Skvělou globální značku umí vybudovat i máma s pěti dětmi. Když má podporu manžela

Podnikat na světové úrovni se dá i se čtyřmi či pěti dětmi. Chce to nejen vášeň pro vlastní značku a byznys, potřeba je i respektující partner, který se dokáže sám aktivně zapojit do rodinného i byznysového chodu. Na tom se jednoznačně shodly Sonia Deasy, irská zakladatelka firmy Pestle & Mortar, která nabízí produkty péče o pleť, i majitelka IDC-Food Hana Reuterová. Obě své podnikatelské příběhy představily v rámci oslavy Dne svaté Brigity, kterou na své rezidenci pořádal velvyslanec Irska Alan Gibbons a které se zúčastnil i Newstream Business Club českých a slovenských žen.

Hlavním cílem každoroční oslavy Dne svaté Brigity, kterou od roku 2018 iniciuje Ministerstvo zahraničních věcí Irska, má přitom být nejen připomínka významné světice, která žila v Irsku před více jak 1500 lety, založila tam i klášter v hrabství Kildare a byla spojována s léčením, plodností a učením. Hlavním záměrem je poukázat na přínos žen ve všech oblastech lidské činnosti, od podnikání přes vědu, medicínu, politiku, až po akademickou sféru, občanskou společnost a umění.

I za úspěšnými ženami stojí jejich muži

Formát letošní pražské oslavy se ale od loňska proměnil, a to nejen kvůli výměně na pozici velvyslance, ale také proto, že na setkání byli mezi pozvanými nejen ženy, ale i muži. „Jsem pevně přesvědčen, že je nesmírně důležité zapojit do příběhů žen, a zejména do příběhů žen v podnikání a na pracovišti, jak ženy, tak i muže. Otázka rovnosti žen a mužů se netýká pouze rovného odměňování, ale také rovnosti příležitostí a nezbytné podpory pro ženy při zakládání a vedení podniků,“ poznamenal irský velvyslanec Alan Gibbons na úvod slavnostního setkání, na kterém zazněly dva jedinečné podnikatelské příběhy z Irska a z Čech.

Irská péče o pleť s indickými prvky a její cesta do světa

O tom, že bude podnikat, věděla Sonia Deasy už od dětství. Vyrůstala v rodinné firmě a stejně tak i její manžel Padraic. „Oba jsme dobře věděli, do čeho jdeme a co to znamená podnikat. A nic jiného než podnikat nás ani nelákalo,“ poznamenala při rozhovoru pro newstream.cz Sonia Deasy a s úsměvem dodala, že snad ani není zaměstnatelná, protože při práci potřebuje svobodu a kreativitu, kterou jí umožňuje právě jen vlastní byznys. A ten jí navíc dává i další smysl a tím je pomáhat jiným zaneprázdněným ženám s jednoduchou a účinnou každodenní péčí o pleť. O rodinném předurčení k podnikání navíc podle ní svědčí i fakt, že je ze šesti dětí a všichni její sourozenci rovněž podnikají.

Značku Pestle & Mortar, která má už dnes globální charakter, ale Sonia začala budovat teprve zhruba před deseti lety. Dlouho předtím provozovala se svým manželem, úspěšným a oceňovaným fotografem, ateliér portrétní fotografie. Objektiv fotoaparátu je však podle ní nekompromisní a ukazuje každý detail a nerovnosti pleti, které se make-up snaží zakrývat. „Při podnikání s manželem jsem často pomáhala portrétovaným s úpravou a viděla jsem, s čím se potýkají a jakou mají nedokonalou pleť. Sama jsem přitom takové problémy neznala díky zdravé stravě a přírodní kosmetice podle rodinných receptů,“ líčila Sonia momenty, které vedly ke zrodu vlastní značky péče o pleť. Navázala tak prý i na znalosti předávané v rodině po generace a také na recepty vlastního dědečka, který v Indii působil jako léčitel nejstaršího uceleného lékařského systému o zásadách zdravého způsobu života – učení ájurvédy.

Sonia, která se ale už narodila a vyrůstala v Irsku, pak dala těmto starodávným principům moderní rozměr. „Rozhodla jsem se najít jednoduché řešení každodenní péče o pleť, které by napravilo mdlou a dehydratovanou pleť. Vytvořila jsem řadu jednoduchých a velmi účinných produktů péče o pleť, které v dnešní uspěchané době mohou ženám pomáhat získávat krásu i sebevědomí,“ popisovala Sonia. Rodinu s pěti dětmi i rozvoj a vedení globální kosmetické značky, která nedávno vstoupila i na český trh, může její šéfka zvládnout ale prý jen díky velké podpoře manžela. „Musíte znát své slabiny i silné stránky a navzájem se s partnerem doplňovat, abyste mohla řídit rodinný byznys a mít současně i dobré vztahy v rodině,“ zdůraznila Sonia.

Debaty o koření nepatří domů, ale na meeting

Úspěšné rodinné podnikání s kořením představily letos na irské rezidenci také Lenka a Hana Reuterovy z české společnosti IDC-Food, která se zaměřuje na zpracovatelský průmysl a svoje kořenící směsi dodává do firem zaměřených na masný, drůbežářský průmysl a na zpracování ryb a výrobu mléčných výrobků. Šéfem celé firmy je Lenčina maminka Hana, která v potravinářství působí již více jak tři desítky let a nyní dceru postupně zasvěcuje do vedení vlastní firmy. V roce 2012 se totiž stala 100procentní majitelkou firmy na kořenící směsi a o pár let později pak začala prodávat originální koření Specio i běžným retailovým spotřebitelům a následně založila novou značku YourBody s produkty pro zdravou výživu a životní styl.

Také v této rodinné firmě z Jaroměře, která již působí v řadě zemí v zahraničí, spolupracuje s Hanou Reuterovou její německý manžel, a to na vývoji nových produktů. V rodině, kde vyrůstají čtyři děti, pak pro Hanu a jejího partnera bylo nejdůležitější naučit se oddělovat podnikání a rodinu. „Chtěla jsem, abychom s manželem nechávali byznys venku mimo domov a nediskutovali tak neustále doma o pracovních věcech. Museli jsme se to naučit, a to nám pomohlo skloubit rodinu i podnikání,“ dodala Reuterová.

Objektivem: Inspirativní setkání v rezidenci irského velvyslance:

Jednou z priorit irské vládní agentury Enterprise Ireland, kterou na akci zastupovala Marta Širůčková, je podpora žen v byznysu, ať už jde o ženy podnikatelky či ženy pracující v řídících funkcích v rámci irských společností. Sonia Deasy je podle ní příkladem úspěšné podnikatelky, které se podařilo založit a vybudovat vlastní značku péče o pleť Pestle & Mortar, která je dnes, pouhých deset let od svého založení, velmi úspěšnou globální značkou. „Díky nedávnému oficiálnímu uvedení značky na trh v České republice jsme měli i možnost přivítat při této příležitosti manžele Soniu a Padraica Deasyovy zde v Praze a svátek svaté Brigity s nimi oslavit,“ poznamenala Širůčková.

Její slova doplnila také Katarína Krajčovičová, ředitelka Newstream Business Clubu českých a slovenských žen: „Každoročně si na takovémto setkávání připomínáme jedinečnou a nezastupitelnou roli žen ve společnosti. Smyslem Newstream Business Clubu českých a slovenských žen totiž je podpora žen při zviditelňování jejich odborných znalostí a životních zkušeností tak, aby jejich životní příběhy mohly inspirovat k následování mnohé další.“

