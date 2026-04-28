Karel Pučelík: Karel III. bude ve Washingtonu žehlit transatlantické neshody. Nebo ne?

Karel III. a Donald Trump
Karel Pučelík
Americký prezident Donald Trump už zase popíjí čaj s britským králem Karlem III. Panovníkova návštěva oprávněně vyvolává otázky, proč hlava země nastavuje tak přátelskou tvář lídrovi, který všechny kolem, včetně Británie, ponižuje a neváží si mezinárodních pravidel ani osobní slušnosti. Karel však mnohokrát ukázal, že je dobrým diplomatem, takže by mohl i tuto ne zrovna srdečnou návštěvu zvládnout se ctí.

Vztahy mezi Spojeným království a Spojenými státy nejsou v nejlepším stavu. Donald Trump si nebere servítky. Opřel se do premiéra Keira Starmera, který prý není „žádný Winston Churchill“, vládu kritizoval za nepomoc s útokem na Írán, a k tomu urazil i britské námořnictvo. Takto rozhodně nevypadá nějaké speciální spojenectví mezi dvěma národy.

Přitom ještě nedávno to vypadalo, že Starmer jako jeden z mála evropských i světových lídrů našel způsob, jak s nepředvídatelným americkým prezidentem jednat. V době „celních válek“ dostala Británie lepší podmínky než EU a k tomu příslib obchodní dohody k tomu. Starmer a Trump si viditelně notovali.

Ke dobrým vztahů přispělo i vytažení královské karty. Donald Trump dostal vloni na podzim od britské vlády bezprecedentní druhou státní návštěvu v Londýně, se vším pozlátkem a leskem, jak se sluší a patří. Trump má údajně společnost královské rodiny velmi rád. Snaží se tedy britská vláda této slabosti opět využít?

I britské vládě však musí docházet, že ani králův šarm nestačí. Trump má krátkou paměť. Nic z předchozích poct mu nezabránilo, aby Británii „nestrčil pod autobus“. Dnes není na stole žádná obchodní dohoda, ani vřelé vztahy mezi vládami, za to hrozba vysokých cel ano.

Karel Pučelík: Místo velkého vítězství je Írán Trumpovým velkým debaklem

Zdá se, že americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi dochází sebejistota. Evidentně ani on neví, jak ze z íránské pasti ven. Ničivé důsledky konflikt nemá jen na globální ekonomiku, ale i na jeho prezidentství a vyhlídky republikánů. Pohled na americkou domácí politiku může napovědět, proč sledujeme tento nekončící chaos.

Karel Pučelík

Nepříjemný úkol

Karlova první cesta do USA coby panovníka má na ostrovech zástupy kritiků. Není divu, návštěva může působit jako legitimace politika, který navzdory mezinárodním zvyklostem unáší prezidenty cizích zemí a vyvolává globální krize, k tomu zametá pod koberec své vazby se sexuálním násilníkem Jeffreym Epsteinem.

Cesta do USA patrně není něčím, co by si Karel III. užíval. Dost možná není ani z jeho hlavy, každopádně jsou jeho kroky do značné míry připravené vládou. Karel je v USA jako diplomat, a to velice zkušený diplomat – a podle toho cesta vypadá. Patrně se vyhne kontroverzím a bude postupovat citlivě. Nelze ale očekávat, že bude Trumpovi podlézat a přimlouvat se za Keira Starmera.

Král se i v přítomnosti hrubého vůdce, jako je Trump, zvládne chovat důstojně a sebevědomě. Neměli bychom zapomínat, že Karel nepřijel za oceán za udobřením s Trumpem, ale připomenout 250. výročí nezávislosti Spojených států. Jak naznačují i komentáře k zítřejší řeči v americkém Kongresu – která má být nejdůležitějším okamžikem cesty – hlavním dojmem je zdůraznit, že si oba národy se společnou historii vždy k sobě najdou cestu. Tedy i Trumpovi navzdory?

Mimochodem, Trump nebude jediným politikem, se kterým bude hovořit. Setká se i se socialistickým starostou New Yorku Zohranem Mamadanim.

Přehlídka osobností. Nově zveřejněné spisy o Epsteinovi zmiňují Trumpa, Clintona nebo Jacksona

V první várce dokumentů týkajících se odsouzeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina, které zveřejnilo americké ministerstvo spravedlnosti, figuruje podle BBC několik známých osobností. Kromě amerického prezidenta Donalda Trumpa, jednoho z jeho předchůdců Billa Clintona a bratra anglického krále Karla III., Andrewa Mountbattena Windsora, zahrnuje seznam i zpěváka kapely Rolling Stones Micka Jaggera a popovou ikonu Michaela Jacksona.

Královská diplomacie

Karel III. nebude prvním britským panovníkem, který v Kongresu vystoupí. V roce 1991 už zde pronesla projev jeho matka Alžběta II. Není úplně od věci si připomenout, co v něm zaznělo, protože je to skvělá ukázka, jak obratně může královská diplomacie působit. A její slova jsou platná i nyní. Jak připomíná deník The Guardian, královnina návštěva proběhla těsně po válce v Zálivu, do které se zapojil i neopomenutelný počet britských jednotek. Alžběta tehdy před zákonodárci zdůraznila roli mezinárodního práva. „Někteří lidé věří, že moc vychází z hlavně zbraně,“ uvedla. „Je to sice možné, ale historie ukazuje, že taková moc nikdy nevydrží dlouho ani nepřináší nic dobrého,“ pokračovala. Třeba se i Karlova řeč bude obsahovat nějaké podobné varování.

Velká Británie už dávno není v teto transatlantické dvojici tou mocnější stranou, panovníci však mají výhodu delší perspektivy. Donald Trump tu za pár let nebude, a tak se nyní snaží posbírat všechny ceny (a to doslova), královská rodina tu patrně bude mnohem déle, stejně jako její priority.

Karel III. byl vždy zastáncem harmonie, v přírodě, architektuře, mezilidských vztazích i v mezinárodní politice. Snad tedy využije tuto povinnost, kterou si určitě musí protrpět, k prosazování harmonie tam, kde nyní vládne chaos a hrubost. Zatím mu tahle role vždy šla.

Taylor Swift chce právně ochránit svůj hlas. Bojí se umělé inteligence

Umělá inteligence přináší řadu novinek. A mnoho jich bude také v právní rovině. Taylor Swift například nyní hledá cesty, jak si právně ochránit svůj hlas a typické projevy, aby bylo jejich zneužití umělou inteligencí žalovatelné. A není jediná.

Patentové úřady čekají zlaté časy. Lidé již nebudou přihlašovat jen své unikátní nápady či loga, ale také sami sebe a své unikátní přednosti. Důvod je logický: umělá inteligence, která dokáže vytvořit syntetické dvojníky lidí na základě již poměrně malého vzorku.

Průkopníky se stávají hollywoodský herec Matthew McConaughey a nejnověji zpěvačka Taylor Swift, uvedl magazín Variety. Její právní zástupci se obrátili na patentový úřad se žádostí o právní ochranu jejích dvou typických frází: „Hey, it’s Taylor Swift“ a „Hey, it’s Taylor“. A součástí žádosti není jen slovní pořádek, ale také zvuky, kterými je zpěvačka pronáší. Třetí podání pak je vizuální podoba zpěvačky, jak drží růžovou kytaru.

Držitel Oscara McConaughey si podobně nechal zaregistrovat hned několik frází, včetně spojení „Alright, alright, alright!“ z komedie Omámení a zmatení z roku 1993.

Nová pravidla v éře AI

Magazín Variety připomíná, že doposud patentový úřad nikdy neumožnil právně ochránit vizuální podobu žádné osobnosti. McConaugheyho právní tým ale argumentuje právě tím, že v éře umělé inteligence je podobná ochrana legitimním požadavkem. Cílem pak je poskytnout právní ochranu osobám, jimž hrozí zneužití pro nejrůznější účely.

Například Taylor Swift, která patří k největším globálním celebritám, čelila již mnoha pokusům o zneužití své vizuální identity, a to včetně pro pornografické účely.

K čemu by případná ochrana vedla? Podle Joshe Gerbena, který je odborníkem na duševní vlastnictví, by to mohlo vést ke snazším žalobám ze strany právníků Taylor Swift, pokud by někdo tyto trademarky zneužil. „Teoreticky by v případě soudního sporu ohledně umělé inteligence využívající hlas Taylor Swift mohla tvrdit, že jakékoli použití jejího hlasu, které zní jako registrovaná ochranná známka, porušuje její práva k ochranné známce,“ uvedl Gerben. Zároveň dodal, že tyto snahy Matthewa McConaugheyho a Taylor Swift mohou projasnit to, jak bude fungovat právo chránící duševní vlastnictví v éře AI.

Tvůrci South Parku Trey Parker a Matt Stone se stali miliardáři

Stamilionové výnosy z prodeje digitálních práv na seriál South Park vynesly dva kontroverzní umělce do nejprestižnějšího klubu. Trey Parker a Matt Stone mají oba majetek ve výši 1,2 miliardy dolarů.

Zpěvačka Beyoncé se stala dolarovou miliardářkou. Připojila se k Taylor Swift, Bruci Springsteenovi a Rihanně

Americká zpěvačka Beyoncé se stala dolarovou miliardářkou, napsal časopis Forbes. Podle něj je teprve pátou hudebnicí v historii, která této mety dosáhla. Připojila se tak ke svému manželovi Jay-Zovi a také k Taylor Swift, Bruci Springsteenovi a Rihanně. V aktuálním žebříčku miliardářů je podle magazínu Forbes nyní 22 představitelů zábavního průmyslu, z nichž asi polovina přibyla v posledních třech letech.

Michal Nosek: Když národ vyměnil „ještě jedno“ za minerálku

Michal Nosek
Existují dějinné zlomy, které poznáme hned. Revoluce, války, pády režimů. A pak ty české. Například chvíle, kdy si po druhém pivu někdo objedná vodu. To už není životní styl. To je civilizační událost.

Češi pijí méně, říkají statistiky. Hospody zavírají. „Jdu na jedno“ už někdy opravdu znamená jít na jedno, což je jazykový i kulturní rozvrat. Po generace byla hospoda neformálním parlamentem. Řešila se tam vláda, hokej, ceny másla i metafyzika. Od Poslanecké sněmovny se hospoda lišila hlavně lepším pivem a menším počtem kariéristů.

Dnes místo štamgastů nastupují lidé, kteří po cyklo vyjížďce diskutují o fermentaci kombuchy a místo čtvrtého ležáku touží po ionťáku. Pokrok nelze zastavit. Pivo samo prošlo zvláštní proměnou. Dřív se pilo. Dnes se degustuje. Dřív byl ležák samozřejmost. Dnes má původ, příběh a citrusový dozvuk.

Češi pijí méně piva. Produkce klesla nejvíc od pandemie

České pivovary loni uvařily 19,96 milionu hektolitrů piva, což je o 894 tisíc hektolitrů méně než v roce 2024, tedy o 4,3 procenta. V porovnání s rokem 2019 pokles činí 1,6 milionu hektolitrů, uvedl Tomáš Slunečko, výkonný ředitel Českého svazu pivovarů a sladoven. Pokles produkce podle něj způsobil nižší export, postupný odklon od konzumace alkoholu i přesun konzumace piva mimo podniky. Růst si loni naopak udrželo nealkoholické pivo.

Člověk si někdy nepřipadá, že jde na pivo, ale že vstupuje do marketingového pekla. Jistě, je to zdravější. Národ, který dlouho považoval hydrataci za slabost, objevil vodu. To je jistý posun.

Místo piva internet

Jen s ústupem hospod mizí i zvláštní demokratický prostor, kde vedle sebe seděl zedník, profesor a místní blázen a všichni měli stejné právo mluvit nesmysly. Internet tuto instituci nahradil. Bohužel bez piva a v izolaci, v čemž to je možná problém.

Sociální sítě sice nabízejí nekonečné hospodské řeči, jen bez reality, bez hospodského smradu, bez výčepního a bez okamžiku, kdy někdo po třetím pivu pronese něco tak absurdního, že se celá debata očistí smíchem. To nebyl detail. To byla sociální infrastruktura.

Země, která kdysi povýšila „jít na jedno“ na filozofickou kategorii, dnes počítá kalorie a střídá alkohol s minerálkou a přemílá mantru longevity. To není jen změna vkusu. To není ani reformace. Pro Česko to je dějinný zlom, který přichází ve džbánu s citronem.

Pivní maraton. Nový projekt ukazuje téměř roční cestu od pole až do půllitru

