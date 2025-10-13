Babiš nechce mít ve vládě „magory“, píše slovenský list
Šéf vítězného hnutí ANO v nedávných českých sněmovních volbách Andrej Babiš zvládá vyjednávání se dvěma možnými partnery o vytvoření vládní koalice a dělá kroky, aby v kabinetu neměl „magory“. Napsal to slovenský list Pravda k jednání ANO s hnutím SPD a s Motoristy. Pravda i další slovenská média informovala také o někdejších údajných rasistických, sexistických či homofobních výrocích čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka na sociálních sítích. Podle portálu Aktuality.sk Babiš o vládě vyjednává s amatéry.
„Babiš není strašidlo. Naopak, co se týče obsazení jednotlivých ministerstev, postupuje tak, aby se strašidly ve vládě neseděl,“ uvedla Pravda.
Podle listu není třeba šířit paniku ze směrování Česka někam na východ. „Nepochybně je to Babiš, kdo přinutil SPD ustoupit od záměru vypsat referendum o vystoupení z EU i z NATO. Dlouhá léta se přitom jevilo, že tato nacionalistická strana se svého záměru nevzdá za nic na světě,“ uvedl. Dodal, že Babišovi se rovněž podařilo přesvědčit lídra SPD Tomia Okamuru, aby do vlády navrhl experty bez stranické příslušnosti.
„Andrej Babiš to nemá lehké. Budoucí český premiér musí jednat s absolutními politickými amatéry, kteří oznamují veřejnosti své nehorázné cíle ještě předtím, než zasednou do vládních křesel, z nichž by je mohli uskutečňovat,“ napsal portál Aktuality.sk.
Portál v uvedené souvislosti psal o snaze Okamury získat pro SPD křeslo ministra vnitra a o jeho vyjádřeních ohledně výměny policejního prezidenta Martina Vondráška. Turka zase portál označil za osobu, která hajluje, fetuje a obhajuje ruského prezidenta Vladimira Putina.„Každý politik by měl být etalonem dodržování předpisů a zákonů, což Filip Turek rozhodně nesplňuje,“ uvedly Aktuality.sk, které připomněly rychlou jízdu Turka na dálnici, kterou politik sám zdokumentoval.
Článek českého Deníku N o údajných Turkových výrocích otiskl v dnešním vydání slovenský list Denník N.
Cena zlata k okamžitému dodání vystoupala na rekordních 4059,30 dolaru (83 950 korun) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). Informovala o tom agentura Reuters. Následně na další rekord vystoupala i cena stříbra, které se obchodovalo za 51,38 dolarů za oz. Na finančních trzích panuje nejistota kvůli omezení chodu federálních úřadů ve Spojených státech, který se označuje jako shutdown.
Nejistota ohledně shutdownu v USA žene cenu zlata i stříbra vzhůru
Money
Cena zlata k okamžitému dodání vystoupala na rekordních 4059,30 dolaru (83 950 korun) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). Informovala o tom agentura Reuters. Následně na další rekord vystoupala i cena stříbra, které se obchodovalo za 51,38 dolarů za oz. Na finančních trzích panuje nejistota kvůli omezení chodu federálních úřadů ve Spojených státech, který se označuje jako shutdown.