CSG vstoupí na burzu v Amsterdamu, firma má mít hodnotu 25 miliard eur
Česká zbrojařská a strojírenská společnost Czechoslovak Group podnikatele Michala Strnada vstoupí na burzu v Amsterodamu již v pátek při ohodnocení 25 miliard eur (607 miliard korun), uvedla agentura Bloomberg s odvoláním na informované zdroje. Společnost původně zvažovala ohodnocení až 30 miliard eur. Mluvčí CSG Andrej Čírtek uvedl, že informace nebude komentovat.
Zdroje si podle Bloombergu přály zůstat v anonymitě, neboť jde o neveřejné informace. Přijímání objednávek by mohlo začít již v úterý a skončit ve čtvrtek, uvedly tyto zdroje.
Třídenní lhůta pro přijímání objednávek u první veřejné nabídky akcií (IPO) je u takto velkého holdingu poměrně neobvyklá, dodala agentura. Zrychlený časový harmonogram ale může společnostem pomoci snížit takzvané tržní riziko, kdy náhlé změny v náladě investorů mohou narušit proces IPO.
Hlavní investoři Artisan Partners, BlackRock a dceřiná společnost Qatar Investment Authority se zavázali převzít celkem 900 milionů eur z úpisu. Strnad dříve uvedl, že vstup jeho firmy na burzu koordinují banky BNP Paribas, Jefferies, JPMorgan a UniCredit. Potvrdil tak dřívější zprávy zdrojů agentury Bloomberg.
CSG je jedním z předních evropských výrobců munice pro dělostřelectvo. V tomto odvětví expandovala ještě před úplnou invazí Ruska na Ukrajinu v roce 2022. Podle údajů Stockholmského mezinárodního institutu pro výzkum míru (SIPRI) je CSG z hlediska ročního růstu tržeb nejrychleji rostoucí evropskou firmou na globálním trhu se zbraněmi. Hodnota trhu v roce 2024 dosáhla 2,7 bilionu dolarů (56 bilionů korun), uvedl SIPRI.
Akcie zbrojařských firem jsou v poslední době velmi žádané kvůli zvýšeným výdajů NATO v reakci na ruskou válku na Ukrajině. Vstup na burzu proto plánují i jiní výrobci zbraní včetně francouzsko-německého výrobce tanků KNDS, uvedla dříve agentura Reuters.