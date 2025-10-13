Nový magazín právě vychází!

Babiš nechce mít ve vládě „magory", píše slovenský list

Andrej Babiš
ČTK
ČTK
ČTK

Šéf vítězného hnutí ANO v nedávných českých sněmovních volbách Andrej Babiš zvládá vyjednávání se dvěma možnými partnery o vytvoření vládní koalice a dělá kroky, aby v kabinetu neměl „magory“. Napsal to slovenský list Pravda k jednání ANO s hnutím SPD a s Motoristy. Pravda i další slovenská média informovala také o někdejších údajných rasistických, sexistických či homofobních výrocích čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka na sociálních sítích. Podle portálu Aktuality.sk Babiš o vládě vyjednává s amatéry.

„Babiš není strašidlo. Naopak, co se týče obsazení jednotlivých ministerstev, postupuje tak, aby se strašidly ve vládě neseděl,“ uvedla Pravda.

Podle listu není třeba šířit paniku ze směrování Česka někam na východ. „Nepochybně je to Babiš, kdo přinutil SPD ustoupit od záměru vypsat referendum o vystoupení z EU i z NATO. Dlouhá léta se přitom jevilo, že tato nacionalistická strana se svého záměru nevzdá za nic na světě,“ uvedl. Dodal, že Babišovi se rovněž podařilo přesvědčit lídra SPD Tomia Okamuru, aby do vlády navrhl experty bez stranické příslušnosti.

„Andrej Babiš to nemá lehké. Budoucí český premiér musí jednat s absolutními politickými amatéry, kteří oznamují veřejnosti své nehorázné cíle ještě předtím, než zasednou do vládních křesel, z nichž by je mohli uskutečňovat,“ napsal portál Aktuality.sk.

Portál v uvedené souvislosti psal o snaze Okamury získat pro SPD křeslo ministra vnitra a o jeho vyjádřeních ohledně výměny policejního prezidenta Martina Vondráška. Turka zase portál označil za osobu, která hajluje, fetuje a obhajuje ruského prezidenta Vladimira Putina.„Každý politik by měl být etalonem dodržování předpisů a zákonů, což Filip Turek rozhodně nesplňuje,“ uvedly Aktuality.sk, které připomněly rychlou jízdu Turka na dálnici, kterou politik sám zdokumentoval.

Článek českého Deníku N o údajných Turkových výrocích otiskl v dnešním vydání slovenský list Denník N.

Cena zlata k okamžitému dodání vystoupala na rekordních 4059,30 dolaru (83 950 korun) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). Informovala o tom agentura Reuters. Následně na další rekord vystoupala i cena stříbra, které se obchodovalo za 51,38 dolarů za oz. Na finančních trzích panuje nejistota kvůli omezení chodu federálních úřadů ve Spojených státech, který se označuje jako shutdown.

ČTK

„Turkovy hlášky z minulosti jsou závažné." Babiš chce po Motoristech vysvětlení

Politika

ČTK

Babiš chce ve vládě odborníky, Motoristé své lidi. Macinka odmítl kompromis

Babiš chce ve vládě odborníky, Motoristé své lidi. Macinka odmítl kompromis
ČTK
ČTK

Motoristé chtějí do vlády poslat jen vlastní poslance. Včetně kontroverzního Filipa Turka. Hnutí odmítá, že by jeho čestný prezident šířil na sociálních sítích rasistické nebo extremistické výroky, jak tvrdí Deník N. Motoristé podají trestní oznámení na Deník N i na autory článku, uvedl předseda strany Petr Macinka.

Pokud budou Motoristé sobě nominovat své kandidáty do vznikající vlády s hnutími ANO a SPD, půjde o zvolené poslance. V diskusním pořadu Otázky Václava Moravce České televize to řekl předseda Motoristů Petr Macinka.

Lídr ANO a pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš označil v sobotu za nejlepší řešení, aby Motoristé do kabinetu navrhli odborníky, podobně jako SPD. S takovým návrhem však Motoristé nesouhlasí. „Budou to naši poslanci,“ trvá na svém Macinka

Podle něj to není v rozporu s Babišovým přístupem, protože Motoristé podle jeho slov do Sněmovny přivedli skutečné odborníky. „Postoj Motoristů je neměnný a nezmění se ani v pondělí,“ dodal.

V pondělí má proběhnout společné jednání Babiše, Macinky a čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka, které se bude týkat i Turkova působení na sociálních sítích. O Turkovi se mluví jako o možném ministru zahraničí.

Ať se Motoristé řídí Klausem a dají do vlády odborníky. Absolutně ideál, soudí Babiš

Volby 2025

Předseda ANO a pravděpodobný budoucí premiér by pokládal za nejlepší řešení, pokud by strana Motoristé sobě nominovala do vlády odborníky, obdobně jako hnutí SPD.

ČTK

Macinka: „Turek je ikona Motoristů“

Macinka označil Turka za ikonickou postavu hnutí, i když podle něj „naplácal spoustu pitomostí“. Charakterizoval ho jako milovníka černého humoru, který vyrostl na pořadu Česká soda. „Já nehledám náhradníky za Filipa Turka,“ reagoval na otázku, zda by Turka mohl nahradit například bývalý europoslanec Jan Zahradil (dříve ODS).

Kontroverze kolem Turka

Server Deník N v pátek uvedl, že Turek na svém facebookovém profilu opakovaně zveřejňoval rasistické, sexistické a homofobní komentáře i narážky na Hitlera a Mussoliniho. Redakce tvrdí, že má k dispozici archiv smazaných příspěvků a komentářů.

Turek podle článku mimo jiné zlehčoval žhářský útok na romskou rodinu ve Vítkově v roce 2009. Macinka v pořadu OVM prohlásil, že se Deník N snaží parazitovat na neštěstí dívky, která utrpěla při útoku vážné popáleniny. Zpochybnil také pravost zveřejněných výroků. 

Macinka dodal, že Turek je připraven vysvětlit situaci i prezidentu Petru Pavlovi, a oznámil, že Motoristé podají trestní oznámení na Deník N i na autory článku. Podle Macinky připravuje trestní oznámení bývalá nejvyšší státní zástupkyně a nyní zvolená poslankyně za Motoristy Renata Vesecká. Macinka zároveň prohlásil, že se zájmové supiny snaží blokovat sestavení vlády.

Turek publikaci označil za snahu o diskreditaci a odmítl, že by byl rasista. Babiš považuje zveřejněné informace za závažné a nevyloučil, že po pondělním jednání přijde s dalšími kroky.

PROFIL: Filip Turek, Klausův závodník v první brázdě

Porušuje zákony, a také tradiční představy o tom, jak se má politik chovat. Filip Turek na vlně ostré protiliberální rétoriky a obdivem k duu Klaus-Trump docestoval do Evropského parlamentu. A nyní se pokouší dovést stranu Motoristé sobě do Poslanecké sněmovny. Uspět by mohl zejména u mužských prvovoličů, ostatně u studentů učňáků je populárnější než Tomio Okamura. A to není málo.

Dalibor Martínek

„Turkovy hlášky z minulosti jsou závažné." Babiš chce po Motoristech vysvětlení

Politika

ČTK

Ať se Motoristé řídí Klausem a dají do vlády odborníky. Absolutně ideál, soudí Babiš

Andrej Babiš sestavuje novou vládu
ČTK
ČTK

Předseda ANO a pravděpodobný budoucí premiér by pokládal za nejlepší řešení, pokud by strana Motoristé sobě nominovala do vlády odborníky, obdobně jako hnutí SPD.

Předseda ANO Andrej Babiš by pokládal za nejlepší řešení, pokud by strana Motoristé sobě nominovala do vlády odborníky, obdobně jako hnutí SPD. Ve videu, které dnes zveřejnil na Facebooku, pravděpodobný budoucí premiér Babiš řekl, že o tom předsedu Motoristů Petra Macinku nepřesvědčil. V pondělí s ním a s čestným předsedou Motoristů Filipem Turkem probere aféru kolem nyní zveřejněného archivu starších, později smazaných údajných Turkových výroků na sociálních sítích.

Nejlepší by bylo řešení, co říká prezident (Václav) Klaus, aby Motoristé si dali experty do vlády jako SPD. Absolutně ideál,“ uvedl Babiš. Vyzval své příznivce, aby v tomto smyslu naléhali na Macinku. „Já jsem to nedal, jsem rád, že jsme vlastně se domluvili na těch resortech, no a uvidíme, jak to bude pokračovat. Teďka se soustředíme na program,“ dodal Babiš.

Pozornost aktuálně vzbudila informace serveru Deník N, podle kterého Turek opakovaně zveřejňoval na facebooku otevřeně rasistické, sexistické či homofobní výroky a také četné narážky na nacistického vůdce Adolfa Hitlera a fašistického diktátora Benita Mussoliniho. O Turkovi se mluví jako o budoucím ministru zahraničí. Server uvedl, že má k dispozici archiv Turkových později smazaných příspěvků a komentářů. Turek publikaci označil za snahu o diskreditaci a ohradil se proti obviňování, že by byl rasista. Věc chce řešit právní cestou.

Babiš označil informace za závažné. „Požádal jsem pana Macinku a pana Turka o společnou schůzku hned na pondělí. Tam musíme celou věc probrat a zvážit i další kroky,“ napsal dnes.

Macinka: Je to účelovka

Macinka se Turka zastal, aféru kolem výroků pokládá za podivnou. Vidí za ní snahu o to, aby nevznikla nová vláda hnutí ANO, SPD a Motoristů. „Snaha dělat dnes z Filipa Turka rasistu je mimořádně absurdní a účelová,“ zdůraznil předseda Motoristů, o němž se spekuluje jako o budoucím ministru životního prostředí.

Macinkovu možnou nominaci do této funkce kritizují ekologové. Více než 20 ekologických organizací ve čtvrtek vyzvalo Babiše, aby do čela resortu nenominoval nikoho z Motoristů sobě. V otevřeném dopise upozornili na to, že program Motoristů je v oblasti životního prostředí v rozporu s programem ANO. Žádají post obsadit někým, kdo dokáže propojit ochranu životního prostředí s rozvojem moderního průmyslu, energetiky a zemědělství a opírá se o vědecké poznatky a dialog s odborníky. Podobný otevřený dopis podepsalo a poslalo Babišovi také přes 50 profesorů a 400 vědců. Organizace Greenpeace v pátek vyzvala prezidenta Petra Pavla, aby trval na tom, že ministr musí být člověk, jehož hlavním zájmem je ochrana přírody a životního prostředí.

Motoristé by na základě dohody s ANO a SPD měli obsadit v tvořící se vládě čtyři místa. Připadnout jim má ještě ministerstvo kultury a nový post ministra pro sport, prevenci a zdraví. Ministry by se mohli stát Oto Klempíř a Boris Šťastný.

Čestný předseda Motoristů Filip Turek
Aktualizováno

„Turkovy hlášky z minulosti jsou závažné." Babiš chce po Motoristech vysvětlení

Politika

Adept na post ministra zahraničí ve vznikající vládě podle serveru Deník N opakovaně zveřejňoval na Facebooku otevřeně rasistické, sexistické či homofobní výroky a také četné narážky na nacistického vůdce Adolfa Hitlera a fašistického diktátora Benita Mussoliniho.

ČTK

Budoucí premiér Andrej Babiš

První dohoda. ANO by ve vládě mělo osm resortů a premiéra, SPD tři resorty, Motoristé čtyři

Politika

Případná vláda ANO, SPD a Motoristů bude mít 16 členů včetně premiéra. Devět křesel má mít hnutí ANO, tři hnutí SPD, čtyři Motoristé. SPD obsadí také pozici předsedy Sněmovny. Strany dohodu o potenciálním kabinetu oznámily v tiskové zprávě.

ČTK

„Turkovy hlášky z minulosti jsou závažné." Babiš chce po Motoristech vysvětlení

Politika

ČTK

