. A Babiš chce být čistý. Těch padesát milionů korun sice čerpal neoprávněně, vytvořil kvůli tomu jakousi právní strukturu. Myslel si asi, že je bytelná, nenapadnutelná. Jenže, jakmile se v roce 2011 vložil do politiky, aby lépe ochránil své podnikatelské zájmy, prohřešek s dotací „vyplaval“ na povrch. Přišli s tím takzvaní „investigativní“ novináři. Pravda je však jiná. Práskli ho političtí konkurenti.

Měl s tím počítat. Myslel si, že je pevný v kramflecích. Nyní opět stojí u soudu.

Dotace na všelijaké projekty, hotely a resorty, brali v době vzniku Čapího hnízda stovky „podnikatelů“ v Česku. Také vytvářeli spletité firemní struktury, aby jim to prošlo. Všem to prošlo. Protože se nemotali do politiky. Tedy motali, ale jen jako šedé eminence. Babiš měl asi pocit, že si může dovolit víc. Odkopal se. Teď bude opakovaně u soudu vysvětlovat, že nekradl. Kradl.

Měl patrně pocit, že když kradou ostatní, může krást také. A jelikož je šikovný, může krást víc. V jistém smyslu mu to prochází. Lidé ho volí. I letos ho zvolí. Česká nátura funguje v duchu, že když všichni kradou, proč bych také nekradl. Všechny dotace na soláry a tepelná čerpadla, neobdělávanou půdu, to všechno Češi nevnímají jako krádež. Když stát rozdává, byl bych hloupý, kdybych si nevzal. Je to ohnutá logika českého národa. A určitě nejen jeho.

Babiš nyní stojí před soudem. Sedmnáct let od „hříchu“. Jistě je jím vinen, ať už říká cokoliv. Fakta jsou fakta. Ale vinná je především česká společnost. Která Babiše naučila, že kdo nekrade, okrádá rodinu. V takové společnosti nebude mít Babiš problém vyhrát volby. Ať už současný soud dopadne jakkoliv.