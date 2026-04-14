Karel Pučelík: Bude mít Brusel od Maďarska konečně klid? Počkejme si
Proevropský liberální tábor si díky volbám v Maďarsku mohl užít trošku těch dobrých zpráv. Vláda se v Budapešti změní, ale léta propagandou živená protiukrajinská nálada se tak rychle změnit nemusí. Kde má proevropský sentiment Pétera Magyara své limity?
Depresivní atmosféru mezinárodní politiky ve stínu války v Íránu v neděli večer a v pondělí dopoledne na chvilku rozčeřilo vítězství opoziční strany Tisza v maďarských parlamentních volbách. Péter Magyar vyhrál natolik přesvědčivě, že se Fidesz po šestnácti letech musí z vlády pakovat.
Dosluhující premiér Viktor Orbán sloužil léta jako symbol evropského nacionalismu a odporu vůči evropské integraci. Tento domnělý „Michelangelo“ populistické pravice často ztrpčoval život lídrům Evropské unie, když využíval právo veta v klíčových otázkách, ať už se jednalo o rozpočet, protiruské sankce nebo pomoc Ukrajině. Proto si v proevropská scéna na celém kontinentu oddechla. Pozitivních momentů ostatně nezažívá moc.
S Péterem Magyarem coby premiérem svítá reálná naděje, že se z Maďarska stane konstruktivní partner. Změna přichází v pravý čas, protože kvůli Orbánovi stojí finanční pomoc Ukrajině, která by peníze mohla vyčerpat už do léta. Nyní se zdá, že by Budapešť mohla dát této klíčové injekci zelenou.
V dalších záležitostech je však na jásání brzo. Magyar je konzervativec, kterému nejsou cizí „národní hodnoty“, takže v některých ohledech se od Orbánovy politiky až tak neliší. Nejspíš se z Maďarské vlády nestanou přes noc „eurohujeři“.
Budoucí premiér však hlavně má omezený manévrovací prostor. Volby totiž vyhrál do značné míry díky tomu, že se nestavěl za každou cenu do opozice vůči Fideszu, a tak je koalice jeho voličů dosti široká. A aby měl naději na dlouhodobé působení – a osekaná „neliberální“ demokracie bude potřebovat zevrubnou revizi – nesmí nechat masu svých podporovatelů rozdrobit.
Pro Evropu a Ukrajinu to znamená, že stále Magyar patrně stále nebude posílat zbraně a peníze svému napadenému sousedovi. Ohledně rychlého zapojení Kyjeva do Unie by prý nechal rozhodnout maďarský lid v referendu, což může dopadnout všelijak. I kdyby chtěl být Magyar proevropský, domácí politika mu bude klást limity.
Vítěz nedělních parlamentních voleb v Maďarsku Péter Magyar a jeho strana Tisza chtějí pozastavit zpravodajství veřejnoprávních médií, dokud nebudou moci zajistit nestranné zpravodajství. Magyar to řekl podle agentury Reuters.
Vítěz nedělních parlamentních voleb v Maďarsku Péter Magyar a jeho strana Tisza chtějí pozastavit zpravodajství veřejnoprávních médií, dokud nebudou moci zajistit nestranné zpravodajství. Magyar to řekl podle agentury Reuters.
Raději se připravit
Za povšimnutí stojí i slova předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové, která správně uvědomuje, že je nynější situace vhodná pro změny. Hned v pondělním projevu se nechala slyšet, že by se EU měla zamyslet nad právem veta, na které nejednou zaráží zahraničně-politické úsilí. Preferovala by hlasování kvalifikovanou většinou.
Kdyby to šéfka Komise navrhla dříve, bylo by jasné, proti komu je to namířeno. Nyní by se změnila pravidla jaksi v mezičase. Ostatně nejde jen o Maďarsko, kdo může kontinent držet jako rukojmí. Dnešní politika je nevypočítatelná a nelze vyloučit, že na scénu vstoupí nějaký nový Orbán. Nebo i ten starý známý.