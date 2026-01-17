Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Politika Hřib zůstává předsedou Pirátů, zvítězil v prvním kole volby

Hřib zůstává předsedou Pirátů, zvítězil v prvním kole volby

Zdeněk Hřib
ČTK
ČTK
ČTK

Předsedou České pirátské strany bude i nadále Zdeněk Hřib. Rozhodlo o tom dnešní celostátní fórum strany v Prachaticích, kde Hřib v prvním kole volby porazil místostarostu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Davida Witosze.

Čtyřiačtyřicetiletý Zdeněk Hřib, který stojí v čele Pirátů od podzimu 2024, získal důvěru většiny delegátů hned v prvním kole hlasování. Ve volbě obdržel 469 hlasů z celkových 611.

Hřib po zvolení uvedl, že chce vést Piráty tak, aby se stali klíčovou součástí příští vlády bez účasti hnutí ANO a jeho předsedy Andreje Babiše. Důležitým testem budou podle něj už letošní podzimní komunální volby, které označil za referendum o současné vládě.

Premiér Andrej Babiš (ANO)

Babiš se ve Sněmovně pustil do Pirátů. Zasloužil byste vytahat za flígr, reagoval Bartoš

Politika

Premiér Andrej Babiš (ANO) ve Sněmovně ostře zaútočil na Piráty. Označil je za amatéry, udavače i extremisty a prohlásil, že kvůli svému chování nejsou schopni prosadit žádné zákony. Svůj výpad vedl při debatě o písemné interpelaci předsedkyně pirátského klubu Olgy Richterové, která se týkala zvýšení rodičovského příspěvku a jeho pravidelné valorizace. Proti premiérovým slovům se ohradili nejen Piráti, ale i další opoziční poslanci.

nst

Přečíst článek

„Chci, aby Piráti byli tvrdou, konstruktivní a sebevědomou silou. Mým hlavním cílem je plán na dostupné bydlení, levné potraviny a moderní stát, který bude lidem pomáhat, a ne je šikanovat,“ uvedl Hřib. Zdůraznil také důležitost fungujícího právního státu a jasného ukotvení České republiky v Evropské unii a Severoatlantické alianci.

Druhý kandidát David Witosz se o post předsedy ucházel opakovaně. V roce 2022 nepostoupil přes první kolo volby a v roce 2024 z klání odstoupil.

Piráti pod Hřibovým vedením v posledních sněmovních volbách posílili, když získali téměř devět procent hlasů a 18 poslaneckých mandátů. Hřib se stal jedním z nově zvolených poslanců.

Související

Zleva Ivan Bartoš a předseda Pirátů Zdeněk Hřib

Glosa Dalibora Martínka: Piráti utekli hrobníkovi z lopaty a přemohli i Okamuru

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Fiala ukazuje nástupce. ODS si na kongresu vybírá mezi kontinuitou a radikální změnou

Petr Fiala na kongresu ODS
Profimedia.cz
ČTK
ČTK

Občanští demokraté zahájili v Praze dvoudenní volební kongres, na němž se rozhodne o novém vedení strany. Odcházející předseda Petr Fiala otevřeně podpořil místopředsedu Martina Kupku. Ten slibuje návrat k reformám a posílení pravicové identity ODS, zatímco jeho vyzyvatel Radim Ivan přichází s vizí „Česka bez regulací“.

Českou hymnou dnes v pražském hotelu Clarion odstartoval dvoudenní kongres Občanské demokratické strany. Jeho hlavním bodem je volba nového předsedy, kterého si ODS vybírá po odchodu Petra Fialy. Ten ještě před zahájením kongresu jasně označil svého favorita – místopředsedu strany Martina Kupku, jenž podle něj ztělesňuje kontinuitu a má předpoklady být „dobrým předsedou“.

Kupka má jediného protikandidáta, místostarostu Ostravy-Jihu Radima Ivana. Nízký počet kandidátů Fiala nepovažuje za problém a zdůraznil, že ODS je demokratickou stranou s vnitřní debatou, nikoli autoritářským projektem jednoho lídra. Přál si, aby strana i nadále zůstala úspěšná a dokázala v budoucnu znovu převzít odpovědnost za řízení země.

Nová vláda Andreje Babiše

David Ondráčka: 108:92, teď se ukáže, kdo umí dělat politiku

Názory

Babišova vláda získala ve sněmovně důvěru, ANO má pod sebou všechny vládní mocenské páky a bude vládnout. Co má v této chvíli dělat opozice, aby zase dokázala konkurovat?

David Ondráčka

Přečíst článek

Kupka vstupuje do boje s příslibem kompetentní pravicové nabídky. V opozici chce posilovat značku ODS a oslovovat voliče i ve středu politického spektra. Zdůrazňuje, že strana nemá jen kritizovat vládu, ale přicházet s vlastními řešeními problémů, jako jsou bydlení, zdravotnictví, vzdělávání či infrastruktura.

Radim Ivan naopak nabízí ostře liberální vizi. ODS by podle něj měla být stranou aktivních lidí a inkubátorem nových myšlenek. Prosazuje výrazné snížení zdanění práce, zrušení některých odvodů a minimum regulací. Česko by se podle něj mělo stát byznysovým rájem Evropy a skoncovat s nárokovým hospodářstvím.

Kongresu se zúčastnil i bývalý premiér a předseda ODS Petr Nečas, podle něhož zůstane strana i nadále pravicová, názorově pluralitní a orientovaná na budoucnost země. Naopak další exšéf Mirek Topolánek už dříve oznámil, že na kongres nepřijde.

Spojenectví je důležité

Lídři bývalé vládní koalice na dnešním kongresu ODS mluvili o potřebě další spolupráce, odcházejícímu předsedovi občanských demokratů Petru Fialovi poděkovali. Předseda lidovců Marek Výborný věří v to, že strany bývalé vládní koalice Spolu (ODS, TOP 09, a KDU-ČSL) budou úzce a racionálně konzultovat své další kroky. Bez spolupráce mohou pohořet už v podzimních senátních volbách, řekl. Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel delegátům řekl, že ODS a TOP 09 spolu nemusí ve všem souhlasit, ale v klíčových věcech by měly držet jednu linii.

Související

Kandidát na předsedu ODS Martin Kupka

Stanislav Šulc: Vizionář, převozník, nebo hrobař. Koho si zvolí ODS do svého čela?

Názory

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Dalibor Martínek: Renesance ODS neuškodí Babišovi, ale lidovcům a TOP 09

Martin Kupka, kandidát na šéfa ODS
Profimedia
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Členové ODS si před kongresem pochvalují, jak se strana při změně vedení probudila k životu. Jaký se v ní najednou rozhořel názorový kvas. Výsledkem má být nová ODS, svěží, plná elánu a nasazení, stojící na důrazu na tržní ekonomiku. Očekává se, že novým motorem se stane Martin Kupka.

Kličovou otázkou kolem revitalizované strany je, zda o ni vlastně bude ve společnosti zájem. Jestli vůbec je po kapitalistické ideologii poptávka. Václav Klaus stavěl ODS jako konzervativní stranu založenou na tržní ekonomice, osobních svobodách, malém státu, řádném hospodaření státu. Byl na to správný čas. Lidé slyšeli na protipól k svrženému komunistickému režimu. Jenže mezitím přišla doba kmotrů, s které měl stranu vyléčit Petr Fiala. A uplynulo přes třicet let. Zájem lidí o ideologie logicky vychládá. Chtějí funkční stát a peníze na účtu.

Václav Klaus si v posledních letech notuje s Milošem Zemanem, že politika se vyprázdnila, místo levicových a pravicových ideálů vítězí populismus. Mají pravdu. Takže klíčová otázka pro ODS je, zda na novu, dynamickou tržní ekonomiku bude voliči slyšet. Kandidát na prvního místopředsedu Tomáš Portlík například avizuje, že na kongresu představí oprášení takzvaných poděbradských artikul, základní programové teze stanovené za Klausovy éry. Bude to stačit?

Nová vláda Andreje Babiše

David Ondráčka: 108:92, teď se ukáže, kdo umí dělat politiku

Názory

Babišova vláda získala ve sněmovně důvěru, ANO má pod sebou všechny vládní mocenské páky a bude vládnout. Co má v této chvíli dělat opozice, aby zase dokázala konkurovat?

David Ondráčka

Přečíst článek

Andrej Babiš se ideologií nezabývá. Pochopil, že hospodaření státu je kabát, který je vlastně většině lidí ukradený. Výše platu či penze je košile. Na svůj populismus stahuje voliče zleva i zprava. Sociální demokracii přivedl k záhubě.

Aby se „nová ODS“ chytila, těžko jí k tomu budou stačit nové artikuly nebo objíždění země. Kupku známe jako ministra. Byl pracovitý, dostatečně čestný a dobře komunikoval. V řadách ODS však zaznívá, že je příliš „hodný“. Řada členů by si představovala nějaký tvrdší kartáč. Ten však, zdá se, není k dispozici. Aby v příštích volbách porazila restaurovaná strana Babiše, musel by se on dopustit něčeho nepředstavitelného. Což je zatím nepředstavitelné, už se dopustil lecčeho, a nic.

Ti, kdo by měli mít z broušení zubů ODS největší obavu, jsou proto partneři ze zemřelé Spolu. Klub poslanců TOP 09 má jen devět členů, je menší než ten Motoristů. Za svou krátkou existenci přišli topkaři o své nejvýraznější osobnosti, Karla Schwarzenberga a Miroslava Kalouska. Končí i ne tak výrazná Markéta Pekarová Adamová. Schválně, kdo teď z hlavy vyjmenuje aspoň tři členy strany? Nebo jméno jejího nového předsedy?

Andrej Babiš

Babišova vláda získala důvěru Sněmovny po rekordně dlouhé debatě

Politika

Koaliční vláda Andreje Babiše (ANO) bude vládnout s důvěrou Sněmovny. Poslanci rozhodli o jejím vyslovení po více než 100 dnech od voleb loni v říjnu. Hlasování předcházela debata, která trvala celkem zhruba 26 hodin čistého času. Byla dosud nejdelší. Nynější jednání o důvěře kabinetu se odehrálo ve třech jednacích dnech. Poslanecká schůze bude pokračovat v pátek.

ČTK

Přečíst článek

Lidovci dostali v roce 2017, kdy ještě kandidovali do sněmovny samostatně, pouhých 5,8 procenta hlasů. Poslední dvoje volby se proto z rozumu, aby měli zastoupení ve sněmovně, dobrovolně nivelizovali. Jim možná osamostatnění může pomoci, aby opět našli svou tvář. Ale, bude to příště stačit na sněmovnu?

Martin Kupka v rámci zbrojení před kongresem ohlašuje, že „pokračování koalice Spolu není ve hře.“ Někteří i vrcholní členové ODS však připouštějí, že na podzim při komunálních volbách by se koncept zejména v Praze možná vyplatilo oprášit. Nicméně poslancům dvou menších stran koalice zvoní hrana.

Kandidát na předsedu ODS Martin Kupka

Stanislav Šulc: Vizionář, převozník, nebo hrobař. Koho si zvolí ODS do svého čela?

Názory

Blíží se hodina H dne D pro poslední velkou stranu, která vznikla v polistopadové euforii, utvářela místní politiku a nepřímo dala vzniknout i populistickým hnutím. ODS je na křižovatce a vydat se dobrým směrem, ať už to znamená cokoli, bude složité.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Související

Doporučujeme