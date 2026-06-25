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newstream.cz Názory Michal Nosek: Vedro mění názory levice. Klimatizace už není ekologický prohřešek, ale veřejná služba

Michal Nosek: Vedro mění názory levice. Klimatizace už není ekologický prohřešek, ale veřejná služba

Domy v horkém létě by měly ochladit nově vyvíjené materiály
iStock
Michal Nosek
Michal Nosek

Francie zažívá mimořádná vedra a s nimi i posun v debatě o klimatizacích. To, co bylo dosud často vnímáno jako symbol pohodlí a ekologické bezohlednosti, se začíná měnit v otázku ochrany zdraví, školství a základního provozu veřejných služeb.

Francouzská debata o klimatizaci ukazuje, jak obtížně se evropské společnosti přizpůsobují změně klimatu. Nejde už jen o pohodlí v bytech, hotelích nebo kancelářích. Pokud vysoké teploty zavírají školy a zhoršují podmínky v nemocnicích, přestává být chlazení veřejných budov otázkou životního stylu. Stává se součástí základní infrastruktury.

Spor o klimatizaci nebyl nesmyslný

Klimatizace byla ve Francii dlouho posuzována hlavně jako ekologický problém. Spotřebovává elektřinu, zvyšuje nároky na energetickou soustavu, může pracovat s problematickými chladivy a ve městech přispívat k lokálnímu přehřívání. Tyto argumenty jsou věcné a nezmizely jen proto, že je venku čtyřicet stupňů.

Jenže k nim přibyl další argument, který nelze snadno odsunout stranou. Lidé musí být schopni bezpečně fungovat i při teplotách, které se v Evropě stávají častější a intenzivnější součástí léta. To platí zvlášť pro školy, nemocnice, domovy seniorů a další zařízení, kde se pohybují zranitelné skupiny.

Pod tlakem mimořádných veder tak začínají svůj postoj přehodnocovat i dosavadní odpůrci klimatizací. Podle BBC si stále více lidí uvědomuje, že klimatizace se nevyhnutelně stane součástí reakce Francie na globální oteplování. Připustila to i šéfka francouzských Zelených Marie Tondelierová, podle níž budou chladicí zařízení potřeba například ve školách a nemocnicích. „Jsou místa, kde se bez ní teď prostě neobejdeme,“ uvedla. Vlny veder tak mění i pohled části environmentalistické levice, která klimatizaci dosud považovala za jedno z nejhorších řešení klimatické krize.

Adaptace není kapitulace

Posun u francouzských Zelených je proto významný, ale není nelogický. Trvat na tom, že klimatizace je vždy špatná odpověď, je v situaci přehřátých tříd, nemocničních pokojů a domovů pro seniory neudržitelné. Rozumná politika nemůže stát na odmítání reality.

Neznamená to, že řešením má být plošné a bezmyšlenkovité chlazení všeho. Smysl má především cílená ochrana míst, kde vedro ohrožuje zdraví, práci nebo vzdělávání. Klimatizace má být součástí širší adaptace: lepšího stínění, kvalitnějších budov, zeleně ve městech, větrání, izolací a stabilní energetiky.

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Klimatizace sama nestačí

Francie tím dohání něco, co měla řešit dříve. Mnoho evropských budov vznikalo pro klima, které se rychle mění. Školy, nemocnice i úřady často nejsou připraveny na dlouhé vlny veder. Pokud se řešení začne hledat až ve chvíli, kdy se ruší výuka a zdravotníci upozorňují na nesnesitelné podmínky, nejde o promyšlenou adaptaci, ale o opožděnou reakci.

Klimatizace sama klimatickou změnu neřeší. Je to nástroj, který zmírňuje její dopady, a právě proto by neměla být ani fetišem, ani tabu. Má se používat tam, kde je potřebná, a způsobem, který zbytečně nezvyšuje energetickou a ekologickou zátěž.

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Česká cesta

Česká debata má v tomto ohledu své zvláštní kouzlo. Zatímco Francie řeší rekordní teploty, zavřené školy a nevyhovující podmínky v nemocnicích, u nás můžeme být rádi za Macinku: vedra zrušil, a tak je nám díky němu příjemně chladno.

Je to dobrá zkratka pro rozdíl mezi politickými řečmi a fyzikální realitou. V projevech lze klimatickou změnu relativizovat, zesměšňovat nebo odkládat na později. V přehřáté třídě, nemocničním pokoji nebo bytě seniora to ale nepomůže.

Ideologie vedro neochladí

Jádro problému je jednoduché. Klimatická změna již není otázka názoru, ale součástí reálného života. Společnosti, které ji budou dál brát hlavně jako kulturní nebo ideologický spor, budou nuceny improvizovat pokaždé, když přijde další vlna veder. A vedro se neokecá. Je tady.

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Zákaz sociálních sítí děti neochrání. Jen vytvoří falešný pocit bezpečí, varují vědci z Brna a Olomouce

Zákaz sociálních sítí pro děti podle českých vědců neřeší skutečná rizika internetu
iStock
nst
nst

Zákaz sociálních sítí pro děti podle českých vědců neřeší skutečná rizika internetu. Místo plošných zákazů doporučují větší odpovědnost platforem, lepší vzdělávání a podporu rodičů i škol.

Plošný zákaz přístupu dětí k sociálním sítím není podle odborníků účinným řešením. Vytváří jen falešný pocit bezpečí a neřeší skutečná rizika digitálního prostředí. Ve společném stanovisku to uvedli výzkumníci z Masarykovy univerzity v Brně a Univerzity Palackého v Olomouci.

Dokument reaguje na aktuální debatu v Česku i v zahraničí. Podpořilo ho více než 20 odborníků, kteří se dlouhodobě zabývají výzkumem dětí a dospívajících, digitálních médií a rizik v online prostředí.

Podle expertů by se pozornost neměla soustředit na plošné zákazy, ale na větší odpovědnost digitálních platforem, lepší mediální a digitální vzdělávání, podporu rodičů a škol nebo důslednější vymáhání už existujících věkových pravidel pro online služby. Důležitá je podle nich také prevence přímo v digitálním prostoru.

„K vzniku odborného stanoviska nás motivovala velká roztříštěnost debaty, která kolem této problematiky panuje. K tématu se vyjadřuje mnoho neodborníků, laiků nebo lidí, kteří reálně nikdy s adolescenty neprováděli žádný výzkum a ani neznají aktuální studie v této oblasti,“ uvedl David Šmahel z týmu Interdisciplinárního výzkumu internetu a společnosti Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

Zákaz sociálních sítí pro děti není smysluplný

Podle něj mezi odborníky panuje široká shoda, že zákaz sociálních sítí pro děti do 15 nebo 16 let není smysluplný. Současné vědecké poznání podle Šmahela nepřináší dostatek důkazů o tom, že by podobný zákaz zlepšil duševní zdraví dětí.

„Plošný zákaz sociálních sítí pouze vytváří falešný pocit bezpečí a jen naoko navozuje, že jsme děti a dospívající od rizik sociálních sítí ochránili,“ uvedla výzkumnice Michaela Šaradín Lebedíková.

Odborníci upozorňují i na zkušenost z Austrálie. Po zavedení zákazu se tam podle nich děti necítily v online prostředí bezpečněji a část z nich se přesunula na méně bezpečné platformy.

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Rodiče podle stanoviska potřebují hlavně praktické a srozumitelné informace. Měli by vědět, jak s dětmi o online světě mluvit, jak nastavovat hranice a jak rozpoznat rizikové situace. Zároveň je podle odborníků nutné, aby se lépe dodržovala stávající věková pravidla pro online služby.

Stanovisko za Masarykovu univerzitu podpořili také odborníci z Ústavu pedagogických věd a Institutu pro psychologický výzkum. Za Univerzitu Palackého se na něm podíleli experti z Institutu výzkumu a vzdělávání v oblasti digitálních technologií a kyberbezpečnosti.

„Cílem nemá být vytlačit děti z digitálního prostředí, ale zajistit, aby digitální prostředí, ve kterém vyrůstají, bylo bezpečnější, přiměřené jejich věku a podléhalo jasným pravidlům,“ uvádí stanovisko.

VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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Petra Nehasilová

Zahraniční nemovitosti se pro část Čechů stávají investicí, druhým domovem i způsobem, jak rozložit rodinný majetek mimo tuzemský trh. Banky potvrzují rostoucí zájem hlavně o Španělsko, Itálii, Chorvatsko a Rakousko. Nákupy se často financují úvěrem zajištěným nemovitostí v Česku, což cestu k apartmánu u moře zjednodušuje, ale riziko nechává doma.

Byt u moře, apartmán v horách nebo druhý domov na jihu Evropy. Ještě nedávno šlo spíš o sen nebo výsadu nejbohatších Čechů. Teď se ale zahraniční nemovitosti začínají posouvat do běžnější investiční úvahy. Ne masové, ale výrazně viditelnější než dřív.

Banky potvrzují, že Češi se po nemovitostech za hranicemi dívají častěji. Nejde přitom jen o dovolenou. Část kupujících hledá investici, část druhý domov na stáří nebo pro práci na dálku, další chtějí rozložit rodinný majetek mimo český realitní trh. Nejvíce je láká Španělsko, Itálie, Chorvatsko a Rakousko.

Zájem je patrný i v číslech. ČSOB u své Hypotéky bez hranic eviduje mezi roky 2024 a 2025 nárůst objemu o více než 30 procent. Komerční bance zase meziročně vzrostl počet nově poskytnutých amerických hypoték o 88 procent a jejich objem dokonce o 145 procent. Moneta Money Bank mluví o dlouhodobě stabilním zájmu, který roste spolu s poptávkou po rekreačních nemovitostech doma i v zahraničí.

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„Koupě nemovitosti v zahraničí může být splněným snem o bydlení u moře, zajímavou investicí i způsobem, jak si vytvořit druhý domov. Zároveň je to ale velké finanční rozhodnutí, které vyžaduje ještě pečlivější přípravu než nákup nemovitosti v Česku,“ říká Monika Truchliková, generální ředitelka Modré pyramidy ze skupiny KB.

Zahraniční nemovitost jako součást majetku

Podle výzkumu Komerční banky plánují koupi nemovitosti v zahraničí do pěti let tři procenta Čechů, kteří uvažují o pořízení nemovitosti. V horizontu deseti let už je to sedm procent. Výraznější je zájem u mladších lidí. Mezi Čechy z generace Z plánuje zahraniční nemovitost v příštích deseti letech 11 procent těch, kteří uvažují o nákupu nemovitosti.

To ukazuje, že zahraniční realita už není jen téma pro úzkou skupinu movitých klientů. Pořád vyžaduje kapitál, zajištění a rezervu, ale stále častěji vstupuje do širší debaty o bydlení, investicích a správě rodinného majetku. „U mladších lidí vidíme větší otevřenost různým formám bydlení i investic. Zahraniční nemovitost pro ně nemusí znamenat jen luxusní apartmán u moře. Může jít o investici, budoucí zázemí pro část roku nebo způsob, jak diverzifikovat rodinný majetek. O to důležitější je začít u realistického finančního plánu,“ doplňuje Truchliková.

Největší zájem mají Češi podle průzkumu KB o jižní Evropu. Při součtu pevninského Španělska a španělských ostrovů vychází jako nejpreferovanější destinace Španělsko, které uvádí 21 procent Čechů plánujících pořízení nebo rekonstrukci nemovitosti v zahraničí. Samostatně nejčastější volbou je Itálie s 18 procenty. Následují Slovensko, Chorvatsko, Německo a Rakousko.

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Podobný obrázek vidí i ČSOB. „Seznam zemí, ve kterých si Češi nemovitosti kupují, se průběžně rozšiřuje, ale ty nejoblíbenější se příliš nemění. Patří sem v posledních letech zejména Španělsko, Itálie, Chorvatsko a Rakousko. Co však sledujeme, je nárůst zájmu a celkových objemů. Mezi roky 2024 a 2025 došlo k nárůstu objemu o více než 30 procent,“ uvedl Jan Urban z ČSOB.

Češi často ručí majetkem doma

Z byznysového pohledu je podstatné, že zahraniční nemovitosti Češi často nefinancují tak, že by česká banka zastavila přímo byt ve Španělsku nebo dům v Itálii. Častějším modelem je úvěr zajištěný nemovitostí v Česku. Právě český majetek se tak stává vstupenkou na zahraniční realitní trh. Klient využije hodnotu bytu nebo domu v Česku a peníze použije na nákup nemovitosti v cizině. Pro banku je taková konstrukce přehlednější, protože zástava zůstává v českém právním prostředí.

ČSOB u Hypotéky bez hranic uvádí, že jde o standardní hypoteční úvěr bez přirážky na úrokové sazbě. „Jedinou podmínkou je zástava nemovitosti na území České republiky,“ uvedla banka. Produkt se podle ní hodí pro klienty, kteří chtějí koupit nemovitost v zahraničí, ale financování chtějí řešit přes českou banku a českou zástavu.

Podobnou roli může sehrát americká hypotéka. Jde o neúčelový úvěr zajištěný nemovitostí, u kterého klient nemusí bance dokládat, na co peníze použije. Moneta Money Bank uvádí, že klienti americkou hypotéku využívají nejen na rekonstrukce a nákupy nemovitostí v cizině, ale také na vypořádání majetkových poměrů v rodině, studium nebo nákup osobních automobilů.

„Dlouhodobě je zájem o financování nemovitostí v zahraničí stabilní. Spolu s růstem zájmu o hypotéky na vlastní bydlení roste zájem i o financování rekreačních nemovitostí v tuzemsku i zahraničí,“ uvedla Tereza Ryšanová z Moneta Money Bank.

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Výhoda financování přes českou nemovitost je zřejmá. Klient získá peníze v Česku, nemusí řešit zahraniční zástavu a může jednat rychleji. Z pohledu kupujícího je to jednodušší cesta k apartmánu u moře nebo domu v oblíbené rekreační lokalitě. „Hlavní výhodou je jednoduché financování. Klient se zástavou nemovitosti v České republice získá možnost financovat nemovitost v zahraničí z prostředků, které jsou mu vyplaceny přímo na účet. Může tak nemovitost v zahraničí ihned zakoupit,“ dodává Ryšanová.

Stejná konstrukce má ale i zásadní riziko. Pokud klient přestane splácet, problém se netýká primárně zahraniční nemovitosti, ale majetku, kterým ručí doma. To je důležitý posun v pohledu na zahraniční reality. Nejde jen o investici „někde u moře“. Pokud je financovaná přes českou nemovitost, zůstává pevně napojená na domácí majetek, domácí příjmy a schopnost splácet.

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Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

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