Fotogalerie: Po 70 letech se na Pražském hradě stavělo, přímo u katedrály

Nejde jen o rekonstrukci ruiny. Obnovou Nového proboštství se návštěvníkům otevřou dvě dosud nepřístupná nádvoří Pražského hradu.

Po 70 letech se v jednom z největších hradních komplexů na světě konečně stavělo a to přímo v sousedství svatovítské katedrály. Co konkrétně bylo předmětem investic Metropolitní kapituly u sv. Víta za více než 100 milionů korun? Rekonstrukce zchátralé novogotické budovy Nového probošství u severních hradeb, dále renovace veřejného prostoru a také dostavba dvou nových objektů.

Projekt ateliéru Acht, který se podílel například už na rekonstrukci Sázavského kláštera, kromě otevření dosud veřejnosti uzavřeného nádvoří, přináší na Hrad dvě nové budovy. Poslední realizací byl Dům československých dětí v 60. letech 20. století.

„Zřejmě tím nejdůležitějším momentem, který díky rekonstrukci Nového probošství nastal, je otevření prostoru u severní hradební zdi,“ uvedl Václav Hlaváček, hlavní architekt ze studia Acht, v rozhovoru pro Český rozhlas.

Veřenosti se otevře nejenom nádvoří, jako jediné na severní straně, ale i dvě nové přístavby. V jedné má vzniknout kavárna. Původní rekonstruovaný objekt probošství bude opět sloužit administrativnímu provozu církevních institucí, zejména Metropolitní kapituly u sv. Víta.

