Martin Růžička z Nobilis Tilia: Kvalitní přírodní kosmetika má krátkou dobu exspirace. Na trhu je spousta podvrhů

V kosmetickém průmyslu je obrovská konkurence. Dlouhodobě mohou uspět jen ti, jejichž produkty skutečně fungují. To je i případ české společnosti Nobilis Tilia, která už třicet let vyrábí přírodní kosmetiku a aromaterapeutické oleje v srdci Českosaského Švýcarska. Vsadila na kvalitu. Vše, od suroviny přes technologie výroby až po výsledné produkty, má přísné certifikace. Věděli jste, že na jeden litr růžového oleje je potřeba pět tun okvětních lístků růže? Kde takový olej nakupují, prozrazuje šéf společnosti Nobilis Tilia Martin Růžička v rozhovoru pro server mistoprodeje.cz.

Nobilis Tilia, znamená v překladu Krásná Lípa, což je také místo v Českosaském Švýcarsku, kde se před 30 lety zrodila vaše biokosmetická společnost. Co ve vás vyvolává, když se řekne Krásná Lípa?

Domov. Domov můj i majitelů firmy, všichni pocházíme z Krásné Lípy. Všech 100 našich zaměstnanců je z nejbližšího okolí. Většina jich do práce dojíždí maximálně 20 kilometrů. Vždy mi dávalo velký smysl bydlet a pracovat na stejném místě, mít tam přátele a zapojovat se zde i do veřejného dění formou různých aktivit. Tím, že je tohle místo můj domov, se mi práce, rodina a přátelé prolínají všedními dny, takže je to pro mě skvělé místo k životu.

Jste jednatelem a generálním ředitelem společnosti. Spolumajiteli jsou Zbyněk Šedivý a Adéla a Petr Zrubečtí. Jak vám funguje tato spolupráce?

Zbyněk Šedivý jako biolog, přírodovědec a tělocvikář v roce 1994 společnost založil. Následně se k němu zhruba po deseti letech připojili Petr Zrubecký a Adéla Zrubecká, která je první česká certifikovaná aromaterapeutka, která získala certifikaci v Londýně. Firma se potupně rozrůstala a oni došli k závěru, že potřebují člověka na praktické věci, protože jejich kvality jsou hlavně v odborné oblasti, a tak začali stavět profesionální manažerský tým.

Postupně týmu předávali kompetence v tvorbě produktů a řízení firmy. Já jsem nastoupil na pozici generální manažera v roce 2019 a majitelé během let přešli z manažerských a jednatelských pozic do dozorčí rady a zároveň po celou dobu zůstávají důležitými poradci a specialisty firmy.

Naše spolupráce funguje na základě tzv. majitelského zadání, které definuje jak ekonomickou stránku fungování firmy, tak i filozofickou (hodnoty, vize, poslání). A to se snažím naplňovat. Jednou za měsíc se pak setkáváme na dozorčí radě a vyhodnocujeme, zda se zadání daří naplňovat a případně jednotlivé aktivity optimalizujeme.

Majitelé založili firmu s vizí udržitelnosti a s jasnými principy jejího fungování, chování mezi lidmi. Na základě téhle vize, se postupně rozvíjíme a přibíráme lidi, kteří to vnímají stejně. Všichni zaměstnanci a spolupracovníci jsou tak nositeli toho, co zakladatelé do firmy na začátku vložili.

Majitelé společnosti Nobilis Tilia, českého výrobce přírodní kosmetiky s třicetiletou historií. Nobilis Tilia, poskytlo mistoprodeje.cz

Jak silné je konkurenční prostřední v ČR v oblasti přírodní kosmetiky?

V kosmetice obecně je velmi silná konkurence. Kdybychom si udělali průzkum mezi ženami, tak drtivá většina používá nebo by ráda používala přírodní kosmetiku. Ačkoliv je mnoho značek, které tvrdí, že mají přírodní kosmetiku, tak to často není úplně přírodní kosmetika, která by se takto dala i certifikovat.

Naše společnost má na českém trhu nejširší portfolio vlastní certifikované přírodní kosmetiky. Většina našich produktů nese velmi přísnou CPK certifikaci. Na trhu ale soutěžíme o zákazníka v rámci celého odvětví kosmetiky a tohle prostředí je hodně konkurenční.

Nabízíte přípravky na podporu imunity, péči o pleť nebo aromaterapii. Jak tyto produkty vlastně vznikají?

Přírodní kosmetika obsahuje přírodní látky, které mají za úkol pleť hydratovat, vyživovat, osvěžovat nebo chránit, zkrátka s ní nějak pracovat. Do našich produktů přidáváme navíc ještě aromaterapeutické látky (esenciální oleje), které jsou samy o sobě terapeutické. Podporují totiž významným způsobem nejen „funkčnost“ kosmetiky na pleť, ale působí i holisticky (celostně), protože ovlivňují limbický systém a tím tělesné i duševní zdraví člověka. Troufám si tvrdit, že přinášíme krásu a harmonii našim zákazníkům, ať už při setkání s námi nebo s naší kosmetikou. Díky naší specializaci obsahují naše produkty větší než malé množství těchto látek a v tom jsou naše produkty na trhu unikátní.

Kde berete suroviny na jejich výrobu?

Využíváme už zpracované oleje, ať už rostlinné, které tvoří základ našich kosmetických přípravků, nebo esenciální oleje. Jednotlivé suroviny pochází z místa jejich přirozeného výskytu. Všichni známe například levanduli, jakmile to řeknu, tak si každý představí Provence, protože tam jsou nejlepší podmínky pro její růst. To znamená, že rostliny z této oblasti, která je jejich přirozeným prostředím, mají největší množství účinných látek na pleť. Nakupujeme proto hotové suroviny právě z míst jejich přirozeného výskytu, aby byl zaručen jejich vysoký účinek a co nejlepší kvalita. Například náš éterický olej z růží je vyroben v Bulharsku. Pro zajímavost také zmíním, že na jeden litr oleje je potřeba pět tun okvětních lístků růže, a to je opravdu velká plocha, což je dalším důvodem, proč nepěstujeme rostliny tady v České republice.

Jak přemýšlíte nad novinkami? Co předchází vzniku nového produktu?

Máme vlastní vývojový tým, jehož součástí je mimo jiné i parfumérka. Když přemýšlíme o novém produktu, tak impulz přijde buď z interního týmu, nebo se díváme napříč různými obory. Třeba ve zdravé výživě nebo někde jinde, kde se objevují zajímavé, zdraví prospěšné látky, které by šly v naší kosmetice použít. To je první zdroj.

Tím druhým jsou samozřejmě suroviny. Dodavatelé nám nabízí nové suroviny, takže zkoumáme, jaké mají účinné látky a jestli a případně jak bychom je mohli použít.

Dalším zdrojem jsme my sami, kdy přicházíme s tím, jak bychom mohli naše stávající produkty posunout a tím doplnit jednotlivé řady. Vždy, když připravujeme novinku, máme už na začátku zadání, že na konci musí být certifikovaná, to znamená, že i všechny suroviny musí být certifikované, pokud se nepodaří najít receptura, která by byla certifikovaná, tak novinka nevznikne. Druhou podmínkou je aromaterapeutický efekt. V produktu hledáme aromaterapeutické látky, zde se angažuje jako specialistka mimo jiné i Adéla Zrubecká. Poslední podmínkou je, aby to bylo výjimečného, ať už použitými surovinami, technologií zpracování nebo svými účinky.

Spousta lidí má různé alergie, musí být vaši prodejci nějak speciálně vyškoleni pro tuto práci?

Na začátku bych řekl, že všechny naše produkty jsou bezpečné. To znamená procento esenciálních olejů a dalších látek je takové, aby bylo pro uživatele bezpečné. Jsou to certifikované produkty, které tohle zajišťují, zároveň to množství je takové, aby fungovalo. Na druhou stranu, naše produkty jsou přírodní, a pokud jsou lidé na něco alergičtí, tak jednomu to nic neudělá a někomu se může vyskytnout alergie jako v přírodě. Máme také kosmetické produkty pro profesionály, kde je koncentrace esenciálních látek vyšší.

Co se týká personálu, tak ať už personál na našich prodejnách anebo naši obchodní zástupci, kteří spolupracují s našimi obchodními partnery, jsou všichni velmi detailně proškoleni ve všech produktech. Mnoho z nich jsou vystudovaní aromaterapeuti nebo jsou z řad kosmetiček/masérů, takže mají za sebou praxi nebo příslušné vzdělání, například v Asociaci českých aromaterapeutů.

Kolik máte aktuálně prodejen?

Čtyři. Ve Vlčí Hoře, Praze, Ostravě a na konci června jsme otevřeli prodejnu také v Brně. V ostravské i brněnské prodejně jsme přišli s novým designem, ve kterém se odráží atmosféra místa, kde naše kosmetika vzniká, což je ve Vlčí hoře, kde máme také naši zahradu a drobné stavby s akáty. A právě tyto prvky jsme „přenesli“ do našich prodejen.

Prodejna ve Vlčí hoře zaujala také inspektory soutěže Visa Czech Top Shop. Loni jste byli absolutními vítězi této soutěže. Co pro vás takové ocenění znamená?

Upřímně, my jsme hlavně ještě pořád překvapení, protože nejenom, že jsme vyhráli u odborné poroty, ale i u veřejnosti, takže máme takový pěkný double. Zároveň v soutěži bylo 12 finalistů a byly to super firmy. Pro nás je totální zázrak, že cenu dostala naše prodejna, která je umístěna v obci o 80 obyvatelích.

Zároveň musím podotknout, že prodejna není úplně nová, je totiž z roku 2016. To znamená, že si tu pozici vydobyla, vyšlapala postupně. Prodejna je součástí aromaterapeutického centra, kde máme kompletně celou výrobu naší přírodní aromaterapeutické kosmetiky, dále je tam veřejně přístupná certifikovaná přírodní zahrada a bylinková čajovna. Ocenění tak patří celému areálu, to znamená všem lidem v prodejně, čajovně a zahradě. Je to takové velké ocenění pro nás všechny a udělalo nám velkou radost.

poskytlo místoprodeje.cz

Kde je vaše největší nákupní síla?

Zhruba třetina našeho obratu jde přes náš e-shop a vlastně je to zároveň místo, kde je naše kosmetika nejčerstvější, což je důležité v kontextu toho, že je naše kosmetika přírodní a má exspiraci nejčastěji 12 měsíců. Naší snahou je, aby se dostala co nejdříve k zákazníkovi. Zhruba do měsíce expedujeme všechno, co vyrobíme - podle toho i plánujeme výrobu. To je i důvodem, proč si velké množství našich zákazníků zvyklo nakupovat přes náš e-shop. Další částí jsou pak naše prodejny, které dohromady s e-shopem, dělají dnes zhruba polovinu obratu.

Tu druhou realizujeme s našimi obchodními partnery, což jsou buď profesionální kosmetičky a maséři nebo kamenné prodejny typu zdravá výživa, drogerie, lékárna nebo také další spolupracující e-shopy. Celkem je to několik set partnerských obchodů, kde zákazníci mohou naši kosmetiku nakoupit. Nicméně platí, že celé portfolio najdou jen u nás na e-shopu a v našich prodejnách.

Kde vidíte Nobilis Tilia za několik let?

Rozvíjíme se přirozeným a udržitelným způsobem. Postupně rozvíjíme výrobu a naši obchodní síť. Rádi bychom během několika následujících let měli v každém krajském městě jednu naši zážitkovou firemní prodejnu.

Udržitelnost je velký tématem doby. Co konkrétně pro to děláte?

V roce 2023 jsme v nezávislém hodnocení Asociace společenské odpovědnosti dle ratingu ESG obsadili v České republice 3. místo v kategorii malých a středních podniků. Za to jsem moc rád, protože udržitelnost je naší firemní vizí a zároveň je to i zadání majitelů.

Aktivně pracujeme na tom, abychom byli udržitelnou firmou nejenom v oblasti certifikovaných, přírodních produktů, ale také ve výrobě a celém našem fungování. Ve Vlčí Hoře používáme na čištění vody kořenovou čističku. Celá naše výroba byla v předchozích letech rekonstruována, používáme tak solární panely na ohřev vody, úsporná osvětlení, máme zateplenou budovu, kde je rekuperace, ke splachování ve výrobě používáme šedou vodu atd. Celkově využíváme spoustu prvků, které udržitelnost podporují.

Který z produktů je za vás ten úplně TOP a proč?

Z pohledu jeho kvality, tak je to určitě Biofáze, která je unikátní metodou ošetření pleti s vědecky prokázanými účinky ovlivňování aktivity enzymů přirozeně se v pleti vyskytujících, které se podílejí na udržování zdravé a vitální pleti. Já osobně pak miluji voňavou relaxační lázeň, kterou si doma dopřávám díky našim koupelovým olejům. To mě vždycky zharmonizuje, když jsem unavený. A je to pecka!

Autorem rozhovoru je Jana Follprechtová

Článek vyšel také na webu mistoprodeje.cz

