Michal Nosek: Kodex snese vše, jaká ale bude realita?
Vláda si schválila etický kodex. Dokument plný vzletných vět o důvěře veřejnosti, prevenci střetu zájmů a povinnosti opustit jednání už při pouhém „zdání“ konfliktu. Na papíře působí přesvědčivě. Jenže česká politika má dlouhodobě problém ne s tím, co píše do dokumentů, ale s tím, co skutečně dělá.
Etický kodex není zákon. Je to závazek. Dobrovolné přihlášení se k vyššímu standardu chování, než jaký vynucuje legislativa. Právě proto je jeho přijetí vždy testem důvěryhodnosti těch, kteří jej schvalují.
Vláda Andreje Babiše slavnostně přijímá pravidla, která sama v minulosti pomáhala relativizovat. Mluvit o nulové toleranci ke střetu zájmů v situaci, kdy česká politická scéna má za sebou roky debat o propojení vysoké politiky a rozsáhlého podnikatelského impéria premiéra, působí přinejmenším paradoxně. Nejde přitom o právní výklad. Etika není o tom, co ještě projde zákonem. Je o tom, co si politik z vlastní odpovědnosti nedovolí.
Server Politico upozorňuje, že podnikání českého premiéra Andrej Babiš sahá daleko za hranice holdingu Agrofert. Přes investiční fond Hartenberg Holding vede stopa k jedné z největších evropských sítí klinik umělého oplodnění, k internetovému prodeji spodního prádla i k síti květinářství.
Kodex například říká, že člen vlády má odejít z jednání i tehdy, pokud hrozí jen zdání střetu zájmů. To je správný princip. Otázkou zůstává, zda se z něj stane praxe. Česká zkušenost ukazuje, že mezi deklarací a skutečným krokem bývá značná vzdálenost. Opatrnost často ustupuje politickému instinktu a mocenské realitě.
Má-li být dokument víc než jen součást komunikační strategie, musí platit především pro ty nejvýše postavené. Etické standardy se neměří podle toho, jak přísně dopadnou na řadové úředníky, ale podle toho, zda omezí i samotné politické vedení.
S otázkou důvěry úzce souvisí i další rovina politických slibů. Kdy vláda vrátí lidem to, co jim podle její rétoriky předchozí kabinet „sebral“? Taková věta na předvolebních pódiích silně rezonovala. V rozpočtu už méně.
Prezident Petr Pavel nebude vetovat návrh letošního rozpočtu se schodkem 310 miliard korun, i když podle odborníků porušuje zákon o rozpočtové odpovědnosti. V rozhovoru na serveru denik.cz řekl, že prezident by neměl vládě stanovovat, jaký má mít rozpočet. Hlava státu také očekává, že zákon o rozpočtové odpovědnosti bude novelizován. Sněmovna zatím schválila základní parametry návrhu rozpočtu, nyní ho projednají sněmovní výbory.
Vrátit lidem lze jen to, na co existuje finanční krytí. Pokud má vláda současně snižovat daně, zvyšovat sociální výdaje, kompenzovat ceny a zároveň udržet schodek veřejných financí pod kontrolou, musí jasně říct, kde na to vezme prostředky. Bez konkrétního plánu zůstává i tento slib jen politickou zkratkou. Srozumitelnou, ale účetně neudržitelnou.
Etický kodex se schvaluje během jednoho jednání. Důvěra veřejnosti vzniká roky, ale ztrácí se během okamžiku. Dokument může být prvním krokem. Rozhodující však bude, zda se jeho principy promítnou do každodenního rozhodování vlády.