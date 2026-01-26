Kofola rozšiřuje impérium a posiluje v Latinské Americe. Kupuje podíl v pivovarech, kávě i rumu
Nápojová skupina Kofola se dál rozšiřuje v Latinské Americe. Společnost se sídlem v Ostravě získá 49procentní podíl ve firmě Alta Fermentación, která v regionu provozuje mimo jiné tři řemeslné pivovary, pražírnu kávy, síť restaurací a kaváren i rumovou destilérku.
Hodnota transakce zveřejněna nebude, její vypořádání by mělo proběhnout do konce letošního prvního pololetí. Roční tržby Alta Fermentación přesahují 20 milionů dolarů, tedy zhruba 410 milionů korun.
Společnost působí v Panamě, Kolumbii a Ekvádoru, kde zaměstnává více než 400 lidí. Její byznys stojí především na řemeslných pivovarech, doplněných o restaurace, kavárny a další nápojové projekty.
Podle Kofoly akvizice posiluje její přítomnost v Latinské Americe a zároveň zvyšuje exportní potenciál pro československé i adriatické značky skupiny. Po Kolumbii a Panamě, kde firma už déle působí díky kávovým farmám, tak nově vstupuje také na ekvádorský trh.
„Do Latinské Ameriky nás původně přivedla káva. Bylo pro nás klíčové zajistit kvalitní zrno pro naše značky, ale postupně se začal otevírat prostor pro další rozvoj,“ uvedl generální ředitel skupiny Jannis Samaras.
Tři uznávané minipivovary
Podle něj Kofola akvizicí získává tři uznávané minipivovary a silné lokální značky řemeslných piv, které patří k málu dostupnému v čepované podobě napříč Kolumbií, Panamou a Ekvádorem. Součástí skupiny je také síť téměř 40 autentických hospod a kaváren. „Díky synergii chceme zvýšit efektivitu na obou stranách a znásobit tržby,“ dodal Samaras.
Cílem Alta Fermentación je stát se do roku 2030 lídrem v segmentu řemeslného piva a nápojů v Kolumbii a Panamě. „Jsme rádi, že jsme pro další růst našli partnera, jakým je Kofola. Společně chceme otevírat nové provozovny, rozvíjet franšízový model a uvést naši klíčovou značku La Rana Dorada na mezinárodní trhy,“ uvedli zástupci společnosti Berny Silberwasser a Tomas Delfino.
Pivovar v Panamě vyrábí ročně zhruba 660 tisíc litrů piva La Rana Dorada, které se čepuje v 11 hospodách. Další klíčový pivovar v Bogotě produkuje značky Pola del Pub a Germania, třetí pivovar v Ekvádoru staví na značce Sinners.
Součástí skupiny je také kávová značka COLO Coffee, která provozuje devět kaváren a ročně zpracuje 26 tisíc kilogramů kávy. Portfolio doplňuje panamská rumová destilérka Pedro Mandinga s roční produkcí 26 tisíc lahví rumu.
Kofola v současnosti provozuje 14 výrobních závodů na pěti evropských trzích a zaměstnává přibližně 3 200 lidí. Do jejího portfolia patří například značky Kofola, Rajec, Korunní, Jupí, Vinea, Semtex, ale také firmy UGO, Leros, Radenska či pivovary Holba, Zubr a Litovel.
