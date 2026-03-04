Vyberte si z našich newsletterů

Karel Pučelík: Takhle si Trump představuje spojenectví?

Španělský premiér Pedro Sánchez je nyní Trumpovým evropským nepřítelem číslo jedna.
Karel Pučelík
Spojené státy v moderní historii nesčetněkrát prosadily vlastní vůli na úkor jiných. Idealistický obrázek o „světovém policajtovi“ je příliš naivní. Nic se ale nedá srovnávat s aktuální situací, kdy prezident Donald Trump hrozí při neuposlechnutí jeho rozkazu ekonomickými ekvivalenty zbraní hromadného ničení.

Nejeden evropský stát nemůže najít společnou řeč s administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Po řadě celních epizod už málokoho překvapí, že ostré spory provázejí i americké a izraelské útoky na Írán, od kterých si vlády evropských zemí většinou drží odstup, což Trump nese nelibě.

Asi málokdo se strachuje o budoucnost íránského režimu. Ani to, jak tvrdí kritici Trumpovy politiky spolu s experty na mezinárodní právo, však Spojené státy a Izrael nezprošťuje povinnosti dodržovat mezinárodní standardy. Akce nemají oporu na půdě OSN, Spojené státy svůj postup s ostatními zeměmi nekoordinovaly, ale přesto by si Trump představoval, aby mu byly plně k dispozici.

První se na paškál dostali Britové, kteří tradičně měli k USA blízko, jejich spolupráci a vojenské i politické spřízněnosti se tradičně říkalo „speciální vztah“ (v přítomném čase se zdráhám psát). Labouristický premiér Keir Starmer odmítl pro první útoky poskytnout britské základny. „Je velmi smutné vidět, že vztah už zjevně není tím, čím býval,“ reagoval Trump. K tomu ještě přidal osobní kritiku premiéra, prý není „žádný Winston Churchill“.

Přitom to byl právě Keir Starmer, který z evropských lídrů s Trumpem ještě nedávno vycházel asi nejharmoničtěji. Dokonce se mu podařilo získat celní ústupky. Je ale vidět, že stačí málo a Trump své dosavadní „přátele“ začne veřejně ponižovat. Starmer přitom oprávněně váží každý krok, protože by jistě nerad dopadl jako jeho předchůdce Tony Blair, který následoval George Bushe do Iráku.

„Problémové“ Španělsko

Britská vláda nakonec své základny k dispozici dala  - s tím, že po odvetě Íránu musí bránit své zájmy. Roztržka ale vlastně není ničím ve srovnání s reakcí Španělska. Vláda socialisty Pedra Sáncheze je nyní Trumpovým evropským nepřítelem číslo jedna.

Sánchez (na úvodním snímku) je jedním z nejdůslednějších oponentů Trumpovy zahraniční politiky, které se dlouhodobě nehodlá přizpůsobovat. Do konfliktu se s americkou administrativou dostal například tím, že odmítl zvyšovat výdaje na obranu na požadovaných pět procent, čemuž Sánchez nechce obětovat domácí cíle.

Nesouhlas z Madridu zní i v těchto dnech. Pedro Sánchez útok označil za „neoprávněnou, nebezpečnou vojenskou intervenci“, a rezolutně odmítl zapojení španělských základen. Trump na to odpověděl ekonomickými hrozbami. „Zítra – nebo ještě lépe dnes – bych mohl zastavit vše, co souvisí se Španělskem, všechny obchodní záležitosti související se Španělskem,“ uvedl.

Ironické na tom je, že Španělsko nepatří k zemím, které USA v Trumpově terminologii „ožebračují“, ale mají s ním pozitivní obchodní bilanci. Zastavení obchodu by vedlo ke škodám na obou stranách.

Trumpovo pojetí spojenectví je přinejmenším podivné. V jeho podání znamená spíše podřízenost než partnerství. Pokud si USA budou vynucovat poslušnost ekonomickým či jiným nátlakem, ukazuje se, že Sánchez není úplně mimo, když sebevědomě sleduje vlastní zájmy. O důvod víc, aby se Evropané zamysleli, jestli nejde zahraniční politika dělat jinak.

Na Česko má konflikt v Íránu malý vliv, říká ekonom Bartoň

Na Česko má konflikt v Íránu malý vliv, říká ekonom Bartoň
Natland, užito se svolením
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Je česká ekonomika kvůli útokům na Írán v nebezpečí? Zdraží benzín, plyn, elektřina? Jisté ekonomické dopady mohou nastat, ale zatím je nelze srovnávat s covidem, říká Petr Bartoň, hlavní ekonom společnosti Natland, který dnes vystoupí na jubilejním pátém ročníku Global Investment Summitu (GIS). Summit se letos zaměří především na investice do nemovitostí, ale nabídne i široký přesah do kapitálových trhů, private equity, tradingu, kryptoměn a makroekonomických predikcí.

Způsobí útoky Spojených států a Izraele na Írán další ekonomickou globální krizi, jaká nastala před pár lety, kdy řádil covid? Nebo ještě musíme s hodnocením počkat na další vývoj?

Jestli mi nabízíte dvě možnosti vývoje, tak ještě musíme počkat. Jestli tam už jsme, nebo ještě ne, tak musím odpovědět, že ještě ne.

Současný konflikt už nabírá parametry globální ekonomické krize, roste cena ropy a plynu. Ceny energií v Evropě porostou, což může způsobit ekonomickou stagnaci…

Plyn je důležitější. Cena plynu poskočila v Evropě téměř o sto procent. Ale od začátku roku cena plynu zase tak moc nenarostla. Cena narostla z nejnižších hodnot za minulý rok, které ještě platily v předvečer útoku na Írán. Nárůst o sto procent vypadá jako zcela zásadní. Ale na druhé straně je to úplné nic oproti cenám, které jsme měli v době covidu. Nyní jsme v cenách plynu, zvýšených kvůli útoku na Írán, na úrovni, kde jsme byli před rokem touto dobou. Mezitím jeho cena klesla, a nyní jsme zpátky na cenové úrovni z loňského února. A jelikož česká koruna od té doby lehce posílila, dá se říct, že jsme pod cenou z loňského února. Nicméně skok ceny plynu je celkem zásadní.

Cena ropy skočila o nějakých patnáct procent. To je relativně malý skok. Většina tohoto očekávaného nárůstu už byla předtím zakomponována do cen ropy. A jde opět o nárůst ceny z téměř historických minim na začátku roku.

Cena za přepravu LNG na tankeru přes Atlantský oceán je na rekordu

Válka zdražila přepravu LNG na historický rekord. Sazby vyskočily o 163 procent

Money

Cena za přepravu nákladu zkapalněného zemního plynu (LNG) na tankeru přes Atlantský oceán se kvůli dopadům války na Blízkém východě zvýšila na 161 750 dolarů (3,4 milionu korun) za den. To je nejvýše od listopadu 2023 a rekord pro tuto část roku. S odkazem na data analytické společnosti Spark Commodities to uvedla agentura Reuters. Před měsícem se tato sazba pohybovala kolem 9800 dolarů (205 tisíc korun) za den.

ČTK

Přečíst článek

Jaký to může mít vliv na českou ekonomiku?

V případě ropy se bavíme v dolarech. Oslabení dolaru je mnohem výraznější než oslabování eura. To znamená, že když připočteme k patnáctiprocentnímu zdražení ropy oslabující dolar, tak jsme pro Česko reálně pod deseti procenty zdražení ropy. Srovnávat tento výkyv s dobou covidu je příliš předčasné. Pokud bude konflikt trvat půl roku, a na tu dobu se zastaví možnosti vývozu, podívejme se na to potom zpátky. Takový scénář zatím nikdo nepředpokládá.

Pokud půjde o výkyv na několik týdnů, a potom se situace vrátí zpátky, tak týden nebo dva vyšších cen ropy nebo plynu nemají šanci se na české ekonomice projevit. Ve světě je tlak na snižování těžby ropy, protože se zvyšují její zásoby. Těží se rychleji, než se spotřebovává. Což vede k tlaku na snižování ceny. Když se podíváme na efekt posledního týdne na ceny plynu a ropy, u plynu je mnohem větší. Cena plynu se ze sedmdesáti až osmdesáti procent propíše do cen pro spotřebitele. Plyn nepotřebuje žádné obrábění, aby se dostal ke spotřebitelům. Většina ceny plynu je surový plyn.

Ropu u nás téměř nikdo nespotřebovává, spotřebovávají se výrobky z ropy, benzín a nafta. Na jejich ceně se podílí ropa „jenom“ asi patnácti procenty. Potom je tam daň a náklady na výrobu. Pokud se zvýšila cena ropy o patnáct procent, když vynecháme kurz dolaru, a cena ropy dělá asi patnáct procent z ceny benzínu nebo nafty, tak je to patnáct procent z patnácti procent. Jsme na koruně nebo dvou za litr benzínu. Pokud něco ovlivní českou ekonomiku, bude to spíš cena plynu.

Dalším aspektem útoku na Írán je zásah do mezinárodní dopravy. Jaký dopad bude mít konflikt na leteckou dopravu a vše s tím spojené?

Můžeme čekat, že to bude mít vliv na pojištění. Pojišťovny budou žádat od zajišťoven větší plnění. To se rozprostře na náklady za zajištění všech produktů. Droboulince můžeme čekat větší ceny za povinné ručení a podobně. Každá taková situace se v rámci pojištění rozprostře mezi ostatní produkty. Ale pohybujeme se v rozsahu jednotek korun.

Jak mohou světovou, potažmo českou ekonomiku, ovlivnit případné změny v trasách kontejnerových lodí?

Hormuzským průlivem se kromě ropy a plynu nic zásadního netransportuje. Suezský průplav je nadále funkční, hlavní mezinárodní doprava je zatím nedotčena. Pokud by došlo k uzavření Suezského průplavu, bylo by to na pováženou. Pořád by to nebylo na úrovni covidu, ale mohly by z toho vzniknout větší problémy, které by se dotkly i české ekonomiky. Zatím jde jenom o ropu a o plyn. U ropy existuje spojka přes arabský poloostrov, ropa se do světa dá dostat. U plynu je to větší problém. Česko má největší dodávky plynu ze Spojených států, ty jsou nedotčené. Ale významně do Evropy připlouvají lodě s LNG z Kataru, a ten je teď uzavřen.

Mluvíme o zdražování, o inflačních tlacích. Jaký může mít vliv konflikt v Íránu na výši úrokových sazeb ČNB, potažmo na cenu hypoték?

Dění v Íránu může ovlivnit inflaci. Ceny energií jsou významným faktorem pro výpočet inflace. Ale zatím jde v případě Íránu o krátkodobý efekt. Hlavní vliv bude přes ceny benzínu a nafty, které mají relativně velkou váhu ve spotřebním koši. Ale pokud zdraží benzín o korunu padesát, je váha tohoto zdražení nízká. Bavíme se o desetinkách procenta. A nemůžeme předjímat, že půjde o celý rok. Pokud bude tento faktor na měsíc vyšší o desetinku nebo o dvě, národní banka na to nebude reagovat. Ta potřebuje vidět delší trend. A kdyby tento vliv dělal víc než jednu nebo dvě desetiny ze všech inflačních vlivů, tak na to ČNB nebude reagovat, protože ona sleduje jádrovou inflaci. Z ní jsou vyloučeny okolnosti, které jsou mimo schopnost národní banky je ovlivnit.

Takže chcete říct, že se vývoje české ekonomiky dění kolem Íránu nijak nedotkne?

Pokud půjde o akci trvající jednotky týdnů, a ceny se potom vrátí na původní hodnoty, tak české ekonomice nevzniknou žádné zásadní škody. To je efekt délky trvání. Druhým efektem je velikost. Zatím se to týká benzínu a nafty, ještě více cen plynu. Ale, nemusí se to nutně projevit v cenách pro zákazníky. Domácností se změna ceny plynu nemusí dotknout. Změna nákupní ceny je sice významná, ale plyn nakupují obchodníci, kteří ho prodávají domácnostem s fixací na celý rok. Zatím, přes stoprocentní, ale krátkodobé zdražení plynu, není důvod, aby někdo zvyšoval cenu plynu. Na českou ekonomiku konflikt působí zatím málo a krátce.

Dalibor Martínek: Pavel si přišel do Sněmovny pro úšklebky a parodii potlesku

Petr Pavel ve Sněmovně
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Prezident Petr Pavel přišel poprvé promluvit před novou Poslaneckou sněmovnu. Přišel se s ní prý seznámit, uváděl dopředu svou návštěvu. Samozřejmě dobře ví, s kým má tu čest. Pavel se ve svém desetiminutovém proslovu snažil působit jako pověstný svorník. Promluvil, ale všichni účastníci si dobře uvědomovali své pozice.

Ústředním poselstvím prezidenta Sněmovně byly výdaje na bezpečnost a obranu země. Není jediný ospravedlnitelný důvod, aby výdaje na bezpečnost stagnovaly, je mnoho důvodů, aby rostly. Posilování obrany není příprava na válku, ale cesta k míru, pravil. Na faktu, že Babišova vláda nehodlá výdaje na armádu zvyšovat, se však nic nemění.

Druhým tématem krátkého Pavlova proslovu byl apel na snahu o hledání společných stanovisek opozice a koalice, aspoň na hlavních společenských tématech. Těmi podle Pavla jsou bezpečnost, školství nebo inovace, oblasti, které přesahují jedno volební období.

Dalibor Martínek: Šejkové podle Okamury prchnou do Česka

Názory

Útok Spojených států a Izraele na Írán může podle Tomia Okamury zpustit další vlnu masové migrace. Prohlásil to před jednáním koaliční rady. Zakladatel SDP si dál jede svou protimigrační notu, která mu tolik zabírá u voličů. Ale zapomněl, že šejkové nejsou Ukrajinci.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

I Macinka se postavil

Milý, neškodný proslov. Zajímavé bylo sledovat záběry oficiálních kamer z Poslanecké sněmovny. V jednom záběru je řečnický pultík. Z pohledu pozorovatele vlevo pravá Babišova ruka Karel Havlíček, vpravo Petr Macinka. Uprostřed Pavel, za ním v zákrytu není vidět Andrej Babiš. Jiná kamera zabírá šéfa sněmovny Tomia Okamuru.

Při příchodu prezidenta zní prezidentská fanfára. I Macinka, který s prezidentem stále trucovitě nemluví, dostal jen Červeného a ne Turka, se postavil a zapnul si sako. Každá rebelie má své meze.

Když Pavel krátce hovořil, a nebyly to objevné myšlenky ani výrazný nebo překvapivý apel, prostě jen žádal hledání shody napříč spektrem a víc peněz na armádu, Havlíček si dělal poznámky, Macinka se neklidně vrtěl. Babiš nebyl vidět, předseda sněmovny Tomio Okamura si hrál na sochu.

Pavel také podpořil výdaje na neziskový sektor, který vláda ostentativně osekává. A uvedl, že nám chybí legislativa pro krizové situace. Nebylo to žádné burácivé naléhání, prostě četl projev. Jak to s výsledky bude je každému jasné. Žádné nebudou. Vláda má sto osm, prezident s tím nic nezmůže.

Michal Nosek: Kodex snese vše, jaká ale bude realita?

Názory

Vláda si schválila etický kodex. Dokument plný vzletných vět o důvěře veřejnosti, prevenci střetu zájmů a povinnosti opustit jednání už při pouhém „zdání“ konfliktu. Na papíře působí přesvědčivě. Jenže česká politika má dlouhodobě problém ne s tím, co píše do dokumentů, ale s tím, co skutečně dělá.

Michal Nosek

Přečíst článek

Jeho jedinou silou je, mít dobré vztahy s Andrejem Babišem. Oba to vědí, ani jeden nechce tomu druhému lézt do zelí. Občas nějaký ten proslov, ale hlavně klid na práci. V takovémto módu patrně nebude vládní koalici, hlavně Andreji Babišovi, patrně vůbec vadit, pokud by Pavel obhájil za dva roky svůj prezidentský post. A opozice zase nechce proti Pavlovi nasazovat svého kandidáta.

Hradu i vládě způsob vzájemné koexistence evidentně vyhovuje. Už není žádný střet Hrad versus vláda. Občas se možná vyskytnou nějaké třenice, ale obě strany budou vždy pro konsenzus. A to přesto, že se Pavel s Babišem nebo Macinkou nemusí. Když Pavel ukončil svůj krátký proslov, potlesk poslanců byl vlažný. Macinka si jen tak otřel ruce o sebe, Babiš třikrát vlažně tlesknul. Nejdéle předstíral potlesk slušně vychovaný Karel Havlíček.

