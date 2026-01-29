Trump: Putin mi slíbil týden bez bombardování Kyjeva

Nový magazín právě vychází!

Profimedia
ČTK
ČTK

Vyjednal jsem u Putina týden klidu pro Kyjev, tvrdí americký prezident Donald Trump. Oficiální potvrzení z Kremlu ale chybí. Ukrajina se mezitím potýká s rozsáhlými výpadky energií. A teploty mají v příštích dnech klesnout hluboko pod bod mrazu.

Ruský prezident Vladimir Putin slíbil, že ruská armáda nebude jeden týden útočit na Kyjev, prohlásil ve čtvrtek podle agentury Reuters americký prezident Donald Trump. Moskva zatím nepotvrdila, že se zastavením útoků na Kyjev či jiná ukrajinská města souhlasila.

Ukrajinská metropole se po opakovaných ruských úderech potýká s vážnými problémy s dodávkami elektrické energie, tepla i vody. Ukrajinu, která se od února 2022 brání ruské invazi, čekají podle meteorologů v nadcházejících dnech mimořádně silné mrazy, kdy teplota může klesnout až na minus 20 stupňů Celsia.

„Osobně jsem Putina požádal“

„Osobně jsem požádal prezidenta Putina, aby týden nestřílel na Kyjev a další města. A on to slíbil,“ řekl Trump na zasedání vlády v Bílém domě. Americký prezident zároveň výslovně zmínil, že v oblasti panuje mimořádně chladná zima, která může výrazně zhoršit humanitární situaci civilního obyvatelstva.

Energetická krize uprostřed mrazů

Humanitární situace na Ukrajině je nyní kritická v důsledku systematických ruských útoků zaměřených na energetickou a tepelnou infrastrukturu. Po úderech z nedávných dnů se ocitlo téměř 60 procent Kyjeva bez přístupu k elektřině a tisíce domácností byly bez vytápění.

Bez dodávek proudu navíc v řadě domů neteče ani voda, což je při očekávaných silných mrazech považováno za jeden z nejvážnějších problémů posledních týdnů.

Válka vysála Rusko o pracovní síly. Putin tlačí matky do zaměstnání

Válka vysála Rusko o pracovní síly. Putin tlačí matky do zaměstnání

Politika

Ruský prezident Vladimir Putin navrhl prodloužit provoz jeslí a mateřských škol až do osmé hodiny večer. Podle něj je to nutné proto, aby se ženy mohly po narození dítěte co nejdříve vrátit do práce a neztratily kvalifikaci. Putin to uvedl na poradě s vládou, informovala ruská média.

nst

Přečíst článek

Ruský prezident Vladimir Putin

Vzkaz Pentagonu Putinovi: Rusko nemá sílu ovládnout Evropu

Politika

Rusko není v pozici, aby mohlo usilovat o nadvládu v Evropě. Stojí to v nové obranné strategii USA, kterou vydalo americké ministerstvo obrany. Podle něj ochrana před konvenčními útoky Ruska musí ležet primárně na evropských státech Severoatlantické aliance. Podle Pentagonu je Rusko zvládnutelnou hrozbou a evropské státy NATO ho převyšují v hospodářství i obyvatelstvu. Naši spojenci v NATO jsou silnější než Rusko, konstatuje Washington.

ČTK

Přečíst článek

Trh s luxusními hodinkami se zadrhnul. Mohou za to i Trumpova cla

falešné rolexky
bloomberg
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Propad prodejů v prodejích i tržbách. Tak vloni dopadl trh s luxusními švýcarskými hodinkami podle čerstvých dat Federace švýcarského hodinářského průmyslu. Přímo i nepřímo se na tom podepsal vláda Donalda Trumpa. I tak ale USA zůstávají největším odbytištěm pro luxusní hodinky.

Celní válka, kterou Donald Trump rozjel v loňském roce, měly jednoho velkého poraženého. Švýcarsko. A výrazně to dopadlo na tamní hodinářský průmysl, který je synonymem luxusu bez ohledu na politickou situaci. Jenomže čerstvá data o prodejích Swiss Made hodinek za rok 2025 ukazují, že se politika na úspěchu či neúspěchu značek jako Rolex nebo Omega podepisuje poměrně výrazně.

Prodalo se necelých 14,6 milionu kusů švýcarských hodinek, což představuje meziroční propad o téměř pět procent, a tržby dosáhly částky 24,4 miliardy švýcarských franků, což bylo meziročně také méně, konkrétně o 1,7 procenta.

Trh s luxusními hodinkami stagnuje

Trh s luxusními hodinkami stagnuje. Spásu má přinést Čína i umělá inteligence

Trhy

Přestože kapitálové trhy v posledním roce značně posilují a klesají úrokové sazby, švýcarským výrobcům luxusních hodinek se nedaří využít rostoucího bohatství globální populace. Trh s hodinkami Swiss Made stagnuje, největšímu výrobci Swatch Group dokonce tržby výrazně klesají. A k tomu přicházejí americká cla, která luxusní hodinky dále masivně zdraží.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

„Rok 2025 byl rokem zásadní nejistoty a rostoucích tlaků na švýcarský hodinářský průmysl. Americká obchodní politika značně zasáhla možnosti exportu na největší odbytiště, v důsledku čehož jsme sledovali konec postupného růstu v posledních letech,“ uvedla Federace švýcarského hodinářského průmyslu.

Právě USA přitom zůstávají hlavním trhem pro luxusní hodinky. Vloni se tu prodaly hodinky za 4,4 miliardy švýcarských franků. Následují trh japonský (1,9 miliardy) a čínský (1,8 miliardy franků). Prvním evropským trhem v tabulce je Velká Británie na páté příčce s 1,7 miliardami švýcarských franků.

Jan Novotný: Geopolitika mění investiční svět. GIS ukáže nové cesty k úspěchu

Trhy

Letošní Global Investment Summit se koná v době geopolitických a ekonomických změn a patří k nejsledovanějším investičním událostem v regionu. Program propojuje investory, developery a lídry byznysu, kteří bez marketingových zkratek pojmenovávají, kde dnes vzniká skutečná hodnota i rizika – od realitního trhu přes private equity až po nové investiční segmenty. „Ze zahraničních hostů bych upozornil na Winyho Maase, zakladatele architektonického studia MVRDV, nebo oscarového producenta Damiana Pereu, z domácích speakerů pak Miroslava Singera, Petra Borkovce nebo Jaroslava Havla,“ říká zakladatel Global Investment Summitu Jan Novotný. Summit se uskuteční 4. března v Martinickém paláci na Pražském hradě.

nst

Přečíst článek

Problém je Čína

Ještě větší problém z dlouhodobé perspektivy však nepředstavují jen přímé dopady celních válek, ale obecněji globální geopolitická nejistota. To se sice v tradičních zemích může projevit nárůstem poptávky po alternativních investicích, na obřím čínském trhu to ale vede k jinému chování. Například k odklonu od tradičních luxusních brandů a naopak sázka na domácí hráče, jak se stalo například v oblasti luxusní módy.

„Čínský trh, který s sebou strhl i oblast Hongkongu, zaznamenal druhý rok výrazného poklesu. Za dva roky tak export do Číny poklesl o více než třetinu. Současně cena zlata a švýcarského franku dosáhla rekordních úrovní, což výrazně zvýšilo cenu švýcarských hodinek, zejména na zahraničních trzích,“ dodává zpráva o exportu Swiss Made hodinek za loňský rok.

Šéf společnosti LVMH Bernard Arnault
Aktualizováno

Návrh daně pro nejbohatší hnul žlučí nejbohatšímu Francouzi Arnaultovi

Money

Šéf společnosti LVMH vyrábějící luxusní zboží a nejbohatší Francouz Bernard Arnault ostře kritizuje navrhovanou dvouprocentní daň pro miliardáře. Jde o útok na francouzskou ekonomiku, řekl v rozhovoru s britským nedělníkem The Sunday Times.

ČTK

Přečíst článek

Ukrajina může dostat české bitevní letouny. Ne od vlády. Aero odhalilo, kdy by mohly vzlétnout

Aero L-39 Skyfox
ČTK
ČTK
ČTK

Nejde o vládní dar ani přesun techniky české armády. Výrobce Aero Vodochody připouští, že v případě zájmu Ukrajiny by dokázal dodat první moderní letouny L-39 Skyfox už na začátku příštího roku. Stroje by mohly nahradit diskutované L-159.

Pokud by Ukrajina projevila zájem o letouny L-39 Skyfox, bylo by možné dodat první kusy na začátku příštího roku, odpověděl dnes na dotaz ČTK prezident výrobce letadel Aero Vodochody Viktor Sotona. Univerzální skyfoxy by mohla Ukrajina využít namísto čtyř letounů L-159 české armády, o které projevila zájem už dříve, avšak podle ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD) by prodej nebyl z českého pohledu výhodný.

„V současné době analyzujeme naše výrobní kapacity a možnosti úprav výrobního procesu tak, abychom byli schopni flexibilně reagovat na případný zájem o co nejrychlejší dodání letadel,“ uvedl Sotona. V případě oslovení Ukrajinou prezident předpokládá, že by první vyrobené letouny mohlo Aero dodat na začátku příštího roku a další v roce 2028.

O letadlech L-159 měla rozhodnout armáda, ne politici, říká zástupce zbrojařů Jiří Hynek

Leaders

O dodávkách letadel L-159 na Ukrajinu neměli rozhodovat politici, ale odborníci, říká Jiří Hynek, prezident asociace obranného a bezpečnostního průmyslu. Pokud by Ukrajinci chtěli nějaké letouny proti dronům, v Aeru se vyrábějí i jiné stroje, radí východním sousedům. Hynkovi nevadí, když Česko nebude zvyšovat vojenské výdaje nad dvě procenta HDP, jak slíbila předchozí vláda. „Podstatná je struktura nákupů, ne objem,“ říká expert na zbrojení. Nemá nic ani proti návratu povinné vojenské služby. Ne té, jako byla za socialismu. Je pro kvalitní motivaci, prestiž.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Výrobní kapacity Aera: 12 letadel ročně, v případě potřeby až 18

Aktuální výrobní kapacita činí 12 letadel ročně, maximální kapacita je až 18 letadel ročně. „O přesné alokaci vyrobených letadel v příštím roce zatím nebylo rozhodnuto a vždy závisí na konkrétních smluvních dohodách a prioritách stanovených se zákazníky. V tomto kontextu je reálné i to, že by celoroční výrobní kapacita mohla být alokována jednomu zákazníkovi,“ dodal Sotona.

Prezident Petr Pavel minulý týden řekl, že případný prodej čtyř letounů L-159 Ukrajině by obranyschopnost Česka nenarušil. Premiér Andrej Babiš dnes při návštěvě čáslavské letecké základny zopakoval, že návrh poskytnout letouny L-159 Ukrajině má za uzavřený. Nové letouny L-159 nedokáže Aero vyrobit, protože není možné sehnat některé díly. Skyfoxy mají oproti strojům L-159 levnější provoz a je možné je využít i při likvidaci dronů.

Ve středu Aero předalo státnímu podniku LOM Praha šestý skyfox pro výcvik českých pilotů v pardubickém Centru leteckého výcviku. Zbývající dva objednané stroje dodá do konce letošního roku. Předloni společnost dodala stroje L-39 Skyfox Vietnamu, loni pokračovala v dodávkách pro maďarské letectvo. Do Maďarska už předalo osm letounů z 12 objednaných. Zbývající čtyři stroje budou v roce 2028.

Andrej Babiš
Aktualizováno

Spor o letouny L-159 je umělý, říká Babiš. Pavel už podle něj vede kampaň

Politika

Premiér Andrej Babiš (ANO) pokládá rozmíšky kolem možnosti poskytnout čtveřici bojových letounů L-159 Ukrajině za umělý problém. Na sněmu hnutí ANO v Praze ministerský předseda řekl, že nechce dávat energii na spory. Prezident Petr Pavel už podle Babiše vede volební kampaň. Odpoledne Babiš v reakci na páteční vyjádření náčelníka generálního štábu Karla Řehky doplnil, že šéf armády by udělal lépe, kdyby mlčel.

ČTK

Přečíst článek

Otto Eibl

Politolog: Macinka konflikt eskaluje a Babiš tahá za kratší konec

Politika

Soukromá komunikace, nebo promyšlený politický tah? Politolog Otto Eibl vysvětluje, proč se kauza SMS mezi Hradem a ministrem zahraničí Petrem Macinkou dostala na veřejnost, co tím Macinka sleduje a proč premiér Andrej Babiš působí slabší, než by si přál.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Andrej Babiš

Babiš se přidal k Belgii. EU musí najít jiné zdroje financí pro Ukrajinu, za nic ručit nebudeme, uvedl

Politika

ČTK

Přečíst článek
