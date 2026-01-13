Peníze tečou internetem. Češi na e-shopech utrácejí jak za covidu
České e-shopy mají za sebou silný rok. Obrat se znovu přehoupl přes 200 miliard korun. Tahounem zůstává elektronika, ale objevují se i nové nákupní trendy.
Obrat e-shopů v Česku loni meziročně vzrostl o šest procent na 206 miliard korun. Vyplývá to z dat Asociace pro elektronickou komerci (APEK) a on-line srovnávače Heureka. Vyšší než 200 miliard korun byl obrat vůbec podruhé, poprvé se tak stalo v roce 2021, kdy poptávka rostla vlivem pandemie covidu-19. Stejně jako v minulých letech i v uplynulém roce tvořily největší část tržeb prodeje elektroniky.
Elektronika dál kraluje, ale ztrácí podíl
„Je to velký úspěch a potvrzení toho, že Česko patří v on-line prodeji na evropskou špičku. Věřím, že nás čeká i růst podílu na celém českém maloobchodu, který se nyní pohybuje okolo 15 procent,“ uvedl výkonný ředitel APEK Jan Vetyška. „Nelze sice očekávat skokové změny tak, jako tomu bylo v minulosti, ale předpokládám další plynulé zvyšování internetových prodejů,“ doplnil.
I když je elektronika pro e-shopy dlouhodobě nejdůležitější kategorií, loni se její podíl na celkovém obratu snížil zhruba o dva procentní body na 25,7 procenta. Ani v ostatních případech se pořadí nejoblíbenějších kategorií ve srovnání s rokem 2024 příliš nezměnilo, po elektronice s podílem asi deset procent následovaly výrobky pro hobby a zahradu, další bylo s podílem okolo osmi procent vybavení do domácnosti.
Sběratelské karty jako hit roku
„Ačkoli na úrovni jednotlivých kategorií došlo jen k minimálním změnám, data odhalila zajímavé trendy na úrovni konkrétních produktů. Výrazný nárůst zaznamenaly například sběratelské karty – segment, který pro zákazníky kombinuje nostalgii, zábavu a možný investiční potenciál,“ sdělila Heureka. Zájem o sběratelské karty podle ní v uplynulém roce vzrostl meziročně o 78 procent. Dalším skokanem byly koupací sudy, které si polepšily o 76 procent. Naopak nejhlubší propad – o 43 procent – Heureka eviduje u interaktivních karet, trampolíny si pohoršily o 40 procent.
Umělá inteligence přestává být jen nástrojem pro vyhledávání informací. Podle studie Morgan Stanley by do roku 2030 mohlo až 45 procent online zákazníků svěřit své nákupy autonomním AI agentům, kteří za ně vyberou zboží, porovnají nabídky a v některých případech i rovnou objednají. Tento posun zásadně promění způsob, jakým lidé nakupují, i jakým e-shopy prodávají.
AI agenti míří do e-shopů. Do roku 2030 mohou nakupovat za téměř polovinu zákazníků
Polská e-commerce skupina Allegro prodává své aktivity ve Slovinsku a Chorvatsku německému investorovi Mutares. Jde o další krok v restrukturalizaci někdejší Mall Group. Změna vlastníka se přitom nepřímo dotkne i České republiky, kde sídlí část technologických a podpůrných týmů.
Allegro se stahuje z Balkánu. Prodej Slovinska a Chorvatska se dotkne i Česka
Největší český internetový obchod Alza v roce 2024 zdvojnásobil čistý zisk na 2,3 miliardy korun. Tržby společnosti v předloňském roce vzrostly o třetinu na 61 miliard korun. Vyplývá to z výroční zprávy Alzy ve Sbírce listin. Na její zveřejnění upozornil server e15. Zakladatel společnosti Aleš Zavoral ve výroční zprávě uvedl, že za výsledky stálo upřednostnění zisku před růstem tržeb. Hospodářské výsledky firmy za loňský rok zatím nejsou k dispozici.
Největší e-shop v Česku hlásí skokový zisk. Alza vydělala 2,3 miliardy
