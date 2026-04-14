Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
Michal Nosek: Brno se hádá o minulost. Téma Sudet zůstává stále žhavé

Brněnské jednání provázely protesty
Michal Nosek
Brněnští zastupitelé při jednání o akci, kterou ani nepořádají, ukázali, že když přijde řeč na historii, nejbezpečnější je nedohodnout se vůbec. Sjezd sudetských Němců tak nezískal ani podporu, ani odsouzení. Zato znovu připomněl, jak moc se v Česku bojíme vlastního příběhu.

Debata o plánovaném sjezdu sudetských Němců v Brně znovu ukázala jednu pozoruhodnou věc. Česká společnost se s vlastní minulostí stále baví asi tak ráda jako s finančním úřadem. Ví, že to jednou přijít musí, ale ideálně co nejpozději. Ideálně vůbec.

6 fotografií v galerii

Demonstrant Okamura

Hnutí SPD v čele s Tomiem Okamurou v tom však má jasno. Petice, protesty, pochod, osobní účast. Zkrátka program, který by obstál i na spartakiádě aktivistického nesouhlasu. Pro SPD je věc jednoduchá. Taková akce sem nepatří. Tečka, vykřičník, případně rovnou transparent. Předseda SPD a dolní parlamentní komory Okamura dokonce uvedl, že se protestního mítinku dne 28. dubna zúčastní osobně.

Na druhé straně stojí Brno, kde se má akce konat. Tedy přesněji řečeno nestojí. Spíš přešlapuje. Město nedokázalo říct ani jasné ano, ani ne. Body se totiž nedostaly na program hlasování. Výsledkem je cosi, co bychom mohli označit za typicky českou disciplínu. Rozhodné váhání. Hodně emocí kolem, ale samotné rozhodnutí nikde.

Ústí nad Labem

David Ondráčka: Make Sudety Great Again

Názory

Česko bylo dlouho specifické svou relativní sociální soudržností a poměrně malými rozdíly mezi regiony. To jsme ale za posledních 35 let bohužel nedokázali udržet a je to jedna z velkých chyb polistopadové transformace. Rozdíly dramaticky narostly a dále se prohlubují. Podle mě je zásadní politické, ekonomické a sociální téma, jak nakopnout zaostávající regiony, jak tam chytře investovat a strategicky rozdílné tempo vyrovnávat. Jak prostě udělat naše příhraniční regiony a Sudety Great Again.

David Ondráčka

Archivování nenávisti

Celou debatu na radnici navíc doprovodily výkřiky o fašismu, výzvy k defenestraci a další tradiční prvky domácí politické folklorní tvorby. Kdo by si myslel, že osmdesát let stačí k uklidnění vášní, zjevně podcenil českou schopnost archivovat nenávist v perfektním stavu. Jenže nejde jen o jeden sjezd. Jde o to, jak mluvíme o vlastní historii, nebo spíš jak se tomu elegantně vyhýbáme.

Do téhle debaty už delší dobu vstupuje třeba Milan Uhde, který si dovoluje téměř kacířskou myšlenku, že odsun Němců nebyl jen spravedlivou odplatou, ale také tragédií plnou násilí a morálních selhání. Výsledek? Jedna část společnosti ho podezírá z relativizace okupace, druhá z nedostatečné sebereflexe. Jinými slovy, trefil se přesně doprostřed, což je v českém prostředí tradičně ta nejnebezpečnější pozice.

Milan Uhde vystoupil na zasedání zastupitelstva města Brna ČTK

Problém totiž neleží v tom, že bychom o historii nevěděli. Leží v tom, že ji chceme mít jednoduchou. Ideálně černobílou, přehlednou a s jasně rozdělenými rolemi. My jako oběti, oni jako viníci. Bez zbytečných debat a poznámek pod čarou. Jenže dějiny, k naší smůle, poznámky pod čarou milují.

Přiznat si, že jsme byli oběťmi, a zároveň jsme v některých momentech selhali, je pořád nepohodlné. Vyžaduje to totiž něco, co se do politických sloganů nevejde. Schopnost vidět vlastní minulost bez patosu i bez alibi. Spor o sjezd sudetských Němců tak nakonec není ani tak sporem o Němce. Je to spíš lakmusový papírek toho, jak jsme na tom sami se sebou. A Brno? To nakonec neřeklo nic. Jenže právě v tom prázdnu zaznělo možná to nejhlasitější sdělení. že mluvit o minulosti umíme pořád lépe než jí skutečně porozumět.

Související

Benzin i nafta znovu zdraží. Stát dnes upraví cenové stropy

Pohonné hmoty znovu zdraží
Profimedia
nst

Maximální ceny pohonných hmot v Česku se opět zvýší. Ministryně financí Alena Schillerová oznámila, že nové cenové stropy budou vyšší než ty dosavadní. Důvodem je vývoj na světových trzích i geopolitické napětí.

Stát dnes odpoledne vyhlásí nové maximální ceny benzinu a nafty, které budou o něco vyšší než ty aktuální. Poslancům rozpočtového výboru to sdělila ministryně financí Alena Schillerová. Konkrétní částky však odmítla zveřejnit s ohledem na přítomnost médií.

Pro dnešní den platí cenové stropy 44,36 koruny za litr nafty a 41,67 koruny za litr benzinu. Tyto hodnoty byly dosud nejnižší od zavedení regulace, která začala minulý týden. Růst cen ale znovu nastartovaly události na Blízkém východě, zejména americký útok na Írán z konce února.

Benzinová pumpa
Aktualizováno

Inflace zrychluje. Pohonné hmoty táhnou ceny nahoru

Money

Spotřebitelské ceny v březnu stouply meziročně o 1,9 procenta. Meziroční tempo inflace zrychlilo z únorových 1,4 procenta. Zdražily především pohonné hmoty. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu, který potvrdil svůj předběžný odhad. Ve srovnání s předchozím měsícem spotřebitelské ceny stouply o 0,6 procenta.

ČTK

Rozpočtový výbor současně projednává návrh zákona, který by vládě umožnil regulovat ceny pohonných hmot až na 12 měsíců v případě mimořádné situace na trhu. Sněmovna se má návrhem zabývat ještě v úterý ve stavu legislativní nouze.

Ministerstvo financí začalo cenové stropy zveřejňovat minulý týden a plánuje v tom pokračovat minimálně do konce dubna. Výpočet vychází z kombinace velkoobchodních cen firem Čepro, Orlen a MOL, burzovních kotací agentury Platts, stanovených marží a daní. Regulace se nevztahuje na prémiová paliva.

Podle ministryně jsou opatření nastavena tak, aby nevedla k nedostatku pohonných hmot. Klíčovým faktorem dalšího vývoje však zůstává geopolitická situace. „Přejeme si, aby konflikt skončil. Pokud by naopak eskaloval, nelze vyloučit vůbec nic,“ uvedla Schillerová.

Související

Ceny pohonných hmot jsou stále vysoké

Lukáš Kovanda: Vzhůru ke kanystrům. Nafta může zítra skokově zdražit. Cenou hýbe Rotterdam i geopolitika, ne vláda

Názory

Lukáš Kovanda

Ceny pohonných hmot rostou

Stát inkasuje miliony navíc z drahých paliv. Řidiči platí víc, rozpočet ale zároveň krvácí jinde

Trhy

Karel Pučelík: Bude mít Brusel od Maďarska konečně klid? Počkejme si

Péter Magyar
ČTK
Karel Pučelík
Karel Pučelík

Proevropský liberální tábor si díky volbám v Maďarsku mohl užít trošku těch dobrých zpráv. Vláda se v Budapešti změní, ale léta propagandou živená protiukrajinská nálada se tak rychle změnit nemusí. Kde má proevropský sentiment Pétera Magyara své limity?

Depresivní atmosféru mezinárodní politiky ve stínu války v Íránu v neděli večer a v pondělí dopoledne na chvilku rozčeřilo vítězství opoziční strany Tisza v maďarských parlamentních volbách. Péter Magyar vyhrál natolik přesvědčivě, že se Fidesz po šestnácti letech musí z vlády pakovat.

Dosluhující premiér Viktor Orbán sloužil léta jako symbol evropského nacionalismu a odporu vůči evropské integraci. Tento domnělý „Michelangelo“ populistické pravice často ztrpčoval život lídrům Evropské unie, když využíval právo veta v klíčových otázkách, ať už se jednalo o rozpočet, protiruské sankce nebo pomoc Ukrajině. Proto si v proevropská scéna na celém kontinentu oddechla. Pozitivních momentů ostatně nezažívá moc.

S Péterem Magyarem coby premiérem svítá reálná naděje, že se z Maďarska stane konstruktivní partner. Změna přichází v pravý čas, protože kvůli Orbánovi stojí finanční pomoc Ukrajině, která by peníze mohla vyčerpat už do léta. Nyní se zdá, že by Budapešť mohla dát této klíčové injekci zelenou.

V dalších záležitostech je však na jásání brzo. Magyar je konzervativec, kterému nejsou cizí „národní hodnoty“, takže v některých ohledech se od Orbánovy politiky až tak neliší. Nejspíš se z Maďarské vlády nestanou přes noc „eurohujeři“.

Budoucí premiér však hlavně má omezený manévrovací prostor. Volby totiž vyhrál do značné míry díky tomu, že se nestavěl za každou cenu do opozice vůči Fideszu, a tak je koalice jeho voličů dosti široká. A aby měl naději na dlouhodobé působení – a osekaná „neliberální“ demokracie bude potřebovat zevrubnou revizi – nesmí nechat masu svých podporovatelů rozdrobit.

Pro Evropu a Ukrajinu to znamená, že stále Magyar patrně stále nebude posílat zbraně a peníze svému napadenému sousedovi. Ohledně rychlého zapojení Kyjeva do Unie by prý nechal rozhodnout maďarský lid v referendu, což může dopadnout všelijak. I kdyby chtěl být Magyar proevropský, domácí politika mu bude klást limity.

Budapešť
Aktualizováno

Radikální krok po volbách: Magyar plánuje pozastavit veřejnoprávní média

Politika

Vítěz nedělních parlamentních voleb v Maďarsku Péter Magyar a jeho strana Tisza chtějí pozastavit zpravodajství veřejnoprávních médií, dokud nebudou moci zajistit nestranné zpravodajství. Magyar to řekl podle agentury Reuters.

Raději se připravit

Za povšimnutí stojí i slova předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové, která správně uvědomuje, že je nynější situace vhodná pro změny. Hned v pondělním projevu se nechala slyšet, že by se EU měla zamyslet nad právem veta, na které nejednou zaráží zahraničně-politické úsilí. Preferovala by hlasování kvalifikovanou většinou.

Kdyby to šéfka Komise navrhla dříve, bylo by jasné, proti komu je to namířeno. Nyní by se změnila pravidla jaksi v mezičase. Ostatně nejde jen o Maďarsko, kdo může kontinent držet jako rukojmí. Dnešní politika je nevypočítatelná a nelze vyloučit, že na scénu vstoupí nějaký nový Orbán. Nebo i ten starý známý.

Související

Lídr Tiszy Péter Magyar

Maďarsko po politickém zemětřesení: Magyar tlačí na rezignaci prezidenta a slibuje obrat k Evropě

Politika

nst

Doporučujeme