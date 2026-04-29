Zbývají poslední dny na podání daňového přiznání. Víte, co si můžete odepsat?

Stanislav Šulc
Letošní termín pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro většinu plátců vyprší v pondělí 4. května. K tomuto datu musejí lidé podnikající, nebo zaměstnanci, kteří si počítají daně sami, podat elektronicky správně vyplněný formulář a zároveň zaplatit vypočítanou daň.

Konec března již dávno není termínem, do kterého musíte podat daňové přiznání. Lidé, kteří podávají formulář elektronicky, tak musejí učinit ke konci dubna. Přesný termín ale každoročně vyhlašuje Finanční správa.

Lhůta letos skončí v pondělí 4. května. Nejpozději v tento den je nutné daň také zaplatit. Daňové přiznání lze elektronicky podat prostřednictvím portálu MOJE daně nebo datovou schránkou,“ uvádí portál Finanční správy.

Elektronická podání nadále převažují a jejich podíl dlouhodobě roste. Finanční správa očekává, že i letos bude většina daňových přiznání podána online. Zhruba týden před termínem zhruba milion poplatníků nemělo tuto povinnost splněnou.

„Ještě by měl být podán necelý milion daňových přiznání. K 23. dubnu evidujeme 2 049 502 podaných daňových přiznání k daním z příjmů. Pokud se i letos projeví typická vlastnost nechávat podání na poslední chvíli, upozorňujeme, že v posledních dnech a hodinách před uplynutím lhůty může být portál MOJE daně kvůli vysokému počtu přihlášení a podání krátkodobě přetížen,“ uvedla generální ředitelka Finanční správy ČR Simona Hornochová.

Pokud za poplatníky podává daňové přiznání daňový poradce nebo advokát, platí pro něj prodloužená lhůta až do 1. července. Plnou moc není nutné posílat na finanční úřad předem, je možné ji přiložit až při podání přiznání. Stejná prodloužená lhůta platí i pro daňové subjekty, které mají zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

Za pozdní odevzdání hrozí pokuty

Pokud je daňové přiznání podáno více než pět pracovních dnů po uplynutí lhůty, vzniká poplatníkovi povinnost uhradit pokutu za pozdní podání ve výši 0,05 procenta stanovené daně za každý den prodlení – nejvýše však 5 procent stanovené daně, či 300 tisíc korun. Pokuta se neplatí, pokud nedosáhne částky jednoho tisíce korun, uvádí Finanční správa.

Pokud poplatník přiznání nepodá ani po výzvě správce daně, nebo je podá až po lhůtě uvedené ve výzvě, stanoví se pokuta na horní hranici. V případě pozdní úhrady daně začne od čtvrtého dne po splatnosti nabíhat úrok z prodlení.

Co si lze odepsat

Vedle nejrůznějších slev na dani, které mohou poplatníkovi výrazně snížit daňovou zátěž, si každý může odepsat až stovky tisíc z daňového základu, pokud naplňuje některé podmínky.

Nejčastější odpisovou položkou jsou úroky z hypotéky. U starších smluv, které byly uzavřeny do roku 2020 (včetně), si lze odepsat až 300 tisíc korun na domácnost, u smluv uzavřených od roku 2021 jde o částku 150 tisíc korun. Součástí daňového přiznání pak musí být potvrzení z banky o zaplacených úrocích.

Další odpisy souvisejí s investicemi na stáří. Celkový limit je 48 tisíc a lidé tuto částku mohou rozprostřít do různých produktů. Nejpopulárnějšími jsou zejména penzijní připojištění a životní pojištění. Stále více lidí ale využívá možností přímých investic, které si odepíšou ze základu prostřednictvím dlouhodobého investičního produktu. Podle dat Asociace pro kapitálový trh DIP využívá zhruba 250 tisíc lidí.

Další významnou položku představují dary a charita, z nichž si lze odepsat až 30 procent v minimální výši 1000 korun.

Brno protestuje proti sjezdu sudetských Němců. Nebetyčná ostuda, hřímal Okamura

V Brně na akci SPD asi 500 lidí protestuje proti konání sjezdu sudetských Němců
ČTK
ČTK
ČTK

V Brně asi 500 lidí protestuje proti nadcházejícímu sjezdu sudetských Němců. Akci pořádá vládní hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), její šéf a předseda Sněmovny Tomio Okamura řekl, že sjezd je „nebetyčná ostuda“. Počet protestujících odhadl tajemník městské části Brno-střed Petr Štika. Sjezd sudetských Němců se v Brně má uskutečnit od 22. do 25. května.

Protestující lidé zaplnili prostor na Moravském náměstí kolem sochy Jošta Lucemburského, na úvod zazpívali českou hymnu. Okamura ve svém projevu sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL) označil za sjezd nacistických pohrobků. „Je pro nás naprosto nepřijatelné, aby se sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu konal v České republice,“ uvedl.

Mezi protestujícími byli především starší lidé. K vidění byly české vlajky, také transparenty s nápisy jako: „Stop sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu!“, „Smíření, jo? Tak se smiřte s výsledkem 2. světové války“, nebo „Jen zůstane-li naše pohraničí české, zůstane českou i celá naše vlast.“ Lidé podepisovali proti sjezdu také petici. Podle vyjádření řečníků se ozýval buď pískot, nebo naopak potlesk.

Sjezd pořádá Sudetoněmecké krajanské sdružení (SdL), které zastupuje zájmy Němců odsunutých z Československa po druhé světové válce a jejich potomků. V Brně se od 22. do 25. května uskuteční 76. ročník, bude to poprvé v Česku. Sudetské Němce do Brna pozvali zástupci festivalu Meeting Brno, což je spolek na podporu kulturní činnosti. Iniciativa organizuje na jižní Moravě mimo jiné takzvaný Pochod smíření, který připomíná poválečný odsun německých obyvatel Brna.

Primátorka Brna sjezd podpořila

Sjezdem se v pondělí zabývalo i jihomoravské zastupitelstvo, opoziční zastupitelé za Stačilo! nebo SPD neuspěli s návrhem, aby se Jihomoravský kraj od sjezdu distancoval. Žádali, aby se tím krajské zastupitelstvo zabývalo, ale jejich návrh nebyl schválen. Na zasedání dorazilo asi 20 odpůrců sjezdu. V půlce dubna se téma sjezdu dostalo i na program brněnského zastupitelstva. I tehdy proti němu protestovaly v jednací síni desítky lidí. Primátorka Markéta Vaňková (ODS) sjezd sudetských Němců podpořila. Brněnští zastupitelé sice neschválili usnesení o podpoře sjezdu, ale ani návrh na zrušení akce. Pouze vzali na vědomí informaci o jejím konání. Usnesli se však na tom, že vítají snahy o usmíření. Konání sjezdu tehdy na jednání brněnského zastupitelstva podpořil brněnský rodák a dramatik Milan Uhde, přestože sám zažil nacistickou okupaci a část jeho rodiny zahynula v koncentračních táborech. Odpůrci akce ho kvůli tomu označili za vlastizrádce.

Z Československa byly po druhé světové válce odsunuty asi tři miliony Němců. Sudetští Němci proces označují za vyhnání. Podle česko-německé komise historiků tehdy přišlo o život 15 tisíc až 30 tisíc lidí. Za předešlé více než šestileté nacistické nadvlády zahynulo kolem 320 tisíc až 350 tisíc obyvatel někdejšího Československa.

Odchod Spojených arabských emirátů z OPEC může znamenat víc než oslabení ropného kartelu. Je to signál rozpadu starého energetického pořádku. Paradoxně i geopolitické vítězství Donalda Trumpa, který dlouhodobě tlačil na levnější energii, vyšší těžbu a oslabení moci producentů.

Odchod Emirátů z OPEC není technická epizoda uvnitř ropného kartelu. Je to zpráva, že disciplína producentů se začíná drolit. A to je problém pro Saúdskou Arábii. Ale možná dobrá zpráva pro Donalda Trumpa.

OPEC stál desítky let na jednoduché logice. Omezená nabídka, vyšší ceny, větší vliv. Pokud se ale významný producent rozhodne hrát vlastní hru, podkopává to samotný princip kartelu.

Pokud Emiráty sázejí na větší těžbu a rychlejší prodeje zásob, může to být začátek návratu logiky „pumpuj co můžeš“. A to vždy znamenalo tlak na ceny a tvrdší konkurenci.

Trumpův scénář?

Právě tady se otevírá paradox. Co je pro OPEC problém, může být Trumpovo vítězství. Trump dlouhodobě prosazoval levnější energii, tlak na producenty a dominanci fosilních paliv jako nástroje ekonomické i geopolitické síly. Slabší OPEC a větší soutěž mezi exportéry do této logiky přesně zapadají.

Nižší ceny ropy pomáhají americkým spotřebitelům, tlumí inflaci a posilují argument energetické dominance, na kterém Trump stavěl.

Rána pro Saúdy

Pro Rijád je to naopak nepříjemný signál. OPEC nebyl jen kartel, ale jeden z pilířů saúdského vlivu. Pokud se začne drolit, neoslabuje jen kontrola nad ropou, ale i regionální mocenská architektura. A v době napětí kolem Íránu a Hormuzského průlivu je to mimořádně citlivé.

Možná sledujeme začátek nové éry. Méně koordinovaný, rozkolísaný a političtější ropný trh. A pokud ano, nejde jen o ceny benzinu. Jde o inflaci, geopolitiku a o to, kdo bude určovat pravidla energetické hry. Dlouho to byl OPEC. Možná už ale nebude. A možná z toho bude těžit muž v Bílém domě.

