Strnad získal zakázku na výrobu obrněnců Patriot za více než šest miliard

Strnad získal zakázku na výrobu obrněnců Patriot za více než šest miliard




Česká společnost Excalibur Army, která je součástí zbrojařské skupiny CSG podnikatele Michala Strnada, získala v jihovýchodní Asii zakázku na výrobu přes 100 obrněných vozidel Patriot za více než šest miliard korun (300 milionů dolarů). Dodávky na minometná vozidla nebo obrněné transportéry mají být splněny do tří let.

Zakázka zahrnuje mimo jiné kolová bojová vozidla pěchoty nebo obrněné sanitní vozy. Vozidla Patriot využívají kolový podvozek Tatra s centrální nosnou rourou, která podle Excalibur Army zajišťuje dobrou pohyblivost i v náročných terénech.

Zakázky přibývají

Nejde o první zakázku firmy v tomto regionu, v minulosti tam už vyvezla například mostní systémy nebo raketomety, připomněl generální ředitel Excalibur Army Vladimír Stulančák. Na konci minulého roku společnost uzavřela mnohamiliardový kontrakt na dodávky malorážové munice pro ministerstvo obrany státu z jihovýchodní Asie.

CSG (Czechoslovak Group) je jedním z předních evropských výrobců munice pro dělostřelectvo. V tomto odvětví expandovala ještě před úplnou invazí Ruska na Ukrajinu v roce 2022. CSG vyrábí také munici menších ráží, pozemní systémy ve firmě Excalibur Army nebo vozidla ve společnosti Tatra Trucks. Vedle Česka firma provozuje výrobní závody v USA, Británii, ve Španělsku, v Itálii, Německu, na Slovensku, v Srbsku a Indii, zaměstnává více než 14 tisíc lidí.

S akciemi CSG se v lednu začalo obchodovat na burzách v Amsterodamu a Praze, CSG prodejem akcií získala 3,8 miliardy eur (zhruba 93 miliard korun), což představuje 15,2 procenta jejího základního kapitálu, uvedla. Podle údajů Stockholmského mezinárodního institutu pro výzkum míru (SIPRI) je CSG z hlediska ročního růstu tržeb nejrychleji rostoucí evropskou firmou na globálním trhu se zbraněmi.

Skupina CSG bude ve společném podniku v Řecku vyrábět velkorážovou munici

Strnadova CSG zakládá muniční podnik v Řecku. Obnoví i výrobu TNT

Zbrojařská skupina Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada bude ve společném podniku v Řecku vyrábět velkorážovou munici. V Aténách podepsala zakládací dokumenty ke vzniku společnosti Hellenic Ammunition S.A., která bude mít výrobu ve městě Lavrio. Součástí projektu je také obnovení výroby trhaviny trinitrotoluen (TNT). CSG do projektu postupně investuje až 50 milionů eur, tedy zhruba 1,2 miliardy korun. Vzniknout mají stovky pracovních míst.

ČTK

Přečíst článek

Společnost OpenAI představila novou platformu Frontier, která má firmám usnadnit zavádění takzvaných AI agentů – nástrojů umělé inteligence, jež mají zvládat konkrétní pracovní úkoly s minimální potřebou lidského zásahu.

Frontier umožňuje firmám tyto AI nástroje nejen vytvářet, ale také spravovat tak, aby měly jasně nastavená pravidla fungování a odpovídající přístup k datům, píše agentura Bloomberg. Cílem je zjednodušit celý proces jejich nasazení a otevřít cestu k širšímu využití mezi firemními zákazníky. OpenAI tyto nástroje označuje jako „AI spolupracovníky“.

Právě na AI agenty dnes stále více sází přední technologické firmy, včetně OpenAI a Anthropic. Mají za úkol vykonávat práci jménem lidí a postupně měnit způsob, jakým firmy využívají software. Tento posun ale zároveň vyvolává nervozitu mezi investory, kteří se obávají dopadu na tradiční softwarové společnosti. AI startupy se proto snaží rychle získat nové firemní klienty, aby posílily příjmy a pokryly vysoké náklady spojené s vývojem pokročilé umělé inteligence.

Odstranění bariéry

Podle vedení OpenAI vznikla platforma Frontier na základě zkušeností ze spolupráce se stovkami velkých firem. Ty ukázaly, že nasazení AI agentů ve větším měřítku je technicky i organizačně složité, a právě tuto bariéru chce OpenAI svým novým řešením snížit.

Důležitou novinkou je také to, že Frontier má umožnit integraci AI agentů i od konkurenčních firem, včetně společnosti Anthropic. Platforma by se tak mohla stát centrálním místem, kde firmy budou řídit více AI nástrojů najednou.

Mezi společnosti, které Frontier už využívají, patří podle OpenAI například Intuit, State Farm a Thermo Fisher Scientific.

Češi se dožívají stále vyššího věku, jenže zdraví jim nepřibývá. Počet let prožitých s nemocemi a omezeními zůstává stejný, zatímco náklady zdravotního systému rostou rekordním tempem. Lékaři a odborníci a odborníci na zdraví v diskusi společnosti Care Connect a mediálního domu Newstream, kterou moderoval prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza říkají: Bez důrazu na prevenci, změnu životního stylu a nové motivace pro pacienty se zdravotnictví dostane na hranici udržitelnosti. A data poprvé jasně ukazují, že prevence není luxus ani ideologie, ale nutnost.

České zdravotnictví je v paradoxní situaci. Na jedné straně patří akutní péče ke světové špičce, například infarkt dnes přežívá drtivá většina pacientů, kteří se dostanou včas do nemocnice. Na druhé straně se doba života ve zdraví prakticky neprodlužuje. Lidé sice neumírají, ale dlouhé roky žijí s chronickými nemocemi, omezeními a závislostí na systému.

„Zdravotnictví léčí nemoc, ale zdraví samo o sobě nedodává,“ říká profesor Michal Vrablík, jeden z autorů Národního kardiovaskulárního plánu, s tím, že o zdraví se staráme hlavně tím, jak žijeme. A to žádný lékař za pacienta udělat nemůže.

Právě kardiovaskulární nemoci ukazují hranice současného modelu. Úmrtnost na akutní infarkt klesla na minimum, další výrazné zlepšení už ale možné není. „Mortalitu v nemocnici už prakticky nemáme kam snižovat. Prostor je především v prevenci,“ zaznívá v debatě.

Skvělý systém, který nemotivuje ke změně

Debata otevřela i kontroverzní téma. Vysoká dostupnost kvalitní péče může lidi paradoxně demotivovat od změny chování a špatných návyků. „Ta naše špičková péče je vlastně trochu nevýchovná,“ říká neurovědkyně Kateřina Veverová z neurologické kliniky 2. LF UK. „Lidé vědí, že když zanedbají prevenci, systém je zachrání. V zahraničí by za stejnou péči zaplatili obrovské peníze a chovali by se proto jinak.“

Právě proto se stále častěji mluví o vnější motivaci. Nejen o bonusech od zdravotních pojišťoven nebo benefitech od zaměstnavatelů, ale i o nepříjemnějších nástrojích. „Pokud někdo odmítá změnit životní styl, ale chce extrémně drahou léčbu, musíme se ptát, jestli to dává smysl,“ zaznělo v diskuzi.

Lidé neberou léky. A systém se točí v kruhu

Jedním z největších, a přitom málo viditelných problémů je nedodržování léčby. Týká se kardiologie i psychiatrie. „U deprese mají pacienti brát léky šest až devět měsíců. V Česku je vysazují po dvou nebo třech,“ říká docent Martin Anders, přednosta Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. „Nemoc se vrátí, často silnější, a pacient se znovu dostane do systému.“

Podobná situace je i u jiných chronických onemocnění. Lékaři upozorňují, že nejde jen o nezodpovědnost pacientů, ale o realitu přetíženého systému. Krátké návštěvy, stres v ordinaci a zahlcení informacemi vedou k tomu, že pacienti doporučení zapomínají nebo je špatně pochopí.

„Až osmdesát procent informací si člověk po odchodu z ordinace nepamatuje,“ zaznělo v debatě. I proto se objevuje návrh na novou roli, roli zdravotního edukátora, který by pacienty provázel, vysvětloval a pomáhal jim doporučení skutečně dodržovat.

Prevence není jen vůle, ale i prostředí

Lifestylový poradce Vojta Urban upozorňuje, že prevence není jen otázkou osobní odpovědnosti. „Většina špatných rozhodnutí vzniká ve stresu, únavě a spěchu. Chceme se na chvíli cítit líp a hřešíme sladkým, alkoholem, nikotinem.“

Češi mají podle něj relativně dobrý vztah k pohybu, ale zásadně selhávají ve stravě, spánku a práci se stresem. „Když si domů doneseme plný košík nesmyslů, žádné zdravé jídlo z toho už nevymyslíme.“

Proto dává smysl měnit i prostředí, ve kterém se rozhodujeme. Ne zákazy, ale postupnými změnami, které lidé přijmou. „Aby ta zdravější volba byla ta jednodušší,“ shrnuje Urban.

Data poprvé ukazují skutečnou cenu nemoci

Zásadní zlom přinášejí nová data, která kromě ceny léčby ukazují i společenské náklady nemocí, pracovní neschopnost, ztrátu produktivity, péči v rodinách nebo předčasné odchody z práce. Příklady od zaměstnavatelů ukazují, že cílená prevence funguje. Stačí zvýšit proočkovanost nebo zlepšit základní péči o zdraví zaměstnanců, a nemocnost výrazně klesá. „Prevence není náklad. Je to investice, která dokáže snížit výdaje celého systému a prodloužit život ve zdraví,“ shodují se účastníci debaty.

Otázka už není jestli, ale kdy

Česko dnes stojí před rozhodnutím. Buď bude dál spoléhat na špičkovou léčbu nemocí, které vznikají roky zanedbávání, nebo začne systematicky investovat do prevence, edukace a změny prostředí. „Otázka už nezní, jestli si to můžeme dovolit. Ale jestli si můžeme dovolit čekat,“ shodli se odborníci.

Na první část debaty se podívejte zde

