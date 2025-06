Konec dalšího tradičního pivovaru? Sortiment doprodává ve vrátnici

Pivovar Herold v Březnici na Příbramsku přerušil výrobu piva, mimo jiné kvůli rostoucím nákladům na provoz. Jedná s potenciálními partnery a hledá způsob, jak výrobu obnovit, uvedl na facebooku. Ve vrátnici pivovaru se nyní doprodává omezený sortiment piva v sudech a PET lahvích.

Březnickému pivovaru v posledních letech klesal výstav, vařil zhruba 3000 až 4000 hektolitrů piva ročně. „Pivovar v posledních několika letech prošel mnoha zkouškami, mimo jiné pandemií covidu, čelil zpřísňující se legislativě i neustále se zvyšujícím nákladům na provoz. S těmito překážkami jsme bojovali mnoho let dennodenně, ovšem nyní jsme se dostali do situace, kdy jsme nuceni prozatímně přerušit výrobu piva. Nyní hledáme řešení, jak ji co nejdříve obnovit. Jsme otevřeni spolupráci a jednáme s několika potenciálními partnery,“ uvedl pivovar na facebooku.

Doprodej ve vrátnici

Pivovar v poslední době zaměstnával kolem deseti lidí. Ve vrátnici se nyní prodává pivo pouze v sudech a PET lahvích. „Doprodáme pivo a pivovar se utlumí. Ne že by se úplně zavřel, ale hledá se nějaká varianta,“ uvedl jeden z pracovníků, který si nepřál být jmenován. Podle některých informací chce majitel uvést do původního stavu severní historické křídlo a areál zpřístupnit veřejnosti.

Předloni pivovar utržil za výrobky a služby zhruba 11,4 milionu korun a skončil ve ztrátě 2,7 milionu korun, loňské výsledky zatím nejsou k dispozici. Pivovar v minulosti vyvážel například i do Ruska nebo do Švédska, odbytiště měl také v Maďarsku či Dánsku. Výhodou bylo, že vařil pasterovaná piva, která mají delší trvanlivost.

Od roku 2008 vlastní březnický pivovar pražská investiční a konzultační společnost Ballena podnikatele Marka Šoltése. Předtím ho provozovala firma Pivovar Herold Breznice Holdings USA, ovládaná americkými finančními fondy. Kvůli špatné ekonomické situaci ho ale prodala.

V minulosti se v pivovaru vystřídala řada nájemců. Zájem o jeho koupi kdysi projevil i bývalý majitel Bohemia Art a Poldi Ocel Vladimír Stehlík. Pivovar v minulosti produkoval ročně kolem 30 tisíc hektolitrů piva, obchodní podmínky už ale takový výstav neumožňují.