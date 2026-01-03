Jsme připraveni převzít moc, uvedla šéfka venezuelské opozice Machadová
Venezuelská opozice je připravena převzít moc. Uvedla to v prohlášení opoziční vůdkyně María Corina Machadová. Zároveň zopakovala tvrzení opozice, že předloňské prezidentské volby vyhrál její kandidát Edmundo González, který by se tak měl ujmout mandátu. González na X uvedl, že se jedná o rozhodující hodiny. Venezuelany Machadová vyzvala, aby počkali na pokyny opozice. Americké síly zajaly dosavadní hlavu státu Nicoláse Madura, jehož vítězství ve volbách opozice zpochybňovala.
„Nyní jsme připraveni uplatnit náš mandát a převzít moc,“ uvedla Machadová. Podle ní Venezuela potřebuje demokratické předání moci. „Nadešla hodina občanů,“ uvedla vůdkyně opozice, která loni získala Nobelovu cenu ze mír. Machadová slíbila obnovit v zemi pořádek, propustit politické vězně a vytvořit podmínky pro návrat Venezuelanů, kteří ve velkém množství opustili v uplynulých letech zemi.
Machadová uvedla, že Venezuelané předloni zvolili za prezidenta Edmunda Gonzáleze. Podle ní by se tak měl „okamžitě ujmout svého ústavního mandátu a být uznán jako vrchní velitel ozbrojených sil ze strany všech důstojníků a vojáků“.
„Venezuelané, nadešly rozhodující hodiny, vězte, že jsme připraveni začít operaci velké obnovy našeho národa,“ uvedl González v příspěvku na síti X.
Machadová i González se v současnosti nacházejí mimo Venezuelu. Opoziční vůdkyně zatím nevyzvala obyvatele země, aby vyšli do ulic. Apelovala na ně, aby "byli velmi připraveni uskutečnit to, o čem je budeme velmi brzy informovat skrze naše komunikační kanály".
O Madurovi Machadová prohlásila, že se bude zpovídat ze svých činů před mezinárodní justicí. Podle americké ministryně spravedlnosti Pam Bondiové bude Maduro souzen americkými soudy. Machadová uvedla, že Maduro odmítl dojednaný odchod ze země.
Spojené státy provedly ve Venezuele vojenský zásah, při kterém zajaly a odvezly ze země tamního prezidenta Nicoláse Madura a jeho ženu Cilii Floresovou, uvedl americký prezident Donald Trump. Venezuela vyhlásila výjimečný stav, ohlásila rozsáhlé nasazení armády a vyzvala obyvatele, aby vyšli do ulic na protest proti americkému úderu.
„Spojené státy americké úspěšně provedly rozsáhlý útok proti Venezuele a jejímu lídrovi, prezidentovi Nicolási Madurovi, který byl, spolu se svou manželkou, zadržen a letecky transportován ze země,“ napsal Trump na své sociální síti Truth Social.
Operace byla podle Trumpa v souladu s americkým právem. Náměstek amerického ministra zahraničí Christopher Landau uvedl, že Maduro se bude v USA zodpovídat ze svých zločinů. Autoritáře Madura v minulosti Trump opakovaně obvinil ze spojení s drogovými kartely, které do USA pašují drogy, což venezuelský prezident popřel.
Spojené státy letecky udeřily na Venezuelu a podle slov prezidenta Donalda Trumpa zajaly a do USA deportovaly prezidenta jihoamerické země Nicoláse Madura i s chotí. Tím by byl naplněn stěžejní deklarovaný motiv celého zásahu – odstavení Madura od moci.
