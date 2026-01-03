Nový magazín právě vychází!

Zadrželi jsme Madura, uvedl Trump. Potvrdil i americké údery v zemi

Venezuelský prezident Nicolás Maduro byl s manželkou Cilií Floresovou zadržen a letecky transportován ze země. Na sociální síti Truth Social to oznámil americký prezident Donald Trump, který zároveň potvrdil americké údery ve Venezuele. Do svého floridského sídla Mar-a-Lago svolal Trump na 11:00 místního času (17:00 středoevropského času) tiskovou konferenci. Venezuelská vláda mezitím oznámila, že neví, kde Maduro je, předtím ale informovala o tom, že prezident v zemi vyhlásil výjimečný stav.

„Spojené státy americké úspěšně provedly rozsáhlý útok proti Venezuele a jejímu lídrovi, prezidentovi Nicolási Madurovi, který byl, spolu se svou manželkou, zadržen a letecky transportován ze země,“ napsal Trump. Dodal, že operace byla ve shodě s americkým právem.

Venezuelská viceprezidentka Delcy Rodríguezová podle Reuters v televizním projevu prohlásila, že vláda neví, kde se Maduro s manželkou nacházejí. Od Spojených států žádá důkaz, že jsou oba naživu.

Madura podle informací zpravodajské stanice CBS News zadržely americké zvláštní jednotky Delta Force. Televize poznamenala, že právě tyto speciální síly mimo jiné zlikvidovaly v roce 2019 v Sýrii vůdce teroristické organizace Islámský stát abú Bakra Bagdádího.

Nasazení zvláštních sil k zadržení Madura podle Reuters potvrdil náměstek amerického ministra zahraničí Christopher Landau, podle kterého se bude venezuelský prezident zodpovídat ze svých zločinů.

Soud v USA

Americký republikánský senátor Mike Lee podle Reuters řekl, že mu během telefonického rozhovoru sdělil šéf diplomacie Marco Rubio, že ve Venezuele se nyní po Madurově zadržení neočekávají další akce. Dodal, že Rubio mu rovněž řekl, že Madura v USA čeká soudní proces.

Dnešní americký zásah proti Madurovi není v dějinách USA první, pokud jde o představitele latinskoamerických zemí. Například v prosinci 1989 provedly USA invazi do Panamy, kde sesadily tamního diktátora Manuela Noriegu. Soud v USA uložil Noriegovi dlouholeté vězení a v roce 2010 ho Washington vydal do Francie, kde byl také odsouzen. Francie Noriegu o rok později předala Panamě, kde rovněž skončil ve vězení. V roce 2017 zemřel.

Neúspěchem naopak skončila v roce 1961 invaze kubánských emigrantů podporovaná americkou zpravodajskou službou CIA v kubánské Zátoce sviní. Cílem bylo zažehnout povstání, které by svrhlo tamní režim Fidela Castra. V 50. letech zvažovala CIA podle odtajněných dokumentů zásah v Guatemale včetně zabití desítek guatemalských politiků. Po pádu tamního levicového prezidenta Jacoba Árbenze Guzmána v roce 1954, který CIA podpořila, se tyto plány neuskutečnily.

Zásah civilních oblastí

Venezuelský ministr obrany Vladimir Padrino podle agentury Reuters řekl, že země se bude přítomnosti cizích vojáků bránit. Poznamenal, že americké údery zasáhly civilní oblasti a že země nyní shromažduje informace o zabitých a zraněných.

Trump v posledních týdnech a měsících opakovaně obviňoval Madura a jeho rodinu ze spojení s drogovými kartely, z obchodování s narkotiky a z jejich pašování do USA, venezuelský prezident to ale odmítal.

Spojené státy doposud útočily v Karibiku proti lodím, jejichž posádky považovaly za pašeráky drog z Venezuely do USA. Tento týden kolumbijský prezident Gustavo Petro uvedl, že Spojené státy ve venezuelském přístavním městě Maracaibo bombardovaly továrnu sloužící zřejmě k produkci kokainu, Trump bez upřesnění hovořil o přístavní oblasti.

Průmyslová zóna Panattoni Smart Park, plánovaná na pozemcích okolo někdejšího dolu Barbora na Karvinsku a v blízkosti šikmého kostela svatého Petra z Alkantary, nepotřebuje mít zpracovanou studii EIA o vlivu na životní prostředí. Zatím nepravomocně takto rozhodlo ministerstvo životního prostředí, uvedla Mladá fronta Dnes. Společnost Panattoni rozhodnutí ministerstva přivítala. Odpůrci podle deníku plánují odvolání. Záměr se nelíbí památkářům nebo spolku Stará Karviná. Vadí jim, že má areál přetvořit území, jež je i cennou archeologickou lokalitou.

„Záměr společnosti Panattoni Czech Republic Development nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nepodléhá posouzení vlivů záměru na životní prostředí podle zákona,“ stojí podle MfD v rozhodnutí ministerstva. K oznámení záměru ministerstvo obdrželo 41 vyjádření dotčených orgánů, samosprávy, veřejnosti i vlastních odborů. Z toho zástupci veřejnosti zaslali 30 vyjádření, pod nimiž se podepsalo 279 lidí.

Nevratný zásah

Památkáři v průběhu řízení opakovaně uvedli, že plánovaná výstavba představuje významný a nevratný zásah do kulturně-historických, archeologických i krajinářských hodnot území Karviná-Doly, kde by chystaná průmyslová zóna měla stát. „Jde o archeologickou lokalitu s kontinuální stratigrafií od středověkého sídelního jádra až po industriální vrstvu 20. století. Záměr představuje nevratný zásah do archeologické vrstvy území, a to v rozsahu, který nelze kompenzovat pouhou záchrannou dokumentací,“ uvedli.

Ministerstvo v rozhodnutí uvádí, že při posuzování nebyly identifikovány významné negativní vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví, které by vyžadovaly vypracování studie EIA. Otázky památkové ochrany podle něj náleží do kompetence orgánů státní památkové péče a mají být řešeny v navazujících řízeních. Což je třeba vyřizování stavebního povolení.

Karvinský magistrát během zjišťovacího řízení připomínky neuplatnil, vedení města projekt dlouhodobě podporuje. „Považujeme jej za důležitý impuls pro místní ekonomiku. Očekáváme od projektu nejen vznik nových pracovních míst,“ komentoval rozhodnutí karvinský primátor Jan Wolf (SOCDEM).

Podle předsedkyně spolku Za Starou Karvinou Terezy Ondruszové, není rozhodnutí ministerstva adekvátní a spolek podá odvolání. „Jedná se o záměr natolik zásadní, že by podle nás měl proběhnout celý proces EIA,“ cituje ji MfD. Za největší problém označila samotné umístění průmyslové zóny v někdejším centru Karviné a fakt, že projekt neřeší možnost využití jiných lokalit.

Společnost Panattoni rozhodnutí ministerstva přivítala. „Výrazně se tak posouváme k realizaci projektu,“ konstatoval mluvčí Panattoni Karel Taschner, podle něj by stavba měla začít do konce roku 2026.

Průmyslový areál má vzniknout u bývalého Dolu Barbora a kostela, který je jedinou dochovanou stavbou ze staré Karviné. Chrám kvůli poddolování výrazně poklesl a naklonil se. Jako šikmý kostel ho proslavila spisovatelka Karin Lednická. Spolek Stará Karviná podal návrh na vyhlášení území krajinnou památkovou zónou. Rozloha celého areálu bude milion metrů čtverečních, přičemž samotné stavby budou zabírat zhruba její třetinu. V zóně by mohlo vzniknout až 4500 nových pracovních míst a celková výše investic by mohla dosáhnout až 25 miliard korun.

Britské akcie lámou historické rekordy. Domácí investoři ale dál utíkají

Index FTSE 100 se na začátku roku 2026 poprvé v historii přehoupl přes hranici 10 000 bodů. Britský akciový trh tak slaví milník, který by ještě před pár lety působil nemyslitelně. Přesto zůstává otázka: proč domácí investoři britským akciím stále nevěří?

Londýnský index FTSE 100 vstoupil do nového roku ve velkém stylu. Hned v prvních dnech obchodování poprvé v historii překonal hranici 10 000 bodů, když se během první letošní obchodní seance dostal až na 10 046 bodů. Symbolický milník navázal na velmi silný závěr roku 2025, kdy index uzavřel s ročním zhodnocením přes 20 procent, což byl jeho nejlepší výkon od globální finanční krize.

Za růstem stojí především velké, globálně orientované společnosti, které tvoří páteř indexu. FTSE 100 dnes méně odráží stav britské ekonomiky a stále více funguje jako „globální index se sídlem v Londýně“.

Poslední měsíc ve znamení bank, obrany a komodit

Rally pokračovala i v průběhu posledního měsíce. K nejvýkonnějším sektorům patřily banky, těžaři a obranný průmysl, které těžily z kombinace vyšších úrokových sazeb, geopolitického napětí a růstu cen komodit. Právě finanční sektor byl jedním z hlavních tahounů indexu a pomohl FTSE 100 posunout se na nová maxima i v období slabší likvidity na konci roku.

Naopak index FTSE 250, který je více navázaný na domácí britskou ekonomiku, za výkonností velkých titulů dlouhodobě zaostává. To jen potvrzuje rozdíl mezi globálními vítězi a lokálně orientovanými firmami.

Slabá ekonomika a stagflace v pozadí

Pod povrchem rekordních hodnot se ale skrývá méně lichotivý obraz. „Makroekonomické prostředí Británie se setrvale zhoršuje. Vláda má vyšší zadlužení i vyšší deficit, než bylo plánováno,“ upozorňuje Kryštof Míšek, hlavní ekonom Argos Capital. Deficit veřejných financí má podle něj v roce 2025/26 dosáhnout 4,8 procenta HDP, což je úroveň srovnatelná s Francií.

Britská ekonomika se navíc pohybuje na hraně stagflace – růst HDP zůstává slabý, produktivita klesá a inflace se drží nad úrovní eurozóny. Dopady brexitu a dlouhodobé podfinancování veřejných služeb podle analytiků dál podkopávají důvěru domácích investorů.

Proč kapitál z Británie odtéká

Důležitou roli hraje i politika. „Britští investoři reagují na obavy ze zvýšení daní. Ministryně financí Rachel Reeves počítá s vyšším zatížením bohatších domácností, což vytváří nejistotu ohledně budoucího daňového prostředí,“ říká Tomáš Cverna, analytik XTB. V kombinaci s vysokými valuacemi FTSE 100 tak řada investorů volí výběr zisků.

Část tlaku ale vyvažuje zahraniční kapitál, kterému nahrává slabší libra a atraktivní dividendové výnosy britských blue-chips.

Globální index, britský paradox

Britské akcie dnes stojí na dvou odlišných příbězích. Na jedné straně rekordní FTSE 100, silné banky a obranné firmy. Na straně druhé slabá domácí ekonomika a odliv kapitálu místních investorů. Překonání hranice 10 000 bodů tak není jen důvodem k oslavám, ale i připomínkou, že londýnská burza už dávno nežije jen britským příběhem.

