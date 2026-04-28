Češi pijí méně piva. Produkce klesla nejvíc od pandemie
České pivovary loni uvařily 19,96 milionu hektolitrů piva, což je o 894 tisíc hektolitrů méně než v roce 2024, tedy o 4,3 procenta. V porovnání s rokem 2019 pokles činí 1,6 milionu hektolitrů, uvedl Tomáš Slunečko, výkonný ředitel Českého svazu pivovarů a sladoven. Pokles produkce podle něj způsobil nižší export, postupný odklon od konzumace alkoholu i přesun konzumace piva mimo podniky. Růst si loni naopak udrželo nealkoholické pivo.
„Češi v posledních letech kladou větší důraz na střídmost, častěji se věnují zdravému životnímu stylu. A když už na pivo vyrazí, zajímá je spíše pestrost nabídky a hlavně kvalita než kvantita. Dokazuje to i dlouhodobý růst zájmu o nealkoholická piva nebo mírný nárůst zájmu o pivní speciály,“ řekl Slunečko.
Nealkoholického piva pivovary loni uvařily 1,68 milionu hektolitrů, což je o čtyři procenta více než v roce 2024. Za posledních deset let tuzemská spotřeba nealkoholického piva vzrostla více než dvojnásobně a zájem o něj roste i v zahraničí, dodal Slunečko.
Loňský pokles produkce byl způsobený i poklesem spotřeby piva, která se v loňském roce snížila o 3,2 procenta a dosáhla 121 litrů na obyvatele. Každý Čech tak loni vypil o osm velkých piv méně než v roce 2024.
„V porovnání s předcovidovým rokem se tak loni v Česku i zahraničí vypilo o 320 milionů půllitrů českého piva méně. Slabší byl za posledních deset let jen rok 2021, který byl ale ovlivněn pandemií,“ řekl Slunečko.
Slunečko pokles produkce nevnímá jako krizi, ale jako změnu chování. Podobný vývoj je podle něj i v dalších evropských zemích, včetně pivních velmocí jako jsou Belgie nebo Německo, což se promítlo i do meziročního poklesu exportu o 8,2 procenta.
Pokles produkce souvisí i se změnou místa konzumace piva. Lidé také stále více konzumují pivo mimo hospody a restaurace. Loni se v podnicích vypilo 28 procent z celkové tuzemské spotřeby, podíl konzumace v gastronomických podnicích meziročně klesl o jeden procentní bod. V roce 2011 přitom byl podíl konzumace v hospodách a mimo ně podobný, od té doby ale lidé stále více piva vypijí mimo podniky než v hospodách a restauracích.
Stejně jako v minulých letech tvořily loni největší část celkové spotřeby ležáky stupňovitosti 11 až 12, a to 59 procent. Výčepní piva stupňovitosti 7 až 10 tvořila více než třetinu spotřeby a kategorie pivních speciálů 5,4 procenta.
Z hlediska pivních obalů zůstává nejpopulárnější klasická skleněná vratná pivní lahev. Kvůli klesající produkci ale celkově oslabily všechny pivní obaly. Nejvíce PET lahve, kterých na trh zamířilo o 14 procent méně než v předchozím roce.
