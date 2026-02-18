Cukrová daň, bojkot i mizerné léto. Tržby i zisk Kofoly šly dolů

Nový magazín právě vychází!

Kofola, ilustrační foto
Kofola
ČTK
ČTK

Nápojářská skupina Kofola má za sebou náročný rok. Loni zaznamenala pokles tržeb i provozního zisku. Výsledky negativně ovlivnila nová cukrová daň na Slovensku a slabé počasí. Firma nesplnila plán EBITDA. Letos však očekává zlepšení díky investicím a akvizicím.

Nápojářské skupině Kofola loni klesly tržby meziročně o tři procenta na 10,75 miliardy korun. Provozní zisk před odpisy EBITDA se podle předběžných neauditovaných hospodářských výsledků snížil o 3,2 procenta na 1,79 miliardy korun. Rok byl podle firmy náročný. Výsledky ovlivnila nová cukrová daň na Slovensku a počasí, které bylo pro nápojáře nejhorší za posledních deset let. Kofola to uvedla v tiskové zprávě.

Společnost uvedla, že loňský plán EBITDA nesplnila, ale letošní výhled je optimistický. Efektivitu podle firmy přinesou investice do skladovacích hal a výrobních linek, růst podpoří i oznámené akvizice.

„Značnou část loňského výsledku, který byl i přes nenaplněná očekávání druhým historicky nejvyšším, přinesla úsporná opatření na straně nákladů. Ta se nedají opakovat každý rok. V letošním roce se nám do jisté míry uspořené náklady vrátí a i při růstu tržeb tak odhadujeme výhled na rok 2026 v intervalu 1,8 až 1,9 miliardy korun EBITDA,“ uvedl finanční ředitel skupiny Kofola Martin Pisklák.

Slovensko zabolelo

Generální ředitel Kofoly v Česku a na Slovensku Daniel Buryš uvedl, že v důsledku zavedení cukrové daně na Slovensku klesly firmě tržby meziročně o deset procent. S ohledem na platnost daně od 1. ledna 2025 se totiž zákazníci předzásobili už koncem roku 2024, což mělo dopad na výsledky z počátku loňského roku.

„Cukrová daň zároveň zvýšila ceny nápojů konečným spotřebitelům, což mělo negativní dopad na chování a nakupování spotřebitelů na Slovensku. K nižším tržbám přispělo i nepřesvědčivé počasí v průběhu uplynulého léta,“ uvedl Buryš.

Propad zaznamenala firma u nealkoholických nápojů a piva, naopak rostly menší divize UGO a Leros.

Jadran pod tlakem

„Tržby klesly proti roku 2024 o necelých deset procent, z toho vlastně celý propad jde za exportem. V Česku jsme se tržbově drželi na úrovni předchozího roku, jeho výsledky překonala jen značka Zubr,“ uvedl René Musila, generální ředitel pivovarské divize, která se nově přejmenovala na Pivovary Zubr.

V jadranském regionu výsledky ovlivnily regulace a slabší poptávka. „Výsledek ve Slovinsku je o dvě procenta nižší než v roce 2024 a v Chorvatsku o tři procenta nižší. S ohledem na zvýšení DPH ve Slovinsku v prvním čtvrtletí a spotřebitelský bojkot obchodů v Chorvatsku to považuji za skvělý výsledek,“ uvedl generální ředitel Radenska Adriatic Marián Šefčovič.

UGO a Leros rostly

Divize UGO dosáhla nejvyšších tržeb v historii, téměř miliardy korun. „K vyšším tržbám nám pomohly úspěšné sezonní nabídky. Zejména saláty, wrapy a další jídla začaly meziročně růst ve druhé polovině roku 2025,“ uvedl generální ředitel UGO Marek Farník.

Značka Leros překročila v tržbách poprvé 500 milionů korun.

Kofola zaměstnává zhruba 3200 lidí. Většinovým vlastníkem je rodina Samarasů.

Zmařená balkánská mise. ČEZ nedostal z Bulharska ani euro

Zmařená balkánská mise. ČEZ nedostal z Bulharska ani euro
Profimedia
ČTK
ČTK

Společnost ČEZ požadovala náhradu škody v řádu stovek milionů eur. Tribunál uznal, že námitky nebyly bezdůvodné. Přesto Bulharsko podle něj neporušilo mezinárodní závazky. A ČEZ se tak žádné kompenzace škod nedomohl.

Energetická skupina ČEZ neuspěla v arbitráži proti Bulharsku, které vinila z poškození svého tamního podnikání. Česká společnost ve sporu žádala náhradu škody v řádu stovek milionů eur, podle arbitrů na ni ovšem nárok nemá. Uvedly to ve středu Seznam Zprávy. ČEZ působil na bulharském trhu od roku 2004, poslední aktiva tam prodal v roce 2021.

Spor o regulaci cen

ČEZ zahájil arbitráž u Mezinárodního střediska pro řešení sporů z investic ve Washingtonu v roce 2016. Firma to tehdy odůvodnila řadou zásahů bulharských institucí poškozujících podnikání společností ČEZ v Bulharsku. Skupině se nelíbily především úřední zásahy v oblasti stanovení a regulace cen elektřiny.

Česká společnost měla s bulharskými úřady problémy delší dobu. Od tamní Komise pro energetickou a vodní regulaci dostala velké množství pokut za údajné porušení povinností. Další spory měla skupina také s bulharským antimonopolním úřadem, který jí udělil pokuty za zneužití dominantního postavení na trhu.

Verdikt tribunálu

„Tribunál v nálezu konstatoval, že ačkoli tyto nároky a argumenty společnosti ČEZ byly závažné a nebyly zjevně bezdůvodné, jednání Bulharska nedosáhlo takové právní intenzity, aby porušovalo mezinárodněprávní závazky Bulharska vyplývající ze Smlouvy o energetické chartě, a tudíž nebylo společnosti ČEZ přiznáno právo na náhradu škody,“ uvedl ČEZ.

Nepovedená expanze na Balkán

ČEZ vstoupil na bulharský trh v roce 2004, ve stejné době jako rakouská EVN, německý E.ON a další evropské energetické firmy, které začaly v zemi investovat s očekáváním, že nastane liberalizace energetického trhu. ČEZ zakoupil část bulharské distribuční soustavy, v roce 2006 pak koupil elektrárnu ve Varně. Po sporech s bulharskými úřady se ale rozhodl ze země odejít, své tamní firmy prodal v roce 2021 bulharské finanční společnosti Eurohold za 335 milionů eur (asi 8,13 miliardy korun).

Expanzi ČEZ na Balkán v minulosti označil několikrát za nepovedenou například premiér Andrej Babiš (ANO). ČEZ v minulosti působil také například v Rumunsku.

Majoritním vlastníkem ČEZ je stát, který prostřednictvím ministerstva financí vlastní 70 procent akcií společnosti. ČEZ za tři čtvrtletí loňského roku vydělal 21,5 miliardy korun, čistý zisk skupiny tak meziročně klesl o zhruba 6,5 procenta. Výsledky za celý rok 2025 by měla firma zveřejnit v březnu.

Poslední tah legendy. Buffett velí méně Applu, více médií

Poslední tah legendy. Buffett velí méně Applu, více médií
Profimedia
nst
nst

Odchod Warrena Buffetta z čela investičního impéria doprovázejí změny v jeho portfoliu. Berkshire Hathaway snižuje podíl v Applu a nově kupuje akcie New York Times. Buffettův odkaz trhy čtou i jako varování. A nastupující šéf Greg Abel přebírá firmu s jiným rozložením sil.

Investiční společnost Berkshire Hathaway ve čtvrtém čtvrtletí znovu omezila svou pozici v Apple a zároveň poprvé nakoupila akcie mediálního domu The New York Times. Vyplývá to z nového regulatorního podání, o kterém informoval server CNBC.

Berkshire snížila podíl v Applu o 4,3 procenta na 61,96 miliardy dolarů. I po tomto kroku ale zůstává výrobce iPhonů zdaleka největší akciovou sázkou Buffettova investičního impéria.

Další úpravy portfolia

Berkshire už dříve oznámila, že ve třetím čtvrtletí omezila podíl v Applu a zároveň otevřela novou pozici ve společnosti Alphabet, která patří mezi takzvanou „Magnificent Seven“. Podíl v Applu firma snižovala i ve druhém čtvrtletí minulého roku, poté co jej už v roce 2024 seškrtala zhruba o dvě třetiny.

Akcie Applu sice v roce 2025 vzrostly zhruba o devět procent, přesto zaostaly za indexem S&P 500, který si připsal více než 16 procent. Letos titul ztrácí přibližně tři procenta a minulý týden zaznamenal nejhorší den od dubna 2025.

 

Není jasné, zda poslední přesuny provedl přímo Warren Buffett, nebo portfolio manažeři Todd Combs a Ted Weschler. Buffett ale v minulosti označoval Apple spíše za spotřebitelskou značku než čistě technologickou firmu. Podle analytiků může jít o postupné zjednodušování portfolia před předáním vedení jeho nástupci.

Nová sázka na média

Vedle omezení Applu Berkshire zveřejnila i novou, relativně malou pozici v The New York Times v hodnotě 351,7 milionu dolarů. Investice je 29. největší z celkových 41 akciových pozic, které společnost drží.

Čtvrté čtvrtletí bylo posledním čtvrtletím s Buffettem v čele Berkshire. Greg Abel, který ve společnosti působil jako místopředseda pro nepojistné operace, převzal na začátku nového roku funkci generálního ředitele. Buffett dál zůstává předsedou představenstva společnosti.

