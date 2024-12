Blackout se odkládá. Elektřinu chce Ukrajině dodávat místo Slovenska Polsko

Polsko je připraveno zvýšit vývoz elektřiny na Ukrajinu, pokud slovenský premiér Robert Fico splní svou hrozbu, že přeruší záložní dodávky elektřiny do válkou zničené země, uvedla dle agentury Bloomberg polská vláda.

Polská vláda je připravena zvýšit domácí výrobu elektřiny, aby kompenzovala jakoukoli nerovnováhu, kterou by napjatý ukrajinský systém utrpěl v případě slovenského kroku, uvedl úředník, který nechtěl být jmenován, protože rozhovory jsou soukromé.

Varšavská ujištění přicházejí uprostřed eskalujícího sporu o budoucnost tranzitu plynu přes Ukrajinu. Fico pohrozil před dvěma dny, když řekl, že Slovensko v případě potřeby přestane dodávat elektřinu, kterou Ukrajina naléhavě potřebuje při výpadcích sítě. Téměř tři roky po úplné ruské invazi na Ukrajinu se Bratislava stále spoléhá na levný plyn od Gazpromu PJSC, což podkopává tlak Evropské unie na snížení závislosti na ruské energii, uvádí Bloomberg.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij sice opakovaně prohlásil, že od ledna nepovolí tranzit plynu, který slouží válečné mašinérii Kremlu, přes svou zemi, ale naznačil, že by byl otevřený přepravě paliva z jiných zemí než z Ruska, pokud o to Evropská komise požádá. .

Komise, která před válkou pomáhala zprostředkovat tranzitní dohody mezi Kyjevem a Moskvou, zůstává mimo jednání. Místo toho zdůraznila, že jsou dostupné alternativní zdroje a že zásoby plynu v regionu jsou vysoké.

Zatímco si EU klade za cíl do roku 2027 postupně ukončit získávání fosilních paliv z Ruska, plyn nebyl součástí sankcí, které blok zavedl proti Moskvě od invaze v únoru 2022. To znamená, že společnosti mohou stále uzavírat smlouvy a pokračovat v dovozu, pokud jsou tyto dohody v souladu se stávajícími předpisy EU.

Energetičtí analytici poukázali na to, že i když bude dosaženo dohody o pokračování tranzitu přes Ukrajinu, bude to pouze dočasné, protože komise připravuje plán k ukončení dovozu energie bloku z Ruska. Tato strategie má být představena v únoru.

Rusko od března zintenzivnilo raketové a bezpilotní útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, zničilo zhruba polovinu jeho kapacit na výrobu elektřiny a způsobilo výpadky proudu po celé zemi. Ukrajina je silně závislá na dovozu, a to i ze Slovenska.

Slovensko nadále odebírá ruskou ropu ropovodem Družba, který prochází Ukrajinou. Kyjev by mohl tyto dodávky zastavit případným protitahem, pokud Slovensko zastaví vývoz elektřiny, řekl člověk obeznámený se situací.

Kyjev se již obrátil na evropské úřady kvůli vyjádřením slovenského premiéra Roberta Fica, jenž pohrozil zastavením dodávek elektřiny na Ukrajinu, pokud Kyjev po Novém roce zastaví tranzit ruského zemního plynu na Slovensko. Napsal to web RBK-Ukrajina s odvoláním na ministra energetiky Hermana Haluščenka, podle něhož by země Evropské unie měly dodržovat stávající pravidla.

"Opravdu bychom chtěli, aby každý v EU dodržoval normy a předpisy, které dnes existují," uvedl v ukrajinském televizním vysílání Haluščenko. "Napsal jsem dopis eurokomisaři pro energetiku, (evropské síti provozovatelů elektroenergetických přenosových soustav) ENTSO-E a Energetickému společenství, abychom zajistili, že tyto otázky budou řešeny náležitě z hlediska souladu se zákonem," řekl ministr.