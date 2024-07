Počasí zešílelo. Neděle byla historicky nejteplejším dnem planety Země, potvrzují to data klimatologů

Klimatologové naměřili v neděli nejvyšší průměrné teploty na Zemi, hodnoty překonaly předchozí rekord stanovený před rokem. Potvrzují to údaje Evropské unie Copernicus Climate Change Service. Svět tak zaznamenal svůj nejteplejší den, a řada destinací u Středozemního moře čelí extrémnímu riziku požáru.

Reklama

Globální průměrné teploty již dosáhly nebo překročily klíčový klimatickýstrop po dobu 12 měsíců, což zdůrazňuje problém globálního oteplování. To by mělo zůstat pod 1,5 °C. Klimatické změny zvyšují frekvenci a intenzitu vln veder a přinášejí extrémní jevy počasí od záplav až po lesní požáry.

Globální oteplování přináší teplejší podmínky do jižní Evropy, přičemž teploty v Řecku v posledních dvou týdnech přesahují 40 °C. Tamní požárníci se obávají enormního rizika požárů.

FOTOGALERIE: Vedro a miliardy hvězd. Podívejte se do jordánského kempu uprostřed Měsíčního údolí Enjoy Oblast na jihu Jordánska Vádí Rum, známá též jako Měsíční údolí, se na první pohled nejeví jako nejpříjemnější místo k odpočinku. Moře červeného písku, ze kterého vyrůstají hory vyšší než Sněžka, do toho průměrné teploty držící se v létě okolo 37 stupňů. Přesto se i v takovém prostředí najdou kempy a hotely, ve kterých lze strávit příjemnou noc. Podívejte se do jednoho takového. fry Přečíst článek

Reklama

V Řecku došlo v pondělí ke 33 lesním požárům. Atény a jižní části země zůstávají v nejvyšší pohotovosti. Chladnější počasí tento týden přinese určitou úlevu, i když se v úterý očekává, že teploty v některých částech pevniny znovu překročí 39 °C.

Španělsko je tento týden také v extrémním nebezpečí požárů, protože teploty na jihu země stoupají. Podle španělského prognostika AEMET se Sevilla a Cordoba ve středu přiblíží ke 43 °C. Části jižní Francie a Itálie jsou také ohroženy lesními požáry. Informuje o tom agentura Bloomberg.

Vedro i na severu

I metropole jako Berlín a Paříž se připravují na příchod srpnových veder. Průměrná teplota v německém hlavním městě podle předpovědi vzroste 6. srpna až na 28 °C, tedy 8 stupňů nad 30letou normu.

Průměrná teplota za rok do června 2024 byla podle klimatologického servisu o 1,64 °C vyšší než v období od roku 1850 do roku 1900. Minulý měsíc byl vůbec nejteplejší červen.

Biohacking: Osvěžení ve vedrech? Voda nemusí být to nej Enjoy V horku a při zvýšené sportovní aktivitě biohackeři rádi spoléhají na kokosovou vodu. Ta umí tělu dodat potřebné minerály. Alžběta Shejbalová Přečíst článek