Pražský hrad se zbaví nevkusných přístřešků u vstupu. Nové by ideálně měly být neviditelné, říká designér

Neviditelné a integrované do současných bran. Tak si představuje přední český designér Jerry Koza nové kontrolní vstupy do areálu Pražského hradu. Jako jeden z porotců soutěže, kterou vyhlásila Správa Pražského hradu ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, to bude mít možnost ovlivnit.

Jste součástí poroty, která rozhodne o podobě nových kontrolních stanovišť při vstupech do areálu Pražského hradu. Jak si je jako architekt a designér představujete?

Úplně ideálně bych si je představoval jako „neviditelná“, integrovaná do současných bran. Nebo tak že by tam vůbec nemusela být. To ale za stávajícího bezpečnostního a technologického stavu není možné. Proto bych byl rád aby byla co nejméně „rušivá“ a přitom byla kultivovaná, elegantní a funkční.

A jak byste tedy popsal ty současné vstupy?

Jako z výprodeje z hobbymarketu. Připadají mi jako „zbouchané“ dočasné přístřešky pro prodej vánočních stromečků. Mimochodem to byl i jeden z důvodů, proč jsem se za minulého prezidentského období zařekl, že na Hrad chodit nebudu.

Rozhodnutí Správy Pražského hradu o vypsaní této soutěže tedy vítáte?

Ano. A moc. I proto jsem rád přijal roli porotce v této soutěži, a areál si zase po čase prošel.

Vidíte ještě nějaké další motivy, které by se daly na Pražském hradě zlepšit?

Vždycky je co zlepšovatů. To je jasné. Pražský hrad je unikátní tím, že každá doba tam zanechala svůj otisk. A ve vzájemném propojení je zde možné pozorovat celý historický vývoj architektury.

A nechybí vám v hradním areálu moderní architektura?

Myslím si, že naše doba by zde měla být co nejlépe zastoupena i v architektuře a designu. Pražský hrad je velkou výzvou a zároveň závazkem pro každého poctivého tvůrce, tak bych se toho nebál a vytvářel proto kvalitní příležitosti. Tato soutěž by mohla být skromným začátkem. Cením si také upřímné snahy Hradu a města (IPRu) co se týče znovunastavení koncepčního přístupu. Za novými soutěžemi je vidět poctivá příprava.

Vzhledem k tomu, že zasednete v odborné porotě, nebudete moct soutěžit. Nemrzí vás, že jste přišel o takovou příležitost?

Jsem někdy rád i na té druhé straně, kde mám možnost sledovat práci kolegů. Navíc v tomto případě jde o procesně a legislativně náročný proces. Je to pro mě proto velmi poučné a těším se i na zajímavý dialog s dalšími členy poroty (v odborné porotě dále zasedne architektka Markéta Zdebská, designér Jiří Pelcl nebo specialista na konstrukce Jiří Kolísko z ČVUT pozn.red.)

Jerry Koza

Architekt a designér. V letech 1995-1998 studoval na Fakultě architektury ČVUT a v letech 1999-2005 na pražské UMPRUM. Je laureátem ceny Ladislava Sutnara, udělované mladému tvůrci do 33, který významně přispěje k obohacení architektonické-designérské scény. Za svoji tvorbu získal nejedno ocenění. Například laminátové křeslo Kotrmelec bylo zařazeno mezi 100 ikon českého designu za posledních 100 let. Je majitel studia Symbio a spolumajitelem architektonického ateliéru SAD.

