Zlato září, ropa bledne. Komodity zažívají největší rozdíly za roky
Ceny komodit se letos na světových trzích vesměs zvyšují, drahé kovy od ledna do konce listopadu zdražily o desítky procent. Výrazně stoupla i cena mědi a kávy. Naopak podstatně zlevnil zemní plyn, dále ropa, kakao a pomerančový džus. Komoditní index agentury Bloomberg od začátku roku vykazuje desetiprocentní růst, vyplývá z burzovních statistik.
"Komoditní trhy se v roce 2025 drží v kladných číslech. Mezi jednotlivými komoditními sektory sice panují značné rozdíly, ale růst komoditních trhů v posledních měsících nabírá na tempu," uvedl analytik XTB Jiří Tyleček.
Zlato vystřelilo
Cena zlata od začátku roku do konce listopadu vzrostla o více než 58 procent, řekl analytik Golden Gate Pavel Ryba. Ještě více si polepšilo stříbro, jehož cena se zvýšila za 11 měsíců o 85 procent a blíží se tak rekordní hodnotě z letošního října. Cena palladia letos vzrostla o 62 procent. Platina jako další průmyslový drahý kov zpevnila o 79 procent.
Cena mědi se podle Tylečka po kolísavém začátku roku vydala prudce vzhůru. Cena v Londýně koncem listopadu rostla o 25 procenta a vyšplhala se na nové maximum. Katalyzátorem zdražení se stala série nehod v klíčových dolech v Indonésii a Chile, které omezily globální nabídku kovu. K růstu přispělo také oznámení obchodní dohody mezi USA a Čínou na konci října. Hliník posílil od začátku roku o 11 procent a obchoduje se poblíž tříletých maxim. K jeho růstu přispěla rostoucí produkce elektromobilů a strategické nákupy zásob v Číně.
Ropy je na trhu dost
Ropa letos zlevňuje. Severomořský Brent ztrácí 15 procent a americká WTI 17 procent, přičemž ceny se drží v blízkosti 60 USD za barel. Kartel OPEC+ od jara postupně zvyšoval těžební kvóty. Současně rekordně rostla i produkce v USA a dalších zemích, takže trh se potýká s přebytkem suroviny, který tlačí ceny dolů.
Zemní plyn v Evropě během roku dále zlevnil, od ledna kontrakt v Nizozemsku oslabil o 40 procent na nejnižší úroveň zaznamenanou v podzimní sezoně od doby před vypuknutím války na Ukrajině. Plné zásobníky a vysoké dovozy LNG udržují ceny nízko i přes nástup zimy. Silová elektřina na burze v Lipsku v rámci ročního kontraktu zlevnila od počátku roku o 11 procent. Trh s elektřinou se ke konci roku výrazně uklidnil a stabilizoval, upozornil Tyleček.
S cenami kávy zahýbal Trump
Káva Arabica patří mezi nejrychleji zdražující komodity. Od ledna vzrostla její cena o 28 procent a v říjnu vystřelila na rekord. Ceny vyletěly vzhůru po zavedení mimořádného 50procentního cla USA na brazilskou kávu v průběhu roku, v kombinaci s obavami z nepříznivého počasí a slabé úrody v hlavních pěstitelských oblastech Brazílie a Vietnamu. Naopak kakao letos zažilo prudký pád, když po loňských rekordních cenách se propadá o 57 procent. Letošní úroda v západní Africe vypadá příznivě a Evropská komise čerstvě odložila nařízení o odlesňování.
Pomerančový koncentrát ztrácí 70 procent své ceny, neboť po dvou letech neúrody se produkce pomerančů na Floridě i v Brazílii vrátila k normálu a nabídka převyšuje poptávku. V propadu pokračuje také cukr, jeho cena klesla od ledna o 21 procent na pětileté minimum. Důvodem je vysoká globální produkce cukru a levná ropa, která snižuje poptávku po etanolu z cukrové třtiny, uzavřel analytik.