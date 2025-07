Francie navrhuje redukci státních svátků. V Česku k tomu politická vůle chybí

Ve Francii se dostává do polické a ekonomické hry silná karta, která jistě vyvolá vlnu odporu. Francouzský premiér Francois Bayrou (na snímku) totiž navrhl zrušení dvou státních svátků v rámci plánu na ozdravení veřejných financí.

Vláda hodlá snížit rozpočtový deficit na 4,6 procenta ekonomického výkonu do roku 2026 a do roku 2029 se dostat do limitu Evropské unie ve výši tří procent. Dluh Frsancie se každou sekundu zvyšuje o pět tisíc eur, to je smrtelná jízda, citovala francouzského premiéra agentura Bloomberg.

Bayrou proto navrhl zrušení dvou státních svátků. Hovoří o zrušení Velikonočního pondělí, které často připadá na duben, a 8. května, který označuje vítězství spojenců nad nacistickým Německem.

Svátky jsou v Česku tabu

V České republice ani v době úsporných opatření myšlenku obdobných kroků nikdo z politického spektra ani nenaznačil. V zemi tak zatím neprobíhá žádná oficiální debata ani proces rušení státních svátků. Průzkumy veřejného mínění totiž ukazují, že většina české veřejnosti je proti rušení svátků za účelem úspor.

V Česku je v současnosti 13 státních svátků, tedy o dva více než ve Francii, která jich má ročně 11. To je stejný počet jako počet federálních svátků v USA. V Anglii a Walesu je svátků osm.

Francouzské školy a podniky ale mnohdy bývají zavřené i ve dnech mezi státními svátky a víkendy, může mít počet volných dní nadměrný dopad na ekonomickou aktivitu, zejména v květnu. Zrušení dvou dnů by podle premiéra dalo veřejným financím impuls o několik miliard eur.

Francie by nebyla první evropskou zemí, která by zrušila některé státní svátky. Portugalsko, v roce 2013 ve snaze podpořit ekonomický výkon v rámci evropského záchranného balíčku po dluhové krizi, pozastavilo čtyři z nich. V roce 2016 však byly dny volna znovu obnoveny.