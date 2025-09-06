OBRAZEM: Adrenalin a skvělá gastronomie v padesáti metrech nad Prahou. Levné to není
Vidět Prahu z padesátimetrové výšky je zážitek sám o sobě. Když se k tomu přidá tříchodové menu od šéfkuchaře, vznikne kombinace, která spojuje adrenalin, výhledy a gastronomii v jedinečný celek.
Jeřáb pomalu zvedá plošinu do vzduchu, sedačky se mírně pohupují a pod nohama se otevírá panorama města. Ještě než „odlétáme“, přistává před námi první chod – ceviche z tygří krevet s rajčatovým extraktem, bylinkami z Beladic a jemným nádechem křenu. Lehký, svěží start doplňuje sklenka vychlazené španělské cavy.
FOTOGALERIE: Jak vypadá oběd nad Prahou?
Šéfkuchař v oblacích
Za menu odpovídá slovenský šéfkuchař Peter Slačka, který své zkušenosti sbíral mimo jiné v Austrálii a dnes patří k výrazným osobnostem středoevropské moderní gastronomie. Přímo uprostřed stolu připravuje jednotlivé chody, a tak hosté sledují kuchařskou show z bezprostřední blízkosti.
Ve výšce padesáti metrů si vychutnáváme hlavní chod – jemné telecí líčko s karamelizovaným jablkem a chipsy z topinamburu s lískovými oříšky. Porce jsou menší, což má asi svou logiku: ve vzduchu trávíme jen čtyřicet minut a organizátoři potřebují, aby všichni hosté stihli dojíst včas. Atmosféra je ale natolik intenzivní, že to nikomu nevadí – výhled na Prahu funguje jako další chod navíc.
Výhledy trochu jinak
Letos se Dinner in the Sky koná v areálu Mrázovka. Z plošiny je krásně vidět Strahovský stadion, v dálce se rýsuje Žižkovská televizní věž a na opačné straně se lesknou skleněné věže pankráckých mrakodrapů. Jen panorama Hradčan letos zůstává schované – o důvod víc zaměřit se na jiné tváře města.
Po hlavním chodu plošina krátce sjíždí k zemi, aby se vyměnilo nádobí a naložilo vše potřebné pro dezert. Hosté zůstávají připoutaní a za pár minut už znovu stoupáme vzhůru. Sladká tečka tak opět přichází „v oblacích“ – malinové crème brûlée s růžovým pepřem, tonikem a dusíkovou krustou. Originální kombinace chutí, která uzavírá netradiční hostinu s Prahou pod nohama.
Verdikt
Dinner in the Sky není o dlouhém stolování ani o vydatných porcích. Je to spíše kompaktní mix gastronomie, emocí a výhledů, který se nedá srovnat s žádnou restaurací na zemi. Cena pro jednoho za tříchodové menu vyjde na 3 890 korun. Večeře při západu slunce už je skoro za 6 tisíc korun.
