Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
Karel Pučelík: Bude mít Brusel od Maďarska konečně klid? Počkejme si

Péter Magyar
ČTK
Karel Pučelík
Proevropský liberální tábor si díky volbám v Maďarsku mohl užít trošku těch dobrých zpráv. Vláda se v Budapešti změní, ale léta propagandou živená protiukrajinská nálada se tak rychle změnit nemusí. Kde má proevropský sentiment Pétera Magyara své limity?

Depresivní atmosféru mezinárodní politiky ve stínu války v Íránu v neděli večer a v pondělí dopoledne na chvilku rozčeřilo vítězství opoziční strany Tisza v maďarských parlamentních volbách. Péter Magyar vyhrál natolik přesvědčivě, že se Fidesz po šestnácti letech musí z vlády pakovat.

Dosluhující premiér Viktor Orbán sloužil léta jako symbol evropského nacionalismu a odporu vůči evropské integraci. Tento domnělý „Michelangelo“ populistické pravice často ztrpčoval život lídrům Evropské unie, když využíval právo veta v klíčových otázkách, ať už se jednalo o rozpočet, protiruské sankce nebo pomoc Ukrajině. Proto si v proevropská scéna na celém kontinentu oddechla. Pozitivních momentů ostatně nezažívá moc.

S Péterem Magyarem coby premiérem svítá reálná naděje, že se z Maďarska stane konstruktivní partner. Změna přichází v pravý čas, protože kvůli Orbánovi stojí finanční pomoc Ukrajině, která by peníze mohla vyčerpat už do léta. Nyní se zdá, že by Budapešť mohla dát této klíčové injekci zelenou.

V dalších záležitostech je však na jásání brzo. Magyar je konzervativec, kterému nejsou cizí „národní hodnoty“, takže v některých ohledech se od Orbánovy politiky až tak neliší. Nejspíš se z Maďarské vlády nestanou přes noc „eurohujeři“.

Budoucí premiér však hlavně má omezený manévrovací prostor. Volby totiž vyhrál do značné míry díky tomu, že se nestavěl za každou cenu do opozice vůči Fideszu, a tak je koalice jeho voličů dosti široká. A aby měl naději na dlouhodobé působení – a osekaná „neliberální“ demokracie bude potřebovat zevrubnou revizi – nesmí nechat masu svých podporovatelů rozdrobit.

Pro Evropu a Ukrajinu to znamená, že stále Magyar patrně stále nebude posílat zbraně a peníze svému napadenému sousedovi. Ohledně rychlého zapojení Kyjeva do Unie by prý nechal rozhodnout maďarský lid v referendu, což může dopadnout všelijak. I kdyby chtěl být Magyar proevropský, domácí politika mu bude klást limity.

Budapešť
Aktualizováno

Radikální krok po volbách: Magyar plánuje pozastavit veřejnoprávní média

Politika

Vítěz nedělních parlamentních voleb v Maďarsku Péter Magyar a jeho strana Tisza chtějí pozastavit zpravodajství veřejnoprávních médií, dokud nebudou moci zajistit nestranné zpravodajství. Magyar to řekl podle agentury Reuters.

ČTK

Přečíst článek

Raději se připravit

Za povšimnutí stojí i slova předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové, která správně uvědomuje, že je nynější situace vhodná pro změny. Hned v pondělním projevu se nechala slyšet, že by se EU měla zamyslet nad právem veta, na které nejednou zaráží zahraničně-politické úsilí. Preferovala by hlasování kvalifikovanou většinou.

Kdyby to šéfka Komise navrhla dříve, bylo by jasné, proti komu je to namířeno. Nyní by se změnila pravidla jaksi v mezičase. Ostatně nejde jen o Maďarsko, kdo může kontinent držet jako rukojmí. Dnešní politika je nevypočítatelná a nelze vyloučit, že na scénu vstoupí nějaký nový Orbán. Nebo i ten starý známý.

Lídr Tiszy Péter Magyar

Maďarsko po politickém zemětřesení: Magyar tlačí na rezignaci prezidenta a slibuje obrat k Evropě

Politika

nst

Přečíst článek

Jaký je nejlepší český lahváč? Pivní souboj je rozhodnut

Jaký je nejlepší český lahváč? Pivní souboj je rozhodnut
Profimedia
ČTK
ČTK

Absolutním šampionem 34. ročníku soutěže lahvových piv Zlatý pohár Pivex 2026 se stal Zubr Grand. Pivovar Zubr získal titul znovu po roční pauze, kdy jej loni získal Velkopopovický kozel 11, předtím měl osmiletou řadu titulů. Zubr Grand zvítězil také v kategorii světlých ležáků. Zároveň s hlavní soutěží se uskutečnil i 12. ročník soutěže sudových piv Zlatý soudek Pivex a minisoudek Pivex. Pořadatelé výsledky soutěží vyhlásili na Galavečeru pivovarníků a sladovníků na brněnském výstavišti.

V soutěži sudových piv Zlatý soudek Pivex zvítězil v kategorii světlých ležáků Zubr Gradus z Pivovaru Zubr, který obstál v konkurenci 27 přihlášených značek z průmyslových pivovarů. V kategorii světlých výčepních piv mezi devíti značkami porota nejvýše hodnotila Gambrinus nepasterizovaná 10 z pivovaru Gambrinus ze skupiny Plzeňský Prazdroj.

Ocenění Zlatý minisoudek určené pro minipivovary získal Saturn Trooper ležák 11 z pivovaru Elektrárna Plzeň ze skupiny Plzeňský Prazdroj.

Do hlavní soutěže lahvových piv Zlatý pohár Pivex letos průmyslové pivovary poslaly 40 pivních značek, které odborná porota hodnotila ve dvou kolech v pěti kategoriích. Mezi světlými výčepními pivy zvítězil Zubr Grál z Pivovaru Zubr, mezi nealkoholickými pivy Birell z pivovaru Radegast ze skupiny Plzeňský Prazdroj, mezi míchanými nízkoalkoholickými a nealkoholickými pivy Cool Grep z Pivovarů Staropramen a mezi tmavými pivy Bernard Černý ležák 12 z Rodinného pivovaru Bernard.

10 fotografií v galerii

Certifikovaní degustátoři hodnotí vzorky anonymně, označené jsou pouze kódy. Vzhledem k tomu, že většina degustátorů jsou sládci ze soutěžících pivovarů, systém jim přiděluje vzorky tak, aby nehodnotili vlastní produkci. Hlavními hodnoticími kritérii jsou chuť, plnost, vůně, říz a případně hořkost. Konečný výsledek je určen součtem hodnot z obou kol. Hodnocení sudových piv má jedno kolo.

Dalibor Martínek: Pavel si naběhnul na Babišův kopanec

Premiér Andrej Babiš (ANO)
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Premiér Babiš bezelstně oznámil, že Pavel nebude součástí vládní delegace na summit NATO v Turecku. Neumím si představit, co by tam dělal, prohlásil. Obrazně řečeno, Pavel se tlačil do letadla směr Ankara, Babiš ho ze schůdků bez skrupulí srazil.

Možná překvapivý krok od premiéra, někdo čekal větší velkorysost. Pro prezidenta jistě hořké sousto. Prezident Pavel si však na toto ponížení sám naběhl. Projevil eminentní zájem o účast na summitu, čímž vládě ukázal svou Achillovu patu. A to v době, kdy je s ní na kordy, a Macinka hledá každou příležitost, jak Pavlovi zatopit.

Vykonávat zahraniční politiku nebo reprezentovat zemi na venek, v tom je totiž rozdíl. Politiku určuje vláda. Pavel může klidně dál reprezentovat, navštěvovat cizí země, kynout davům. Ale to není vládnutí.

V Turecku půjde o vládnutí, Babiš nemusí mít obavy o výklad české ústavy, o kterou se nyní snaží Pavel opřít. Ta přitom mluví nejednoznačně, předpokládá domluvu mezi hlavními ústavními činiteli. Tu evidentně nemáme, takže vládne vláda. Ta může, bohužel, házet prezidentovi různé klacky pod nohy. Už to například udělala, když nekontrasignovala nové velvyslance. Nyní tedy znovu.

Vzájemné šťouchance jsou na denním pořádku

Také Pavel může vládě všelijak škodit, ostatně už to dělá. Nemusí třeba jmenovat ministra, v budoucnu případně soudce, a tak dále. Bohužel se nacházíme v situaci, kdy jsou vzájemné šťouchance na denním pořádku.

Ano, Pavel byl na minulých summitech NATO. To ovšem nezakládá předpoklad, že by měl být i na tom nadcházejícím. S minulou vládou dokázal najít společnou řeč, takže mohl reprezentovat. Od vyhlášení výsledků voleb bylo jasné, že s touto vládou si neporozumí. A to je slabé slovo. S Turkem si prosadil svou, ale vykopal válečnou sekeru.

Budapešť
Aktualizováno

Pavel nechce být jen kladeč věnců

Je jasné, že Pavel nechce být jen kladeč věnců. Ve volbách získal silný mandát. Faktem však je, že v Česku máme dvě mocenská centra. Ta se dosud byla schopna jakž takž dohodnout. Zeman sice mával po premiérovi Sobotkovi svou hůlkou, ale k nějaké shodě vždy došlo. Nyní jsou oba póly od sebe tak daleko, že můžeme důvodně předpokládat, že souboj o Ankaru není poslední bouří.

Hlavním viníkem celé situace je Andrej Babiš. Ve své touze vládnout by se spojil i s ďáblem. Toho alternuje Macinka, který nyní může nasadit svůj posměšný úšklebek číslo 23. Kultura politiky hledá každý den nové dno. Na mezinárodní scéně kreslíme obraz země třetího světa.

