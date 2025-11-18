Pavel k Babišovi: Chci jen jediné, ať řekne, jak vyřeší střet zájmů jako premiér

Prezident Petr Pavel chce po předsedovi hnutí ANO Andreji Babišovi jen to, aby veřejně řekl, jak vyřeší střet zájmů po jmenování premiérem. Prezident to zopakoval na diskusi se studenty Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Babiš je ve střetu zájmů kvůli vlastnictví holdingu Agrofert. Pokud se nic nezmění, byl by Babiš v případě jmenování premiérem podle prezidenta ve vážném střetu zájmů. Evropská unie by pak mohla pozastavit dotace pro celou Českou republiku, to by se podle Pavla dotklo všech.
„Pokud se budeme bavit o Andreji Babišovi, tak je zcela zřejmé, že v okamžiku, kdy se stane premiérem, tak pokud se nic nezmění proti současnému stavu, tak bude ve vážném střetu zájmů. A ten střet je ještě zřejmější, než byl v době jeho prvního funkčního období jako premiéra, kdy jeho koncern byl ve svěřenských fondech,“ uvedl Pavel. Podle něj je celkem jasné, že pokud má 250 firem, které se z velké části účastní veřejných zakázek a které dostávají dotace, tak střet zájmů tam objektivně je.
Prezident uvedl, že se snaží chovat nejen v souladu se zákonem, ale i s ústavou, kdy se řídí nálezem Ústavního soudu z února 2020, který podle Pavla přímo ukládá prezidentovi, aby při jmenování nejenom premiéra, ale i ministrů, přihlížel k tomu, aby nebyl ve střetu zájmů. „Já po Andreji Babišovi nechci nic jiného, než aby veřejně řekl, jakým způsobem vyřeší střet zájmů potom, co bude jmenován,“ uvedl Pavel. Doplnil, že kromě národní úrovně je tady i evropská úroveň a možnost, že by Evropská unie vyhodnotila tento důvod k pozdržení nebo pozastavení peněz pro celou Českou republiku. „A to se už týká každého z nás, ne pouze Agrofertu,“ uvedl prezident.
Pavel se vyjadřoval v hodinové debatě i k dalším tématům, například k vízům Bělorusů a Rusů, které ČR kvůli ruské agresi na Ukrajině nevydává. Uvedl, že si těžko dovede představit, jak to za současné situace udělat jinak. „Především Rusko zneužívá v podstatě všech svých občanů k tomu, že je úkoluje zpravodajskými úkoly. Stává se běžně, že vědečtí pracovníci, novináři, ale i studenti jsou vysíláni s konkrétním zadáním zpravodajských služeb,“ uvedl Pavel.
Posluchárna fakulty byla plně obsazená, zaregistrováno bylo 180 studentů. O debatu byl značný zájem, kapacita byla podle mluvčího univerzity Radima Sajbota obsazená do dvou sekund od spuštění rezervací. Jen za první dvě sekundy vygenerovalo kód 562 studentů, v první minutě od zahájení rezervací univerzita evidovala 1482 vygenerovaných kódů. Do páteční půlnoci jich pak bylo 4100, následně univerzita registrování stopla.
Návštěva prezidenta Pavla je první návštěvou české hlavy státu na Masarykově univerzitě po takřka 18 letech. Posledním českým prezidentem, který navštívil Masarykovu univerzitu, byl Václav Klaus, a to v prosinci 2007.
Babiš: Pokud nebudu mít jistotu, že budu premiér, nemá logiku dělat nevratné kroky ohledně střetu zájmů
Mladí lidé v Česku mají zájem o investice a touží po finanční nezávislosti a zajištění na budoucnost. Ačkoliv přejímají částečně i způsob života svých rodičů, v investicích jsou odvážnější a mají jiné priority. Vyplývá to z reprezentativních průzkumů v generaci Z a mezi lidmi nad 45 let, které realizovala agentura Ipsos pro společnost Broker Consulting a Air Bank.
Mladá generace Čechů z generace Z, kdo určité míry přejímá způsob života svých rodičů, nepřejímají ale všechny konzervativní hodnoty. Hodně zakořeněné je ovšem pro ně například vlastnictví nemovitosti, tedy bydlet ve vlastním stejně jako to platilo pro předchozí generace. Z hlediska finanční gramotnosti a investičního chování jsou na tom ale podle průzkumů agentury Ipsos docela jinak než ti dříve narození. Dalo by se podle expertů dokonce i říci, že mladí dnes přepisují investiční chování generace svých rodičů.
Zatím se mladí nebojí riskovat
Je například pro ně typické, že své peníze už nenechávají jen tak ležet ladem a minimálně tři čtvrtiny z nich sami aktivně investují. Podstatně více také přitom využívají dynamické nástroje od akcií a burzovně obchodovaných fondů (ETF) až třeba po kryptoměny. Jsou tak odvážnější a nebojí se ani tolik rizika. Sklon k riziku sice je u mladé generace docela obvyklý, ale za tímto chováním je podle šéfa investiční společnosti Moneco Petra Šimčáka spíš vidět, že dnešní mladá generace ještě nezažila u svých investic žádné výrazné výkyvy a že tak nemají zkušenosti s poklesem trhů jako byl například ten v roce 2008.
Čekání na krizi
Musí tedy podle něj přijít i opačný než jen růstový výsledek, aby si to i tato mladá generace vyzkoušela a začala o své budoucnosti a investičních plánech přemýšlet jinak. „Největší riziko tak vidím v tom, že mladí lidé přeskočí klasické investování a tu nudu v něm a skočí rovnou do takzvané gamifikace a tradingu. A vlastně si nikdy nezjistí, že úspěšné a dlouhodobé investování je o desítkách let pravidelného nudného spoření nebo investování do nějakého diverzifikovaného fondu nebo produktu. Ta gamifikace je totiž až nad tím a rozlišovat mezi investicí, spořením a tradingem jsou tři různé disciplíny. Jakmile pak přijde problém, zaskočí je to a třeba je to pak i odradí od dalšího investování,“ poznamenává Šimčák.
Je nicméně podle výsledků průzkumů zřejmé, že mladá generace je přece jen finančně gramotnější, méně často věří rozšířeným mýtům o investicích a často se orientují i v možnostech krátkodobých investic. Investovat proto také začínají s menšími částkami. Pro 30 procent mladých je smysluplná investice už ve výši pětiset korun měsíčně, což v celkové populaci vidí stejně jen 19 procent lidí. A z hlediska časového horizontu jako smysluplnou investici vnímají mladí už i tříletou nebo pětiletou investici. Často také při investování využívají i informace z řady moderních zdrojů od podcastů a influencerů až po umělou inteligenci.
Mladí z generace Z také touží po finanční nezávislosti i vlastním bydlení, ale zároveň se tedy ani nebojí odvážně investovat, a to mnohem více než generace před nimi. Neplatí to ovšem komplet o celé generaci Z, do které se počítají dnešní mladí mezi 18 až 30 lety. Nejsilnější ročníky mladých narozených po roce 1995, tedy už v digitální době, totiž tvoří dvě silné skupiny, které mají často téměř opačné finanční znalosti, cíle a také často i životní šance.
Dravci versus rozvážní
Pro skupinu "ambiciózních mladých" je zásadním životním cílem vlastnit nemovitost, protože jim to dává stabilitu. Dokáží navíc každý měsíc dávat stranou i více než 5 tisíc korun, které ovšem nenechávají ležet na spořicích účtech, ale umí je investovat, a to častěji dokonce i do rizikových investic. Investují tedy nejen do akcií a dluhopisů, ale třeba i do kryptoměn a ETF. A navíc se často o investování i sami vzdělávají.
To se ovšem nedá říci o jejich protipólu, kterými jsou podle sociologů takzvaní "nejistí mladí". Ti nejenže vydělávají málo, a tak si ani zatím neumí představit, že by v nejbližší době byli schopni dosáhnout na vlastní nemovitosti, ale ani to v tuto chvíli není pro ně důležitý cíl. Také proto častěji plánují bydlet u rodičů a finančně se ani příliš nevzdělávají, informace k investování tak získávají často spíš pasivně. Nemají ani zatím pevně utvářené hodnoty a ani příliš nepřemýšlí věcech spojených s budoucností.
Mladí versus starší
Z průzkumu pro Broker Consulting tedy vyplývá, že aktuálně dnes investuje naprostá většina mladých. Vyjádřilo se tak přes 87 procent respondentů. A v porovnání s generací 45+ pak mnohem více investují do akcií (32 %), ETF (22 %) a kryptoměn (17 %). Mladí také podle dat Air Bank mnohem méně často investují do dlouhodobého investičního produktu (DIP). To může být podle expertů, ale způsobeno mimo jiné i tím, že peníze z DIP se dají bez sankce vyzvednout nejdříve až po deseti letech spoření a ne dříve než v šedesátém roce věku.
Starší generace nad 45 let už pak investuje většinou spíše konzervativněji, což je podle šéfa společnosti Investika Petra Čížka ostatně i logické vzhledem ke kratšímu časovému horizontu, který starší lidé před sebou mají. Častěji tak své peníze dávají do penzijního připojištění, penzijního spoření (31 procent) nebo případně stavebního spoření (23 procent). Pro obě generace je pak nejpoužívanějším finančním nástrojem už tradičně spořicí účet.
Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny ke střetu zájmů předsedy hnutí ANO Andreje Babiše se uskuteční ve čtvrtek 27. listopadu večer, uvedl předseda dolní komory a hnutí SPD Tomio Okamura. Jeho hnutí program schůze nepodpoří. Návrh na svolání jednání po poledni podaly poslanecké kluby končící vládní koalice KDU-ČSL, ODS, STAN a TOP 09 a také v posledních měsících opozičních Pirátů. Návrh podepsalo na devět desítek poslanců, ke svolání schůze je jich třeba 40.
Nynější sněmovní opozice tvrdí, že by Babiš měl dostat příležitost veřejně objasnit, jak chce střet zájmů spočívající ve vlastnictví holdingu Agrofert před nástupem do vlády vyřešit. O vysvětlení postupu veřejnosti Babiše žádá i prezident Petr Pavel, který v pondělí uvedl, že bez toho Babiše premiérem nejmenuje. Podle předsedy hnutí ANO jde o citlivou záležitost, s publikováním postupu slíbil přijít těsně před svým jmenováním.
Zbytečné, míní Okamura
Okamura považuje svolání schůze za zbytečné. Novinářům řekl, že vše kolem Babišova střetu zájmů už bylo stokrát probráno, zákon se na něj nyní, kdy je v pozici řadového poslance, nevztahuje. Po jmenování premiérem bude mít na věc 30 dní. Koaličním partnerům podle něj už Babiš řešení nastínil.
Prezident v pondělí na Národní třídě v Praze podmínil jmenování Babiše premiérem tím, že ještě před ním publikuje cestu, jakou chce střet zájmů vyřešit. „Ano, je to tak,“ uvedl na novinářskou otázku, zda Babiše premiérem nejmenuje, dokud řešení neoznámí. „Je jednoznačně v souladu s ústavou a bylo by v zájmu všech občanů, abychom slyšeli jasnou zprávu, jakým způsobem bude střet zájmů vyřešen předtím, než bude premiér jmenován, jinak je to kupování zajíce v pytli, což myslím nikdo z nás nechce,“ dodal prezident.
Místopředseda ANO Karel Havlíček dnes novinářům k svolání mimořádné schůze řekl, že jde o zastírací manévr končící koalice, kterým chce odklonit pozornost od diskuse o rozpočtu. „My se domníváme, že ta schůze je zcela zbytečným exhibicionismem nastupující opozice, menšiny v Poslanecké sněmovně. Je to mrhání peněz daňových poplatníků a času zákonodárců,“ řekl novinářům předseda poslaneckého klubu Motoristů Boris Šťastný. „V tuto chvíli pan předseda Andrej Babiš není v žádném střetu zájmů,“ prohlásil. Pokud by prezident republiky jmenoval Babiše premiérem, pak by Babiš podle něj měl 30 dnů na vyřešení takové situace.
Předseda poslanců ODS Marek Benda před novináři odmítl, že by šlo o zbytečnou schůzi. „My máme zájem na tom, aby co nejrychleji došlo k předání moci,“ uvedl dnes Benda. Celé předání moci po volbách podle něj stojí právě na Babišově střetu zájmů. „Myslím, že je férové, a je jasné, z toho sporu, který (Babiš) vede s panem prezidentem, aby předem byli informováni jak voliči, tak Poslanecká sněmovna, jaké je to řešení, které nepochybně musí mít v hlavě už nejméně půl roku,“ řekl.
Zdůraznil, že prezident má při jmenování předsedy vlády naprosto volnou ruku a nemusí se řídit výsledky voleb. „Pokud by měl pocit, že je tam osoba, která nemá v takové pozici co dělat, pak je jeho právem vybrat kohokoli,“ poznamenal. Prezident podle něj nepřekračuje žádné normy ani zvyklosti. „Ten první pokus prezidenta republiky je zcela v jeho rukou,“ dodal.
Předsedkyně klubu Pirátů Olga Richterová řekla, že podle ústavy se prezident nemůže účastnit protiprávního stavu. „Aby se Petr Pavel nestal spolupachatelem toho protiprávního stavu střetu zájmů, tak musí být jasné předem, jak to tedy Andrej Babiš, bude-li jmenován, vyřeší,“ uvedla.
Benda připustil, že nová koalice nemusí schválit program schůze, která by se tím pádem neuskutečnila. Před ní by mohli vystoupit pouze řečníci nadaní přednostním právem. „My ty otázky nepochybně položíme před programem. Uvidíme, jestli Andrej Babiš bude připraven na ně odpovídat,“ dodal. Podle Richterové dostal Babiš příležitost veřejně ukázat, jak se chce se situací vypořádat.
