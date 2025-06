USA už bezvýhradně nepodporují vznik palestinského státu, uvedl americký velvyslanec v Izraeli

Spojené státy už neprojevují bezvýhradnou podporu pro vznik nezávislého palestinského státu, uvedl pro agenturu Bloomberg americký velvyslanec v Izraeli Mike Huckabee.

Zároveň se přiklonil k myšlence, aby palestinský stát vznikl na území některé muslimské země, nikoliv na okupovaném Západním břehu Jordánu, pro který Huckabee použil izraelskou vládou preferovaný biblický název Judea a Samaří.

Vyčleněné území pro Palestince

„Pokud nedojde k nějakým významným změnám, které změní kulturu, není pro to prostor,“ řekl Huckabee v rozhovoru s agenturou Bloomberg v Jeruzalémě. Americkým prezidentem Donaldem Trumpem jmenovaný velvyslanec zároveň dodal, že k těmto změnám „pravděpodobně nedojde za našich životů“.

Na otázku, zda ustavení palestinského státu je nadále americkým politickým cílem, jako tomu bylo v uplynulých dvou dekádách, velvyslanec odpověděl: „Nemyslím si to.“

Afghánistán, Írán, Jemen. Trump zakázal vstup občanům 12 zemí do Spojených států Politika Opatření začne platit 9. června. Americký prezident prohlásil, že nepřipustí, aby se Americe stalo to, co Evropě. Politika otevřených dveří za někdejšího demokratického prezidenta Joea Bidena po něj způsobila, že v USA jsou nyní nelegálně miliony a miliony lidí. ČTK Přečíst článek

Huckabee podle agentury Bloomberg také navrhl, že by se Palestincům mohlo vyčlenit území v některé muslimské zemi. „Musí to být v Judeji a Samaří?“ poznamenal 69letý Huckabee, přičemž použil biblické názvy, kterými izraelská vláda označuje Západní břeh Jordánu, jenž je domovem zhruba tří milionů Palestinců, kteří žijí pod izraelskou vojenskou nadvládou.

Palestinci tvrdí, že Izrael téměř znemožnil vznik palestinského státu tím, že buduje stále větší židovské osady na Západním břehu Jordánu, podkopává palestinské úřady a neusiluje o zastavení násilí namířeného proti Palestincům ze strany osadníků.

Huckabee, který je bývalým guvernérem Arkansasu, je evangelikální křesťan a během své politické kariéry obhajoval výstavbu židovských osad na okupovaném Západním břehu Jordánu, poznamenala agentura Reuters.

Trump opět pokukuje po Gaze. Vytvoříme tam zónu svobody, uvedl Politika Americký prezident Donald Trump zopakoval svůj záměr zabrat Pásmo Gazy, když podnikatelům na jednání v Kataru řekl, že Spojené státy by z toho válkou zdecimovaného území vytvořily „zónu svobody“. Argumentoval přitom tím, že na tomto palestinském území už není co zachránit, napsala agentura Reuters. Zástupce teroristického hnutí Hamás Básim Naím reagoval slovy, že Pásmo Gazy není na prodej. ČTK Přečíst článek

Trump vede silně proizraelskou politiku a jeho rozhodnutí jmenovat Huckabeeho velvyslancem v Izraeli je signálem, že v tom hodlá pokračovat, poznamenala agentura. V této souvislosti také uvedla, že se Trump během svého prvního funkčního období k myšlence dvoustátního řešení izraelsko-palestinského konfliktu stavěl poněkud vlažně a že během svého současného druhého funkčního období nedával příliš najevo, jak se k této otázce postaví. Bílý dům ani americké ministerstvo zahraničí dosud nereagovaly na žádost Reuters o komentář.

Evropské a arabské země se snaží podpořit vytvoření palestinského státu pod vedením palestinské samosprávy, která kontroluje část Západního břehu Jordánu, jako součást procesu, který má ukončit válku v Pásmu Gazy. Tu Izrael zahájil v odvetě za teroristický útok Hamásu ze 7. října 2023.