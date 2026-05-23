Bývalý člen sudetoněmecké mládeže: Do Brna jsem se těšil
Hubert Rogelböck z Vídně se na Sudetoněmecké dny do Brna těšil. Město zná z dřívějších návštěv a na Sudetoněmecké dny jezdil i v minulosti, třikrát se v minulosti konaly právě i v hlavním městě Rakouska. I když byl k průběhu vzhledem k pozici české vlády skeptický, den mezi sudetskými Němci a Čechy si užíval. Sám byl v Rakousku činný ve spolku sudetoněmecké mládeže přes 20 let.
A přemýšlí o tom, kde všude byla vina, že se vztahy Čechů a Němců ve 20. století tak pokazily, že se ze sousedů stali nepřátelé. „Byl za tím ale primárně nacismus,“ řekl Rogelböck, který se narodil v roce 1941 už ve Vídni. Nicméně jeho rodiče byli narozeni jinde, otec na Hustopečsku na jižní Moravě a sloužil mimo jiné jako rakouský voják v první světové válce, matka pocházela z Rakouského Slezska. Odsun zažila jako čtyřleté dítě jeho manželka, která pocházela od Českých Velenic v jižních Čechách a vzpomínala na to jako na zásadní okamžik v životě, když musela nastoupit do nákladního vagonu.
Rogelböck přijel do Brna už v pátek a účastnil se sousedské slavnosti na Moravském náměstí, dnes byl ráno v Pohořelicích na začátku letošní Pouti smíření. „V pátek protestovalo asi 30 až 40 českých komunistů, za ně bych se jako Čech styděl. Ale ve Vídni máme ty stejné, kteří by jen demonstrovali. Bohužel lidé v současnosti hodně zapomínají, co se dělo v minulosti a poslouchají politické radikály,“ poznamenal Rogelböck. Rád by viděl evropské země spolupracující. „Přece jsme všichni Evropané,“ dodal muž, který v minulosti působil jako komunální politik ve Vídni a pracoval i na ministerstvu obrany.
První sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení na českém území mohl být podle odbornice Jany Urbanovské příležitostí k posílení česko-německých vztahů. Místo toho se z něj stalo politické téma, které podle ní vrací veřejnou debatu k narativům z minulosti.
Do Brna přijel také frankfurtský bankéř Wolfgang Tischler, jenž se v roce 1945 narodil v Karlových Varech, ale dětství už prožil jinde. Studoval v Lucembursku, působil ve Švýcarsku a nyní žije v Německu. „Je báječné, jak se tu sešli Češi a Němci, a je úžasné, že se taková akce koná v Brně,“ uvedl muž, který o rodinných událostech před svým narozením neví nic. „Matka mi nikdy nic nevyprávěla a otec byl jako německý voják ve Finsku a v Itálii a zažil strašné věci, takže mi taky nic neřekl,“ uvedl Tischler.
Na Sudetoněmecké dny do Brna přijelo zhruba 1000 Němců, další stovky hostů se registrovaly. V pavilonu P na brněnském výstavišti spolu hovořili, procházeli okolo stánků s jídlem i s knihami, šperky či jinými výrobky. Řada stánků připomíná někdejší sudetské regiony bývalého Československa a jejich obyvatele. V neděli program pokračuje a dopoledne přijede na výstaviště i bavorský premiér Markus Söder (CSU).