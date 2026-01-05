Nový magazín právě vychází!

Trump pohrozil „tvrdým zásahem“ dalšímu státu

Spojené státy tvrdě zasáhnou, pokud Írán bude zabíjet demonstranty v ulicích, uvedl americký prezident Donald Trump na palubě letounu Air Force One. Vyjádřil se tak poté, co americké síly v sobotu unesly venezuelského prezidenta Nicoláse Madura i s manželkou kvůli nespokojenosti Trumpa s autoritářským vedením země, připomněla agentura AFP. Íránských nepokojů podle AFP využívá také Izrael, který má na místě své tajné služby, jež sledují situaci a vybízejí demonstranty k větším protestům.

Demonstrace, které začaly 28. prosince v Teheránu, si již vyžádaly nejméně 12 obětí, včetně příslušníků bezpečnostních složek. Obchodníci a studenti vysokých škol vyšli do ulic kvůli nespokojenosti s poklesem hodnoty íránské měny. Protesty se již rozšířily do 23 ze 31 íránských provincií a zasáhly nejméně 40 měst.

Pouliční demonstrace již podle AFP nejsou pouze ekonomického rázu, ale začínají nabírat politického charakter. „Situaci velmi pozorně sledujeme. Pokud Írán začne zabíjet lidi, jako tomu bylo v minulosti, Spojené státy podle mě zasáhnou velmi tvrdě,“ uvedl Trump.

Šéf íránské nejvyšší soudní moci Gholámhoseín Mohséní Edžejí dnes uvedl, že soudy neučiní vůči vzbouřencům žádné ústupky. „Nařizuji generálnímu prokurátorovi a státním zástupcům po celé zemi, aby v rámci zákona postupovali důsledně proti výtržníkům a jejich podporovatelům a neprojevovali vůči nim žádnou shovívavost ani slitování,“ řekl Mohséní Edžejí. Dodal, že Írán rozlišuje mezi výtržníky a poklidnými protestujícími.

Napětí v Íránu využívá Izrael

Nepokojů v zemi využívá podle AFP také Izrael. Tamní premiér Benjamin Netanjahu v neděli vyjádřil solidaritu s bojem íránského lidu. Demonstranty podporuje izraelská tajná služba Mossad, která je minulý týden vyzvala k zesílení protestů a ujistila o své přítomnosti v ulicích Teheránu.

Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmaíl Baghaí Izrael obvinil z podkopávání národní jednoty. „Prohlášení premiéra sionistického režimu a některých radikálních amerických představitelů nejsou ničím jiným než podněcováním k násilí,“ řekl mluvčí íránské diplomacie.

Íránská ekonomika se s ochromujícími mezinárodními sankcemi potýká již několik let. Obchodníci si mimo jiné stěžují na to, že oslabující měna jim komplikuje či znemožňuje dovoz zboží ze zahraničí.

Současné protesty v Íránu se jeví jako jedny z nejvýznamnějších za poslední tři roky. Podle AFP však mají zatím daleko do velkých demonstrací, které se v zemi konaly na přelomu let 2022 a 2023 po smrti mladé Íránky Mahsy Amíníové. Ta byla zatčena za porušení pravidel nošení hidžábu a následně patrně zabita v policejní cele.

„Události ve Venezuele obnovily poptávku po bezpečných aktivech, z čehož těží mimo jiné zlato a stříbro,“ uvedl podle agentury Reuters analytik Tim Waterer ze společnosti KCM Trade. „Investoři se chtějí chránit před geopolitickými riziky,“ dodala.

Spojené státy v noci na sobotu podnikly ozbrojený vpád do Venezuely, při němž zajaly autoritářského prezidenta Madura. Ten byl následně přepraven do New Yorku, kde bude čelit obviněním z obchodu s drogami a zbraněmi.

Cena zlata se v loňském roce zvýšila o 64 procent. Kromě geopolitického napětí k tomu přispěly mimo jiné pokračující nákupy žlutého kovu ze strany centrálních bank a nižší úrokové sazby. Ty jsou pro cenu zlata příznivé, protože zmírňují jeho nevýhodu proti investicím, které přinášejí výnos, jako jsou například dluhopisy.

Cena stříbra dnes kolem 07:30 středoevropského času vykazovala nárůst zhruba 3,7 procenta a pohybovala se nedaleko 75,5 dolaru za unci. Cena platiny si připisovala 3,4 procenta a nacházela se blízko 2215 dolarů za unci.

Venezuelská viceprezidentka Delcy Rodríguezová vyzvala Spojené státy ke spolupráci a vztahům založeným na vzájemném respektu, informovala agentura Reuters. Podle ní jde o první vstřícné gesto Rodríguezové vůči Washingtonu od soboty, kdy americké jednotky unesly z Venezuely jejího autoritářského prezidenta Nicoláse Madura, který má stanout před soudem v New Yorku kvůli několika obviněním, včetně pašování drog do Spojených států.

„Vyzýváme vládu USA ke spolupráci na agendě zaměřené na sdílený rozvoj v rámci mezinárodního práva,“ uvedla Rodríguezová v noci na dnešek na síti Telegram v prohlášení, které podepsala jako úřadující prezidentka. Venezuelský nejvyšší soud ji o víkendu pověřil dočasným vedením země. „(Americký) prezident Donald Trump, naši lidé a náš region si zaslouží mír a dialog, ne válku,“ dodala s tím, že Venezuela znovu potvrzuje svůj závazek k míru a usiluje o život bez vnějších hrozeb. Rodríguezová prohlášení zveřejnila po nedělním prvním zasedání kabinetu bez Madura.

Americký prezident Donald Trump v neděli Rodríguezové pohrozil, že může zaplatit vyšší cenu než Maduro, pokud „neudělá to, co je správné“. V noci na dnešek Trump řekl, že jeho administrativa jedná s lidmi, kteří se ujali vedení Venezuely. Dodal však, že jsou to Spojené státy, kdo má situaci ve Venezuele pod kontrolou. Trump také uvedl, že Venezuela bude čelit další vlně úderů, pokud s ním její vedení nebude spolupracovat na „snaze spravit“ tuto zemi.

Trump a americký ministr zahraničí Marco Rubio od představitelů vlády v Caracasu čekají zásadní změny a splnění požadavků Spojených států. Mezi ně podle amerických médií patří zastavení obchodu s drogami a omezení působení drogových gangů či řízení venezuelského ropného sektoru „ve prospěch lidu“. V noci na dnešek Trump novinářům řekl, že žádá, aby Rodríguezová poskytla USA plný přístup ke zchátralé venezuelské ropné infrastruktuře. „Pokud se nebudou chovat slušně, udeříme podruhé,“ zopakoval americký prezident podle Reuters.

V sobotu Rodríguezová vyzvala Spojené státy k okamžitému propuštění venezuelského prezidenta a jeho manželky, přičemž Madura označila za „jediného prezidenta Venezuely“. V neděli ministr obrany Vladimir Padrino López oznámil, že venezuelské ozbrojené síly byly po celé zemi uvedeny do stavu pohotovosti, aby zajistily suverenitu země.

