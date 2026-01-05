Trump pohrozil „tvrdým zásahem“ dalšímu státu
Spojené státy tvrdě zasáhnou, pokud Írán bude zabíjet demonstranty v ulicích, uvedl americký prezident Donald Trump na palubě letounu Air Force One. Vyjádřil se tak poté, co americké síly v sobotu unesly venezuelského prezidenta Nicoláse Madura i s manželkou kvůli nespokojenosti Trumpa s autoritářským vedením země, připomněla agentura AFP. Íránských nepokojů podle AFP využívá také Izrael, který má na místě své tajné služby, jež sledují situaci a vybízejí demonstranty k větším protestům.
Demonstrace, které začaly 28. prosince v Teheránu, si již vyžádaly nejméně 12 obětí, včetně příslušníků bezpečnostních složek. Obchodníci a studenti vysokých škol vyšli do ulic kvůli nespokojenosti s poklesem hodnoty íránské měny. Protesty se již rozšířily do 23 ze 31 íránských provincií a zasáhly nejméně 40 měst.
Čekají nás napínavé dny. Až budoucnost ukáže, zda byl plán Donalda Trumpa na svržení venezuelského diktátora úspěšný. Pro tamější lid to nemusí znamenat svobodu a demokracii, stejně tak může na straně obětí skončit i mezinárodní právo.
Karel Pučelík: Trump jedná na vlastí pěst. Kde se zastaví? V Nuuku?
Názory
Čekají nás napínavé dny. Až budoucnost ukáže, zda byl plán Donalda Trumpa na svržení venezuelského diktátora úspěšný. Pro tamější lid to nemusí znamenat svobodu a demokracii, stejně tak může na straně obětí skončit i mezinárodní právo.
Pouliční demonstrace již podle AFP nejsou pouze ekonomického rázu, ale začínají nabírat politického charakter. „Situaci velmi pozorně sledujeme. Pokud Írán začne zabíjet lidi, jako tomu bylo v minulosti, Spojené státy podle mě zasáhnou velmi tvrdě,“ uvedl Trump.
Šéf íránské nejvyšší soudní moci Gholámhoseín Mohséní Edžejí dnes uvedl, že soudy neučiní vůči vzbouřencům žádné ústupky. „Nařizuji generálnímu prokurátorovi a státním zástupcům po celé zemi, aby v rámci zákona postupovali důsledně proti výtržníkům a jejich podporovatelům a neprojevovali vůči nim žádnou shovívavost ani slitování,“ řekl Mohséní Edžejí. Dodal, že Írán rozlišuje mezi výtržníky a poklidnými protestujícími.
Napětí v Íránu využívá Izrael
Nepokojů v zemi využívá podle AFP také Izrael. Tamní premiér Benjamin Netanjahu v neděli vyjádřil solidaritu s bojem íránského lidu. Demonstranty podporuje izraelská tajná služba Mossad, která je minulý týden vyzvala k zesílení protestů a ujistila o své přítomnosti v ulicích Teheránu.
Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmaíl Baghaí Izrael obvinil z podkopávání národní jednoty. „Prohlášení premiéra sionistického režimu a některých radikálních amerických představitelů nejsou ničím jiným než podněcováním k násilí,“ řekl mluvčí íránské diplomacie.
Ceny zlata a dalších drahých kovů se výrazně zvyšují. Zajetí venezuelského prezidenta Nicoláse Madura Spojenými státy totiž zvýšilo geopolitické napětí a podpořilo poptávku investorů po bezpečných aktivech. Dnes ráno vykazovala cena zlata nárůst více než dvě procenta a pohybovala se v blízkosti 4425 dolarů (zhruba 91 500 korun) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu), plyne z údajů na internetových stránkách agentury Bloomberg.
Zajetí Madura rozhýbalo trhy: cena zlata i dalších cenných kovů letí vzhůru
Trhy
Ceny zlata a dalších drahých kovů se výrazně zvyšují. Zajetí venezuelského prezidenta Nicoláse Madura Spojenými státy totiž zvýšilo geopolitické napětí a podpořilo poptávku investorů po bezpečných aktivech. Dnes ráno vykazovala cena zlata nárůst více než dvě procenta a pohybovala se v blízkosti 4425 dolarů (zhruba 91 500 korun) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu), plyne z údajů na internetových stránkách agentury Bloomberg.
Íránská ekonomika se s ochromujícími mezinárodními sankcemi potýká již několik let. Obchodníci si mimo jiné stěžují na to, že oslabující měna jim komplikuje či znemožňuje dovoz zboží ze zahraničí.
Současné protesty v Íránu se jeví jako jedny z nejvýznamnějších za poslední tři roky. Podle AFP však mají zatím daleko do velkých demonstrací, které se v zemi konaly na přelomu let 2022 a 2023 po smrti mladé Íránky Mahsy Amíníové. Ta byla zatčena za porušení pravidel nošení hidžábu a následně patrně zabita v policejní cele.