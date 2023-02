Sečteno a podtrženo. Ropný gigant Shell hlásí nejvyšší zisky v historii

Ropný a plynárenský gigant Shell vykázal rekordní roční zisky poté, co loni vzrostly ceny energií po ruské invazi na Ukrajinu. Společnost za rok 2022 oznámila upravený zisk ve výši 39,9 miliardy dolarů (asi 862 miliard korunr), což je nejvíce ve své 115leté historii, uvádí BBC.

Reklama

Čtvrté čtvrtletí roku 2022 daleko předčilo očekávání, píše rovněž agentura Bloomberg, Shellu se dařilo zejména díky rostoucím cenám energií.

Štědrý ČEZ. Letos státu odvede na daních přes 100 miliard Zprávy z firem Polostátní energetická skupina ČEZ odvede letos státu více než 100 miliard korun. Půjde o kombinaci odvodů z běžných a mimořádných daní či odvodů a výplaty dividendy z loňského zisku. V této souvislosti ČEZ očekává za letošní rok čistý zisk očištěný o mimořádné vlivy ve výši 30 až 40 miliard korun. Konečná částka se bude odvíjet především od tržních cen elektřiny. ČTK to sdělil mluvčí společnosti Ladislav Kříž. ČTK Přečíst článek

Generální ředitel Shell Wael Sawan uvedl, že výsledky firmy „demonstrují sílu diferencovaného portfolia Shell a také naši schopnost dodávat životně důležitou energii našim zákazníkům v nestálém světě“.

Česko jede skoro bez ruského plynu, nahradilo ho Norsko a LNG Money Česko v loňském roce snížilo svou závislost na ruském plynu z původních 97 procent na aktuální maximálně čtyři procenta. Plyn z Ruska stát nahradil dovozem plynu z Norska a zkapalněným plynem LNG ze zámoří. Do budoucna chce stát omezit závislost na ruském plynu úplně, nahradit jinými zdroji chce i dovoz ruské ropy. Po úterní návštěvě ministerstva průmyslu a obchodu to novinářům řekl premiér Petr Fiala (ODS). Tématem jednání byly i ceny energií, jejich aktuální zlevňování na trhu se podle Fialy bude u odběratelů projevovat postupně během roku. ČTK Přečíst článek

Ceny ropy a plynu začaly růst po ukončení poté, co se ve světě začaly rušit pandemická opatření. Ovšem prudce vzrostly po ruské invazi na Ukrajinu, což mělo za následek výrazné zisky energetických společností.

Reklama

Michal Šnobr: Postup státu při zestátňování ČEZ je absolutně skandální Politika Jsem strašlivým způsobem zklamán, že s plánem zestátnit nejhodnotnější část ČEZ zcela protizákonným způsobem přišla vláda, která by měla být konzervativní a měla by ctít hodnoty, jako je soukromý majetek či právní stát, říká menšinový akcionář polostátní energetické společnosti Michal Šnobr. Plán vlády nyní negovala legislativní rada vlády. Jak bude vláda dál postupovat, zatím není jasné. Podle Šnobra by zákon tak, jak je nyní připravován, stejně soudy zrušily. Dalibor Martínek Přečíst článek

Cena ropy Brent se v březnu 2022 vyšplhala nad 120 dolarů za barel, ačkoli od té doby výrazně klesla. A dnes je ropa na světových trzích levnější, než byla před invazí na Ukrajinu.

To ale úplně neplatí o plynu, přestože například i Češi výrazně spotřebu omezili, ceny zůstavají vysoké.

Rekordní zisk oznámil za loňský rok také americký rival ExxonMobil, který je největším producentem ropy ve Spojených státech. Vlády v Británii, USA i některých dalších zemích se teď snaží prosadit vyšší zdanění těchto firem.