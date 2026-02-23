Pavel veto nechystá. Rozpočet se schodkem 310 miliard míří dál

Prezident Petr Pavel nebude vetovat návrh letošního rozpočtu se schodkem 310 miliard korun, i když podle odborníků porušuje zákon o rozpočtové odpovědnosti. V rozhovoru na serveru denik.cz řekl, že prezident by neměl vládě stanovovat, jaký má mít rozpočet. Hlava státu také očekává, že zákon o rozpočtové odpovědnosti bude novelizován. Sněmovna zatím schválila základní parametry návrhu rozpočtu, nyní ho projednají sněmovní výbory.
Pavel odpověděl na dotaz, zda by mohl podepsat rozpočet, který je podle Národní rozpočtové rady v rozporu se zákonem, že podle právních rozborů situace není tak jednoznačná. Sněmovna podle něj dala usnesením vládě bianco šek, že může zákonem stanovené parametry překročit. Podle Pavla je jen otázkou času, kdy bude zákon o rozpočtové odpovědnosti novelizován.
Na dotaz, zda tedy zákon o rozpočtu nebude vracet Sněmovně, řekl: „Je tomu přesně tak. Prezident nemá ve svých pravomocech a v působnosti, aby vládě stanovoval, jaký má mít rozpočet, jaká má být výši deficitu, jaké mají být výdaje na kterou kapitolu.“ Vládě plánuje sdělit svůj názor na zahraniční a obrannou kapitolu, kde hlava státu má svoji působnost.
Podle Národní rozpočtové rady by maximální schodek, který by odpovídal zákonu, mohl dosáhnout maximálně 247 miliard korun. Zákon stanovuje limit pro strukturální saldo veřejných rozpočtů v letošním roce na 1,75 procenta hrubého domácího produktu (HDP).
Michal Nosek: Politická meteorologie jednoho ministerského jmenování
Jmenování nového ministra životního prostředí připomínalo spíš napínavý seriál než rutinní ústavní akt. Mezi Hradem, Strakovou akademií a Motoristy se přelévaly tlaky, padaly nepěkné výroky a nakonec přišlo řešení, které by meteorologové popsali jako proměnlivo, místy pragmatično.
Realitní a developerská společnost Trump Organization, kterou založil současný americký prezident Donald Trump, podepsala s developerskou firmou Altus Property Group smlouvu na výstavbu prvního mrakodrapu Trump Tower v Austrálii. Náklady na projekt se odhadují na 1,5 miliardy australských dolarů (21,8 miliardy korun). Mrakodrap se stane nejvyšší budovou v zemi, uvedla v prohlášení společnost Altus Property Group.
Mrakodrap se bude nacházet v oblíbeném přímořském letovisku ve státě Queensland. Budova bude zahrnovat šestihvězdičkový hotel, 270 apartmánů, obchody, restaurace, bary, plážový klub a bazén. Stavba o výšce 340 metrů překoná melbournskou věž Australia 108 o 15 metrů.
Společnost Altus uvedla, že dohoda s Trump Organization byla podepsána v resortu Mar-a-Lago již 14. února. Nyní byla naplno zahájena fáze návrhu, technického projektování, výstavby a vybavení hotelu.
Generální ředitel Altusu David Young uvedl, že se o tento projekt snažil téměř 20 let. V roce 2007 zavolal Ivance Trumpové, aby jí představil resort Trump jako „nejlepší turistickou nemovitost v Austrálii“. Projekt podle něj financují soukromí investoři ze Singapuru, Hongkongu, Spojených arabských emirátů a Spojených států.
Podle Altusu bude projekt v australském vlastnictví, ale vše bude postaveno a vybaveno podle požadavků společnosti Trump Organization. Budova ponese název Trump. Ceny bytů v budově budou pravděpodobně začínat na pěti milionech AUD.
Bugatti jako adresa. Automobilka staví v Dubaji mrakodrap pro boháče
Značka Bugatti, která si vybudovala pověst výrobce jedněch z nejdražších a nejexkluzivnějších automobilů světa, posouvá hranice luxusu do zcela nové roviny. V dubajské čtvrti Business Bay vyrůstá její první rezidenční projekt – Bugatti Residences by Binghatti, mrakodrap určený pro ty nejbohatší.
Město, kde se dříve nacházely kontaminované brownfieldy, dnes plní mrakodrapy, bulváry a nové parky. A další stavby míří až ke 200 metrům. Proč je Bratislava ve výškové výstavbě tam, kde Praha ani nezačala?
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.
Související
Dalibor Martínek: V Česku je stavební boom. Přesto zůstáváme v duši malí, nestavíme do výšky
Největší kancelářská relokace roku 2025 je na světě. Z budovy Aviatica v pražské Waltrovce odchází Oracle a jeho místo zaujme zatím nejmenovaná mezinárodní společnost, která si pronajala 11 tisíc metrů čtverečních. Transakci uzavřela poradenská firma Prochazka & Partners.
Poradenská společnost Prochazka & Partners na konci roku 2025 dokončila největší kancelářskou relokaci letošního roku. Nový nájemce obsadí 11 tisíc metrů čtverečních v administrativní budově Aviatica na Praze 5, kam přesune svou českou centrálu v první polovině roku 2027.
Součástí transakce byla výměna dosavadního kotevního nájemce, společnosti Oracle, za novou mezinárodní firmu. Objekt vlastní investiční společnost Manova Partners.
Sousedka Tugendhat byla na odpis. Arnoldova vila ožila i ekonomicky
Zchátralá památka, do které roky zatékalo, se proměnila v živé kulturní centrum. Rekonstrukce Arnoldovy vily v Brně ukazuje, že citlivá památková obnova může být zároveň ekonomicky udržitelným městským projektem.
Relokace přichází v období, kdy se pražský kancelářský trh postupně vrací k vyšší aktivitě po předchozích letech utlumené poptávky. Firmy nadále přehodnocují velikost i kvalitu svých prostor, slučují pobočky a přesouvají se do energeticky efektivnějších a technologicky vyspělejších budov.
Objem 11 tisíc metrů čtverečních řadí tuto transakci mezi největší jednotlivé nájemní obchody posledních let. Zároveň potvrzuje, že kvalitní projekty v etablovaných lokalitách zůstávají i při vyšší míře neobsazenosti hlavním cílem velkých nájemců.
Penta prodá církvi další byty na Smíchově za stovky milionů
Budova Aviatica je součástí projektu Waltrovka, který vznikl na místě bývalého průmyslového areálu v Praze 5. Od dokončení v roce 2015 se lokalita profiluje jako významné administrativní centrum mimo tradiční širší centrum města.
Praha 5 dlouhodobě patří mezi nejaktivnější kancelářské subtrhy. Kombinace moderní výstavby, dostupnosti metra a rostoucí rezidenční zástavby zvyšuje její atraktivitu zejména pro technologické a mezinárodní společnosti. Nejnovější relokace tento trend dál potvrzuje.
V Chýni vznikla škola za miliardu. Nový kampus má ambici stát se centrem celé čtvrti
Rychle rostoucí Chýně na okraji Prahy reaguje na tlak suburbanizace výstavbou nové základní školy. Projekt za zhruba 1,05 miliardy korun kombinuje vzdělávací infrastrukturu se sportovním a komunitním zázemím a je navržen jako otevřený areál využitelný i mimo výuku.
Rezidenční projekt Nová Amerika od developerské skupiny Crestyl vyroste v centru Brna v lokalitě Nové Sady. Čtyři architektonicky výrazné budovy nabídnou celkem 243 bytů s prémiovým standardem a unikátním výhledem na panorama města včetně dominanty Petrova. Výstavba má začít letos v říjnu, dokončení je plánováno na polovinu roku 2029.
Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.
Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.
Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.
V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například sTomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.
Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.
A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.
Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.
Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.
Související
Investice do nemovitostí budou rekordní. Kromě Palladia se chystají i další objemné transakce