Hřib zůstává předsedou Pirátů, zvítězil v prvním kole volby
Předsedou České pirátské strany bude i nadále Zdeněk Hřib. Rozhodlo o tom dnešní celostátní fórum strany v Prachaticích, kde Hřib v prvním kole volby porazil místostarostu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Davida Witosze.
Čtyřiačtyřicetiletý Zdeněk Hřib, který stojí v čele Pirátů od podzimu 2024, získal důvěru většiny delegátů hned v prvním kole hlasování. Ve volbě obdržel 469 hlasů z celkových 611.
Hřib po zvolení uvedl, že chce vést Piráty tak, aby se stali klíčovou součástí příští vlády bez účasti hnutí ANO a jeho předsedy Andreje Babiše. Důležitým testem budou podle něj už letošní podzimní komunální volby, které označil za referendum o současné vládě.
Premiér Andrej Babiš (ANO) ve Sněmovně ostře zaútočil na Piráty. Označil je za amatéry, udavače i extremisty a prohlásil, že kvůli svému chování nejsou schopni prosadit žádné zákony. Svůj výpad vedl při debatě o písemné interpelaci předsedkyně pirátského klubu Olgy Richterové, která se týkala zvýšení rodičovského příspěvku a jeho pravidelné valorizace. Proti premiérovým slovům se ohradili nejen Piráti, ale i další opoziční poslanci.
Babiš se ve Sněmovně pustil do Pirátů. Zasloužil byste vytahat za flígr, reagoval Bartoš
„Chci, aby Piráti byli tvrdou, konstruktivní a sebevědomou silou. Mým hlavním cílem je plán na dostupné bydlení, levné potraviny a moderní stát, který bude lidem pomáhat, a ne je šikanovat,“ uvedl Hřib. Zdůraznil také důležitost fungujícího právního státu a jasného ukotvení České republiky v Evropské unii a Severoatlantické alianci.
Druhý kandidát David Witosz se o post předsedy ucházel opakovaně. V roce 2022 nepostoupil přes první kolo volby a v roce 2024 z klání odstoupil.
Piráti pod Hřibovým vedením v posledních sněmovních volbách posílili, když získali téměř devět procent hlasů a 18 poslaneckých mandátů. Hřib se stal jedním z nově zvolených poslanců.