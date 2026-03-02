Dalibor Martínek: Šejkové podle Okamury prchnou do Česka

Útok Spojených států a Izraele na Írán může podle Tomia Okamury zpustit další vlnu masové migrace. Prohlásil to před jednáním koaliční rady. Zakladatel SDP si dál jede svou protimigrační notu, která mu tolik zabírá u voličů. Ale zapomněl, že šejkové nejsou Ukrajinci.
Okamura si za své plakáty před senátními a krajskými volbami v roce 2024 vysloužil trestní stíhání za podněcování k nenávisti. Na nechutný obří plakát dal muže tmavé pleti se zkrvaveným nožem a v zakrvácené košili společně s textem „Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší ‚chirurgové‘ z dovozu“.
Politika strachu
Před stíháním se schoval za poslaneckou imunitu, jak se dalo čekat. Sněmovna ho s největší pravděpodobností trestnímu stíhání nevydá. Stejně jako Andreje Babiše, obviněného ze zneužití dotací v kauze Čapí hnízdo. Obě vládní strany se navzájem podrží.
Okamura tak může dál využívat protimigrační nálady ve společnosti, jednu ze svých hlavních volebních zbraní. Posilováním pocitu ohrožení z domnělého nebezpečí si v minulých volbách vybojoval téměř osm procent hlasů voličů.
Faktem je, že v Česku žije asi čtyři sta tisíc Ukrajinců, kteří prchli před válkou. Česko jim poskytlo azyl, většina z nich pracuje, platí daně, nájmy, děti chodí do českých škol. Žádné ohrožení se nekoná. Naopak, například české stavebnictví na Ukrajincích stojí.
Okamurovo tažení proti Ukrajincům
Okamura však vytváří dojem, že Ukrajinci jsou jacísi parazité žijící na vrub daňových poplatníků. Na svém facebooku například vyvěsil sdělení ve znění: Zahájili jsme kontrolu zneužívání dávek Ukrajinci a trestáme je. Prosazuji ukončení vyplácení dávek Ukrajincům. Zároveň připravujeme zákon na zpřísnění podmínek pro pobyt cizinců. Dalším polínkem do protimigranského ohně, který neustále rozdmýchává, je jeho současné vyjádření na vrub útoku na Írán.
Není přitom jasné, zda útok samotný podporuje, nebo je proti němu. Prohlásil, podobně dvojznačně jako šéfové obou jeho koaličních partnerů, že je tak trochu pro a taky proti. Takové typicky české. Babiš podporuje spojence, ale přeje si mír. Macinka označuje Írán za teroristický stát, ale také chce mír. Okamura? „Odmítám činy íránského režimu, ale to přece neznamená, že se nebude dodržovat Charta OSN, proč pak teda OSN existuje?“.
Podle Okamury hrozí, že jakási masa uprchlíků s Arábie vtrhne do Česka, bude vysávat sociální systém a běhat po ulicích s dlouhými noži. To je absurdní. Za prvé, konflikt se odehrává pět tisíc kilometrů, Ukrajina je daleko pár set kilometrů. Ukrajinci mluví spřízněným jazykem, byli jsme pro ně blízko. A většina z nich se chce po válce vrátit domů.
Saúdská Arábie, Bahrajn, Spojené arabské emiráty nebo Katar – tam všude je větší HDP na hlavu než v Česku. Obyvatelé těchto zemí nejsou žádní otrhanci. Mluví vzdáleným jazykem, Česko je vzdálené, nevýznamné, neatraktivní. Nebo snad myslel prchající Íránce? U nich je situace podobná. Nelze nalézt jediný rozumný důvod, proč by Česko měla čekat nějaká vlna migrace kvůli konfliktu v Arábii. Ostatně, ani při migrační vlně z roku 2015 kvůli Sýrii jsme nebyli konečnou destinací uprchlíků. Nemáme jim co nabídnout. Snad jen toho Okamuru.
Stovky izraelských letadel zaútočily na cíle v Libanonu a v Íránu současně, informoval podle agentury AFP mluvčí izraelské armády Effie Defrin. Jižní předměstí Bejrútu se stalo znovu terčem bombardování, přičemž izraelská armáda potvrdila cílený útok, při němž byl zabit šéf zpravodajské služby Hizballáhu Husajn Mukalled. Podle agentury AFP bylo v několika čtvrtích íránské metropole Teheránu slyšet hlasité výbuchy, které otřásly obytnými budovami. Íránské revoluční gardy naopak oznámily, že v reakci na americko-izraelské útoky odpálily salvu raket na izraelská města Tel Aviv, Haifa, a na východní Jeruzalém.
Po sobotních americko-izraelských úderech na Írán vyjádřil Hizballáh solidaritu s Teheránem a v reakci na zabití íránského duchovního vůdce Alího Chameneího zaútočil pomocí dronů a střel na izraelské území. Je to poprvé, co se Hizballáh připojil k současným útokům Íránu na Izrael. Zároveň jde o první ostřelování Izraele ze strany Hizballáhu od listopadu 2024, kdy vstoupilo v platnost příměří mezi Izraelem a Libanonem zprostředkované Spojenými státy.
Nový izraelský úder se dnes ráno zaměřil na jižní předměstí Bejrútu. Defrin uvedl, že Íránem podporované hnutí Hizballáh zaplatí za své útoky na Izrael vysokou cenu. „Hizballáh včera v noci zahájil palbu. Věděli přesně, co dělají. Varovali jsme je,“ řekl mluvčí. Podle druhého mluvčího izraelské armády Nadava Šošaniho zatím izraelská armáda nemá v plánu pozemní invazi do Libanonu, jakou podnikla předloni v září.
„Další lež. Další válka.“ Demokraté tvrdě útočí na Trumpa kvůli Íránu
Demokratičtí zákonodárci odsoudili rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa zaútočit na Írán bez schválení Kongresem. Přitom zpochybňují Trumpovo sobotní tvrzení, že Spojené státy čelily bezprostřední hrozbě ze strany Íránu. Právě existence takové hrozby je přitom zákonnou podmínkou, která prezidentovi umožňuje zahájit vojenský útok bez souhlasu Kongresu, připomíná deník The New York Times. Demokraté rovněž kritizují nejasnost cílů americké akce a vnímají riziko rozpoutání širšího konfliktu.
Izraelský ministr obrany Jisrael Kac na síti X uvedl, že Hizballáh „draze zaplatí za své útoky proti Izraeli“ a že vůdce hnutí Naím Kásim, „který se rozhodl zaútočit pod tlakem Íránu, je nyní cílem, který má být eliminován“. Dodal, že on a izraelský premiér Benjamin Netanjahu nařídili izraelské armádě, aby proti Hizballáhu podnikla rázné kroky.
ארגון הטרור חיזבאללה ישלם מחיר כבד על הירי לעבר ישראל, ונעים קאסם מזכ"ל החיזבאללה, שהחליט על הירי בלחץ איראן - הוא מעכשיו מטרה מסומנת לסיכול.
מי שהולך בדרכו של חמינאי ימצא את עצמו במהרה יחד איתו במעמקי הגיהינום עם כלל מסוכלי ציר הרשע.
Izraelské údery na Libanon si dnes ráno podle libanonského ministerstva zdravotnictví vyžádaly nejméně 31 mrtvých a 149 zraněných. Po nejnovějších izraelských útocích tak vzrostl počet obyvatel, kteří museli opustit své domovy. Deník L’Orient-Le Jour (OLJ) s odvoláním na telegramový kanál napojený na syrské bezpečnostní složky uvedl, že v průběhu několika hodin dnes před izraelským bombardováním uprchly do Sýrie tisíce Libanonců.
Podle íránské agentury Tasním izraelský útok dnes zasáhl oblast poblíž teheránského náměstí Revoluce, kde se zrovna shromáždili demonstranti odsuzující americko-izraelskou akci.
Geopolitický otřes a rychlý návrat. Bitcoin se vrátil nad 66 tisíc dolarů
Cena bitcoinu dnes mírně roste a přidává téměř jedno procento. O víkendu však trh s kryptoměnami zažil výrazné výkyvy. Při nepřetržitém obchodování se bitcoin krátce propadl pod 63 200 dolarů, ztráty ale ještě během víkendu smazal. Aktuálně se největší kryptoměna obchoduje za 66 419 dolarů, tedy na úrovních z konce října 2024, uvedl analytik XTB Tomáš Cverna. V sobotu přitom začal americko-izraelský útok na Írán.
Dnes byl také jmenován novým íránským ministrem obrany Madžíd Ebnelrezá, generál islámských revolučních gard, který nahradí svého předchůdce, jenž zemřel při americko-izraelských náletech.
Íránské revoluční gardy mezitím oznámily, že zahájily raketový útok na několik měst v Izraeli. „Mezi cíli této desáté salvy byl vládní komplex sionistického (izraelského) režimu v Tel Avivu, útoky na vojenská a bezpečnostní centra v Haifě a úder proti východnímu Jeruzalému,“ uvedla podle AFP armáda islámské republiky v prohlášení vysílaném ve státní televizi. Armáda dále uvedla, že při útoku použila balistické rakety typu Chajbár.
Podle íránské agentury Fars byly cílem raketových útoků kanceláře Benjamina Netanjahua a velitelství izraelského letectva.
Miliardové kontrakty, tisíce vozidel a možný HIMARS. Česká CSG vstupuje do maďarského obranného byznysu přes podíl ve skupině 4iG. Významná část výroby má probíhat přímo v Maďarsku. Projekt má posílit nejen tamní armádu, ale i exportní potenciál regionu.
Zbrojařská skupina CSG rozšiřuje vliv ve střední Evropě. Směřuje k získání 49procentního podílu ve společnosti 4iG Space & Defence Technologies, a tím i nepřímo 37procentní podíl v tradiční maďarské firmě Rába Automotive Holding.
Součástí dohody jsou i první konkrétní zakázky: výroba a dodávky tisíců těžkých taktických vozidel pro maďarskou armádu. Ve hře je také možné zapojení do projektu raketového systému HIMARS.
Společnost 4iG podepsala s maďarským státem rámcovou smlouvu na dodávku až několika tisíc těžkých taktických vozidel. CSG se na projektu bude podílet.
Strany zároveň deklarovaly zájem objednat v nejbližší době první stovky kusů. Významná část výroby a montáže má probíhat v Maďarsku ve spolupráci s firmou Rába.
„CSG dnes patří mezi nejrychleji rostoucí obranně-průmyslové skupiny. Právě tuto zkušenost chceme přenést do Maďarska,“ uvedl CEO CSG Michal Strnad. Podle něj může spojení s Rábou a skupinou 4iG výrazně posílit výrobní kapacity i exportní potenciál regionu.
CSG zároveň přináší do Maďarska nový exportní program na střední taktická vozidla v hodnotě jedné miliardy eur. Projekt má být určen pro zahraničního zákazníka.
„Podpis rámcové smlouvy a plánovaná objednávka prvních stovek kusů představují konkrétní krok k lokalizaci výroby a rozvoji průmyslové základny v Maďarsku,“ uvedl generální ředitel CSG Defence Systems Jan Marinov.
HIMARS, ATACMS i drony: USA chystají rekordní dodávku zbraní Tchaj-wanu
Americká vláda pokračuje v prodeji zbraní Tchaj-wanu za 11,1 miliardy dolarů, přes 230,5 miliard korun. S odvoláním na tchajwanské ministerstvo obrany to napsala agentura Reuters, podle níž se jedná o největší balíček zbraní, který Spojené státy samosprávnému ostrovu dosud dodaly. Tchaj-wan čelí rostoucímu vojenskému tlaku Číny, která jej považuje za svou součást.
Další ambicí je možné zapojení do projektu raketových systémů HIMARS pro maďarské ozbrojené síly.Ty by mohly být integrovány v Rábě na podvozky Tatra, které patří do skupiny CSG.
Pro CSG by šlo o významné rozšíření spolupráce s americkými partnery a hlubší zapojení do globálních dodavatelských řetězců.
„V historii maďarského kosmického a obranného průmyslu začíná nová éra,“ uvedl šéf skupiny 4iG Gellért Jászai. Podle něj mají nové projekty posílit suverenitu Maďarska i jeho postavení v mezinárodním obranném průmyslu.
Česko se dostává blíž k formování evropské čipové strategie
Český technologický sektor získal přímé zastoupení v koordinační skupině evropského programu pro čipy IPCEI ME/CT. Tomáš Bort ze společnosti Mycroft Mind byl zvolen členem takzvané Transformers Group – exekutivního orgánu, který propojuje desítky polovodičových projektů napříč Evropou.
Premiér Andrej Babiš (ANO) očekává, že Česká republika v reakci na dění na Blízkém východě přijme mimořádná bezpečnostní opatření. Jejich konkrétní podobu zatím neupřesnil, podle něj bude záležet na návrzích ministerstva vnitra a policie. Uvedl to před mimořádným ranním jednáním Bezpečnostní rady státu, která zasedla po americko-izraelských úderech v Íránu.
