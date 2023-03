Finanční úřady čekají nával daňových přiznání, prodlužují úřední hodiny

Pro podání daňového přiznání v papírové podobě zbývá poslední týden. Finanční úřady proto ode dneška prodlužují úřední hodiny. Finanční správa také upozorňuje na možnost podání přiznání elektronicky, v takovém případě je termín o měsíc delší. Kdo podává přiznání prostřednictvím daňového poradce, má čas do července.

Reklama

Podatelny finančních úřadů budou ode dneška do pondělí 3. dubna, kdy je poslední den pro podání papírového daňového přiznání, otevřené každý všední den od 08:00 do 17:00 hodin. Za běžné situace je na většině finančních úřadů tři dny v týdnu provoz kratší.

Papírová daňová přiznání stále převažují

K 19. březnu přijala Finanční správa zhruba 968 600 daňových přiznání, z toho zhruba 473 tisíc mělo listinnou formu. Loni firmy a lidé celkem odevzdali 2,83 milionu přiznání k dani z příjmu, z toho 54 procent tvořila papírová přiznání.

Daňové přiznání 2023. Co bude letos jinak, shrnuje daňová expertka Money Začátek nového roku s sebou obvykle přináší v oblasti daní změny, které se pak promítají do každoroční povinnosti řady lidí vyplnit a podat daňové přiznání. Kromě povinnosti posílat daňové přiznání přes datovou schránku, nebo zvýšení odvodů a případných slev na dani, ale na podnikatele čekají podobné nástrahy jako loni. O jaké změny jde a na co by si lidé měli dát pozor, přibližuje Monika Lodrová, daňová poradkyně společnosti BDO. Zlaťák Přečíst článek

Finanční správa upozorňuje i na možnost podat přiznání elektronicky. Pro tyto případy je termín odevzdání 2. května. Elektronické daňové přiznání ale nemůže mít formu naskenovaného papírového formuláře, ale je nutné ho podat na formuláři ve formátu .xml. Takové podání je možné například pomocí portálu Moje daně, kam se lze přihlásit pomocí datové schránky, občanského průkazu s čipem nebo bankovní identity.

Elektronická forma je povinná pro všechny živnostníky

Elektronické daňové přiznání je povinné pro všechny, kdo mají ze zákona zřízenou datovou schránku. Letos se tak nově týká všech živnostníků.

Reklama

Až dvojnásobná daň z nemovitosti, zrušení podpory stavebního spoření. A co dál navrhuje Stanjura? Politika Daň z nemovitosti by se mohla zvýšit až na dvojnásobek a výnos změny ve výši šest až osm miliard korun by stát vybíral pro sebe. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) to řekl v rozhovoru pro dnešní Hospodářské noviny (HN), jde o jedno z opatření k vylepšení státního rozpočtu. Takových opatření je podle ministra připraveno asi 65 a jejich suma přesahuje 70 miliard korun, které chce stát v rozpočtu ušetřit. ČTK Přečíst článek

Daňové přiznání je možné podat i prostřednictvím finančního poradce nebo advokáta. V takovém případě je lhůta pro podání do 3. července. Stejný termín platí také pro firmy, které podle zákona musí mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

V případě, že se podání daňového přiznání opozdí o pět pracovních dnů, sankce nehrozí. Následné sankce za každý den prodlení činí 0,05 procenta ze zaplacené daně nebo 0,01 procenta stanovené daňové ztráty za každý následující den prodlení. Maximální postih je pět procent. Pokud daňové přiznání není odevzdáno vůbec, a to ani po výzvě úřadu, pokuta je minimálně 500 korun a maximálně 300 tisíc korun.