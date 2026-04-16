Lukáš Kovanda: Přivede Magyar Maďarsko do eurozóny?
Trhy o tom zatím rozhodně přesvědčeny nejsou. Výnos maďarských dluhopisů sice po jeho volebním triumfu citelně klesl. I tak se však rozdíl ve výnosu (spread) desetiletých maďarských a desetiletých slovenských dluhopisů drží o něco výše než v průměru v letech 2018 a 2019. A to eurové Slovensko rozhodně rozpočtově nehospodaří nikterak ukázkově.
Pokud by trhy více věřily, že Magyar skutečně Maďarsko do eurozóny přivede, byli bychom svědky výraznějšího přivření spreadu ve výnosech maďarských a slovenských dluhopisů.
Hledání úspor
V tuto chvíli však Budapešť nesplňuje ani jedno maastrichtské kritérium pro přijetí eura. Pokud bude chtít například plnit kritérium veřejného zadlužení v poměru k HDP, bude muset Magyar najít úspory za zhruba 30 miliard eur. Bude tedy muset najít úspory, které v přepočtu zhruba odpovídají celoročním výdajům České republiky na veškeré důchody.
Brusel mu sice asi rozmrazí přes 20 miliard eur z eurofondů, které zmrazil Orbánovi, ovšem to tedy stačit nebude – evropské peníze přitom, samozřejmě, nelze použít jen tak na cokoli. Navíc se Magyar může snadno dostat s Bruselem do střetu, neboť vlastně ještě zatvrzeleji než Orbán brojí proti migračnímu paktu EU a obecně migraci do země. A nehodlá vůbec spěchat s odpojením od ruských dodávek ropy a zemního plynu. Chce je odebírat ještě až osm let po bruselském „deadlinu“ příštího roku.
Investoři neustále hledají příležitosti. V posledních měsících masivněji objevují indické akcie, které nabízejí zajímavé výnosy. Přestože patří Indie k nejrychleji rostoucím ekonomikám světa, nadále tu přetrvávají specifická rizika.
Indické akcie jsou stále terno. Válka na Blízkém východě je ale značně oslabuje
Trhy
Investoři neustále hledají příležitosti. V posledních měsících masivněji objevují indické akcie, které nabízejí zajímavé výnosy. Přestože patří Indie k nejrychleji rostoucím ekonomikám světa, nadále tu přetrvávají specifická rizika.
Proevropský liberální tábor si díky volbám v Maďarsku mohl užít trošku těch dobrých zpráv. Vláda se v Budapešti změní, ale léta propagandou živená protiukrajinská nálada se tak rychle změnit nemusí. Kde má proevropský sentiment Pétera Magyara své limity?
Karel Pučelík: Bude mít Brusel od Maďarska konečně klid? Počkejme si
Politika
Proevropský liberální tábor si díky volbám v Maďarsku mohl užít trošku těch dobrých zpráv. Vláda se v Budapešti změní, ale léta propagandou živená protiukrajinská nálada se tak rychle změnit nemusí. Kde má proevropský sentiment Pétera Magyara své limity?