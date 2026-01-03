Nový magazín právě vychází!

Pro tuto chvíli přebíráme vedení Venezuely, uvedl Trump a nevyloučil další údery

Americký prezident Donald Trump
Americký prezident Donald Trump prohlásil, že Spojené státy budou řídit Venezuelu, dokud nebude možné bezpečně předat moc. Na tiskové konferenci nevyloučil druhý úder proti této latinskoamerické zemi. Trump dříve oznámil, že Spojené státy provedly ve Venezuele vojenský zásah, při kterém zajaly a odvezly ze země autoritářského vůdce Nicoláse Madura i s jeho ženou, kteří čelí obviněním v New Yorku.

„Budeme řídit zemi, dokud nebudeme moci provést bezpečné, řádné a uvážlivé předání moci,“ prohlásil šéf Bílého domu podle listu The New York Times. Řekl také, že nechce, aby Madurův režim pokračoval ve vládnutí Venezuele s jiným vůdcem.

Řada otázek

Jakým způsobem chce americký prezident řídit latinskoamerickou zemi, zatím neupřesnil. Svým prohlášením nastolil řadu otázek, píše The New York Times a ptá se například, zda Spojené státy vyšlou do Venezuely vojenské okupační síly nebo tam nastolí spřátelenou vládu. V současné době nejsou známky vojenské přítomnosti Spojených států přímo ve Venezuele a Spojené státy uzavřely velvyslanectví v Caracasu v roce 2019, dodal americký deník.

Trump zároveň prohlásil, že americké vojenské síly zůstanou na svých pozicích, dokud nebudou splněny požadavky USA. „Americká armáda zůstává připravená na pozicích a Spojené státy si ponechávají všechny vojenské možnosti, dokud nebudou jejich požadavky zcela splněny,“ řekl.

Trump také uvedl, že Washington byl připraven provést „druhou vlnu“ útoku, ale nakonec to nebylo podle něj nutné, protože uspěl už první úder. Dodal, že Spojené státy jsou připraveny k dalšímu útoku, pokud to bude potřeba. USA už dříve posílily svou vojenskou přítomnost v Karibiku.

Plavání v ledové vodě bolí. Přesto se k němu lidé znovu a znovu vracejí – kvůli pocitu, který přichází po výkonu. „Utrpení vyměníte za endorfiny, které v těle vydrží klidně i dva dny,“ řekl zimní plavec Karel Zeman, který se v sobotu zúčastnil tradiční akce Otužilci na Labi v Pardubicích. Letos se konal už její 53. ročník a na start se postavilo zhruba 140 plavců.

Podmínky letos nebyly jednoduché. Plavání komplikoval protivítr a voda byla chladnější než v minulých letech – měla pouhých 0,6 stupně Celsia. „Každý stupeň je znát. Po dvou třech minutách mi zatuhnou ruce i nohy, řeže to do celého těla. Je to utrpení,“ popsal pocity ve vodě Jaroslav Zeman z I. plaveckého klubu Praha. Jak ale dodal, odměna přichází hned po výstupu. „Endorfiny jsou pak mnohem intenzivnější,“ uvedl.

Fyzická zátěž jako při maratonu

Kvůli extrémnímu chladu se dnes rozhodl zaplavat půl kilometru, zatímco v teplejší vodě zvládá i dvojnásobnou vzdálenost. Podle odborníků přitom kilometr v ledové vodě o teplotě nula až čtyři stupně odpovídá fyzické zátěži maratonu. „Sebere to obrovské množství energie,“ uvedl Zeman, který s otužováním začal před deseti lety a má za sebou 164 soutěží. „Udržuje mě to ve zdraví a hlavně jsme skvělá komunita pozitivních lidí.“

Účastníci si mohli vybrat tratě od 100 metrů až po jeden kilometr. Nejmladšímu plavci nebylo ještě 18 let, nejstaršímu bude letos 86. Pro mnohé z nich jde o celoživotní koníček. „Přemluvili mě kamarádi. Otužuji se v Ústí nad Orlicí nebo v jezírku v České Třebové, které je studené i v létě,“ řekl Michal Bříza. Za hlavní přínos považuje to, že bývá méně nemocný a nachlazení u něj mívá mírnější průběh.

Zdravý spánek jako novoroční předsevzetí

Biohacking: Je jen jedno předsevzetí, které musíme dodržet. Zdravější spánek

Enjoy

Spánek je základním regulačním mechanismem organismu. Pokud není alespoň v rozumné a udržitelné kvalitě, jakákoliv snaha o dlouhodobé zlepšení zdraví je dříve či později marná. Z pohledu biohackingu a longevity je spánek biologickou podmínkou fungování podporujícího život. Přesto je právě spánek oblastí, kterou lidé často obětují ve prospěch výkonu a povinností. Je Nový rok, a tedy čas předsevzetí. Zdravěji spát by mělo být prioritou. Jak toho dosáhnout?

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek

Na bezpečnost dohlíželi vodní záchranáři i zdravotníci. Na řece byl připraven záchranářský člun, další personál zůstal na břehu. Startovat směli pouze plavci bez zdravotních omezení. „Naštěstí jsou účastníci většinou ve výborné kondici,“ uvedl lékař Ivo Kolář, který akci zajišťuje zhruba deset let. Připomněl ale i výjimečný zásah z roku 2015, kdy musel resuscitovat plavce se srdeční zástavou. „Dopadlo to dobře a příští rok se přišel na závody podívat.“

Podle Koláře má otužování i saunování pozitivní vliv na zdravý životní styl, sám se jim věnuje. Netrenovaným lidem ale podobné výkony nedoporučuje. „Otužilci zátěž zvyšují postupně. Pro připravený organismus není ledová voda takový šok a nezpůsobí zdravotní komplikace,“ dodal.

Babiš poletí na schůzku koalice ochotných. K situaci kolem Okamury se nevyjádřil

Český premiér Andrej Babiš (ANO) v úterý 6. ledna poletí do Paříže, kde se zúčastní jednání lídrů takzvané koalice ochotných, tedy zemí podporujících Ukrajinu napadenou Ruskem, uvedl na svých sociálních sítích. Nijak se přitom nevyjádřil k novoročnímu projevu předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury, v němž šéf vládního hnutí SPD kritizoval poskytování zbraní Ukrajině i vedení ukrajinského státu, což vyvolalo ostrou reakci opozice, ale i ukrajinských politiků a diplomatů.

Opozice chce kvůli tomu hlasovat o odvolání Okamury z čela dolní parlamentní komory a vyzvala Babišovu vládu, aby se od jeho slov distancovala. O Okamurově vyjádření chce s Babišem mluvit také prezident Petr Pavel. Oba politici se setkají na Pražském hradě na tradičním obědě hlavy státu s ministerským předsedou, a to 7. ledna. Ve stejný den se koná i Bezpečnostní rada státu, která má projednat mimo jiné českou muniční iniciativu pomáhající Kyjevu s dodávkami munice.

„V úterý letím do Paříže na zasedání koalice ochotných. Jsem sám zvědav, co se tam dozvím,“ prohlásil Babiš.

Koalice ochotných je označení pro evropské země podporující Ukrajinu v konfliktu s Ruskem, které svého menšího souseda napadlo v roce 2022. Součástí této iniciativy je kromě více než 30 zemí také Česko, které se za vlády bývalého premiéra Petra Fialy aktivně účastnilo společných jednání těchto států. Babiš, který je premiérem od prosince, je zatím ve svých vyjádřeních směrem ke koalici ochotných zdrženlivý. Minulý měsíc uvedl, že nezná podrobnosti o společných schůzích. V připojení se k těmto jednáním v budoucnu ovšem nevidí problém. „Znovu ale opakuji, že neznám úplně, o co se tam jedná,“ řekl tehdy.

Okamura v projevu kritizoval mimo jiné poskytování zbraní Ukrajině. „Věřím, že naše republika vyskočí z bruselského vlaku, který navzdory varování vlády USA míří k třetí světové válce,“ uvedl Okamura. Postavil se proti ukrajinskému členství v EU či pomáhání na dluh zemi, která se téměř čtyři roky brání ruské agresi. „Penězovody totiž tečou všemi směry a každý na tom byznysu něco trhne. Západní firmy a vlády i ukrajinští zloději kolem Zelenského junty, co si staví záchody ze zlata,“ vyjádřil se ostře k prezidentovi Volodymyru Zelenskému a jeho okolí. „Ať si kradou, ale už ne z našeho,“ dodal šéf dolní parlamentní komory.

Babiš několik uplynulých dnů na přelomu roku strávil podle svého vyjádření v zahraničí na horách, nyní se vrací do Česka. V pondělí ráno ho čeká koaliční rada zástupců ANO, SPD a Motoristů a poté jednání jejich společné vlády, na níž mají ministři schvalovat programové prohlášení kabinetu. Premiér dnes řekl, že má příští týden v plánu také návštěvy různých státních firem a institucí kvůli jejich plánům i požadavkům na státní rozpočet na tento rok, který zatím Česká republika nemá a hospodaří v provizoriu. Zmínil například schůzku na Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) s cílem zjistit, kolik peněz tato organizace potřebuje na výstavbu dalších úseků dálnic.

Ve čtvrtek 8. ledna se Babiš vydá na Slovensko. Podle tradice půjde o jeho první oficiální zahraniční cestu po jmenování do premiérské funkce.

