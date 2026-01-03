Pro tuto chvíli přebíráme vedení Venezuely, uvedl Trump a nevyloučil další údery
Americký prezident Donald Trump prohlásil, že Spojené státy budou řídit Venezuelu, dokud nebude možné bezpečně předat moc. Na tiskové konferenci nevyloučil druhý úder proti této latinskoamerické zemi. Trump dříve oznámil, že Spojené státy provedly ve Venezuele vojenský zásah, při kterém zajaly a odvezly ze země autoritářského vůdce Nicoláse Madura i s jeho ženou, kteří čelí obviněním v New Yorku.
„Budeme řídit zemi, dokud nebudeme moci provést bezpečné, řádné a uvážlivé předání moci,“ prohlásil šéf Bílého domu podle listu The New York Times. Řekl také, že nechce, aby Madurův režim pokračoval ve vládnutí Venezuele s jiným vůdcem.
Řada otázek
Jakým způsobem chce americký prezident řídit latinskoamerickou zemi, zatím neupřesnil. Svým prohlášením nastolil řadu otázek, píše The New York Times a ptá se například, zda Spojené státy vyšlou do Venezuely vojenské okupační síly nebo tam nastolí spřátelenou vládu. V současné době nejsou známky vojenské přítomnosti Spojených států přímo ve Venezuele a Spojené státy uzavřely velvyslanectví v Caracasu v roce 2019, dodal americký deník.
Trump zároveň prohlásil, že americké vojenské síly zůstanou na svých pozicích, dokud nebudou splněny požadavky USA. „Americká armáda zůstává připravená na pozicích a Spojené státy si ponechávají všechny vojenské možnosti, dokud nebudou jejich požadavky zcela splněny,“ řekl.
Trump také uvedl, že Washington byl připraven provést „druhou vlnu“ útoku, ale nakonec to nebylo podle něj nutné, protože uspěl už první úder. Dodal, že Spojené státy jsou připraveny k dalšímu útoku, pokud to bude potřeba. USA už dříve posílily svou vojenskou přítomnost v Karibiku.
Spojené státy letecky udeřily na Venezuelu a podle slov prezidenta Donalda Trumpa zajaly a do USA deportovaly prezidenta jihoamerické země Nicoláse Madura i s chotí. Tím by byl naplněn stěžejní deklarovaný motiv celého zásahu – odstavení Madura od moci.
Venezuelská opozice je připravena převzít moc. Uvedla to v prohlášení opoziční vůdkyně María Corina Machadová. Zároveň zopakovala tvrzení opozice, že předloňské prezidentské volby vyhrál její kandidát Edmundo González, který by se tak měl ujmout mandátu. González na X uvedl, že se jedná o rozhodující hodiny. Venezuelany Machadová vyzvala, aby počkali na pokyny opozice. Americké síly zajaly dosavadní hlavu státu Nicoláse Madura, jehož vítězství ve volbách opozice zpochybňovala.
