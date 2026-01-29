Trump: Putin mi slíbil týden bez bombardování Kyjeva
Vyjednal jsem u Putina týden klidu pro Kyjev, tvrdí americký prezident Donald Trump. Oficiální potvrzení z Kremlu ale chybí. Ukrajina se mezitím potýká s rozsáhlými výpadky energií. A teploty mají v příštích dnech klesnout hluboko pod bod mrazu.
Ruský prezident Vladimir Putin slíbil, že ruská armáda nebude jeden týden útočit na Kyjev, prohlásil ve čtvrtek podle agentury Reuters americký prezident Donald Trump. Moskva zatím nepotvrdila, že se zastavením útoků na Kyjev či jiná ukrajinská města souhlasila.
Ukrajinská metropole se po opakovaných ruských úderech potýká s vážnými problémy s dodávkami elektrické energie, tepla i vody. Ukrajinu, která se od února 2022 brání ruské invazi, čekají podle meteorologů v nadcházejících dnech mimořádně silné mrazy, kdy teplota může klesnout až na minus 20 stupňů Celsia.
„Osobně jsem Putina požádal“
„Osobně jsem požádal prezidenta Putina, aby týden nestřílel na Kyjev a další města. A on to slíbil,“ řekl Trump na zasedání vlády v Bílém domě. Americký prezident zároveň výslovně zmínil, že v oblasti panuje mimořádně chladná zima, která může výrazně zhoršit humanitární situaci civilního obyvatelstva.
Energetická krize uprostřed mrazů
Humanitární situace na Ukrajině je nyní kritická v důsledku systematických ruských útoků zaměřených na energetickou a tepelnou infrastrukturu. Po úderech z nedávných dnů se ocitlo téměř 60 procent Kyjeva bez přístupu k elektřině a tisíce domácností byly bez vytápění.
Bez dodávek proudu navíc v řadě domů neteče ani voda, což je při očekávaných silných mrazech považováno za jeden z nejvážnějších problémů posledních týdnů.
Ruský prezident Vladimir Putin navrhl prodloužit provoz jeslí a mateřských škol až do osmé hodiny večer. Podle něj je to nutné proto, aby se ženy mohly po narození dítěte co nejdříve vrátit do práce a neztratily kvalifikaci. Putin to uvedl na poradě s vládou, informovala ruská média.
Válka vysála Rusko o pracovní síly. Putin tlačí matky do zaměstnání
Politika
Ruský prezident Vladimir Putin navrhl prodloužit provoz jeslí a mateřských škol až do osmé hodiny večer. Podle něj je to nutné proto, aby se ženy mohly po narození dítěte co nejdříve vrátit do práce a neztratily kvalifikaci. Putin to uvedl na poradě s vládou, informovala ruská média.
Rusko není v pozici, aby mohlo usilovat o nadvládu v Evropě. Stojí to v nové obranné strategii USA, kterou vydalo americké ministerstvo obrany. Podle něj ochrana před konvenčními útoky Ruska musí ležet primárně na evropských státech Severoatlantické aliance. Podle Pentagonu je Rusko zvládnutelnou hrozbou a evropské státy NATO ho převyšují v hospodářství i obyvatelstvu. Naši spojenci v NATO jsou silnější než Rusko, konstatuje Washington.
Vzkaz Pentagonu Putinovi: Rusko nemá sílu ovládnout Evropu
Politika
Rusko není v pozici, aby mohlo usilovat o nadvládu v Evropě. Stojí to v nové obranné strategii USA, kterou vydalo americké ministerstvo obrany. Podle něj ochrana před konvenčními útoky Ruska musí ležet primárně na evropských státech Severoatlantické aliance. Podle Pentagonu je Rusko zvládnutelnou hrozbou a evropské státy NATO ho převyšují v hospodářství i obyvatelstvu. Naši spojenci v NATO jsou silnější než Rusko, konstatuje Washington.