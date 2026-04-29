Zbývají poslední dny na podání daňového přiznání. Víte, co si můžete odepsat?
Letošní termín pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro většinu plátců vyprší v pondělí 4. května. K tomuto datu musejí lidé podnikající, nebo zaměstnanci, kteří si počítají daně sami, podat elektronicky správně vyplněný formulář a zároveň zaplatit vypočítanou daň.
Konec března již dávno není termínem, do kterého musíte podat daňové přiznání. Lidé, kteří podávají formulář elektronicky, tak musejí učinit ke konci dubna. Přesný termín ale každoročně vyhlašuje Finanční správa.
„Lhůta letos skončí v pondělí 4. května. Nejpozději v tento den je nutné daň také zaplatit. Daňové přiznání lze elektronicky podat prostřednictvím portálu MOJE daně nebo datovou schránkou,“ uvádí portál Finanční správy.
Elektronická podání nadále převažují a jejich podíl dlouhodobě roste. Finanční správa očekává, že i letos bude většina daňových přiznání podána online. Zhruba týden před termínem zhruba milion poplatníků nemělo tuto povinnost splněnou.
„Ještě by měl být podán necelý milion daňových přiznání. K 23. dubnu evidujeme 2 049 502 podaných daňových přiznání k daním z příjmů. Pokud se i letos projeví typická vlastnost nechávat podání na poslední chvíli, upozorňujeme, že v posledních dnech a hodinách před uplynutím lhůty může být portál MOJE daně kvůli vysokému počtu přihlášení a podání krátkodobě přetížen,“ uvedla generální ředitelka Finanční správy ČR Simona Hornochová.
Pokud za poplatníky podává daňové přiznání daňový poradce nebo advokát, platí pro něj prodloužená lhůta až do 1. července. Plnou moc není nutné posílat na finanční úřad předem, je možné ji přiložit až při podání přiznání. Stejná prodloužená lhůta platí i pro daňové subjekty, které mají zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.
Za pozdní odevzdání hrozí pokuty
Pokud je daňové přiznání podáno více než pět pracovních dnů po uplynutí lhůty, vzniká poplatníkovi povinnost uhradit pokutu za pozdní podání ve výši 0,05 procenta stanovené daně za každý den prodlení – nejvýše však 5 procent stanovené daně, či 300 tisíc korun. Pokuta se neplatí, pokud nedosáhne částky jednoho tisíce korun, uvádí Finanční správa.
Pokud poplatník přiznání nepodá ani po výzvě správce daně, nebo je podá až po lhůtě uvedené ve výzvě, stanoví se pokuta na horní hranici. V případě pozdní úhrady daně začne od čtvrtého dne po splatnosti nabíhat úrok z prodlení.
Co si lze odepsat
Vedle nejrůznějších slev na dani, které mohou poplatníkovi výrazně snížit daňovou zátěž, si každý může odepsat až stovky tisíc z daňového základu, pokud naplňuje některé podmínky.
Nejčastější odpisovou položkou jsou úroky z hypotéky. U starších smluv, které byly uzavřeny do roku 2020 (včetně), si lze odepsat až 300 tisíc korun na domácnost, u smluv uzavřených od roku 2021 jde o částku 150 tisíc korun. Součástí daňového přiznání pak musí být potvrzení z banky o zaplacených úrocích.
Letní brigády letos lákají na vyšší výdělky, ale kolem změn panuje zmatek. Zatímco některá pravidla se skutečně upravila, řada „novinek“ kolujících na internetu platí už roky. Přinášíme přehled toho, co je v roce 2026 opravdu jinak.
Brigády 2026: Více peněz, ale i zmatek. Co se skutečně mění
Money
Letní brigády letos lákají na vyšší výdělky, ale kolem změn panuje zmatek. Zatímco některá pravidla se skutečně upravila, řada „novinek“ kolujících na internetu platí už roky. Přinášíme přehled toho, co je v roce 2026 opravdu jinak.
Další odpisy souvisejí s investicemi na stáří. Celkový limit je 48 tisíc a lidé tuto částku mohou rozprostřít do různých produktů. Nejpopulárnějšími jsou zejména penzijní připojištění a životní pojištění. Stále více lidí ale využívá možností přímých investic, které si odepíšou ze základu prostřednictvím dlouhodobého investičního produktu. Podle dat Asociace pro kapitálový trh DIP využívá zhruba 250 tisíc lidí.
Další významnou položku představují dary a charita, z nichž si lze odepsat až 30 procent v minimální výši 1000 korun.
Finanční a investiční skupina J&T otevírá nový fond kvalifikovaných investorů J&T Arch II, který má navázat na úspěch fondu J&T Arch, největšího investičního fondu v česko-slovenském prostoru. Start úpisu oznámil spoluzakladatel skupiny Patrik Tkáč.
J&T rozjíždí Arch II. Nový fond navazuje na investiční hit s výnosem přes 100 procent
Money
Finanční a investiční skupina J&T otevírá nový fond kvalifikovaných investorů J&T Arch II, který má navázat na úspěch fondu J&T Arch, největšího investičního fondu v česko-slovenském prostoru. Start úpisu oznámil spoluzakladatel skupiny Patrik Tkáč.
