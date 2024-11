Lukáš Kovanda: Z Česka nečekaně odteklo 50 miliard na dividendách

Běžný účet platební bilance České republiky skončil v září nečekaně v záporném pásmu, -8,7 miliardy korun. Negativní saldo nečekal žádný z analytiků oslovených agenturou Bloomberg. Ve střední hodnotě svých odhadů čekali tito experti přebytek, a to ve výši 10,9 miliardy korun. Skutečný výsledek je tak o takřka 20 miliard horší.

Reklama

Koruna však na zveřejnění údaje oslabením nereagovala a dále pokračuje v dnešním mírném posilování vůči euru.

Klíčovým důvodem záporného salda běžného účtu je vyšší než předpokládaný schodek v oblasti prvotních důchodů. V této oblasti byl v září výrazný deficit důchodů z přímých investic, který byl tažen odlivem příslušných dividend. Odliv dividend z přímých investic dosáhl v září objemu takřka 50 miliard korun.

Záporné saldo běžného účtu tedy neznačí jakkoli povážlivé zhoršování kondice zahraničního obchodu ČR. Zahraniční obchod se zbožím a službami totiž skončil v přebytku takřka 43 miliard korun. Tento přebytek představuje klíčový důvod, proč, jak je zmíněno, koruna na nová data nereagovala oslabením.

Tento přebytek však zároveň nebyl tak výrazný, aby stačil kompenzovat negativní dopad zejména právě zmíněného odlivu dividend.

Reklama

Karel Pučelík: Trump skládá administrativu, klíčovým kritériem je loajalita Politika Trumpovi lidé si vybírají mezi Trumpovými lidmi, tak by se dal shrnout probíhající proces skládání týmu pro druhý mandát nově zvoleného prezidenta. V administrativě by neměl dostat místo nikdo, kdo není oddaný ideologii MAGA. Co to znamená pro migranty a Ukrajinu? Karel Pučelík Přečíst článek

Lukáš Kovanda: Síkelovými plynovody stále nic neteče. Čechům tak zdraží plyn Názory Češi se přepočítali a od příštího roku si připlatí za poloprázdné plynovody, regulované platby za plyn vzrostou dle úředního návrhu až o 15 procent. Původně přitom chtěli kasírovat za tranzit plynu na Slovensko a do Rakouska. Lukáš Kovanda Přečíst článek