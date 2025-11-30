Zlato září, ropa bledne. Komodity zažívají největší rozdíly za roky

Nový magazín právě vychází!

Zlato je rekordně drahé
Ceny komodit se letos na světových trzích vesměs zvyšují, drahé kovy od ledna do konce listopadu zdražily o desítky procent. Výrazně stoupla i cena mědi a kávy. Naopak podstatně zlevnil zemní plyn, dále ropa, kakao a pomerančový džus. Komoditní index agentury Bloomberg od začátku roku vykazuje desetiprocentní růst, vyplývá z burzovních statistik.

 

"Komoditní trhy se v roce 2025 drží v kladných číslech. Mezi jednotlivými komoditními sektory sice panují značné rozdíly, ale růst komoditních trhů v posledních měsících nabírá na tempu," uvedl analytik XTB Jiří Tyleček.

Zlato vystřelilo

Cena zlata od začátku roku do konce listopadu vzrostla o více než 58 procent, řekl analytik Golden Gate Pavel Ryba. Ještě více si polepšilo stříbro, jehož cena se zvýšila za 11 měsíců o 85 procent a blíží se tak rekordní hodnotě z letošního října. Cena palladia letos vzrostla o 62 procent. Platina jako další průmyslový drahý kov zpevnila o 79 procent.

Cena mědi se podle Tylečka po kolísavém začátku roku vydala prudce vzhůru. Cena v Londýně koncem listopadu rostla o 25 procenta a vyšplhala se na nové maximum. Katalyzátorem zdražení se stala série nehod v klíčových dolech v Indonésii a Chile, které omezily globální nabídku kovu. K růstu přispělo také oznámení obchodní dohody mezi USA a Čínou na konci října. Hliník posílil od začátku roku o 11 procent a obchoduje se poblíž tříletých maxim. K jeho růstu přispěla rostoucí produkce elektromobilů a strategické nákupy zásob v Číně.

Ropy je na trhu dost

Ropa letos zlevňuje. Severomořský Brent ztrácí 15 procent a americká WTI 17 procent, přičemž ceny se drží v blízkosti 60 USD za barel. Kartel OPEC+ od jara postupně zvyšoval těžební kvóty. Současně rekordně rostla i produkce v USA a dalších zemích, takže trh se potýká s přebytkem suroviny, který tlačí ceny dolů.

Zemní plyn v Evropě během roku dále zlevnil, od ledna kontrakt v Nizozemsku oslabil o 40 procent na nejnižší úroveň zaznamenanou v podzimní sezoně od doby před vypuknutím války na Ukrajině. Plné zásobníky a vysoké dovozy LNG udržují ceny nízko i přes nástup zimy. Silová elektřina na burze v Lipsku v rámci ročního kontraktu zlevnila od počátku roku o 11 procent. Trh s elektřinou se ke konci roku výrazně uklidnil a stabilizoval, upozornil Tyleček.

S cenami kávy zahýbal Trump

Káva Arabica patří mezi nejrychleji zdražující komodity. Od ledna vzrostla její cena o 28 procent a v říjnu vystřelila na rekord. Ceny vyletěly vzhůru po zavedení mimořádného 50procentního cla USA na brazilskou kávu v průběhu roku, v kombinaci s obavami z nepříznivého počasí a slabé úrody v hlavních pěstitelských oblastech Brazílie a Vietnamu. Naopak kakao letos zažilo prudký pád, když po loňských rekordních cenách se propadá o 57 procent. Letošní úroda v západní Africe vypadá příznivě a Evropská komise čerstvě odložila nařízení o odlesňování.

Pomerančový koncentrát ztrácí 70 procent své ceny, neboť po dvou letech neúrody se produkce pomerančů na Floridě i v Brazílii vrátila k normálu a nabídka převyšuje poptávku. V propadu pokračuje také cukr, jeho cena klesla od ledna o 21 procent na pětileté minimum. Důvodem je vysoká globální produkce cukru a levná ropa, která snižuje poptávku po etanolu z cukrové třtiny, uzavřel analytik.

