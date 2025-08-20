Dalibor Martínek: Babiš bude premiérem, nebo půjde do tepláků
Andrej Babiš už avizoval, že volební program prozradí 4. září. Mezitím na městský soud v Praze doputovaly pokyny vrchního soudu, který zkonstatoval, že se staly v kauze Čapí hnízdo dva trestné činy. Dotační podvod a poškozování zájmů Evropské unie.
Babiš se tedy Čapího hnízda před volbami nezbaví. A soudce Jan Šott, který Babiše a europoslankyni za ANO Janu Nagyovou v této kauze již dvakrát osvobodil, se nyní se kauzou musí zabývat potřetí.
Voliči ANO jsou sice ke kauze Čapí hnízdo rezistentní a nedá se čekat, že by soud nějak snížil preference strany. Nepříjemnost měsíc před volbami to pro Babiše nesporně je. Předvolební kampaň dostává pro něj nepříjemnou příchuť.
S kým vládnout?
Co bude obsahem programu není těžké si nedomyslet. Jistě to bude „konec rozkrádání státu“, naopak jeho „zefektivnění“. Možná návrat EET, jistě spravedlivé důchody. Prostě celkově „Bude líp“. Už je jenom otázkou, s kým bude možná brzy odsouzený dotační podvodník to lepší Česko dělat. S komunisty a socialisty? Se socialisty už jednou vládnul, je na co navazovat. A s komunisty má také své zkušenosti.
Je však velmi dobře možné, že ani tyto tři subjekty nebudou mít ve sněmovně většinu. Takže co, začne zákulisní uplácení Tomia Okamury? To bude drahé. Nejsmutnější na tom je, že by lepší Česko měly dělat takové partaje. Třeba tato perspektiva ještě zmobilizuje ty tisíce zklamaných voličů Spolu, kterým se nechce k volbám. Možná právě na to myslel premiér Fiala, když trochu idealisticky tvrdí, že v září se preference otočí. Těžko, Babišovi voliči určitě k urnám přijdou. Čapák nečapák.
Dobrá zpráva je, že se nám premiér Fiala koncem týdne vrátí z dovolené, aby stihl mítink v Jihlavě. Horší zpráva je, že necelé dva měsíce před volbami si Fiala vůbec dopřává dovolenou. Babiš jezdí od města k městu, stihne i devět měst a obcí za den. Vstává brzo. Všude si s lidmi podá ruce. Fiala je na dovolené.
