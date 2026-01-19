Nový magazín právě vychází!

CSG vstoupí na burzu v Amsterdamu, firma má mít hodnotu 25 miliard eur

CSG vstoupí na burzu v Amsterdamu, firma má mít hodnotu 25 miliard eur
Česká zbrojařská a strojírenská společnost Czechoslovak Group podnikatele Michala Strnada vstoupí na burzu v Amsterodamu již v pátek při ohodnocení 25 miliard eur (607 miliard korun), uvedla agentura Bloomberg s odvoláním na informované zdroje. Společnost původně zvažovala ohodnocení až 30 miliard eur. Mluvčí CSG Andrej Čírtek uvedl, že informace nebude komentovat.

Zdroje si podle Bloombergu přály zůstat v anonymitě, neboť jde o neveřejné informace. Přijímání objednávek by mohlo začít již v úterý a skončit ve čtvrtek, uvedly tyto zdroje.

Třídenní lhůta pro přijímání objednávek u první veřejné nabídky akcií (IPO) je u takto velkého holdingu poměrně neobvyklá, dodala agentura. Zrychlený časový harmonogram ale může společnostem pomoci snížit takzvané tržní riziko, kdy náhlé změny v náladě investorů mohou narušit proces IPO.

Hlavní investoři Artisan Partners, BlackRock a dceřiná společnost Qatar Investment Authority se zavázali převzít celkem 900 milionů eur z úpisu. Strnad dříve uvedl, že vstup jeho firmy na burzu koordinují banky BNP Paribas, Jefferies, JPMorgan a UniCredit. Potvrdil tak dřívější zprávy zdrojů agentury Bloomberg.

CSG je jedním z předních evropských výrobců munice pro dělostřelectvo. V tomto odvětví expandovala ještě před úplnou invazí Ruska na Ukrajinu v roce 2022. Podle údajů Stockholmského mezinárodního institutu pro výzkum míru (SIPRI) je CSG z hlediska ročního růstu tržeb nejrychleji rostoucí evropskou firmou na globálním trhu se zbraněmi. Hodnota trhu v roce 2024 dosáhla 2,7 bilionu dolarů (56 bilionů korun), uvedl SIPRI.

Akcie zbrojařských firem jsou v poslední době velmi žádané kvůli zvýšeným výdajů NATO v reakci na ruskou válku na Ukrajině. Vstup na burzu proto plánují i jiní výrobci zbraní včetně francouzsko-německého výrobce tanků KNDS, uvedla dříve agentura Reuters.

Češi jsou svým způsobem hrdí na pověst trávy ve větru se klátící. Švejkování, oportunismus. To je česká mentalita, kterou má v krvi i Andrej Babiš. Patrně právě pro své nepevné názory, jak by řekl Václav Klaus, nenázory, je v Česku tolik populární.

Babiš se vší rozhodností jemu vlastní oznámil, že za Grónsko bychom se tedy postavit nemohli. A hned přispěchal s nejapným žertováním, že si kvůli Grónsku pořídil globus za patnáct tisíc korun, aby se podíval, kde největší ostrov světa leží. Grónsko je prý pro Ameriku důležité, protože by nad ním mohla sestřelit ruskou raketu Orešnik, která by letěla na Bílý dům.

Dětinštější vysvětlení si nemohl premiér vymyslet. Takže, aby mohly Spojené státy sestřelit raketu, která pravděpodobně nikdy na Washington nepoletí, musí Trump násilím anektovat území spojeneckého státu?

Babiš pléduje za dohodu. Čech se vždy s každým domluvil. Tedy, v tomto případě Slovák působící v Česku. Dohodnout se, to je obecně mantra západního světa posledních osmdesáti let. Nikdo už nechtěl zažít druhou světovou válku. Dohoda se jeví jako nejlepší způsob řešení konfliktů, názorových sporů mezi státy. Evropa v tom možná až moc „vyměkla“. Na úkor dohod poztrácela principy.

Návrat do středověku

Donald Trump tento přístup postavil na hlavu. Řídí se právem silnějšího. Návrat do středověku. Jde tím ve šlépějích ruského diktátora Putina, proti kterému Evropa slovně ostře vystupuje.

Co má Evropa nyní dělat, když spojenec a nejsilnější člen NATO chce požírat své menší bratry. Máme před ním sklapnout podpatky, protože je silnější, nebo se mu jednotně postavit? Principiálně bychom měli zastávat demokratické vymoženosti, ke kterým jsme se po staletích válek v Evropě dopracovali. Mír, ne válku. Jenže, za jakou cenu?

Karel Havlíček v rozhovoru pro Newstream odpověděl na otázku, zda by Češi měli bojovat proti případnému útoku Ruska se silnějším soupeřem, nebo vyjednávat, odpověděl, že nejlepší možností je mít po boku Spojené státy. Aby taková situace nenastala. Jak si nyní vybrat, když se Spojené státy chovají vůči svým spojencům podobně jako Rusko vůči Ukrajině?

Máme se shrbit a podrobit se?

Babiš preferuje, aby došlo k dohodě v rámci aliance. To by šlo podepsat. Neodpovídá to však na otázku, jak se postavit vůči Trumpovi, který jedná z pozice síly a na demokratické principy rezignoval. Máme se shrbit a podrobit se? Češi tento postoj historicky dobře znají. Nebo stát za principy. Kdo trvá na principech, obvykle jako první končí na popravišti.

Babiš rozumí přístupu silnější bere všechno. Sám ho dlouhá leta ve svém byznysu uplatňoval. Takže se nyní chce vlísat Trumpovi, bez ohledu na šílenost jeho požadavků. Vyjednávat s Trumpem bude třeba. Česko by však v boji proti zlu mělo vždy stát na správné straně. Tentokrát na straně Dánska.

Rétorika amerického prezidenta Donalda Trumpa kolem Grónska poškozuje transatlantické vztahy a oslabuje spojeneckou soudržnost v rámci NATO, uvedl Martin Jirušek z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Podle něj verbální hrozby ze strany USA představují vážný problém v době rostoucího napětí s Ruskem a Čínou.

Napětí kolem Grónska eskaluje kvůli Trumpovým výrokům o nutnosti získat tento arktický ostrov pro Spojené státy. Grónsko je poloautonomním územím Dánska a americký prezident v minulých dnech nevyloučil ani použití síly. V dopise norskému premiérovi Jonasi Gahrovi Störeovi Trump navíc napsal, že po neudělení Nobelovy ceny za mír už necítí povinnost „myslet čistě na mír“. O víkendu také oznámil záměr uvalit dodatečná desetiprocentní cla na některé evropské země, které se podle něj postavily proti americkým plánům na získání Grónska.

„Jeho výroky je třeba brát vážně už jen proto, jak výrazně narušují spojenecké vztahy,“ uvedl Jirušek. Trump podle něj používá typický vyjednávací styl, kdy nejprve předkládá maximalistické a šokující požadavky, aby následně otevřel prostor k jednání. „I když konečný výsledek nemusí být tak extrémní, samotné verbální hrozby použitím síly ze strany Spojených států jsou těžkou ranou pro NATO a oslabují alianci vůči Rusku a Číně,“ dodal.

Dlouhodobé narušení důvěry

Důsledkem může být podle experta i dlouhodobé narušení důvěry mezi USA a evropskými spojenci. „Nejde jen o Grónsko. Jde o celý řetězec kroků – od rétorických útoků přes obchodní tlak až po faktické vydírání. Evropa si uvědomuje, že Spojené státy dnes nehrají stejnou hru a spíše vystupují jako vyzyvatel,“ uvedl Jirušek.

Český premiér Andrej Babiš dnes na dotaz novinářů uvedl, že za českou vládu nemůže jednoznačně říci, že Česko stojí za Grónskem. Připomněl, že lídrem NATO jsou Spojené státy a že otevřené střety mezi spojenci považuje za kontraproduktivní.

Podle Jiruška by Spojené státy mohly své bezpečnostní zájmy v Grónsku prosazovat i jinak, například posílením vojenské či ekonomické přítomnosti, aniž by poškodily vztahy s Evropou a Dánskem. Současná administrativa však podle něj může usilovat o širší přenastavení mezinárodní politiky. „Je možné, že Trump chce vstoupit do historie jako prezident, který rozšířil území USA a zároveň se vymanil z mezinárodních závazků, které považuje za omezující, včetně NATO,“ uvedl.

Snaha o větší vliv v Grónsku je podle odborníka v kontextu rivality s Čínou a Ruskem spíše symbolickým gestem. Ekonomický potenciál těžby surovin v Arktidě zůstává podle něj nejistý kvůli vysokým nákladům a technologickým omezením. „Krátkodobě může tento přístup Spojené státy posílit, z dlouhodobého hlediska je ale oslabí. Mohou přijít o spojence a také o významnou část takzvané měkké moci, tedy kulturního a hodnotového vlivu,“ uzavřel Jirušek.

