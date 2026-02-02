Nový magazín právě vychází!

Michal Nosek: Poctivý český rohlík podle Okamury. Bude dražší a stejně vám ztvrdne

Tomio Okamura a Andrej Babiš
ČTK
Michal Nosek
Politická debata o cenách potravin se zvrhla v divadlo. Viníci jsou jasní, řešení méně. Vlastenectví něco stojí a zaplatí to vždy a jenom spotřebitel.

Tomio Okamura objevil svatý grál. Potraviny jsou drahé, protože… protože jsou drahé. A za všechnu tu drahotu mohou zahraniční obchodní řetězce. Řešení? Říct lidem, že by potraviny měly být levné. Ideálně nahlas, na tiskovce, a s výrazem muže, který právě přelstil globální kapitalismus pomocí koaliční rady. K tomu se Okamura chystá právě po jejím příštím jednání, které má potravinový problém vyřešit. Na čemž intenzivně maká ministr zemědělství a odborník nestraník v dresu SPD Martin Šebestyán.

Viník je jasný, řešení symbolické

Recept je jednoduchý a nezbytně vlastenecký. Nejprve se ukáže prstem na nadnárodní řetězce. Ty mají obrovské marže, ty jsou zlé, ty kazí českému lidu chuť na poctivý český rohlík. Pak se navrhne „cenová mapa marží obchodníků“, aby se všichni mohli podívat, kdo na másle, salámu, či pečivu vydělává víc. To je chytré. Ceny sice neklesnou, ale aspoň budeme vědět, proč neklesly.

Druhou ingrediencí Okamurova receptu je antimonopolní úřad. Stačí snížit hranici dominance a úřad bude moci šetřit víc případů. Co přesně pak udělá, není jasné, ale hlavní je ten pocit. Pocit, že se něco šetří. A když se něco šetří, musí se to přece zlevnit. Logika trhu je přece jen taková sofistikovanější verze selského rozumu.

Vlastenectví něco stojí

A teď to nejlepší: ochrana českého trhu. Protože jak známo, když omezíte konkurenci, ceny jdou dolů. Tedy aspoň v politickém vesmíru, kde zásady ekonomie neplatí a rozhoduje názor voliče. Levné dovozy jsou špatné, protože jsou levné a zahraniční. Dražší české potraviny jsou dobré, protože jsou drahé a české. Vlastenectví něco stojí, hlavně tedy spotřebitele.

Dva ze tří Čechů si připlatí za kvalitní potravinu. Chtějí jídlo ze zdejších polí a příběh

Dva ze tří Čechů si připlatí za kvalitní potravinu. Chtějí jídlo ze zdejších polí a příběh

Češi stále častěji přemýšlejí o tom, co jedí, a čím dál víc lidí při nákupu potravin sleduje jejich původ a kvalitu. Podle průzkumu agentury STEM/MARK patří mezi nejdůvěryhodnější orientační body značka Regionální potravina, kterou zná 64 procent respondentů. Osm z deseti lidí, kteří si během posledního roku koupili výrobek s tímto logem, se pro něj vrátilo znovu.

Zvláštní je, že se v tomhle boji proti chamtivosti řetězců mluví podstatně méně o největších domácích výrobcích potravin. Třeba o holdinzích, které kontrolují celý řetězec od pole přes továrnu až po regál. Ty samé firmy, které dokážou zdražit „kvůli energiím“, „kvůli Ukrajině“, „kvůli inflaci“ a pak už si jen zapomenou vzpomenout na důvod, proč by zase zlevnily.

Agrofert Andreje Babiše, to je takový ideální příklad české potravinové skromnosti. Pěstuje, chová, vyrábí, zpracovává, distribuuje, prodává… a pak se všichni diví, že marže někde po cestě mysteriózně narostou. Ale to nejsou marže, to je optimalizace. A hlavně, optimalizace domácí. Takže je v pořádku.

Celý plán na levnější potraviny tak připomíná dietu, kde si zakážete cukr, ale necháte si dort, protože je domácí. Řetězce se pokárají, o výrobcích se pomlčí, konkurence se přiškrtí a spotřebitel dostane slib. A sliby, jak známo, jsou jediná komodita, která v české politice dlouhodobě zlevňuje.

Peníze tečou internetem. Češi na e-shopech utrácejí jak za covidu

České e-shopy mají za sebou silný rok. Obrat se znovu přehoupl přes 200 miliard korun. Tahounem zůstává elektronika, ale objevují se i nové nákupní trendy.

V Norsku jsou potraviny drahé

Kopírovat ceny, zlevňovat nemá smysl. Ceny potravin v Norsku ovládají tři společnosti. Čeká něco podobného i Česko?

Karel Pučelík

Lukáš Kovanda: Konec zlevňování. Češi si za potraviny opět připlatí

Lukáš Kovanda

Proč padá zlato, stříbro i bitcoin? Warsh zjevně Trumpovi slíbil „zázraky na počkání“

Kevin Warsh
ČTK
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Za propadem cen zlata, stříbra i bitcoinu stojí především fundamentální změna očekávání kolem americké měnové politiky. Kevin Warsh, kterého prezident USA Donald Trump vybral do čela americké centrální banky, plánuje posílit dolar tak, aby byl dlouhodobě udržitelný a potenciálně se stal dokonce deflační měnou. Tím by z velké části odpadla potřeba investovat do jiných deflačních aktiv, jako jsou zlato, stříbro či bitcoin.

Warsh ve zkratce věří, že příčinou inflace a trvalého znehodnocování konvenčních měn typu dolaru jsou:

  1. přebujelé vládní výdaje
  2. přebujelé „tištění peněz“ v režii centrální banky, která ony vládní výdaje zhusta nepřímo financuje (např. prostřednictvím nákupů vládních dluhopisů na sekundárním trhu za nově vytvářené peníze) a která zároveň v té souvislosti nemístně nafukuje svoji rozvahu
  3. tlumení a popírání blahodárného vlivu takzvané dobré deflace, dané technologickým pokrokem

S ranými investory do bitcoinu se tedy vlastně stoprocentně shoduje.

Vnitřní, objektivní hodnota bitcoinu totiž není nulová, jak míní třeba Evropská centrální banka. Je kladná, pokud a dokud jsou konvenční měny, resp. jejich kupní síla, znásilňovány vládami a centrálními bankami.

Zlato nadále roste

Zlato a stříbro v prudkém pádu. Trhy zasáhla tvrdá korekce

Ceny zlata a stříbra pokračují ve výrazném poklesu a navazují tak na prudký páteční výprodej, během něhož cena stříbra klesla až o 30 procent. Podle analytiků stojí za propadem kombinace několika faktorů: posilující americký dolar, snaha investorů vybírat zisky po dlouhém období výrazného růstu a také rozhodnutí komoditní burzy CME zvýšit požadavky na maržové obchody. To prodražuje spekulace financované vypůjčenými penězi a nutí investory uzavírat pozice.

Warsh chce s tímto znásilňováním skoncovat. Chce razantně zkrotit přebujelé vládní výdaje, a nakonec i vlastní dluh tím, že omezí „tištění peněz“ a postupně zásadně redukuje rozvahu centrální banky USA. A tím, že celou ekonomikou a skrze firmy typu Palantir i americkou veřejnou správou pronikne umělá inteligence, stěžejní to zdroj zmíněné dobré deflace.

Pokud by se toto vše Warshovi podařilo, dolar ozdraví natolik, že nebude příliš třeba únikových alternativ. Poptávka po zlatě, stříbru či bitcoin opadne trvale. Protože tyto alternativy fungují tehdy, když „nefunguje“ dolar.

Kdo se nyní překotně zbavuje zlata, stříbra či bitcoinu z jiného než spekulativního důvodu, jakým je třeba vybírání krátkodobých zisků, vlastně věří, že Warsh své věru revoluční cíle naplní.

Jensen Huang

Plán za 100 miliard se zadrhl. Nvidia couvá od investice do OpenAI

Plán amerického výrobce čipů Nvidia investovat až 100 miliard dolarů do společnosti OpenAI stojící za modely ChatGPT se zřejmě zastavil. Uvedl to deník The Wall Street Journal s odvoláním na informované zdroje. Někteří zaměstnanci Nvidie o dohodě vyjadřovali pochybnosti.

Pokud by se jeho cíle naplnily, pokud by skončilo znásilňování dolaru, americká centrální banka skutečně bude moci jít se svými úrokovými sazbami níže. Protože zásadní proinflační tlaky, jako jsou masivní vládní výdaje nebo mohutně nafouklá rozvaha centrální banky, oslabující a znehodnocující dolar, prostě zmizí. A navíc inflaci stlačí i růst produktivity daný rozmachem dezinflační, ba deflační technologie umělé inteligence.

Donald Trump si zjevně z celého odnesl hlavně jen to jedno. Že Warsh díky umělé inteligenci sníží úrokové sazby. A to rychle. Warsh se tak vlastně zavázal k „revoluční přeměně měnového systému USA na počkání“.

Kdo věří v zázraky, je bláhový. Kdo v zázraky na počkání, ještě bláhovější.

Bitcoin v roce 2025 dosáhl rekordní výše a pak padl

Konec krypto pohádky. Svět bitcoinu proměnila regulace, volatilita a tvrdý návrat do reality

Trhy

Zdeněk Pečený

Zleva ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) a premiér Petr Fiala (ODS) na prvním zasedání vlády po sněmovních volbách

Proč dosluhující vláda nechce poslat nové Sněmovně návrh rozpočtu? Za vším hledej dluhy

Názory

Lukáš Kovanda

Budějovický Budvar láme rekordy. Pivovar uvařil a prodal rekordní objem piva

Budějovický Budvar loni zvýšil prodej na nový rekord
ČTK
ČTK
Budějovický Budvar loni uvařil a prodal 1,946 milionu hektolitrů piva, což je rekordní množství, meziročně jde o jednoprocentní zvýšení. Produkce národního podniku roste třetí rokem po sobě. Rok 2025 patří k nejúspěšnějším v historii pivovaru, uvedla mluvčí pivovaru Barbora Povišerová.

Pivovar zaznamenal růst jak v maloobchodním prodeji, tak v restauracích a hotelech. Významný nárůst pokračoval také u moderních balení. „Prodeje piva v plechovkách na domácím trhu meziročně vzrostly o čtvrtinu, zatímco prodeje v lahvích zůstaly stabilní,“ dodala Povišerová.

Tradiční smolení sudů v Plzni Tradiční smolení sudů v Plzni 5 fotografií v galerii

Dařilo se ležákům

„Těší nás, že se nám daří růst dlouhodobě a opakovaně. Třetí rok po sobě zvyšujeme objemy prodejů v době, kdy spotřeba piva v Česku i na řadě zahraničních trhů klesá. Je to jasný důkaz důvěry spotřebitelů v naši značku a v kvalitu našeho piva,“ uvedl ředitel ho Budvaru Petr Dvořák. Na českém trhu Budvar meziročně zvýšil prodeje o více než tři procenta. Výrazně se podle vedení pivovaru dařilo ležákům, jejichž prodeje vzrostly téměř o 17 procent.

V exportu se Budějovickému Budvaru dařilo především u sudových a tankových dodávek, jejichž prodeje se meziročně zvýšily o téměř tři procenta. V zahraničí zaznamenal národní podnik také nárůst prodeje piva v plechovkách o více než šest procent.

Kofola

Kofola rozšiřuje impérium a posiluje v Latinské Americe. Kupuje podíl v pivovarech, kávě i rumu

Zprávy z firem

Nápojová skupina Kofola se dál rozšiřuje v Latinské Americe. Společnost se sídlem v Ostravě získá 49procentní podíl ve firmě Alta Fermentación, která v regionu provozuje mimo jiné tři řemeslné pivovary, pražírnu kávy, síť restaurací a kaváren i rumovou destilérku.

Návštěvnické centrum Budějovického Budvaru v roce 2025 přivítalo více než 50 tisíc návštěvníků. Současně pivovar pokračoval v investicích do výroby, logistiky a udržitelných řešení s cílem dlouhodobého rozvoje, vyšší efektivity a zachování tradičních výrobních postupů i kvality piva, doplnila mluvčí.

Budějovický Budvar měl v roce 2024 podle výroční zprávy čistý zisk 361 milionů korun, oproti roku 2023 byl o 22,9 procenta vyšší. Tržby z prodeje výrobků a služeb meziročně stouply o 8,58 procenta na rekordních 3,67 miliardy korun. Pivovar měl také předloni rekordní výstav, uvařil 1,928 milionu hektolitrů piva, což bylo meziroční zvýšení o 3,36 procenta. Hospodářské výsledky za loňský rok firma zatím nezveřejnila.

