Cukrová daň, bojkot i mizerné léto. Tržby i zisk Kofoly šly dolů
Nápojářská skupina Kofola má za sebou náročný rok. Loni zaznamenala pokles tržeb i provozního zisku. Výsledky negativně ovlivnila nová cukrová daň na Slovensku a slabé počasí. Firma nesplnila plán EBITDA. Letos však očekává zlepšení díky investicím a akvizicím.
Nápojářské skupině Kofola loni klesly tržby meziročně o tři procenta na 10,75 miliardy korun. Provozní zisk před odpisy EBITDA se podle předběžných neauditovaných hospodářských výsledků snížil o 3,2 procenta na 1,79 miliardy korun. Rok byl podle firmy náročný. Výsledky ovlivnila nová cukrová daň na Slovensku a počasí, které bylo pro nápojáře nejhorší za posledních deset let. Kofola to uvedla v tiskové zprávě.
Společnost uvedla, že loňský plán EBITDA nesplnila, ale letošní výhled je optimistický. Efektivitu podle firmy přinesou investice do skladovacích hal a výrobních linek, růst podpoří i oznámené akvizice.
„Značnou část loňského výsledku, který byl i přes nenaplněná očekávání druhým historicky nejvyšším, přinesla úsporná opatření na straně nákladů. Ta se nedají opakovat každý rok. V letošním roce se nám do jisté míry uspořené náklady vrátí a i při růstu tržeb tak odhadujeme výhled na rok 2026 v intervalu 1,8 až 1,9 miliardy korun EBITDA,“ uvedl finanční ředitel skupiny Kofola Martin Pisklák.
Slovensko zabolelo
Generální ředitel Kofoly v Česku a na Slovensku Daniel Buryš uvedl, že v důsledku zavedení cukrové daně na Slovensku klesly firmě tržby meziročně o deset procent. S ohledem na platnost daně od 1. ledna 2025 se totiž zákazníci předzásobili už koncem roku 2024, což mělo dopad na výsledky z počátku loňského roku.
„Cukrová daň zároveň zvýšila ceny nápojů konečným spotřebitelům, což mělo negativní dopad na chování a nakupování spotřebitelů na Slovensku. K nižším tržbám přispělo i nepřesvědčivé počasí v průběhu uplynulého léta,“ uvedl Buryš.
Propad zaznamenala firma u nealkoholických nápojů a piva, naopak rostly menší divize UGO a Leros.
Jadran pod tlakem
„Tržby klesly proti roku 2024 o necelých deset procent, z toho vlastně celý propad jde za exportem. V Česku jsme se tržbově drželi na úrovni předchozího roku, jeho výsledky překonala jen značka Zubr,“ uvedl René Musila, generální ředitel pivovarské divize, která se nově přejmenovala na Pivovary Zubr.
V jadranském regionu výsledky ovlivnily regulace a slabší poptávka. „Výsledek ve Slovinsku je o dvě procenta nižší než v roce 2024 a v Chorvatsku o tři procenta nižší. S ohledem na zvýšení DPH ve Slovinsku v prvním čtvrtletí a spotřebitelský bojkot obchodů v Chorvatsku to považuji za skvělý výsledek,“ uvedl generální ředitel Radenska Adriatic Marián Šefčovič.
UGO a Leros rostly
Divize UGO dosáhla nejvyšších tržeb v historii, téměř miliardy korun. „K vyšším tržbám nám pomohly úspěšné sezonní nabídky. Zejména saláty, wrapy a další jídla začaly meziročně růst ve druhé polovině roku 2025,“ uvedl generální ředitel UGO Marek Farník.
Značka Leros překročila v tržbách poprvé 500 milionů korun.
Kofola zaměstnává zhruba 3200 lidí. Většinovým vlastníkem je rodina Samarasů.
